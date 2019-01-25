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Yavaş yavaş CHP’lileşiyor

Seçim vaatlerini anlatmak için çıktığı programda, sokak hayvanlarının katledilmesinden ve işkenceye uğramasından dindar aileleri sorumlu tutan İyi Parti ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’a STK’lardan tepki yağıyor.

25 Ocak 2019 Cuma 10:39

İyi Parti ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, iyice zıvanadan çıktı.

Sokak hayvanlarının katledilmesi ve işkence edilmesi olaylarından, dindar aileleri sorumlu tutan Yavaş, “Bu olaylara dini yönden bakan insanlar, hem derler ki ‘Allah’ın yarattığı hiçbir varlık sebepsiz değil’ ama bakarsınız, bu tür söylemlerde bulunanların çocukları bunları yapıyor” ifadelerini kullandı.

Ne yüzle oy isteyeceksin!

Yavaş’a tepki gösteren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, şu değerlendirmede bulundu: “Bu nasıl bir önyargıdır ki dindar insanlara ve onların çocuklarına böyle bir iftirada bulunuyorsun. Hangi araştırma böyle bir veriyi ortaya koymuş. Kendi zihinlerinde ürettikleri kurguları bir de tutup televizyon ekranlarında söyleme küstahlığında bulunuyor. Zaten CHP zihniyetinin en büyük sorunu dindar insanlara karşı takındıkları bu önyargıdır, suizandır. Bu iftiraları attığınız insanlardan ne yüzle oy isteyeceksiniz merak ediyorum. Metropol bir şehirde belediyesi başkan adayı oluyorsunuz ama ilk işiniz dindarlara iftira atmak, onları ötekileştirmek oluyor. Oysa sizden beklenen çok daha birleştirici çok daha kucaklayıcı olmanızdır. Projelerinizle yapacaklarınızla gündemde olmanızdır. Yavaş, derhal dindar insanlardan özür dilemeli.

Çok çirkin bir iftira

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir de, Yavaş’ı ve bazı hayvan hakları derneklerini önyargıyla suçlayarak şunları söyledi: “İslam’ın hayvanları ve bütün canlıları koruduğuna inananlar, bu konuda hassasiyetli davranıyor. Bunu unutmasınlar. Kendi insani değerlerini İslami değerlerin üzerinde kurmuşlardır. Böyle bir konuda tek bir kesimi karalamak çirkin bir iftiradır. Bu, asla kabul edilemez.

YSK’dan sandık açıklaması

Öte yandan YSK, Mansur Yavaş’ın ‘2014 yerel seçimlerinde 550 sandık sonucunun YSK’ya gelmedi’ iddiasına karşı cevap geldi. YSK açıklamasında; “Bize tutanak eksikliğine dair tek bir itiraz gelmemiştir. Tüm sandıkların tutanağı YSK’nın sisteminde mevcut. Sonuçların değiştirildiği ve tutanakların eksik olduğuna dair algı oluşturulmaya çalışılması doğru değil” denildi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:39
  1. İyi Parti
  2. CHP
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  4. Mansur Yavaş
  5. Mehmet Bayraktutar
  6. Diyanet-Sen
  7. Din-Bir-Sen
  8. Yusuf Özdemir
  9. YSK

YORUM YAZ

  • Bayram Ali Korkmaz Bayram Ali Korkmaz 38 dk önce
    “Körle yatan şaşı kalkar “ demiş atalarımız
  • Yunus16Yunus1650 dk önce
    MANSUR KİM YAV? AZ TÜRKEŞÇİ, BİRAZ ECEVİTÇİ BİRAZDA DEMİRELCİ Mİ? KEMAL DEN BESLENİYOR ARKASI PENSİLVANYA. HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞEN BİR ZAT!? BU ZATIN BİR DAVASI BİR VİZYONU BİR MİSYONU OLAMAZ! RÜZGAR NEREDEN ESERSE ONA GÖRE SAVRULUR GİDEEEEEER
  • Eski AkpartiliEski Akpartili1 sa önce
    Mansur Yavaş CHP'lileşiyor da ne demek? MHP kökenli bu şahıs İYİ Partili oldu! KEMALİST İYİ P. ile CHP arasındaki İKİ farkı sayın desem kimse sayamaz!!!

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