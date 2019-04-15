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Seçim 2019 Sayfası

Mansur Yavaş’ın ilk icraatı danışman maaşı oldu!

Seçim öncesi "İlk işim suya yüzde 50 indirim yapmak olacak" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk icraatı danışmanlarının maaşlarının peşine düşmek oldu.

15 Nisan 2019 Pazartesi 07:28
Mansur Yavaş’ın ilk icraatı danışman maaşı oldu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın büyükşehir meclisinde ilk işlerinden biri danışmanlarının alacağı maaş oldu.

Meclisin dünkü oturumunda Yavaş, danışmanlık kadrosunda çalıştırılacak personelin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin başkanlık teklifi sundu. Öneriye AK Parti ve MHP’den tepki geldi.

İlk sözünü hatırlattılar

AK Parti Ankara il Gençlik Kolları Başkanı ve Meclis üyesi Ali Osman Özdemir, Yavaş’ın seçim öncesinde yaptığı bir açıklamada, “Öğrenci evi statüsünde olan yerler için ilk meclis toplantısında suya yüzde 50 indirim uygulayacağız” dediğini anımsattı.

Özdemir, bunun yerine ilk meclis toplantısında danışman ücretlerinin yer almasını üzüntüyle karşıladığını söyledi. MHP’li Murat Ilıkan ise Ankara’nın bu kadar sorunu varken toplantının gündeminde danışman maaşlarının bulunmasına dikkati çekti.

Yargı yolu

Belediye meclisinin dünkü toplantısında önceki gün AK Parti ve MHP’nin ‘Belediye şirketlerin şeffaf yönetilmesi ve denetlemesine” ilişkin verdiği önergeyi oylatmadan reddeden Yavaş’ın tutumu eleştirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, Yavaş’ın “Birlik ve beraberlikten” söz ettiğini anımsatarak tekliflerinin oylanmamasının “görevi kötüye kullanmaya” gireceğini söyledi. Altunışık, Yavaş’a, bu oylamanın sonucunu kabul etmesi durumunda meclise iade etme ve mahkemeye götürme hakkının olduğunu anımsattı. Bu arada danışmanlarının ücretinin belirlenmesi yetkisi Yavaş'a verildi.

Tasfiye talimatı verdi

Belediye şirketleriyle ilgili konuşan Yavaş, “Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim. Yönetim kurulları değiştikten sonra tasfiye edeceğiz. Bundan sonra mümkün olduğu kadar belediyenin ihalelerini belediye kendisi yapacak. Hiçbir şekilde işçi çıkarmadan o işçilerin devrini sağlayacağız” dedi. Konuşmaların ardından AK Parti ve MHP teklife oy kullanmadı. CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin destek verdiği önerge kabul edildi. (Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 07:28
  1. Ankara
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