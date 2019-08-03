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Yatırımcı rehberi (9)

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)118.990,9018,99159,24
İş Bankası (B)17.820,100,42482,32
İş Bankası (C)6,03-6,0733,11
İş Bankası (Kur.)159.159,9011,30227,48
İş Fin.Kir.2,44-8,61-47,30
İş Girişim2,620,0028,43
İş GMYO0,94-3,09-12,96
İş Y. Men. Değ.3,362,1381,93
İş Yat. Ort.1,236,9666,64
İşbir Holding365,4012,02164,78
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,34-2,86-59,52
İttifak Holding5,80-7,2087,10
İz Hayvancılık Tarım4,84-0,82-26,56
İzmir Demir Çelik1,58-2,47-4,82
İzmir Fırça1,62-2,41-21,74
İzocam23,943,6411,76
Jantsa Jant Sanayi31,800,6323,20
Kafein Yazılım6,98-0,571,34
Kapital Yat. Holding1,81-2,16-36,93
Kaplamin4,392,8121,94
Kardemir (A)2,07-4,1720,94
Kardemir (B)2,07-4,1720,28
Kardemir (D)2,12-5,363,12
Karel Elektronik7,065,0669,30
Karsan Otomotiv1,09-2,68-14,84
Karsu Tekstil1,7316,1138,40
Karsusan Su Ürünleri San.4,80-7,1629,73
Kartonsan317,00-2,31-0,62
Katmerciler Ekipman2,6912,08-10,59
Kent Gıda122,400,822,86
Kerevitaş Gıda2,16-1,3720,00
Kervansaray Yat. Holding0,264,00-25,71
Kiler GMYO1,83-4,694,57
Klimasan Klima11,095,82185,83
Koç Holding18,17-4,7231,20
Konfrut Gıda31,70-4,8032,75
Konya Çimento181,70-1,732,08
Kordsa Teknik Tekstil12,390,9030,96
Koza Altın56,10-0,719,36
Koza Madencilik7,103,50-1,66
Körfez GMYO1,39-2,8013,93
Kristal Kola0,87-2,25-17,14
Kron Telekomünikasyon9,030,003,79
Kuştur Kuşadası Turizm25,000,0882,35
Kuyumcukent Gayrimenkul1,14-1,720,88
Kütahya Porselen4,89-0,817,47
Lider Faktoring2,251,350,00
Link Bilgisayar10,11-0,8821,51
Logo Yazılım41,76-4,2653,87
Lokman Hekim Sağlık3,65-1,62-18,89
Lüks Kadife4,842,33-0,21
Makina Takım1,360,74-11,69
Mardin Çimento2,76-2,82-0,61
Marka Yatırım Holding0,687,949,68
Marmaris Altınyunus19,20-3,719,34
Marshall26,702,695,87
Martı GMYO0,699,526,15
Martı Otel0,683,0317,24
Mavi Giyim39,90-5,0023,84
Mazhar Zorlu Holding5,745,1350,66
Mega Polietilen1,81-8,59-11,27
Menderes Tekstil0,702,94-2,78
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm12,500,89108,68
Merko Gıda0,731,39-27,72
Metal Gayrimenkul0,711,43-18,39
Metemtur Otelcilik1,402,9433,33
Metro Holding1,06-4,5039,47
Metro Petrol ve Tesisleri1,192,598,18
Metro Yatırım Ortaklığı1,264,136,78
Migros Ticaret17,013,7214,16
Milpa1,400,00-2,05
Mistral GMYO1,170,86-23,53
MLP Sağlık11,873,2210,93
MMC San. Ve Tic. Yat.1,051,94-4,55
Mondi Tire Kutsan1,53-1,29-17,74
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.042,801,98
Net Holding1,58-2,47-19,39
Netaş Telekom.7,636,1218,11
Niğbaş Niğde Beton10,290,00157,25
Nuh Çimento6,24-0,48-9,96
Nurol GMYO2,38-2,4613,33
Odaş Elektrik1,440,702,27
Olmuksan-IP3,36-0,30-0,30
Orge Enerji Elektrik3,323,116,41
Orma Orman Mahsulleri1,150,00-4,17
Osmanlı Menkul1,32-1,49-23,26
Ostim Endüstriyel Yat1,010,00-6,48
Otokar121,80-3,8741,81
Oyak Yat. Ort.1,9668,9723,79
Oylum Sınai Yatırımlar1,838,9379,41
Özak GMYO1,53-3,775,58
Özbal Çelik Boru1,240,00-10,14
Özderici GMYO0,79-2,47-66,38
Özerden Plastik2,80-4,1114,87
Panora GMYO4,15-1,1912,87
Park Elek.Madencilik3,097,2928,22
Parsan16,569,0989,04
Pegasus48,463,24111,43
Peker GMYO3,50-12,28-57,44
Penguen Gıda1,44-1,3733,33
Pera GMYO0,512,00-33,77
Pergamon Dış Ticaret7,388,3720,84
Petkim3,81-5,46-3,24
Petrokent Turizm78,853,7514,77
Pınar Et Ve Un6,580,0048,30
Pınar Su1,330,766,40
Pınar Süt7,9715,0128,20
Plastikkart3,163,9517,04
Polisan Holding2,389,17-21,06
Politeknik Metal60,85-1,0673,53
Prizma Press Matbaacılık3,0613,3397,42
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.081,700,10
QNB Finans Fin. Kir.4,19-2,56-38,38
QNB Finansbank6,63-1,04-26,42
Ral Yatırım Holding4,933,14167,93
Ray Sigorta2,18-1,3656,83
Reysaş GMYO0,957,9537,68
Reysaş Lojistik0,908,4321,62
Rhea Girişim0,67-24,721,52
Rodrigo Tekstil5,043,92165,26
Royal Halı0,80-2,44-19,19
RTA Laboratuvarları1,30-0,76-25,29
Sabancı Holding9,60-0,4132,73
Safkar Ege Soğutmacılık1,76-6,3813,53
Salix Yatırım Holding4,0613,415,45
Sanel Mühendislik4,7520,25117,89
Sanifoam Sünger1,857,5648,00
Sanko Pazarlama2,206,2810,88
Saray Matbaacılık1,386,1538,00
Sarkuysan3,38-6,117,55
Sasa Polyester6,13-1,926,68
Say Reklamcılık0,933,33-1,06
Sekuro Plastik2,63-1,87-11,15
Selçuk Ecza Deposu4,58-0,8768,48
Selçuk Gıda1,802,2735,34
Senkron Güvenlik2,33-19,93133,00
Serve Film Prodüksiyon1,78-22,61-8,72
Servet GMYO4,30-0,92-8,51
Seyitler Kimya4,85-3,9625,97
Silverline Endüstri1,161,75-13,43
Sinpaş GMYO0,731,3997,30
Smartiks Yazılım2,64-0,75
Soda Sanayii6,16-2,22-8,95
Sodaş Sodyum Sanayii7,00-1,8226,16
Söktaş1,7813,3840,16
Sönmez Filament5,140,5964,74
Sönmez Pamuklu3,45-2,2710,58
Sumaş Suni Tahta6,790,741,41
Şeker Fin. Kir.3,864,8936,88
Şekerbank0,98-1,01-10,91
Şişe Cam4,79-4,58-12,63
Şok Marketler10,261,79-4,56
T. Halk Bankası5,73-8,76-18,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,10-3,73-34,70
T.S.K.B.0,83-1,192,47
T.Tuborg8,335,714,99
Taç Tarım Ürünleri3,79-2,32-25,10
Tat Gıda5,001,6330,89
TAV Havalimanları25,101,3714,14
Taze Kuru Gıda5,32-2,03-21,76
Tek-Art Turizm0,73-1,35-14,12
Tekfen Holding23,34-7,0118,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,24-1,75-24,58
Temapol Polimer Plastik3,044,83-0,65
TGS Dış Ticaret3,34-4,5742,13
Tofaş Oto. Fab.18,77-6,7121,01
Torunlar GMYO1,88-6,9324,50
Trabzon Liman7,200,004,67
Trabzonspor Sportif1,104,76-20,06
Trakya Cam2,68-7,27-7,23
Trend GMYO1,30-5,112,36
TSKB GMYO0,786,85-4,88
Tuğçelik2,379,7211,27
Tukaş4,461,59168,67
Turcas Petrol1,43-2,051,42
Turkcell12,25-7,690,66
Tümosan Motor ve Traktör4,15-1,43-7,78
Tüpraş136,401,5630,73
Türk Hava Yolları12,31-3,53-23,59
Türk Prysmian Kablo1,970,0014,23
Türk Telekom5,21-9,0833,59
Türk Traktör35,0012,690,29
Türker Proje Gayrimenkul23,700,00-26,26
Ufuk Yatırım1,334,7216,67
Ulaşlar Turizm Yat.1,482,7829,82
Ulusoy Elektrik26,2012,8364,16
Ulusoy Un Sanayi2,631,1526,44
Umpaş Holding0,442,33-20,00
Uşak Seramik1,030,00-7,21
Utopya Turizm3,180,32-22,44
Uzertaş Boya1,15-3,3691,67
Ülker Bisküvi18,621,7526,93
Ünye Çimento2,74-4,20-21,04
Vakıf Fin. Kir.1,440,70-19,10
Vakıf GMYO1,740,49-10,62
Vakıf Yat. Ort.1,376,20-9,87
Vakıflar Bankası4,71-7,2820,77
Vakko Tekstil3,133,3020,00
Vanet Gıda1,68-2,8929,23
Verusa Holding14,95-0,47-9,94
Verusaturk Girisim3,15-1,87-4,83
Vestel9,53-1,8571,71
Vestel Beyaz Eşya16,9210,6673,23
Viking Kağıt1,002,04-9,09
Yapı Kredi Koray GMYO1,502,74-12,79
Yapı ve Kredi Bank.2,66-5,0066,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,883,233,23
Yataş5,30-4,3318,57
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,81-6,90-13,83
Yeni Gimat GMYO8,492,9118,24
Yeşil GMYO0,25-7,41-7,41
Yeşil Yapı0,25-7,41-3,85
Yeşil Yatırım Holding9,930,303,12
Yibitaş İnşaat Malzeme2.470,00-8,4812,32
Yonga Mobilya7,100,577,58
Yünsa4,11-3,29-1,55
Zorlu Enerji1,220,00-0,81


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09
  1. Yatırımcı rehberi (9)

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