Yatırımcı rehberi (9)10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|41,19
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.750,00
|5,22
|512,71
|İş Bankası (C)
|5,76
|-4,48
|27,15
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|-5,76
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,30
|-5,74
|-50,32
|İş Girişim
|2,54
|-3,05
|24,51
|İş GMYO
|0,92
|-2,13
|-14,81
|İş Y. Men. Değ.
|3,54
|5,36
|91,68
|İş Yat. Ort.
|1,24
|0,81
|68,00
|İşbir Holding
|350,00
|-4,21
|153,62
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|-2,94
|-60,71
|İttifak Holding
|6,02
|3,79
|94,19
|İz Hayvancılık Tarım
|4,83
|-0,21
|-26,71
|İzmir Demir Çelik
|1,57
|-0,63
|-5,42
|İzmir Fırça
|1,62
|0,00
|-21,74
|İzocam
|21,14
|-11,70
|-1,31
|Jantsa Jant Sanayi
|32,78
|3,08
|27,00
|Kafein Yazılım
|6,78
|-2,87
|-1,57
|Kapital Yat. Holding
|1,70
|-6,08
|-40,77
|Kaplamin
|5,53
|25,97
|53,61
|Kardemir (A)
|2,01
|-2,90
|17,43
|Kardemir (B)
|2,01
|-2,90
|16,79
|Kardemir (D)
|2,05
|-3,30
|-0,28
|Karel Elektronik
|7,05
|-0,14
|69,06
|Karsan Otomotiv
|1,11
|1,83
|-13,28
|Karsu Tekstil
|1,76
|1,73
|40,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,24
|9,17
|41,62
|Kartonsan
|308,90
|-2,56
|-3,16
|Katmerciler Ekipman
|2,61
|-2,97
|-13,25
|Kent Gıda
|121,00
|-1,14
|1,68
|Kerevitaş Gıda
|2,07
|-4,17
|15,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|-7,69
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,87
|2,19
|6,86
|Klimasan Klima
|10,94
|-1,35
|181,96
|Koç Holding
|18,05
|-0,66
|30,34
|Konfrut Gıda
|32,88
|3,72
|37,69
|Konya Çimento
|179,40
|-1,27
|0,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,21
|-9,52
|18,49
|Koza Altın
|62,80
|11,94
|22,42
|Koza Madencilik
|8,37
|17,89
|15,93
|Körfez GMYO
|1,42
|2,16
|16,39
|Kristal Kola
|0,88
|1,15
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,57
|-5,09
|-1,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,00
|-4,00
|75,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,16
|1,75
|2,65
|Kütahya Porselen
|4,85
|-0,82
|6,59
|Lider Faktoring
|2,15
|-4,44
|-4,44
|Link Bilgisayar
|9,74
|-3,66
|17,07
|Logo Yazılım
|40,68
|-2,59
|49,89
|Lokman Hekim Sağlık
|3,63
|-0,55
|-19,33
|Lüks Kadife
|4,66
|-3,72
|-3,92
|Makina Takım
|1,32
|-2,94
|-14,29
|Mardin Çimento
|2,81
|1,81
|1,19
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|-5,88
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|18,50
|-3,65
|5,35
|Marshall
|26,96
|0,97
|6,90
|Martı GMYO
|0,67
|-2,90
|3,08
|Martı Otel
|0,70
|2,94
|20,69
|Mavi Giyim
|38,06
|-4,61
|18,13
|Mazhar Zorlu Holding
|5,52
|-3,83
|44,88
|Mega Polietilen
|1,75
|-3,31
|-14,22
|Menderes Tekstil
|0,70
|0,00
|-2,78
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|12,98
|3,84
|116,69
|Merko Gıda
|0,73
|0,00
|-27,72
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|-1,41
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,38
|-1,43
|31,43
|Metro Holding
|1,12
|5,66
|47,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|-2,52
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,33
|5,56
|12,71
|Migros Ticaret
|18,30
|7,58
|22,82
|Milpa
|1,42
|1,43
|-0,65
|Mistral GMYO
|1,20
|2,56
|-21,57
|MLP Sağlık
|12,40
|4,47
|15,89
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,00
|-4,76
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,47
|-3,92
|-20,97
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.042,80
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|5,90
|Net Holding
|1,53
|-3,16
|-21,94
|Netaş Telekom.
|6,71
|-12,06
|3,87
|Niğbaş Niğde Beton
|11,29
|9,72
|182,25
|Nuh Çimento
|6,21
|-0,48
|-10,39
|Nurol GMYO
|2,33
|-2,10
|10,95
|Odaş Elektrik
|1,57
|9,03
|11,50
|Olmuksan-IP
|3,33
|-0,89
|-1,19
|Orge Enerji Elektrik
|3,38
|1,81
|8,33
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|0,00
|-4,17
|Osmanlı Menkul
|1,36
|3,03
|-20,93
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,99
|-1,98
|-8,33
|Otokar
|127,00
|4,27
|47,87
|Oyak Yat. Ort.
|2,15
|9,69
|35,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,92
|4,92
|88,24
|Özak GMYO
|1,47
|-3,92
|1,44
|Özbal Çelik Boru
|1,23
|-0,81
|-10,87
|Özderici GMYO
|0,82
|3,80
|-65,11
|Özerden Plastik
|2,75
|-1,79
|12,82
|Panora GMYO
|4,24
|2,17
|15,32
|Park Elek.Madencilik
|2,87
|-7,12
|19,09
|Parsan
|13,94
|-15,82
|59,13
|Pegasus
|54,80
|13,08
|139,09
|Peker GMYO
|3,62
|3,43
|-55,98
|Penguen Gıda
|1,43
|-0,69
|32,41
|Pera GMYO
|0,58
|13,73
|-24,68
|Pergamon Dış Ticaret
|7,09
|-3,93
|16,09
|Petkim
|3,53
|-7,35
|-10,35
|Petrokent Turizm
|78,00
|-1,08
|13,54
|Pınar Et Ve Un
|6,37
|-3,19
|43,57
|Pınar Su
|1,30
|-2,26
|4,00
|Pınar Süt
|6,77
|-15,06
|8,90
|Plastikkart
|3,60
|13,92
|33,33
|Polisan Holding
|2,24
|-5,88
|-25,70
|Politeknik Metal
|62,20
|2,22
|77,38
|Prizma Press Matbaacılık
|3,08
|0,65
|98,71
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.079,10
|-0,24
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,10
|-2,15
|-39,71
|QNB Finansbank
|6,44
|-2,87
|-28,52
|Ral Yatırım Holding
|4,96
|0,61
|169,57
|Ray Sigorta
|2,19
|0,46
|57,55
|Reysaş GMYO
|1,03
|8,42
|49,28
|Reysaş Lojistik
|0,97
|7,78
|31,08
|Rhea Girişim
|0,70
|4,48
|6,06
|Rodrigo Tekstil
|5,00
|-0,79
|163,16
|Royal Halı
|0,90
|12,50
|-9,09
|RTA Laboratuvarları
|1,24
|-4,62
|-28,74
|Sabancı Holding
|9,05
|-5,73
|25,13
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,68
|-4,55
|8,37
|Salix Yatırım Holding
|4,00
|-1,48
|3,90
|Sanel Mühendislik
|4,88
|2,74
|123,85
|Sanifoam Sünger
|1,82
|-1,62
|45,60
|Sanko Pazarlama
|2,25
|2,27
|13,40
|Saray Matbaacılık
|1,32
|-4,35
|32,00
|Sarkuysan
|3,43
|1,48
|9,14
|Sasa Polyester
|6,19
|0,98
|7,73
|Say Reklamcılık
|0,89
|-4,30
|-5,32
|Sekuro Plastik
|2,52
|-4,18
|-14,86
|Selçuk Ecza Deposu
|4,53
|-1,09
|66,64
|Selçuk Gıda
|1,90
|5,56
|42,86
|Senkron Güvenlik
|2,29
|-1,72
|129,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,10
|17,98
|7,69
|Servet GMYO
|4,30
|0,00
|-8,51
|Seyitler Kimya
|5,40
|11,34
|40,26
|Silverline Endüstri
|1,15
|-0,86
|-14,18
|Sinpaş GMYO
|0,78
|6,85
|110,81
|Smartiks Yazılım
|2,61
|-1,14
|Soda Sanayii
|5,62
|-8,77
|-16,93
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,07
|1,00
|27,42
|Söktaş
|1,89
|6,18
|48,82
|Sönmez Filament
|5,23
|1,75
|67,63
|Sönmez Pamuklu
|3,51
|1,74
|12,50
|Sumaş Suni Tahta
|6,28
|-7,51
|-6,21
|Şeker Fin. Kir.
|3,67
|-4,92
|30,14
|Şekerbank
|0,94
|-4,08
|-14,55
|Şişe Cam
|4,31
|-10,02
|-21,38
|Şok Marketler
|11,03
|7,50
|2,60
|T. Halk Bankası
|5,66
|-1,22
|-19,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|10,82
|-2,52
|-36,35
|T.S.K.B.
|0,84
|1,20
|3,70
|T.Tuborg
|8,34
|0,12
|5,12
|Taç Tarım Ürünleri
|3,63
|-4,22
|-28,26
|Tat Gıda
|5,00
|0,00
|30,89
|TAV Havalimanları
|24,74
|-1,43
|12,50
|Taze Kuru Gıda
|5,36
|0,75
|-21,18
|Tek-Art Turizm
|0,74
|1,37
|-12,94
|Tekfen Holding
|22,00
|-5,74
|12,07
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,10
|-6,25
|-29,29
|Temapol Polimer Plastik
|3,11
|2,30
|1,63
|TGS Dış Ticaret
|3,74
|11,98
|59,15
|Tofaş Oto. Fab.
|18,92
|0,80
|21,97
|Torunlar GMYO
|1,90
|1,06
|25,83
|Trabzon Liman
|7,09
|-1,53
|3,07
|Trabzonspor Sportif
|1,06
|-3,64
|-22,97
|Trakya Cam
|2,52
|-5,97
|-12,77
|Trend GMYO
|1,22
|-6,15
|-3,94
|TSKB GMYO
|0,79
|1,28
|-3,66
|Tuğçelik
|2,23
|-5,91
|4,69
|Tukaş
|4,54
|1,79
|173,49
|Turcas Petrol
|1,52
|6,29
|7,80
|Turkcell
|12,30
|0,41
|1,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,95
|-4,82
|-12,22
|Tüpraş
|135,10
|-0,95
|29,49
|Türk Hava Yolları
|12,12
|-1,54
|-24,77
|Türk Prysmian Kablo
|1,93
|-2,03
|11,91
|Türk Telekom
|5,64
|8,25
|44,62
|Türk Traktör
|37,20
|6,29
|6,59
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,74
|0,17
|-26,14
|Ufuk Yatırım
|1,63
|22,56
|42,98
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,53
|3,38
|34,21
|Ulusoy Elektrik
|25,50
|-2,67
|59,77
|Ulusoy Un Sanayi
|2,45
|-6,84
|17,79
|Umpaş Holding
|0,41
|-6,82
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,06
|2,91
|-4,50
|Utopya Turizm
|3,15
|-0,94
|-23,17
|Uzertaş Boya
|1,12
|-2,61
|86,67
|Ülker Bisküvi
|18,25
|-1,99
|24,40
|Ünye Çimento
|2,64
|-0,07
|-21,09
|Vakıf Fin. Kir.
|1,48
|2,78
|-16,85
|Vakıf GMYO
|1,74
|0,00
|-10,62
|Vakıf Yat. Ort.
|1,88
|37,23
|23,68
|Vakıflar Bankası
|4,75
|0,85
|21,79
|Vakko Tekstil
|3,31
|5,75
|26,90
|Vanet Gıda
|1,61
|-4,17
|23,85
|Verusa Holding
|14,79
|-1,07
|-10,90
|Verusaturk Girisim
|3,25
|3,17
|-1,81
|Vestel
|10,09
|5,88
|81,80
|Vestel Beyaz Eşya
|15,56
|-8,04
|59,30
|Viking Kağıt
|0,97
|-3,00
|-11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,52
|1,33
|-11,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,67
|0,38
|66,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,87
|-0,35
|2,87
|Yataş
|5,67
|6,98
|26,85
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,81
|0,00
|-13,83
|Yeni Gimat GMYO
|8,50
|0,12
|18,38
|Yeşil GMYO
|0,27
|8,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,25
|0,00
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,61
|-3,22
|-0,21
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.300,40
|-6,87
|4,61
|Yonga Mobilya
|6,98
|-0,03
|7,54
|Yünsa
|3,92
|-4,62
|-6,10
|Zorlu Enerji
|1,20
|-1,64
|-2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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