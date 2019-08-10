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Yatırımcı rehberi (9)

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,1041,19266,01
İş Bankası (B)18.750,005,22512,71
İş Bankası (C)5,76-4,4827,15
İş Bankası (Kur.)150.000,00-5,76208,63
İş Fin.Kir.2,30-5,74-50,32
İş Girişim2,54-3,0524,51
İş GMYO0,92-2,13-14,81
İş Y. Men. Değ.3,545,3691,68
İş Yat. Ort.1,240,8168,00
İşbir Holding350,00-4,21153,62
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,33-2,94-60,71
İttifak Holding6,023,7994,19
İz Hayvancılık Tarım4,83-0,21-26,71
İzmir Demir Çelik1,57-0,63-5,42
İzmir Fırça1,620,00-21,74
İzocam21,14-11,70-1,31
Jantsa Jant Sanayi32,783,0827,00
Kafein Yazılım6,78-2,87-1,57
Kapital Yat. Holding1,70-6,08-40,77
Kaplamin5,5325,9753,61
Kardemir (A)2,01-2,9017,43
Kardemir (B)2,01-2,9016,79
Kardemir (D)2,05-3,30-0,28
Karel Elektronik7,05-0,1469,06
Karsan Otomotiv1,111,83-13,28
Karsu Tekstil1,761,7340,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,249,1741,62
Kartonsan308,90-2,56-3,16
Katmerciler Ekipman2,61-2,97-13,25
Kent Gıda121,00-1,141,68
Kerevitaş Gıda2,07-4,1715,00
Kervansaray Yat. Holding0,24-7,69-31,43
Kiler GMYO1,872,196,86
Klimasan Klima10,94-1,35181,96
Koç Holding18,05-0,6630,34
Konfrut Gıda32,883,7237,69
Konya Çimento179,40-1,270,79
Kordsa Teknik Tekstil11,21-9,5218,49
Koza Altın62,8011,9422,42
Koza Madencilik8,3717,8915,93
Körfez GMYO1,422,1616,39
Kristal Kola0,881,15-16,19
Kron Telekomünikasyon8,57-5,09-1,49
Kuştur Kuşadası Turizm24,00-4,0075,06
Kuyumcukent Gayrimenkul1,161,752,65
Kütahya Porselen4,85-0,826,59
Lider Faktoring2,15-4,44-4,44
Link Bilgisayar9,74-3,6617,07
Logo Yazılım40,68-2,5949,89
Lokman Hekim Sağlık3,63-0,55-19,33
Lüks Kadife4,66-3,72-3,92
Makina Takım1,32-2,94-14,29
Mardin Çimento2,811,811,19
Marka Yatırım Holding0,64-5,883,23
Marmaris Altınyunus18,50-3,655,35
Marshall26,960,976,90
Martı GMYO0,67-2,903,08
Martı Otel0,702,9420,69
Mavi Giyim38,06-4,6118,13
Mazhar Zorlu Holding5,52-3,8344,88
Mega Polietilen1,75-3,31-14,22
Menderes Tekstil0,700,00-2,78
Mensa0,17-5,5621,43
Merit Turizm12,983,84116,69
Merko Gıda0,730,00-27,72
Metal Gayrimenkul0,70-1,41-19,54
Metemtur Otelcilik1,38-1,4331,43
Metro Holding1,125,6647,37
Metro Petrol ve Tesisleri1,16-2,525,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,335,5612,71
Migros Ticaret18,307,5822,82
Milpa1,421,43-0,65
Mistral GMYO1,202,56-21,57
MLP Sağlık12,404,4715,89
MMC San. Ve Tic. Yat.1,00-4,76-9,09
Mondi Tire Kutsan1,47-3,92-20,97
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.042,80
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret5,90
Net Holding1,53-3,16-21,94
Netaş Telekom.6,71-12,063,87
Niğbaş Niğde Beton11,299,72182,25
Nuh Çimento6,21-0,48-10,39
Nurol GMYO2,33-2,1010,95
Odaş Elektrik1,579,0311,50
Olmuksan-IP3,33-0,89-1,19
Orge Enerji Elektrik3,381,818,33
Orma Orman Mahsulleri1,150,00-4,17
Osmanlı Menkul1,363,03-20,93
Ostim Endüstriyel Yat0,99-1,98-8,33
Otokar127,004,2747,87
Oyak Yat. Ort.2,159,6935,79
Oylum Sınai Yatırımlar1,924,9288,24
Özak GMYO1,47-3,921,44
Özbal Çelik Boru1,23-0,81-10,87
Özderici GMYO0,823,80-65,11
Özerden Plastik2,75-1,7912,82
Panora GMYO4,242,1715,32
Park Elek.Madencilik2,87-7,1219,09
Parsan13,94-15,8259,13
Pegasus54,8013,08139,09
Peker GMYO3,623,43-55,98
Penguen Gıda1,43-0,6932,41
Pera GMYO0,5813,73-24,68
Pergamon Dış Ticaret7,09-3,9316,09
Petkim3,53-7,35-10,35
Petrokent Turizm78,00-1,0813,54
Pınar Et Ve Un6,37-3,1943,57
Pınar Su1,30-2,264,00
Pınar Süt6,77-15,068,90
Plastikkart3,6013,9233,33
Polisan Holding2,24-5,88-25,70
Politeknik Metal62,202,2277,38
Prizma Press Matbaacılık3,080,6598,71
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.079,10-0,24
QNB Finans Fin. Kir.4,10-2,15-39,71
QNB Finansbank6,44-2,87-28,52
Ral Yatırım Holding4,960,61169,57
Ray Sigorta2,190,4657,55
Reysaş GMYO1,038,4249,28
Reysaş Lojistik0,977,7831,08
Rhea Girişim0,704,486,06
Rodrigo Tekstil5,00-0,79163,16
Royal Halı0,9012,50-9,09
RTA Laboratuvarları1,24-4,62-28,74
Sabancı Holding9,05-5,7325,13
Safkar Ege Soğutmacılık1,68-4,558,37
Salix Yatırım Holding4,00-1,483,90
Sanel Mühendislik4,882,74123,85
Sanifoam Sünger1,82-1,6245,60
Sanko Pazarlama2,252,2713,40
Saray Matbaacılık1,32-4,3532,00
Sarkuysan3,431,489,14
Sasa Polyester6,190,987,73
Say Reklamcılık0,89-4,30-5,32
Sekuro Plastik2,52-4,18-14,86
Selçuk Ecza Deposu4,53-1,0966,64
Selçuk Gıda1,905,5642,86
Senkron Güvenlik2,29-1,72129,00
Serve Film Prodüksiyon2,1017,987,69
Servet GMYO4,300,00-8,51
Seyitler Kimya5,4011,3440,26
Silverline Endüstri1,15-0,86-14,18
Sinpaş GMYO0,786,85110,81
Smartiks Yazılım2,61-1,14
Soda Sanayii5,62-8,77-16,93
Sodaş Sodyum Sanayii7,071,0027,42
Söktaş1,896,1848,82
Sönmez Filament5,231,7567,63
Sönmez Pamuklu3,511,7412,50
Sumaş Suni Tahta6,28-7,51-6,21
Şeker Fin. Kir.3,67-4,9230,14
Şekerbank0,94-4,08-14,55
Şişe Cam4,31-10,02-21,38
Şok Marketler11,037,502,60
T. Halk Bankası5,66-1,22-19,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası10,82-2,52-36,35
T.S.K.B.0,841,203,70
T.Tuborg8,340,125,12
Taç Tarım Ürünleri3,63-4,22-28,26
Tat Gıda5,000,0030,89
TAV Havalimanları24,74-1,4312,50
Taze Kuru Gıda5,360,75-21,18
Tek-Art Turizm0,741,37-12,94
Tekfen Holding22,00-5,7412,07
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,10-6,25-29,29
Temapol Polimer Plastik3,112,301,63
TGS Dış Ticaret3,7411,9859,15
Tofaş Oto. Fab.18,920,8021,97
Torunlar GMYO1,901,0625,83
Trabzon Liman7,09-1,533,07
Trabzonspor Sportif1,06-3,64-22,97
Trakya Cam2,52-5,97-12,77
Trend GMYO1,22-6,15-3,94
TSKB GMYO0,791,28-3,66
Tuğçelik2,23-5,914,69
Tukaş4,541,79173,49
Turcas Petrol1,526,297,80
Turkcell12,300,411,07
Tümosan Motor ve Traktör3,95-4,82-12,22
Tüpraş135,10-0,9529,49
Türk Hava Yolları12,12-1,54-24,77
Türk Prysmian Kablo1,93-2,0311,91
Türk Telekom5,648,2544,62
Türk Traktör37,206,296,59
Türker Proje Gayrimenkul23,740,17-26,14
Ufuk Yatırım1,6322,5642,98
Ulaşlar Turizm Yat.1,533,3834,21
Ulusoy Elektrik25,50-2,6759,77
Ulusoy Un Sanayi2,45-6,8417,79
Umpaş Holding0,41-6,82-25,45
Uşak Seramik1,062,91-4,50
Utopya Turizm3,15-0,94-23,17
Uzertaş Boya1,12-2,6186,67
Ülker Bisküvi18,25-1,9924,40
Ünye Çimento2,64-0,07-21,09
Vakıf Fin. Kir.1,482,78-16,85
Vakıf GMYO1,740,00-10,62
Vakıf Yat. Ort.1,8837,2323,68
Vakıflar Bankası4,750,8521,79
Vakko Tekstil3,315,7526,90
Vanet Gıda1,61-4,1723,85
Verusa Holding14,79-1,07-10,90
Verusaturk Girisim3,253,17-1,81
Vestel10,095,8881,80
Vestel Beyaz Eşya15,56-8,0459,30
Viking Kağıt0,97-3,00-11,82
Yapı Kredi Koray GMYO1,521,33-11,63
Yapı ve Kredi Bank.2,670,3866,87
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,87-0,352,87
Yataş5,676,9826,85
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,810,00-13,83
Yeni Gimat GMYO8,500,1218,38
Yeşil GMYO0,278,000,00
Yeşil Yapı0,250,00-3,85
Yeşil Yatırım Holding9,61-3,22-0,21
Yibitaş İnşaat Malzeme2.300,40-6,874,61
Yonga Mobilya6,98-0,037,54
Yünsa3,92-4,62-6,10
Zorlu Enerji1,20-1,64-2,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
  1. Yatırımcı rehberi (9)

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