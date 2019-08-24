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Yatırımcı rehberi (9)

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)18.200,100,00494,74
İş Bankası (C)5,492,6221,19
İş Bankası (Kur.)170.000,000,00249,78
İş Fin.Kir.2,10-3,67-54,64
İş Girişim2,51-1,1823,04
İş GMYO0,86-2,27-20,37
İş Y. Men. Değ.3,9010,80111,17
İş Yat. Ort.1,256,8469,35
İşbir Holding369,509,16168,93
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,33-2,94-60,71
İttifak Holding5,991,7093,23
İz Hayvancılık Tarım4,52-4,44-31,41
İzmir Demir Çelik1,561,96-6,02
İzmir Fırça1,611,26-22,22
İzocam20,06-0,59-6,35
Jantsa Jant Sanayi35,30-1,2336,76
Kafein Yazılım6,43-1,68-6,65
Kapital Yat. Holding1,52-10,59-47,04
Kaplamin5,99-0,6666,39
Kardemir (A)2,014,6917,43
Kardemir (B)2,003,0916,21
Kardemir (D)2,042,51-0,77
Karel Elektronik8,391,70101,20
Karsan Otomotiv1,08-0,92-15,62
Karsu Tekstil2,0613,8164,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,30-0,9343,24
Kartonsan297,50-0,40-6,73
Katmerciler Ekipman2,44-1,21-18,90
Kent Gıda111,70-2,70-6,13
Kerevitaş Gıda1,97-7,089,44
Kervansaray Yat. Holding0,230,00-34,29
Kiler GMYO1,761,730,57
Klimasan Klima11,55-3,91197,69
Koç Holding17,88-0,7229,11
Konfrut Gıda36,002,1650,75
Konya Çimento170,70-1,73-4,10
Kordsa Teknik Tekstil11,644,8623,03
Koza Altın64,750,0826,22
Koza Madencilik8,13-8,8612,60
Körfez GMYO1,40-1,4114,75
Kristal Kola0,881,15-16,19
Kron Telekomünikasyon8,440,60-2,99
Kuştur Kuşadası Turizm22,78-7,0266,16
Kuyumcukent Gayrimenkul1,09-2,68-3,54
Kütahya Porselen4,912,517,91
Lider Faktoring2,123,41-5,78
Link Bilgisayar9,30-3,6311,78
Logo Yazılım39,26-3,3044,66
Lokman Hekim Sağlık3,48-2,25-22,67
Lüks Kadife5,355,5210,31
Makina Takım1,351,50-12,34
Mardin Çimento2,68-2,90-3,49
Marka Yatırım Holding0,674,698,06
Marmaris Altınyunus18,841,187,29
Marshall26,50-0,455,08
Martı GMYO0,64-1,54-1,54
Martı Otel0,68-2,8617,24
Mavi Giyim37,224,3215,52
Mazhar Zorlu Holding4,87-9,8127,82
Mega Polietilen1,81-2,16-11,27
Menderes Tekstil0,65-2,99-9,72
Mensa0,160,0014,29
Merit Turizm11,99-1,96100,17
Merko Gıda0,68-1,45-32,67
Metal Gayrimenkul0,690,00-20,69
Metemtur Otelcilik1,486,4740,95
Metro Holding1,211,6859,21
Metro Petrol ve Tesisleri1,16-0,855,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,36-1,4515,25
Migros Ticaret18,610,7624,90
Milpa1,492,764,24
Mistral GMYO1,265,00-17,65
MLP Sağlık13,5914,8827,01
MMC San. Ve Tic. Yat.1,056,06-4,55
Mondi Tire Kutsan1,390,00-25,27
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.052,600,25
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,205,62
Net Holding1,534,79-21,94
Netaş Telekom.6,34-3,06-1,86
Niğbaş Niğde Beton12,9013,36222,50
Nuh Çimento6,12-1,77-11,69
Nurol GMYO2,12-3,640,95
Odaş Elektrik1,40-15,15-0,57
Olmuksan-IP3,230,62-4,15
Orge Enerji Elektrik3,31-2,936,09
Orma Orman Mahsulleri1,10-5,17-8,33
Osmanlı Menkul1,47-8,70-14,53
Ostim Endüstriyel Yat0,94-2,08-12,96
Otokar128,00-1,3949,03
Oyak Yat. Ort.2,14-9,7035,16
Oylum Sınai Yatırımlar1,80-5,7676,47
Özak GMYO1,463,550,75
Özbal Çelik Boru1,231,65-10,87
Özderici GMYO0,81-1,22-65,53
Özerden Plastik2,56-5,195,02
Panora GMYO4,20-1,8714,23
Park Elek.Madencilik3,016,7424,90
Parsan14,28-3,8463,01
Pegasus69,3014,64202,36
Peker GMYO3,13-8,21-61,94
Penguen Gıda1,40-2,7829,63
Pera GMYO0,58-1,69-24,68
Pergamon Dış Ticaret6,09-0,65-0,29
Petkim3,36-2,04-14,67
Petrokent Turizm76,951,9212,01
Pınar Et Ve Un6,34-0,9442,89
Pınar Su1,331,536,40
Pınar Süt6,410,163,11
Plastikkart3,19-10,8918,15
Polisan Holding2,21-1,78-26,70
Politeknik Metal69,7512,5098,91
Prizma Press Matbaacılık3,07-4,3698,06
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.095,000,89
QNB Finans Fin. Kir.4,09-0,97-39,85
QNB Finansbank6,12-1,45-32,08
Ral Yatırım Holding4,96-1,39169,57
Ray Sigorta2,12-0,9352,52
Reysaş GMYO1,1411,7665,22
Reysaş Lojistik0,996,4533,78
Rhea Girişim0,711,437,58
Rodrigo Tekstil4,88-2,40156,84
Royal Halı0,86-1,15-13,13
RTA Laboratuvarları1,170,00-27,93
Sabancı Holding8,832,7922,09
Safkar Ege Soğutmacılık1,580,641,92
Salix Yatırım Holding4,00-4,763,90
Sanel Mühendislik4,881,04123,85
Sanifoam Sünger1,871,6349,60
Sanko Pazarlama2,486,4425,00
Saray Matbaacılık1,170,0017,00
Sarkuysan3,360,306,91
Sasa Polyester5,91-1,502,85
Say Reklamcılık0,9813,954,26
Sekuro Plastik2,532,43-14,53
Selçuk Ecza Deposu4,849,7578,04
Selçuk Gıda1,70-5,0327,82
Senkron Güvenlik2,03-9,38103,00
Serve Film Prodüksiyon1,89-10,00-3,08
Servet GMYO4,10-5,53-12,77
Seyitler Kimya5,30-5,3637,66
Silverline Endüstri1,174,46-12,69
Sinpaş GMYO0,75-3,85102,70
Smartiks Yazılım2,46-1,20
Soda Sanayii5,647,22-16,63
Sodaş Sodyum Sanayii6,84-1,7223,28
Söktaş1,54-19,7921,26
Sönmez Filament4,53-24,8845,19
Sönmez Pamuklu3,63-11,6816,35
Sumaş Suni Tahta6,00-4,15-10,39
Şeker Fin. Kir.3,653,9929,43
Şekerbank0,901,12-18,18
Şişe Cam4,273,39-22,11
Şok Marketler10,75-5,540,00
T. Halk Bankası5,657,41-19,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,609,02-31,76
T.S.K.B.0,853,664,94
T.Tuborg7,81-7,68-1,56
Taç Tarım Ürünleri3,63-28,26
Tat Gıda4,72-4,2623,56
TAV Havalimanları23,06-1,284,86
Taze Kuru Gıda5,421,50-20,29
Tek-Art Turizm0,69-4,17-18,82
Tekfen Holding21,683,2410,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,030,00-31,65
Temapol Polimer Plastik3,124,351,96
TGS Dış Ticaret3,52-4,6149,79
Tofaş Oto. Fab.17,80-5,5714,75
Torunlar GMYO1,84-3,1621,85
Trabzon Liman6,83-1,87-0,71
Trabzonspor Sportif1,102,80-20,06
Trakya Cam2,548,09-12,08
Trend GMYO1,3713,227,87
TSKB GMYO0,781,30-4,88
Tuğçelik2,34-0,439,86
Tukaş4,37-6,22163,25
Turcas Petrol1,5811,2712,06
Turkcell12,581,043,37
Tümosan Motor ve Traktör3,83-1,03-14,89
Tüpraş132,004,9326,51
Türk Hava Yolları11,19-1,84-30,54
Türk Prysmian Kablo1,950,0013,07
Türk Telekom5,414,8438,72
Türk Traktör37,00-5,376,02
Türker Proje Gayrimenkul24,002,13-25,33
Ufuk Yatırım1,9324,5269,30
Ulaşlar Turizm Yat.1,541,3235,09
Ulusoy Elektrik26,082,7663,41
Ulusoy Un Sanayi2,50-3,4720,19
Umpaş Holding0,38-7,32-30,91
Uşak Seramik1,133,671,80
Utopya Turizm3,305,43-19,51
Uzertaş Boya1,15-3,3691,67
Ülker Bisküvi17,472,0419,09
Ünye Çimento2,590,39-22,58
Vakıf Fin. Kir.1,565,41-12,36
Vakıf GMYO1,75-1,69-10,11
Vakıf Yat. Ort.1,74-7,4514,47
Vakıflar Bankası4,543,8916,41
Vakko Tekstil3,40-0,2930,35
Vanet Gıda1,580,0021,54
Verusa Holding14,841,57-10,60
Verusaturk Girisim3,17-0,63-4,23
Vestel10,637,1691,53
Vestel Beyaz Eşya15,100,5354,59
Viking Kağıt0,95-1,04-13,64
Yapı Kredi Koray GMYO2,0741,7820,35
Yapı ve Kredi Bank.2,510,4056,87
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,78-3,81-0,36
Yataş5,29-5,7018,34
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,801,27-14,89
Yeni Gimat GMYO8,700,3521,16
Yeşil GMYO0,260,00-3,70
Yeşil Yapı0,260,000,00
Yeşil Yatırım Holding9,480,85-1,56
Yibitaş İnşaat Malzeme2.250,00-4,662,32
Yonga Mobilya6,73-10,273,69
Yünsa4,045,21-3,23
Zorlu Enerji1,161,75-5,69


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
  1. Yatırımcı rehberi (9)

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