Yatırımcı rehberi (9)17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:10
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.200,00
|-2,93
|494,73
|İş Bankası (C)
|5,35
|-7,12
|18,10
|İş Bankası (Kur.)
|169.999,90
|13,33
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,18
|-5,22
|-52,92
|İş Girişim
|2,54
|0,00
|24,51
|İş GMYO
|0,88
|-4,35
|-18,52
|İş Y. Men. Değ.
|3,52
|-0,56
|90,60
|İş Yat. Ort.
|1,17
|-5,65
|58,51
|İşbir Holding
|340,00
|-2,86
|146,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|3,03
|-59,52
|İttifak Holding
|5,89
|-2,16
|90,00
|İz Hayvancılık Tarım
|4,73
|-2,07
|-28,22
|İzmir Demir Çelik
|1,53
|-2,55
|-7,83
|İzmir Fırça
|1,59
|-1,85
|-23,19
|İzocam
|20,18
|-4,54
|-5,79
|Jantsa Jant Sanayi
|35,74
|9,03
|38,46
|Kafein Yazılım
|6,54
|-3,54
|-5,05
|Kapital Yat. Holding
|1,70
|0,00
|-40,77
|Kaplamin
|6,03
|9,04
|67,50
|Kardemir (A)
|1,92
|-4,48
|12,17
|Kardemir (B)
|1,94
|-3,48
|12,72
|Kardemir (D)
|1,99
|-2,93
|-3,20
|Karel Elektronik
|8,25
|17,02
|97,84
|Karsan Otomotiv
|1,09
|-1,80
|-14,84
|Karsu Tekstil
|1,81
|2,84
|44,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,35
|2,10
|44,59
|Kartonsan
|298,70
|-3,30
|-6,36
|Katmerciler Ekipman
|2,47
|-5,36
|-17,90
|Kent Gıda
|114,80
|-5,12
|-3,53
|Kerevitaş Gıda
|2,12
|2,42
|17,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|-4,17
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,73
|-7,49
|-1,14
|Klimasan Klima
|12,02
|9,87
|209,80
|Koç Holding
|18,01
|-0,22
|30,05
|Konfrut Gıda
|35,24
|7,18
|47,57
|Konya Çimento
|173,70
|-3,18
|-2,42
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,10
|-0,98
|17,32
|Koza Altın
|64,70
|3,03
|26,12
|Koza Madencilik
|8,92
|6,57
|23,55
|Körfez GMYO
|1,42
|0,00
|16,39
|Kristal Kola
|0,87
|-1,14
|-17,14
|Kron Telekomünikasyon
|8,39
|-2,10
|-3,56
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,50
|2,08
|78,70
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,12
|-3,45
|-0,88
|Kütahya Porselen
|4,79
|-1,24
|5,27
|Lider Faktoring
|2,05
|-4,65
|-8,89
|Link Bilgisayar
|9,65
|-0,92
|15,99
|Logo Yazılım
|40,60
|-0,20
|49,59
|Lokman Hekim Sağlık
|3,56
|-1,93
|-20,89
|Lüks Kadife
|5,07
|8,80
|4,54
|Makina Takım
|1,33
|0,76
|-13,64
|Mardin Çimento
|2,76
|-1,78
|-0,61
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|0,00
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|18,62
|0,65
|6,04
|Marshall
|26,62
|-1,26
|5,55
|Martı GMYO
|0,65
|-2,99
|0,00
|Martı Otel
|0,70
|0,00
|20,69
|Mavi Giyim
|35,68
|-6,25
|10,74
|Mazhar Zorlu Holding
|5,40
|-2,17
|41,73
|Mega Polietilen
|1,85
|5,71
|-9,31
|Menderes Tekstil
|0,67
|-4,29
|-6,94
|Mensa
|0,16
|-5,88
|14,29
|Merit Turizm
|12,23
|-5,78
|104,17
|Merko Gıda
|0,69
|-5,48
|-31,68
|Metal Gayrimenkul
|0,69
|-1,43
|-20,69
|Metemtur Otelcilik
|1,39
|0,72
|32,38
|Metro Holding
|1,19
|6,25
|56,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,17
|0,86
|6,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,38
|3,76
|16,95
|Migros Ticaret
|18,47
|0,93
|23,96
|Milpa
|1,45
|2,11
|1,45
|Mistral GMYO
|1,20
|0,00
|-21,57
|MLP Sağlık
|11,83
|-4,60
|10,56
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|0,99
|-1,00
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,39
|-5,44
|-25,27
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.050,00
|0,69
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|5,87
|-0,51
|Net Holding
|1,46
|-4,58
|-25,51
|Netaş Telekom.
|6,54
|-2,53
|1,24
|Niğbaş Niğde Beton
|11,38
|0,80
|184,50
|Nuh Çimento
|6,23
|0,32
|-10,10
|Nurol GMYO
|2,20
|-5,58
|4,76
|Odaş Elektrik
|1,65
|5,10
|17,18
|Olmuksan-IP
|3,21
|-3,60
|-4,75
|Orge Enerji Elektrik
|3,41
|0,89
|9,29
|Orma Orman Mahsulleri
|1,16
|0,87
|-3,33
|Osmanlı Menkul
|1,61
|18,38
|-6,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,96
|-3,03
|-11,11
|Otokar
|129,80
|2,20
|51,13
|Oyak Yat. Ort.
|2,37
|10,23
|49,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,91
|-0,52
|87,25
|Özak GMYO
|1,41
|-4,08
|-2,70
|Özbal Çelik Boru
|1,21
|-1,63
|-12,32
|Özderici GMYO
|0,82
|0,00
|-65,11
|Özerden Plastik
|2,70
|-1,82
|10,77
|Panora GMYO
|4,28
|0,94
|16,40
|Park Elek.Madencilik
|2,82
|-1,74
|17,01
|Parsan
|14,85
|6,53
|69,52
|Pegasus
|60,45
|10,31
|163,74
|Peker GMYO
|3,41
|-5,80
|-58,54
|Penguen Gıda
|1,44
|0,70
|33,33
|Pera GMYO
|0,59
|1,72
|-23,38
|Pergamon Dış Ticaret
|6,13
|-13,54
|0,37
|Petkim
|3,43
|-2,83
|-12,89
|Petrokent Turizm
|75,50
|-3,21
|9,90
|Pınar Et Ve Un
|6,40
|0,47
|44,25
|Pınar Su
|1,31
|0,77
|4,80
|Pınar Süt
|6,40
|-5,47
|2,94
|Plastikkart
|3,58
|-0,56
|32,59
|Polisan Holding
|2,25
|0,45
|-25,37
|Politeknik Metal
|62,00
|-0,32
|76,81
|Prizma Press Matbaacılık
|3,21
|4,22
|107,10
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.085,30
|0,57
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,13
|0,73
|-39,26
|QNB Finansbank
|6,21
|-3,57
|-31,08
|Ral Yatırım Holding
|5,03
|1,41
|173,37
|Ray Sigorta
|2,14
|-2,28
|53,96
|Reysaş GMYO
|1,02
|-0,97
|47,83
|Reysaş Lojistik
|0,93
|-4,12
|25,68
|Rhea Girişim
|0,70
|0,00
|6,06
|Rodrigo Tekstil
|5,00
|0,00
|163,16
|Royal Halı
|0,87
|-3,33
|-12,12
|RTA Laboratuvarları
|1,17
|1,13
|-27,93
|Sabancı Holding
|8,59
|-5,08
|18,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,57
|-6,55
|1,28
|Salix Yatırım Holding
|4,20
|5,00
|9,09
|Sanel Mühendislik
|4,83
|-1,02
|121,56
|Sanifoam Sünger
|1,84
|1,10
|47,20
|Sanko Pazarlama
|2,33
|3,56
|17,44
|Saray Matbaacılık
|1,17
|-11,36
|17,00
|Sarkuysan
|3,35
|-2,33
|6,59
|Sasa Polyester
|6,00
|-3,07
|4,42
|Say Reklamcılık
|0,86
|-3,37
|-8,51
|Sekuro Plastik
|2,47
|-1,98
|-16,55
|Selçuk Ecza Deposu
|4,41
|-2,65
|62,22
|Selçuk Gıda
|1,79
|-5,79
|34,59
|Senkron Güvenlik
|2,24
|-2,18
|124,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,10
|0,00
|7,69
|Servet GMYO
|4,34
|0,93
|-7,66
|Seyitler Kimya
|5,60
|3,70
|45,45
|Silverline Endüstri
|1,12
|-2,61
|-16,42
|Sinpaş GMYO
|0,78
|0,00
|110,81
|Smartiks Yazılım
|2,49
|-4,60
|Soda Sanayii
|5,26
|-6,41
|-22,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,96
|-1,56
|25,44
|Söktaş
|1,92
|1,59
|51,18
|Sönmez Filament
|6,03
|15,30
|93,27
|Sönmez Pamuklu
|4,11
|17,09
|31,73
|Sumaş Suni Tahta
|6,26
|-0,32
|-6,51
|Şeker Fin. Kir.
|3,51
|-4,36
|24,47
|Şekerbank
|0,89
|-5,32
|-19,09
|Şişe Cam
|4,13
|-4,18
|-24,67
|Şok Marketler
|11,38
|3,17
|5,86
|T. Halk Bankası
|5,26
|-7,07
|-25,07
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|10,64
|-1,66
|-37,41
|T.S.K.B.
|0,82
|-2,38
|1,23
|T.Tuborg
|8,46
|1,44
|6,63
|Taç Tarım Ürünleri
|3,63
|-0,55
|-28,26
|Tat Gıda
|4,93
|-1,40
|29,06
|TAV Havalimanları
|23,36
|-5,58
|6,23
|Taze Kuru Gıda
|5,34
|-0,37
|-21,47
|Tek-Art Turizm
|0,72
|-2,70
|-15,29
|Tekfen Holding
|21,00
|-4,55
|6,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,03
|-3,33
|-31,65
|Temapol Polimer Plastik
|2,99
|-3,86
|-2,29
|TGS Dış Ticaret
|3,69
|-1,34
|57,02
|Tofaş Oto. Fab.
|18,85
|-0,37
|21,52
|Torunlar GMYO
|1,90
|0,00
|25,83
|Trabzon Liman
|6,96
|-1,83
|1,18
|Trabzonspor Sportif
|1,07
|0,94
|-22,24
|Trakya Cam
|2,35
|-6,75
|-18,65
|Trend GMYO
|1,21
|-0,82
|-4,72
|TSKB GMYO
|0,77
|-2,53
|-6,10
|Tuğçelik
|2,35
|5,38
|10,33
|Tukaş
|4,66
|2,64
|180,72
|Turcas Petrol
|1,42
|-6,58
|0,71
|Turkcell
|12,45
|1,22
|2,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,87
|-2,03
|-14,00
|Tüpraş
|125,80
|-6,88
|20,57
|Türk Hava Yolları
|11,40
|-5,94
|-29,24
|Türk Prysmian Kablo
|1,95
|1,04
|13,07
|Türk Telekom
|5,16
|-8,51
|32,31
|Türk Traktör
|39,10
|5,11
|12,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,50
|-1,01
|-26,88
|Ufuk Yatırım
|1,55
|-4,91
|35,96
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,52
|-0,65
|33,33
|Ulusoy Elektrik
|25,38
|-0,47
|59,02
|Ulusoy Un Sanayi
|2,59
|5,71
|24,52
|Umpaş Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,09
|2,83
|-1,80
|Utopya Turizm
|3,13
|-0,63
|-23,66
|Uzertaş Boya
|1,19
|6,25
|98,33
|Ülker Bisküvi
|17,12
|-6,19
|16,70
|Ünye Çimento
|2,58
|-2,27
|-22,88
|Vakıf Fin. Kir.
|1,48
|0,00
|-16,85
|Vakıf GMYO
|1,78
|2,30
|-8,57
|Vakıf Yat. Ort.
|1,88
|0,00
|23,68
|Vakıflar Bankası
|4,37
|-8,00
|12,05
|Vakko Tekstil
|3,41
|3,02
|30,73
|Vanet Gıda
|1,58
|-1,86
|21,54
|Verusa Holding
|14,61
|-1,22
|-11,99
|Verusaturk Girisim
|3,19
|-1,85
|-3,63
|Vestel
|9,92
|-1,68
|78,74
|Vestel Beyaz Eşya
|15,02
|-3,47
|53,77
|Viking Kağıt
|0,96
|-1,03
|-12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,46
|-3,95
|-15,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,50
|-6,37
|56,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,89
|0,70
|3,58
|Yataş
|5,61
|-1,06
|25,50
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,79
|-2,47
|-15,96
|Yeni Gimat GMYO
|8,67
|2,00
|20,74
|Yeşil GMYO
|0,26
|-3,70
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|4,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,40
|-2,19
|-2,39
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.360,00
|2,59
|7,32
|Yonga Mobilya
|7,50
|7,45
|15,55
|Yünsa
|3,84
|-2,04
|-8,02
|Zorlu Enerji
|1,14
|-5,00
|-7,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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