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Yatırımcı rehberi (9)

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:10
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)18.200,00-2,93494,73
İş Bankası (C)5,35-7,1218,10
İş Bankası (Kur.)169.999,9013,33249,78
İş Fin.Kir.2,18-5,22-52,92
İş Girişim2,540,0024,51
İş GMYO0,88-4,35-18,52
İş Y. Men. Değ.3,52-0,5690,60
İş Yat. Ort.1,17-5,6558,51
İşbir Holding340,00-2,86146,38
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,343,03-59,52
İttifak Holding5,89-2,1690,00
İz Hayvancılık Tarım4,73-2,07-28,22
İzmir Demir Çelik1,53-2,55-7,83
İzmir Fırça1,59-1,85-23,19
İzocam20,18-4,54-5,79
Jantsa Jant Sanayi35,749,0338,46
Kafein Yazılım6,54-3,54-5,05
Kapital Yat. Holding1,700,00-40,77
Kaplamin6,039,0467,50
Kardemir (A)1,92-4,4812,17
Kardemir (B)1,94-3,4812,72
Kardemir (D)1,99-2,93-3,20
Karel Elektronik8,2517,0297,84
Karsan Otomotiv1,09-1,80-14,84
Karsu Tekstil1,812,8444,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,352,1044,59
Kartonsan298,70-3,30-6,36
Katmerciler Ekipman2,47-5,36-17,90
Kent Gıda114,80-5,12-3,53
Kerevitaş Gıda2,122,4217,78
Kervansaray Yat. Holding0,23-4,17-34,29
Kiler GMYO1,73-7,49-1,14
Klimasan Klima12,029,87209,80
Koç Holding18,01-0,2230,05
Konfrut Gıda35,247,1847,57
Konya Çimento173,70-3,18-2,42
Kordsa Teknik Tekstil11,10-0,9817,32
Koza Altın64,703,0326,12
Koza Madencilik8,926,5723,55
Körfez GMYO1,420,0016,39
Kristal Kola0,87-1,14-17,14
Kron Telekomünikasyon8,39-2,10-3,56
Kuştur Kuşadası Turizm24,502,0878,70
Kuyumcukent Gayrimenkul1,12-3,45-0,88
Kütahya Porselen4,79-1,245,27
Lider Faktoring2,05-4,65-8,89
Link Bilgisayar9,65-0,9215,99
Logo Yazılım40,60-0,2049,59
Lokman Hekim Sağlık3,56-1,93-20,89
Lüks Kadife5,078,804,54
Makina Takım1,330,76-13,64
Mardin Çimento2,76-1,78-0,61
Marka Yatırım Holding0,640,003,23
Marmaris Altınyunus18,620,656,04
Marshall26,62-1,265,55
Martı GMYO0,65-2,990,00
Martı Otel0,700,0020,69
Mavi Giyim35,68-6,2510,74
Mazhar Zorlu Holding5,40-2,1741,73
Mega Polietilen1,855,71-9,31
Menderes Tekstil0,67-4,29-6,94
Mensa0,16-5,8814,29
Merit Turizm12,23-5,78104,17
Merko Gıda0,69-5,48-31,68
Metal Gayrimenkul0,69-1,43-20,69
Metemtur Otelcilik1,390,7232,38
Metro Holding1,196,2556,58
Metro Petrol ve Tesisleri1,170,866,36
Metro Yatırım Ortaklığı1,383,7616,95
Migros Ticaret18,470,9323,96
Milpa1,452,111,45
Mistral GMYO1,200,00-21,57
MLP Sağlık11,83-4,6010,56
MMC San. Ve Tic. Yat.0,99-1,00-10,00
Mondi Tire Kutsan1,39-5,44-25,27
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.050,000,69
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret5,87-0,51
Net Holding1,46-4,58-25,51
Netaş Telekom.6,54-2,531,24
Niğbaş Niğde Beton11,380,80184,50
Nuh Çimento6,230,32-10,10
Nurol GMYO2,20-5,584,76
Odaş Elektrik1,655,1017,18
Olmuksan-IP3,21-3,60-4,75
Orge Enerji Elektrik3,410,899,29
Orma Orman Mahsulleri1,160,87-3,33
Osmanlı Menkul1,6118,38-6,40
Ostim Endüstriyel Yat0,96-3,03-11,11
Otokar129,802,2051,13
Oyak Yat. Ort.2,3710,2349,69
Oylum Sınai Yatırımlar1,91-0,5287,25
Özak GMYO1,41-4,08-2,70
Özbal Çelik Boru1,21-1,63-12,32
Özderici GMYO0,820,00-65,11
Özerden Plastik2,70-1,8210,77
Panora GMYO4,280,9416,40
Park Elek.Madencilik2,82-1,7417,01
Parsan14,856,5369,52
Pegasus60,4510,31163,74
Peker GMYO3,41-5,80-58,54
Penguen Gıda1,440,7033,33
Pera GMYO0,591,72-23,38
Pergamon Dış Ticaret6,13-13,540,37
Petkim3,43-2,83-12,89
Petrokent Turizm75,50-3,219,90
Pınar Et Ve Un6,400,4744,25
Pınar Su1,310,774,80
Pınar Süt6,40-5,472,94
Plastikkart3,58-0,5632,59
Polisan Holding2,250,45-25,37
Politeknik Metal62,00-0,3276,81
Prizma Press Matbaacılık3,214,22107,10
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.085,300,57
QNB Finans Fin. Kir.4,130,73-39,26
QNB Finansbank6,21-3,57-31,08
Ral Yatırım Holding5,031,41173,37
Ray Sigorta2,14-2,2853,96
Reysaş GMYO1,02-0,9747,83
Reysaş Lojistik0,93-4,1225,68
Rhea Girişim0,700,006,06
Rodrigo Tekstil5,000,00163,16
Royal Halı0,87-3,33-12,12
RTA Laboratuvarları1,171,13-27,93
Sabancı Holding8,59-5,0818,77
Safkar Ege Soğutmacılık1,57-6,551,28
Salix Yatırım Holding4,205,009,09
Sanel Mühendislik4,83-1,02121,56
Sanifoam Sünger1,841,1047,20
Sanko Pazarlama2,333,5617,44
Saray Matbaacılık1,17-11,3617,00
Sarkuysan3,35-2,336,59
Sasa Polyester6,00-3,074,42
Say Reklamcılık0,86-3,37-8,51
Sekuro Plastik2,47-1,98-16,55
Selçuk Ecza Deposu4,41-2,6562,22
Selçuk Gıda1,79-5,7934,59
Senkron Güvenlik2,24-2,18124,00
Serve Film Prodüksiyon2,100,007,69
Servet GMYO4,340,93-7,66
Seyitler Kimya5,603,7045,45
Silverline Endüstri1,12-2,61-16,42
Sinpaş GMYO0,780,00110,81
Smartiks Yazılım2,49-4,60
Soda Sanayii5,26-6,41-22,25
Sodaş Sodyum Sanayii6,96-1,5625,44
Söktaş1,921,5951,18
Sönmez Filament6,0315,3093,27
Sönmez Pamuklu4,1117,0931,73
Sumaş Suni Tahta6,26-0,32-6,51
Şeker Fin. Kir.3,51-4,3624,47
Şekerbank0,89-5,32-19,09
Şişe Cam4,13-4,18-24,67
Şok Marketler11,383,175,86
T. Halk Bankası5,26-7,07-25,07
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası10,64-1,66-37,41
T.S.K.B.0,82-2,381,23
T.Tuborg8,461,446,63
Taç Tarım Ürünleri3,63-0,55-28,26
Tat Gıda4,93-1,4029,06
TAV Havalimanları23,36-5,586,23
Taze Kuru Gıda5,34-0,37-21,47
Tek-Art Turizm0,72-2,70-15,29
Tekfen Holding21,00-4,556,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,03-3,33-31,65
Temapol Polimer Plastik2,99-3,86-2,29
TGS Dış Ticaret3,69-1,3457,02
Tofaş Oto. Fab.18,85-0,3721,52
Torunlar GMYO1,900,0025,83
Trabzon Liman6,96-1,831,18
Trabzonspor Sportif1,070,94-22,24
Trakya Cam2,35-6,75-18,65
Trend GMYO1,21-0,82-4,72
TSKB GMYO0,77-2,53-6,10
Tuğçelik2,355,3810,33
Tukaş4,662,64180,72
Turcas Petrol1,42-6,580,71
Turkcell12,451,222,30
Tümosan Motor ve Traktör3,87-2,03-14,00
Tüpraş125,80-6,8820,57
Türk Hava Yolları11,40-5,94-29,24
Türk Prysmian Kablo1,951,0413,07
Türk Telekom5,16-8,5132,31
Türk Traktör39,105,1112,03
Türker Proje Gayrimenkul23,50-1,01-26,88
Ufuk Yatırım1,55-4,9135,96
Ulaşlar Turizm Yat.1,52-0,6533,33
Ulusoy Elektrik25,38-0,4759,02
Ulusoy Un Sanayi2,595,7124,52
Umpaş Holding0,410,00-25,45
Uşak Seramik1,092,83-1,80
Utopya Turizm3,13-0,63-23,66
Uzertaş Boya1,196,2598,33
Ülker Bisküvi17,12-6,1916,70
Ünye Çimento2,58-2,27-22,88
Vakıf Fin. Kir.1,480,00-16,85
Vakıf GMYO1,782,30-8,57
Vakıf Yat. Ort.1,880,0023,68
Vakıflar Bankası4,37-8,0012,05
Vakko Tekstil3,413,0230,73
Vanet Gıda1,58-1,8621,54
Verusa Holding14,61-1,22-11,99
Verusaturk Girisim3,19-1,85-3,63
Vestel9,92-1,6878,74
Vestel Beyaz Eşya15,02-3,4753,77
Viking Kağıt0,96-1,03-12,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,46-3,95-15,12
Yapı ve Kredi Bank.2,50-6,3756,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,890,703,58
Yataş5,61-1,0625,50
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,79-2,47-15,96
Yeni Gimat GMYO8,672,0020,74
Yeşil GMYO0,26-3,70-3,70
Yeşil Yapı0,264,000,00
Yeşil Yatırım Holding9,40-2,19-2,39
Yibitaş İnşaat Malzeme2.360,002,597,32
Yonga Mobilya7,507,4515,55
Yünsa3,84-2,04-8,02
Zorlu Enerji1,14-5,00-7,32


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:10
  1. Yatırımcı rehberi (9)

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