Yatırımcıları neye uğradığını şaşırdı... Dev şirketten rekor zarar

TAV Havalimanları, 2022 yılının ilk çeyreğinde 335.732.000 TL net zarar açıklamıştı. Ancak, geçen yılın sonuna doğru toparlanma işaretleri gösteren şirket, yılı 1.899.087.000 TL toplam net kar ile kapamıştı.

Tüm bunların ışığında, TAV Havalimanları'nın ilerleyen dönemlerdeki performansını izlemek, şirketin karlılığı ve faaliyetlerindeki gelişmeler hakkında daha net bir resim çizmek açısından önemli olacaktır.

Bilanço dönemi nedir?

Bilanço dönemleri, şirketlerin mali yılı sonunda finansal durumlarını raporladığı zaman dilimleridir. Bu raporlar, yatırımcıların şirketin performansı hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yatırım kararlarını daha bilinçli bir şekilde alabilmelerine yardımcı olur. Borsada da bu bilanço dönemleri önemli bir yer tutar çünkü yatırımcılar bu dönemlerde şirketlerin finansal raporlarını takip ederek yatırım kararlarını şekillendirirler.

Bilanço dönemleri genellikle yıl sonlarında veya çeyreklik dönemlerde gerçekleşir. Yıl sonu bilanço dönemleri genellikle Aralık ayında sona erer ve Nisan ayında açıklanır. Çeyreklik bilanço dönemleri ise Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında gerçekleşir ve raporlar genellikle bir ay sonra açıklanır. Bu dönemlerde şirketlerin finansal durumlarını açıklaması beklenir ve yatırımcılar bu raporları inceleyerek şirketlerin gelirleri, giderleri, karlılığı, borçları ve varlıkları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Bilanço dönemleri borsada volatilite yaratabilir çünkü raporlar yatırımcıların beklentilerine veya tahminlerine göre iyi veya kötü olabilir. Bu nedenle, yatırımcılar bilanço dönemlerinde piyasayı yakından takip etmelidirler.

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