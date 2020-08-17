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Arsa Arazi

Yatırımcının gözdesi imarsız arsa

Pandeminin de etkisiyle insanların artık topraktan kazanç sağlamayı hedeflediğini belirten UpArazzi Yönetim Danışmanı Hakan Erilkun, "Minimum bir birikimi satın alındığı andan itibaren muhteşem bir servete dönüştüren toprağa yatırım artık en gözde yatırım aracı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 10:38:00 - 2020-08-17 10:39:49
Yatırımcının gözdesi imarsız arsa

Pandemi döneminde ferah ve bahçeli konuta olan ilgi arsa yatırımcılarının sayısını artırdı. Şubat ayından bugüne kadar arsa arazi taleplerinde yüzde 30’a yakın artış olduğuna dikkat çeken UpArazzi Yönetim Danışmanı Hakan Erilkun, talep artışıyla birlikte arazi fiyatlarının da yüzde 400’e kadar değer kaydettiğini dile getirdi.

Türkiye’de ev sahibi olma oranının yüzde 70’e yaklaştığını söyleyen Erilkun, ‘’Eskiden hayal gibi görülen konut sahibi olmak artık sıradan hale geldi. Her yıl konuttan elde edilen toplam kiranın yüzde 15’inin vergi olarak ödenmesi, konutun yıpranma payı ve kiracının ödeme sorunlarıyla uğraşma riski de hesaba katıldığında konut, yatırım aracı olmaktan çıktı. Pandeminin de etkisiyle insanlar artık topraktan kazanç sağlamayı hedefliyor. Minimum bir birikimi satın alındığı andan itibaren muhteşem bir servete dönüştüren toprağa yatırım artık en gözde yatırım aracı’’ şeklinde konuştu.

Pek çok bölgede arsa arazilerin adeta perakende hızıyla el değiştirdiğini belirten Erilkun, ülkemizde arsa arazi taleplerinin yüzde 90’ının imarsız arsalara yapıldığına dikkat çekerek, bunun nedenini toprağın sunduğu geleceğe duyulan güvene bağladı. Erilkun, ‘’İmarsız arsalar hızla artan nüfusla yeni imar planlarına ihtiyaç duyulmasını beraberinde getiriyor, satın alınan imarsız arsalar en azından orta vadede (2-5 yıl) imara açılan bölgede kendini en az 10 kat değerleyen bir servet olarak geri dönüyor. Bu nedenle Türkiye’de satılan arsa arazilerin yüzde 90’i tapuda muhtelif cins olarak belirtilen imarsız arsalardan oluşuyor’’ dedi.

Arsaların hızla değerlendiği bölgeler

Türkiye genelinde inşaat yatırımlarının yüksek olduğu illerde arsa-arazi fiyatlarında yeniden canlanma başladı. Geçmişten bugüne farklı illerde yatırım yapanlar arasında en kazançlı çıkanlar ise şöyle sıralanıyor:

Türkiye’de konut imarlı arsaların fiyatları son 1 yılda yüzde 19,15 arttı. Temmuz 2020 sonu itibariyle arsa fiyatlarında en çok artış gözlenen iller Şanlıurfa, Mardin, Çanakkale ve Yozgat şeklinde sıralanıyor.

Çanakkale’de gayrimenkul satış fiyatlarındaki son 5 yıldaki değişim yüzde 78,2 artış gösteriyor. Bu artış arsa fiyatlarına da yansıyor. Uzmanlara göre arsa yatırımları; kısa, orta ve uzun vadede, 2020 yılının altı aylık reel getiri oranı en yüksek finansal yatırım aracı olan altından daha yüksek kâr skalaları sunacak.

Yeni Akit Gazetesi

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