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Vicdanları sızlatan görüntü! Mansur Yavaş 47 kimsesiz çocuğu sokağa attı

Ankara'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti döneminde açılan Çocuk Koruma Evleri’ni kapattı. Koruma altındaki 47 çocuk ise zorla imzalatılan tebligatlarla kendilerine bakamayacak durumdaki yakınlarının yanına gönderildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:09
Vicdanları sızlatan görüntü! Mansur Yavaş 47 kimsesiz çocuğu sokağa attı

AK Parti döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde anne babası olmayan çocukların barınması için Çocuk Koruma Evleri açıldı. Başkentte kendilerine bakacak kimsesi olmayan çocukların sıcak yuva ortamında kaldığı evlerin 31 Mart Yerel Seçimleri'nde başkan seçilen CHP'li Mansur Yavaş tarafından 'masraf olduğu' gerekçesiyle geçtiğimiz ay kapatılma kararı alındı. Çocukların evleri terk etmesi için 9 Ağustos'a kadar süre verildi.

"Çocuğunuzu almazsanız sokağa atarız" 

Çocuk Koruma Evleri'nin kapatılacağı gündeme gelince Yavaş "Kapatılmıyor ismi değiştirilip Çocuk Konukevi olacak. Çocuklar sokağa atılmayacak" şeklinde açıklama yapıp iddiaları yalanladı. Ancak belediye geçtiğimiz günlerde düğmeye bastı. Çocuk yakınlarına tek tek telefon edilip onlardan "Çocuğuma/yakınıma kendim bakmak istiyorum" diye dilekçe istendi. İddialara göre çocuklara bakma imkanının olmadığını söyleyen ailelere "Çocuğunuzu almazsanız ya Çocuk Esirgeme Kurumu'na veririz ya da sokağa atarız" diye baskı yapıldığı öğrenildi.

Biz evimize gitmek istiyoruz

Kurban Bayramı arifesinde eşyaları çöp poşetlerine doldurulup kapının önüne konulan küçük çocukların dramını görenler büyük üzüntü yaşadı. Ne olduğunu anlamayan çocukların bayramda "Biz evimize gitmek istiyoruz" diye ağladığı öğrenildi.

Ankara Valiliği inceleme başlattı

Çocukların kapı önüne konulduğu bilgisi üzerine Ankara Valiliği inceleme başlattı. Çocukların mağdur olmaması için ailelere ulaşmaya başlayan Ankara Valiliği, çocuk evinden çıkarılan 47 çocuktan ulaşamadığı 15'inin izini sürüyor.

"İşi bırakırsam kardeşlerim aç kalacak"

Sokağa atılan anne babası olmayan çocuklardan birinin ablası E.B. Ankara İdare Mahkemesi'ne konuyla ilgili iptal davası açtı. Abla E.B. mahkemeye verdiği dilekçede çocuklara kendisinin bakamayacağını koruma evinde çok mutlu şekilde yaşadıklarını belirtip "Belediye yetkilileri, bana zorla çocuklara kendim bakacağım' diye belge imzalattı. Yaklaşık 2.5 yıl önce anne ve babamı kaybettim. 3 küçük erkek kardeşimle baş başa kaldık. Ben hafta içi çalışırken kardeşlerim de belediyenin çocuk koruma evinde barınıyordu. Tatil günlerinde onları yanıma alıyordum. İşi bıraksam aç kalacağım. Bırakmasam kardeşlerimi nereye bırakacağım. Belediyenin çocuk bakım evini kapatma kararının iptalini talep ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:09
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. Mansur Yavaş
  3. kimsesiz çocuklar

YORUM YAZ

  • Hacı Osman Dağlı Hacı Osman Dağlı 18 dk önce
    Çocukesirgeme niye var aynı işi birkaç kurum yaparsa istismar artar.
  • kerim-41kerim-4147 dk önce
    Bu ülkeyi CEHAPE ye teslim edilirse kendileri gibi düşünmeyen herkese kem gözle bakar ve dışarı kış kış eder. Biz bu kirli zihniyeti ezelden biliriz.
  • Nadir BabaNadir Baba48 dk önce
    Aynı Reisin yaptığını yapıyor. Kurumların adını değiştir, kapatıp tekrar aç. Herkesin kadrosunu kaldır ve daha sonra da istediklerini ata. Akpartiden öğrendiği cinlikleri uyguluyor sonuçta. Kızmamak lazım. Bırakınız da her arpalığı akparti ele geçirmesin yahu. Biraz da chpli arpalıklar bulunsun. Hepinize yeter bu ülke. Anladık hem akpartililer hem chpliler olarak hepiniz yozlaşma ve yolsuzluklarda pek mahirsiniz. Ama yine de iştahınıza ve nefsinize biraz hakim olun derim. Fazla yemekten kabız olma ve sandıkta patlama ihtimaliniz var. Benden söylemesi...
  • MuratMurat51 dk önce
    Allah Cc herzaman iyiligin kotuluge galip gelecegini soylemistir. 47 cucugun veya 147 cocugun veya 147.000 cocugun kurtulmasi , alkol ve uyusturucudan korunmasi Allahino dini bilor gorgulu vatansever yetistirilmesinin masrafi mi olurmus.. yazik sizin adamliginiza.
  • BOYCOTT ISRAEL(BDS)BOYCOTT ISRAEL(BDS)1 sa önce
    PKK'lilarin oylari ile baskan olandan ne beklenirdiki..SADECE suratina tükürülecek bir tipdir bu Mansur..!!!

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