Yavaş ve İmamoğlu cuma namazını Kocatepe Camisi'nde kıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Ankara Kocatepe Camisi'nde kıldı26 Nisan 2019 Cuma 14:59
ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Kocatepe Camisi'nde kıldı.
Partisinin büyükşehir belediye başkanları toplantısı için Ankara'ya gelen İmamoğlu, toplantının ardından Yavaş'la birlikte cuma namazı için Kocatepe Camisi'ne geçti.
Namazın ardından kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Yavaş ve İmamoğlu, camiden ayrıldı.
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