0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (9)

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)99.999,900,00117,86
İş Bankası (B)17.745,00-5,66479,86
İş Bankası (C)6,420,1641,72
İş Bankası (Kur.)143.000,00-4,67194,23
İş Fin.Kir.2,67-3,26-42,33
İş Girişim2,62-1,5028,43
İş GMYO0,97-4,90-10,19
İş Y. Men. Değ.3,297,1778,14
İş Yat. Ort.1,158,4955,80
İşbir Holding326,200,37136,38
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,350,00-58,33
İttifak Holding6,250,81101,61
İz Hayvancılık Tarım4,88-2,20-25,95
İzmir Demir Çelik1,621,89-2,41
İzmir Fırça1,66-0,60-19,81
İzocam23,100,527,84
Jantsa Jant Sanayi31,602,2022,43
Kafein Yazılım7,02-2,091,92
Kapital Yat. Holding1,852,21-35,54
Kaplamin4,2724,8518,61
Kardemir (A)2,161,4126,19
Kardemir (B)2,161,4125,51
Kardemir (D)2,24-0,888,96
Karel Elektronik6,724,3561,15
Karsan Otomotiv1,12-6,67-12,50
Karsu Tekstil1,497,9719,20
Karsusan Su Ürünleri San.5,17-0,5839,73
Kartonsan324,503,021,73
Katmerciler Ekipman2,4018,81-20,23
Kent Gıda121,40-0,162,02
Kerevitaş Gıda2,194,7821,67
Kervansaray Yat. Holding0,258,70-28,57
Kiler GMYO1,921,599,71
Klimasan Klima10,48-1,60170,11
Koç Holding19,070,5837,70
Konfrut Gıda33,305,0539,45
Konya Çimento184,901,483,88
Kordsa Teknik Tekstil12,283,1129,80
Koza Altın56,500,5310,14
Koza Madencilik6,862,69-4,99
Körfez GMYO1,43-10,0617,21
Kristal Kola0,890,00-15,24
Kron Telekomünikasyon9,037,373,79
Kuştur Kuşadası Turizm24,986,5782,20
Kuyumcukent Gayrimenkul1,160,002,65
Kütahya Porselen4,93-2,188,35
Lider Faktoring2,229,90-1,33
Link Bilgisayar10,20-0,6822,60
Logo Yazılım43,620,2860,72
Lokman Hekim Sağlık3,71-3,39-17,56
Lüks Kadife4,734,19-2,47
Makina Takım1,35-2,17-12,34
Mardin Çimento2,840,712,27
Marka Yatırım Holding0,63-1,561,61
Marmaris Altınyunus19,943,8013,55
Marshall26,00-2,553,09
Martı GMYO0,633,28-3,08
Martı Otel0,66-2,9413,79
Mavi Giyim42,00-0,6630,35
Mazhar Zorlu Holding5,468,1243,31
Mega Polietilen1,9815,79-2,94
Menderes Tekstil0,680,00-5,56
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm12,39-7,19106,84
Merko Gıda0,72-1,37-28,71
Metal Gayrimenkul0,700,00-19,54
Metemtur Otelcilik1,36-4,9029,52
Metro Holding1,1113,2746,05
Metro Petrol ve Tesisleri1,162,655,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,213,422,54
Migros Ticaret16,409,7710,07
Milpa1,400,72-2,05
Mistral GMYO1,162,65-24,18
MLP Sağlık11,503,607,48
MMC San. Ve Tic. Yat.1,03-3,74-6,36
Mondi Tire Kutsan1,55-0,64-16,67
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.042,801,98
Net Holding1,62-2,41-17,35
Netaş Telekom.7,191,5511,30
Niğbaş Niğde Beton10,291,98157,25
Nuh Çimento6,27-1,26-9,53
Nurol GMYO2,443,8316,19
Odaş Elektrik1,431,421,56
Olmuksan-IP3,370,000,00
Orge Enerji Elektrik3,22-3,883,21
Orma Orman Mahsulleri1,15-1,71-4,17
Osmanlı Menkul1,34-1,47-22,09
Ostim Endüstriyel Yat1,01-0,98-6,48
Otokar126,703,0147,52
Oyak Yat. Ort.1,163,57-26,74
Oylum Sınai Yatırımlar1,68-4,5564,71
Özak GMYO1,592,589,72
Özbal Çelik Boru1,243,33-10,14
Özderici GMYO0,8117,39-65,53
Özerden Plastik2,92-2,0119,79
Panora GMYO4,200,7214,23
Park Elek.Madencilik2,884,3519,50
Parsan15,1810,2473,29
Pegasus46,94-6,87104,80
Peker GMYO3,991,01-51,49
Penguen Gıda1,46-1,3535,19
Pera GMYO0,502,04-35,06
Pergamon Dış Ticaret6,812,5611,50
Petkim4,03-1,712,35
Petrokent Turizm76,00-2,2510,63
Pınar Et Ve Un6,581,0848,30
Pınar Su1,320,765,60
Pınar Süt6,932,8211,47
Plastikkart3,043,7512,59
Polisan Holding2,180,46-27,69
Politeknik Metal61,504,1575,38
Prizma Press Matbaacılık2,705,8874,19
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.080,603,95
QNB Finans Fin. Kir.4,30-1,15-36,76
QNB Finansbank6,70-1,33-25,64
Ral Yatırım Holding4,783,24159,78
Ray Sigorta2,210,9158,99
Reysaş GMYO0,8810,0027,54
Reysaş Lojistik0,8310,6712,16
Rhea Girişim0,895,9534,85
Rodrigo Tekstil4,8515,75155,26
Royal Halı0,820,00-17,17
RTA Laboratuvarları1,310,77-24,71
Sabancı Holding9,643,6633,29
Safkar Ege Soğutmacılık1,88-0,5321,27
Salix Yatırım Holding3,58-6,77-7,01
Sanel Mühendislik3,953,9581,19
Sanifoam Sünger1,724,2437,60
Sanko Pazarlama2,07-2,824,33
Saray Matbaacılık1,3010,1730,00
Sarkuysan3,605,8814,55
Sasa Polyester6,25-0,328,77
Say Reklamcılık0,902,27-4,26
Sekuro Plastik2,684,28-9,46
Selçuk Ecza Deposu4,621,0969,95
Selçuk Gıda1,76-3,8332,33
Senkron Güvenlik2,91-27,25191,00
Serve Film Prodüksiyon2,30-1,7117,95
Servet GMYO4,340,93-7,66
Seyitler Kimya5,051,0031,17
Silverline Endüstri1,14-1,72-14,93
Sinpaş GMYO0,7214,2994,59
Smartiks Yazılım2,66-2,92
Soda Sanayii6,30-2,17-6,88
Sodaş Sodyum Sanayii7,130,4228,50
Söktaş1,570,0023,62
Sönmez Filament5,1112,3163,78
Sönmez Pamuklu3,533,8213,14
Sumaş Suni Tahta6,742,120,66
Şeker Fin. Kir.3,680,5530,50
Şekerbank0,991,02-10,00
Şişe Cam5,02-1,57-8,43
Şok Marketler10,084,46-6,23
T. Halk Bankası6,28-0,48-10,54
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,53-1,71-32,17
T.S.K.B.0,841,203,70
T.Tuborg7,880,51-0,68
Taç Tarım Ürünleri3,88-2,51-23,32
Tat Gıda4,924,6828,80
TAV Havalimanları24,76-3,8812,59
Taze Kuru Gıda5,431,31-20,15
Tek-Art Turizm0,74-3,90-12,94
Tekfen Holding25,10-4,6427,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,28-1,30-23,23
Temapol Polimer Plastik2,900,69-5,23
TGS Dış Ticaret3,50-6,1748,94
Tofaş Oto. Fab.20,120,1029,71
Torunlar GMYO2,028,0233,77
Trabzon Liman7,200,424,67
Trabzonspor Sportif1,05-0,94-23,70
Trakya Cam2,89-0,690,04
Trend GMYO1,3713,227,87
TSKB GMYO0,732,82-10,98
Tuğçelik2,163,351,41
Tukaş4,39-0,23164,46
Turcas Petrol1,462,823,55
Turkcell13,270,159,04
Tümosan Motor ve Traktör4,213,19-6,44
Tüpraş134,302,0528,72
Türk Hava Yolları12,76-1,47-20,79
Türk Prysmian Kablo1,972,6014,23
Türk Telekom5,732,1446,92
Türk Traktör31,06-0,77-11,00
Türker Proje Gayrimenkul23,70-0,50-26,26
Ufuk Yatırım1,275,8311,40
Ulaşlar Turizm Yat.1,444,3526,32
Ulusoy Elektrik23,227,0045,49
Ulusoy Un Sanayi2,607,0025,00
Umpaş Holding0,432,38-21,82
Uşak Seramik1,03-0,96-7,21
Utopya Turizm3,17-0,94-22,68
Uzertaş Boya1,1913,3398,33
Ülker Bisküvi18,30-1,4524,74
Ünye Çimento2,864,38-17,58
Vakıf Fin. Kir.1,430,00-19,66
Vakıf GMYO1,771,72-11,06
Vakıf Yat. Ort.1,293,20-15,13
Vakıflar Bankası5,085,6130,26
Vakko Tekstil3,032,3616,16
Vanet Gıda1,730,5833,08
Verusa Holding15,02-0,86-9,52
Verusaturk Girisim3,21-5,31-3,02
Vestel9,71-1,8274,95
Vestel Beyaz Eşya15,290,1356,54
Viking Kağıt0,980,00-10,91
Yapı Kredi Koray GMYO1,460,69-15,12
Yapı ve Kredi Bank.2,803,3275,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,799,410,00
Yataş5,542,2123,94
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,87-1,14-7,45
Yeni Gimat GMYO8,251,1014,90
Yeşil GMYO0,270,000,00
Yeşil Yapı0,273,853,85
Yeşil Yatırım Holding9,90-2,462,80
Yibitaş İnşaat Malzeme2.698,904,6122,73
Yonga Mobilya7,06-9,376,97
Yünsa4,25-0,231,80
Zorlu Enerji1,221,67-0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:05
  1. Yatırımcı rehberi (9)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli üretim logolu etiketlere ilişkin düzenleme
    1. Yerli üretim logolu etiketlere ilişkin..
    2. İstanbul misafirperverlikte de lider
    3. Yalçın Gülhan kimdir? Hayatını..
    4. Ne yeşil sahalardan ne de Türkiye'den..
    5. Sınır ötesi harekatla terör örgütüne..
    6. Bremen Mızıkacıları Sur Yapı Marka..
    7. Sevil Zeynep Becan: “Fener Ol..
    8. Ünlü tarihçiden Ermeni Diasporası..
    9. ABD ile Guatemala arasında iltica..
    10. Yerli üretimi destekleyip geleceğe..
    11. Rektör Alma, örnek çiftçi Akçan’ı..
    12. Kuşadası'nda bıçaklı kavga: 1 ölü
    13. Van'da terör örgütüne yönelik hava..
    14. Çağrı Erhan Altınbaş Üniversitesi..
    15. Kanadı kırık martılar kurtarıldı
    16. Başkan Karabıyık, AK Parti Marmara..
    17. Kurban satış ve kesim alanında..
    18. Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor
    19. Çankayalı çocukların yaz tatili farkı
    20. Otoyolda ilginç kurtarma operasyonu
    21. Gece kulübünde facia
    22. Tatvan’da 3 terörist etkisiz hale..
    23. Hazim Tamer Dodurga İstanbul Rumeli..
    24. S200, İstanbul Havalimanı’nda 16..
    25. Şeref Malkoç Hakkari’ye geliyor
    26. Muğla'da 68 düzensiz göçmen yakalandı
    27. FLO’dan 140 milyon liralık yatırım
    28. Hindistan'da sel felaketi! 700 kişi..
    29. Ekmeğini taştan çıkaran anne
    30. Kendisinden bir haftadır haber..
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz