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Ekonomi Yatırımcıları dikkat! Altın fiyatlarına dair bomba tahmin: Daha yeni başlıyor
Ekonomi

Yatırımcıları dikkat! Altın fiyatlarına dair bomba tahmin: Daha yeni başlıyor

Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıyı tedirgin ederken, Sprott Asset Manager’in ünlü analisti Peter Grosskopf, altın ve gümüş fiyatlarına dair tahminlerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 07:24:00 - 2021-06-24 07:29:01
Yatırımcıları dikkat! Altın fiyatlarına dair bomba tahmin: Daha yeni başlıyor

Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıyı tedirgin etti. Yaşananların ardından, "Altın fiyatları ne olacak" sorusu akıllara geldi. Çarşamba günü, metallerin son zamanlarda güçlü satış baskısından toparlanmaya çalışmasıyla altın ve gümüş fiyatları hafif ivme kazandı. Sprott Asset Manager’in ünlü analisti Peter Grosskopf, bu iki değerli metale yönelik çarpıcı tahminlerini paylaştı.

Grosskopf, “Uzun vadeli fiziksel birikim aşaması, altın için daha yeni başlıyor. Altının diğer varlıklara göre avantajlardan yararlanabileceği uzun bir dönem var önümüzde. Sprott olarak, altın yatırımcıları ile beş ila on yıllık çok olumlu, çok yoğun bir süreç yaşanılacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Uzman, ayrıca, yukarı yönlü hareket gören tahvil piyasaları gibi diğer finansal piyasalar sebebiyle yatırımcıların bu süre zarfında altın konusunda heyecanlanmadığını belirtti.

Grosskopf, gümüş için de heyecan verici olanaklar görüyor. Ünlü uzman, “Daha küçük yatırımcılar şu anda fiziksel gümüş satın alıyor ve bu pazarı takip ediyor. Talep, bu pazarı kolayca alt edebilir. Gümüşteki fiyat hareketi gerçekten altından daha patlayıcı olabilir” diye ekledi.

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