Yavaş yavaş CHP’lileşiyor

İyi Parti ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, iyice zıvanadan çıktı.

Sokak hayvanlarının katledilmesi ve işkence edilmesi olaylarından, dindar aileleri sorumlu tutan Yavaş, “Bu olaylara dini yönden bakan insanlar, hem derler ki ‘Allah’ın yarattığı hiçbir varlık sebepsiz değil’ ama bakarsınız, bu tür söylemlerde bulunanların çocukları bunları yapıyor” ifadelerini kullandı.

Ne yüzle oy isteyeceksin!

Yavaş’a tepki gösteren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, şu değerlendirmede bulundu: “Bu nasıl bir önyargıdır ki dindar insanlara ve onların çocuklarına böyle bir iftirada bulunuyorsun. Hangi araştırma böyle bir veriyi ortaya koymuş. Kendi zihinlerinde ürettikleri kurguları bir de tutup televizyon ekranlarında söyleme küstahlığında bulunuyor. Zaten CHP zihniyetinin en büyük sorunu dindar insanlara karşı takındıkları bu önyargıdır, suizandır. Bu iftiraları attığınız insanlardan ne yüzle oy isteyeceksiniz merak ediyorum. Metropol bir şehirde belediyesi başkan adayı oluyorsunuz ama ilk işiniz dindarlara iftira atmak, onları ötekileştirmek oluyor. Oysa sizden beklenen çok daha birleştirici çok daha kucaklayıcı olmanızdır. Projelerinizle yapacaklarınızla gündemde olmanızdır. Yavaş, derhal dindar insanlardan özür dilemeli.”

Çok çirkin bir iftira

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir de, Yavaş’ı ve bazı hayvan hakları derneklerini önyargıyla suçlayarak şunları söyledi: “İslam’ın hayvanları ve bütün canlıları koruduğuna inananlar, bu konuda hassasiyetli davranıyor. Bunu unutmasınlar. Kendi insani değerlerini İslami değerlerin üzerinde kurmuşlardır. Böyle bir konuda tek bir kesimi karalamak çirkin bir iftiradır. Bu, asla kabul edilemez.”

YSK’dan sandık açıklaması

Öte yandan YSK, Mansur Yavaş’ın ‘2014 yerel seçimlerinde 550 sandık sonucunun YSK’ya gelmedi’ iddiasına karşı cevap geldi. YSK açıklamasında; “Bize tutanak eksikliğine dair tek bir itiraz gelmemiştir. Tüm sandıkların tutanağı YSK’nın sisteminde mevcut. Sonuçların değiştirildiği ve tutanakların eksik olduğuna dair algı oluşturulmaya çalışılması doğru değil” denildi.