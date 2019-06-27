Yatmadan Önce Yoğurt Yemenin 5 Faydası

Daha İyi Uyumanıza Yardımcı Olur

Yoğurt, triptofan içerir. Triptofan, uykuyu teşvik edici ve rahatlatıcı kimyasallar olan serotonin ve melatonin üretimine yardımcı olan bir amino asittir. Yoğurt, gece boyunca iyi uyumanıza yardımcı olmak için beyin üzerinde sakinleştirici etkisi olan bu kimyasalların üretimini teşvik eder.

İnsomnia sorunu (uyuyamama hastalığı) olan kişilere, yatmadan önce yoğurt yemeleri ve uyku düzenlerindeki değişiklikleri kaydetmeleri tavsiye edilir. Yoğurdun faydasını görmeleri halinde, buna düzenli şekilde devam etmeleri önerilir.

Laktoz İntoleransı Olanlar Yoğurt Yiyebilir

Annelerimiz ya da ninelerimiz, geleneksel olarak yatmadan önce bir bardak ılık süt içmemizi teşvik ederlerdi. Süt de uykuya dalmayı kolaylaştıran triptofan içerir. Bu nedenle uyuyamama sorunu olan kişiler yatmadan önce bir bardak süt içmeyi dener.

Ancak, laktoz intoleransı olan kişiler süt içemezler. Yoğurttaki laktik asit bakterileri laktozu laktik asite dönüştürür, bu da yoğurttaki laktozu azaltır. Kısaca, çoğu laktoz intoleransı olan kişi kontrollü şekilde yoğurt yiyebilir.

Sindirime Yardımcı Olur

Sağlıklı bir sindirim sistemi, sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve bu düzeni korumak için çok önemlidir. Tiroid sorunları da dahil olmak üzere birçok sağlık sorununun bağırsak sağlığımız ile bağlantısı vardır. Bu nedenle, iyi bir bağırsak sağlığı geliştirmek önemlidir.

Probiyotikler, doğumdan itibaren sindirim sürecine yardımcı olmak için bağırsaklarda var olan yararlı bakterilerdir. Yoğurt, kefir ve ayran gibi süt ve süt ürünleri bol miktarda faydalı bakteri içerdikleri için doğal probiyotik gıdalardır.

Yatmadan önce yoğurt yemek sindirim sistemi sorunlarını azaltır.

Sağlıklı Kiloyu Korur

Yatmadan önce ve gün boyunca yediğiniz her şey kilonuzu etkiler. Yoğurt, gece geç saatlerde iştahınızı tatmin edebilecek düşük kalorili bir besindir.

Yatmadan önce yoğurt yemek sağlıklı olmasının yanında, kilo almanıza da neden olmaz. Tabii gün boyunca yediklerinize dikkat ettiğiniz takdirde.

Kas Oluşumuna Yardımcı Olur

Proteinler yağsız kas gelişimini destekler. Yoğurt protein açısından zengindir ve yatmadan önce yediğiniz takdirde kas kaybını önlemeye yardımcı olur ve mevcut kasları geliştirir.

Yoğurt besin değerleri

Sağlıklı sütten yapılan bir porsiyon yoğurt son derece besleyici bir gıdadır. Bir porsiyon yaklaşık 245 gramdır.

Bir porsiyon yoğurtta yaklaşık 8 gram kaliteli protein, laktoz ve glaktoz şekeri halinde 11,5 gram karbonhidrat, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri gibi faydalı yağlar ve doymuş yağ içerir. Aynı zamanda çok sayıda vitamin ve mineral içerir.

Vitaminler:

A vitamini (retinol ve beta-karoten)

B vitaminleri (riboflavin, tiamin, B12, B6, B9 veya folat ve pantotenik asit)

C vitamini (az miktarda)

K vitamini (az miktarda)

E vitamini (az miktarda)

Mineraller: