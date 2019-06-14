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Yatırımlarda devlet yardımları anlatıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Fırat Kalkınma Ajansı ve Kayısı Araştırma ve Proje Geliştirme Derneği işbirliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Dr.

14 Haziran 2019 Cuma 18:02
Yatırımlarda devlet yardımları anlatıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Fırat Kalkınma Ajansı ve Kayısı Araştırma ve Proje Geliştirme Derneği işbirliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Dr. Mehmet Yurdal Şahin’in katılımıyla “Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Bölgesel Teşvikler” konulu seminer yapıldı.


Seminere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Ticaret Sanayi Odası (MTSO)Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç, Kayısı Araştırma ve Proje Geliştirme Derneği Erhan Soğukpınar ve çok sayıda işadamı katıldı.


Sunumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Kayısı Araştırma ve Proje Geliştirme Derneği Başkanı Erhan Soğukpınar “10 yıl önce aramızda olan ve bugün yine bizleri kırmayarak Malatya’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Dr. Mehmet Yurdal Şahin’e çok teşekkür ediyorum. İşadamlarımızın bugün burada ki toplantıdan oldukça verim alacağına inanıyorum” dedi


Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise, “Bu teşvik ilimiz ve bölgemiz için çok önemli. Her zaman bu fırsatı bulmamız, genel müdürümüz ile bir arada olmamız çok zor. Buraya katılan iş adamlarımızın sorunlarını çekinmeden dile getirmelerini temenni ediyorum.Gerçekten ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren özel sektörü, iş dünyasını yönetmeye yönelik teşvik sistemleri geliştirildi. 2012 yılından sonra ise gerçekten çok kapsayıcı bütün sektörleri içerisine alan bir teşvik sistemi geliştirildi. Bölgesel kalkınmaya yönelik, ülkemizin dünyaya olan rekabetini artırmaya yönelik ve doğrudan yabancı yatırımları almaya yönelik bir teşvik sistemi geliştirildi. İlimiz 2012 yılındaki bu teşvik siteminden kötü etkilendi. 2017 yılından itibaren de cazibe merkezleri programının uygulanması ile Malatya dahil bölge canlanmaya yatırım almaya başladı” ifadelerini kullandı.


Dr. Mehmet Yurdal Şahin’i Malatya’da ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Ticaret Sanayi Odası (MTSO)Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu “Odamız her dönem bu kentin en önemli lokomotif kurumu olmuştur. Kent yararına olacak her çalışmada, ortaklıklar geliştirerek, destek vererek üzerine düşeni yapmaktadır. Bundan sonra da bu durum devam edecektir. 2012 ile 2017 yılları arasında 6 yılda 317 firma için teşvik belgesi düzenlenmiş ve 5 milyar 636 milyon TL’ lik yatırım gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise cazibe merkezleri programında 6. Bölgede olmamız itibariyle 1 yılda % 43 büyüme gerçekleştirerek yıllık 93 teşvik düzenleme başarısına ulaşılmıştır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına seçildiğimiz ilk günden beri üreten, sanayileşen, ihracatında öne çıkan bir Malatya için uğraşıyoruz.


Özellikle yatırım ve üretim destek paketi, üretim tesisi taşıma destek paketi, çağrı merkezi destek paketi, veri merkezi yatırım ve enerji destek paketi programlarında yatırım yapacak yatırımcıları Malatya’ya bekliyoruz” şeklinde konuştu.


Başkan Sadıkoğlu “1. OSB ve 2. OSB de ki mevcut arazilerimizde Malatya’ya ihracat yönünden en fazla katkıyı sağlayacak ve en fazla işçi alımı sağlayacak işadamlarımıza tahsis etmek için hazırız” dedi.


İVME finansman paketi ile KOBİ değer kredisi iş adamlarımızın önünün açılacağına inandığını belirten başkan Sadıkoğlu “2012 - 2017 yılları arasında teşvikten yararlanan işyerleri için mevcut yatırımların korunabilmesi yeni sağlanan teşviklerden yararlanmaları sağlanarak yatırımcılara destek olunmalıdır” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Dr. Mehmet Yurdal Şahin tarafından "Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Bölgesel Teşvikler" konulu sunuma geçildi.


Konferansta katılımcılara kayısı hediye edildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:02
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