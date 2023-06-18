Yavaş’ın ilgisizliği kepenk kapattırıyor

ÇINAR DEMİR ANKARA

Geçtiğimiz pazar günü Ankara’da etkili olan yağışlardan en çok etkilenen Sıhhiye semtinde sel mağduru esnafın mağduriyeti sürüyor. İşyerlerini sel basan ve bir metreye yakın saatlerce sel suyu altında kalan esnaf büyük zarara uğrarken yaşanan felaketin üzerinden günler geçmesine rağmen selin bastığı dükkânlar hâlâ kullanılabilir duruma getirilemedi. Ankara’da temizlenmeyen, üstü asfalt ile kapatılan mazgal ve rögarlar yüzünden en ufak yağışta bile yaşanan su baskınlarından zarar gören ev ve işyerlerinin sayısı sürekli artıyor. Yağışlarda Metro istasyonlarına kadar ulaşan sel baskınları Sıhhiye esnafını da perişan etti.

Mazgalları kendimiz temizliyor

Hacettepe ve Kolej semtinden gelen suların dükkânlarına dolduğunu söyleyen Hüseyin Çavuş, mağduriyetlerini şöyle anlattı: “Hacettepe ve Kolej’den gelen suları rögar ve mazgallar çekmekte yetersiz kalıyor. Çoğu zamanlar rögar ve mazgalları kendimiz temizliyoruz. Burada sözde bir alt yapı çalışması yapıldı ama o da yeterli bir çalışma olmadı. Yaşanan felaketten dolayı milyonlarca lira kaybımız oluştu. Selden sonra dükkâna belediyeden incelemeye geldiler ama gelmek için geldiler. Ben herhangi bir destek vs. olacağına inanmıyorum. Sel baskını üzerinden günler geçti hâlâ dükkânımızın bulunduğu binanın altından su tahliyesi yapılıyor. Bu dükkânın depo kısmı olduğu gibi su doldu. Bütün malzemelerimiz kullanılamaz hale geldi. Hala temizlemekle uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi çöp torbaları ile toplayıp atıyoruz ne var ne yoksa. Bu temizlik günlerce devam eder. Biz artık kesin bir çözüm bulunsun istiyoruz. Bir değil iki değil her yağmurda dükkânı sel basıyor. Havada bulut gördüğümüz zaman yüreğimiz ağzımıza geliyor.”

Dükkânı kapatmayı düşünüyoruz

Esnaf Umut Çiloğlu ise, şöyle dert yandı: “Dükkânda 1 metreye aşkın su doldu. Kullandığımız bütün sarf malzememiz, el aletlerimiz suya kapılıp gitti. Duvarlarımıza kadar çürüyor şu anda. Kokudan dükkâna giremiyoruz. Zararımızı hesaplayamadık henüz ama şu anda yeniden bir iş yeri açacak kadar masrafımız var. ASKİ ve itfaiye geldi tutanak tutup gitti. Bize ne yapılacağını nasıl bir yol izleyeceğimizi söylemediler. Zaten bu sel baskını ilk defa yaşanmıyor buralarda. Diğer su baskınlarında da aynı prosedürü uyguladılar ama zararımızı karşılayacak herhangi bir geri dönüş sağlamadılar. Bundan sonra da yapılacağına inancımız yok açıkçası. Her yağmur yağdığında kepenk indirip tedirgin bir şekilde bekliyoruz. Artık buradan taşınma noktasına geldik. Dükkânı kapatıp gitmeyi düşünüyoruz.”

Yasemin Cam da, şunları dile getirdi: “Biz o gün dükkânda çalışıyorduk. Bir anda dükkânı su bastı. Gelen sel suları o kadar şiddetliydi ki dükkânın vitrin camı patladı. Kumaşlarımız hep sulara kapıldı. Bütün ürünlerimiz zarar gördü. Hepsini çöpe atmak zorunda kaldık. Günlerdir temizlik yapıyoruz. Perişan olduk. Selden sonra belediye yetkililerinden kimse gelmedi bir geçmiş olsun bile demediler. Ziyaretimize sadece milletvekilimiz Osman Gökçek geldi. Artık zararımızı hesaplamaktan yorulduk. Son yaşanan olayda hiç yoksa 70-80 bin lira zararımız oldu. Hemen hemen her gün esnaf olarak rögarları ve su giderlerini kendimiz temizliyoruz. Dükkânımın önünde bulunan mazgal hala temizlenmedi. Sel sularının getirdiği çamur, pislik hala olduğu gibi duruyor. Biz esnaf olarak artık buraya kesin bir çözüm istiyoruz. Yukardan gelen sular bizim dükkânlarımıza doluyor. Emeklerimiz boşa gidiyor, zamanımız boşa gidiyor, paramız boşa gidiyor. Bunlar hep belediyenin çözüm bulamamasından kaynaklanıyor. Yani gelip bir geçmiş olsun demek, bir gönül almak çok zor bir iş değil. Bunu bile çok gördüler bize.”

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Motor yaptıran taksiciler var

Sel yaşandığı sırada aracıyla çamurlu sel sularının içinde kalan taksici Halil Yılmaz ise, isyanını şu sözlerle dile getirdi: “Ulus istikametinden geliyordum. Seli görünce durdum. Geri gitmeye çalıştım ama arkada başka arabalar vardı fazla geri çekilemedim. O sırada sular gelip araçlarımızın etrafını doldurdu. Çamurlu suda mahsur kaldık. Orada boğulacağımı sandım. Canımız kurtuldu şükür ki ama, çamurlu suların kapladığı motor arızalandı. 30 bin liradan fazla masraf var. Sonradan öğrendim ki taksici arkadaşlardan benim gibi sel sularına yakalandığı için ikinci kez motor yaptıranlar varmış. Ayıptır günahtır. Bu yüzyılda Türkiye’nin başkenti Ankara’da şehrin tam göbeğinde sel yaşanır mı? Hadi bir iki kez yaşandı. Her sağanak yağışta sel manzaraları yaşanır mı? Yazık çok yazık!”