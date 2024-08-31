Yatmadan önce 1 bardağı horlamayı kesiyor: Herkesin yeni kahramanı! 3 gün hızlı yanıt verecek

Horlamak kişinin gece uykusunu bölen hatta çevresine de rahatsızlık veren yaygın bir uyku problemidir. Birçok kişi farklı tedavi yöntemleri denese de en etkili yollardan biri ökse otu çayıdır. İşte ökse otunun sağlığınız için sayısız faydası.

Uyku sağlığını ve kaygıyı düzenler

Ökse otu güçlü bir sinir ilacıdır. Sinir sistemini güçlendiren ve besleyen ve kaygı için birebir olan ökse otu, stres hormonu kortizolü düşürerek sinirleri daha yönetilebilir bir seviyeye getirir.

Ökse otu yüzyıllardır geleneksel olarak rahatlatıcı ve uyku için bitkisel bir çare olarak kullanıldı. Bu bitkinin kimyasal bileşenleri, sinir sistemini sakinleştiren ve yatıştıran nörotransmitterlerin salınımını etkiler. Bu da sağlıklı ve dinlendirici bir uykuya olanak tanır. Böylece gece horlama sorununuzun önüne geçebilirsiniz.

Kalp sağlığı

Ökse otu 'hipotansif' olarak sınıflandırılır, yani kan basıncını düşürebilir. Ökse otu, gerginlik nedeniyle yeterli kan tedarikinden kesilmiş bölgelere kan dolaşımı sağlar. Uzun süredir kesilmiş, gerginleşmiş, zayıflamış veya hasar görmüş bölgelere yeni kan ve kan şekeri getirirken, kardiyovasküler gerginliği ve kan basıncını azaltır.

Kan basıncını düşürme yeteneği, kardiyovasküler sistem üzerindeki baskıyı önlemeye yardımcı olur ve bu da ateroskleroza neden olabilecek atardamarların daralma olasılığını önler. Bu eylem koroner kalp hastalığı ve felçleri önlemeye yardımcı olabilir.

Ökse otunun nitrik oksit yolunu da yukarı düzenlediği bulunmuştur. Kalbe nitrik oksit eksikliği kalp yetmezliğine ve diğer tehlikeli kalp rahatsızlıklarına yol açabilir.