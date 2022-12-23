Yatırımcılar Bay Kemal’i takmadı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Her fırsatta Türkiye’yi şikâyet eden, olası iktidarında ‘ödeme yapmayacağını’ söyleyerek yabancı yatırımcıları tehdit eden, borsa üzerinden manipülasyon yapıldığını iddia ederek vatandaşın emeğinin gasp edildiğini öne süren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bir yalanı daha elinde patladı. Yatırımcıyı ‘sizi soyuyorlar”, “küçük yatırımcı büyük zarar görecek’ şeklindeki söylemlerle korkutarak manipüle eden ve borsadan çekilmelerini isteyen Kılıçdaroğlu ve avanesi umduğunu bulamadı.

BİST 4500’e dayanarak rekor kırdı

Yurtdışına gerçekleştirdiği icazet seferlerinde tefecilerden para dilenen Kılıçdaroğlu ve Mine Tozlu Sirenen gibi yandaş medyasında algı aparatları ile ekonomiyi zora sokacak hamlelerle yatırımcıyı uzaklaştırmak için gözünün korkutarak yalan haberlerle algı oluşturmaya çalışmalarına rağmen Borsa İstanbul 4500’e dayanarak rekora doymuyor. CHP’ye her türlü desteği veren ve AK parti iktidarına karşı açık açık muhalefet eden TÜSİAD üyelerinin yanı sıra Gezi destekçilerinden Koç Holding bile iktidarının başarılı ekonomi programı sayesinde rekor oranda kâr açıklarken, iktidarın sağlamış olduğu nimetlerden istifade edip rekor üstüne rekor kâr açıklıyor.

Bunu adı manipülasyon

Geçtiğimiz aylarda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla ‘borsanın küçük yatırımcıyı batıracağını’ iddia eden Kılıçdaroğlu yine fos çıktı. Yatırımcılar, sosyal medya hesabında, ‘Borsadan paranızı çekin, küçük yatırımcıyı soyuyorlar’ gibi paylaşımlar yaparak, açık açık suç işleyen ve manipülasyon yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinlemeyerek BİST endeksinin bir kez daha rekor kırmasını sağladı. Türkiye’nin başarılı ekonomik politikası sonrası günden güne yükselen borsa endeksi 10,11 puan artışla 5.429,13 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaparak rekor kırdı.

Koç da borsadan nasibini alıyor

CHP’ye her türlü desteği veren ve AK parti iktidarına karşı açık açık muhalefet eden ve AK Parti iktidarına parmak sallayan TÜSİAD üyelerinin yanı sıra Gezi destekçilerinden Koç Holding bile iktidarının başarılı ekonomi programı sayesinde borsada kârını üç katına çıkararak en çok kazanan şirketlerden biri oldu. Ocak ayında Koç Holdingin hisse değerleri 26,02 iken Aralık ayında yüzde 298 artarak 77,60 değerine yükseldi.