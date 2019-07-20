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Yatırımcı rehberi (9)

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:17
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)99.999,80-11,48117,86
İş Bankası (B)18.809,801,69514,66
İş Bankası (C)6,415,2541,50
İş Bankası (Kur.)150.000,0035,14208,63
İş Fin.Kir.2,76-3,83-40,39
İş Girişim2,662,7030,39
İş GMYO1,022,00-5,56
İş Y. Men. Değ.3,075,8666,23
İş Yat. Ort.1,061,9243,61
İşbir Holding325,009,87135,51
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,350,00-58,33
İttifak Holding6,20-3,88100,00
İz Hayvancılık Tarım4,992,04-24,28
İzmir Demir Çelik1,592,58-4,22
İzmir Fırça1,675,70-19,32
İzocam22,981,237,28
Jantsa Jant Sanayi30,923,0719,79
Kafein Yazılım7,172,284,10
Kapital Yat. Holding1,81-2,16-36,93
Kaplamin3,422,40-5,00
Kardemir (A)2,133,4024,44
Kardemir (B)2,133,9023,76
Kardemir (D)2,266,609,93
Karel Elektronik6,446,4554,44
Karsan Otomotiv1,205,26-6,25
Karsu Tekstil1,388,6610,40
Karsusan Su Ürünleri San.5,20-2,8040,54
Kartonsan315,003,52-1,25
Katmerciler Ekipman2,023,06-32,86
Kent Gıda121,601,002,18
Kerevitaş Gıda2,095,0316,11
Kervansaray Yat. Holding0,23-4,17-34,29
Kiler GMYO1,892,728,00
Klimasan Klima10,655,45174,49
Koç Holding18,965,4536,91
Konfrut Gıda31,702,2632,75
Konya Çimento182,204,412,36
Kordsa Teknik Tekstil11,91-0,7525,89
Koza Altın56,208,299,55
Koza Madencilik6,687,40-7,48
Körfez GMYO1,590,6330,33
Kristal Kola0,894,71-15,24
Kron Telekomünikasyon8,413,70-3,33
Kuştur Kuşadası Turizm23,443,2670,97
Kuyumcukent Gayrimenkul1,163,572,65
Kütahya Porselen5,042,6510,77
Lider Faktoring2,022,02-10,22
Link Bilgisayar10,272,9123,44
Logo Yazılım43,504,8260,28
Lokman Hekim Sağlık3,844,07-14,67
Lüks Kadife4,541,57-6,39
Makina Takım1,382,99-10,39
Mardin Çimento2,822,921,55
Marka Yatırım Holding0,643,233,23
Marmaris Altınyunus19,217,209,40
Marshall26,687,755,79
Martı GMYO0,610,00-6,15
Martı Otel0,681,4917,24
Mavi Giyim42,283,1231,22
Mazhar Zorlu Holding5,057,2232,55
Mega Polietilen1,713,64-16,18
Menderes Tekstil0,684,62-5,56
Mensa0,185,8828,57
Merit Turizm13,35-4,64122,87
Merko Gıda0,738,96-27,72
Metal Gayrimenkul0,700,00-19,54
Metemtur Otelcilik1,43-1,3836,19
Metro Holding0,983,1628,95
Metro Petrol ve Tesisleri1,131,802,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,170,86-0,85
Migros Ticaret14,949,130,27
Milpa1,392,96-2,75
Mistral GMYO1,133,67-26,14
MLP Sağlık11,106,533,74
MMC San. Ve Tic. Yat.1,074,90-2,73
Mondi Tire Kutsan1,564,00-16,13
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.022,60
Net Holding1,663,75-15,31
Netaş Telekom.7,086,479,60
Niğbaş Niğde Beton10,094,02152,25
Nuh Çimento6,353,08-8,37
Nurol GMYO2,35-0,4211,90
Odaş Elektrik1,415,220,14
Olmuksan-IP3,373,370,00
Orge Enerji Elektrik3,353,727,37
Orma Orman Mahsulleri1,176,36-2,50
Osmanlı Menkul1,3610,57-20,93
Ostim Endüstriyel Yat1,025,15-5,56
Otokar123,006,4943,21
Oyak Yat. Ort.1,120,00-29,26
Oylum Sınai Yatırımlar1,76-3,8372,55
Özak GMYO1,551,976,96
Özbal Çelik Boru1,203,45-13,04
Özderici GMYO0,691,47-70,64
Özerden Plastik2,983,1122,25
Panora GMYO4,170,0013,41
Park Elek.Madencilik2,766,1514,52
Parsan13,77-5,2357,19
Pegasus50,409,71119,90
Peker GMYO3,951,02-51,97
Penguen Gıda1,486,4737,04
Pera GMYO0,490,00-36,36
Pergamon Dış Ticaret6,647,278,72
Petkim4,106,224,13
Petrokent Turizm77,754,5713,17
Pınar Et Ve Un6,515,3446,73
Pınar Su1,313,154,80
Pınar Süt6,74-0,158,41
Plastikkart2,933,178,52
Polisan Holding2,172,84-28,02
Politeknik Metal59,058,2568,39
Prizma Press Matbaacılık2,5512,3364,52
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.039,500,31
QNB Finans Fin. Kir.4,35-0,46-36,03
QNB Finansbank6,792,57-24,64
Ral Yatırım Holding4,63-1,49151,63
Ray Sigorta2,190,0057,55
Reysaş GMYO0,805,2615,94
Reysaş Lojistik0,752,741,35
Rhea Girişim0,842,4427,27
Rodrigo Tekstil4,1918,36120,53
Royal Halı0,820,00-17,17
RTA Laboratuvarları1,302,36-25,29
Sabancı Holding9,304,1428,58
Safkar Ege Soğutmacılık1,892,7221,92
Salix Yatırım Holding3,845,21-0,26
Sanel Mühendislik3,804,9774,31
Sanifoam Sünger1,652,4832,00
Sanko Pazarlama2,1310,947,36
Saray Matbaacılık1,183,5118,00
Sarkuysan3,404,628,19
Sasa Polyester6,271,139,12
Say Reklamcılık0,881,15-6,38
Sekuro Plastik2,574,05-13,18
Selçuk Ecza Deposu4,572,7068,11
Selçuk Gıda1,8318,0637,59
Senkron Güvenlik4,001,52300,00
Serve Film Prodüksiyon2,34-0,4320,00
Servet GMYO4,300,23-8,51
Seyitler Kimya5,00-13,7929,87
Silverline Endüstri1,166,42-13,43
Sinpaş GMYO0,638,6270,27
Smartiks Yazılım2,746,61
Soda Sanayii6,446,62-4,81
Sodaş Sodyum Sanayii7,103,6527,96
Söktaş1,576,8023,62
Sönmez Filament4,557,0645,83
Sönmez Pamuklu3,40-0,588,97
Sumaş Suni Tahta6,902,07-1,43
Şeker Fin. Kir.3,66-2,1429,79
Şekerbank0,984,26-10,91
Şişe Cam5,107,59-6,97
Şok Marketler9,65-0,31-10,23
T. Halk Bankası6,317,68-10,11
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,731,82-31,00
T.S.K.B.0,835,062,47
T.Tuborg7,841,29-1,19
Taç Tarım Ürünleri3,981,79-21,34
Tat Gıda4,708,5523,04
TAV Havalimanları25,766,0117,14
Taze Kuru Gıda5,360,56-21,18
Tek-Art Turizm0,776,94-9,41
Tekfen Holding26,3210,8734,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,314,52-22,22
Temapol Polimer Plastik2,881,77-5,88
TGS Dış Ticaret3,731,0858,72
Tofaş Oto. Fab.20,109,5429,58
Torunlar GMYO1,870,5423,84
Trabzon Liman7,172,724,23
Trabzonspor Sportif1,066,00-22,97
Trakya Cam2,916,590,73
Trend GMYO1,217,08-4,72
TSKB GMYO0,711,43-13,41
Tuğçelik2,093,98-1,88
Tukaş4,406,80165,06
Turcas Petrol1,423,650,71
Turkcell13,25-0,388,87
Tümosan Motor ve Traktör4,084,88-9,33
Tüpraş131,606,1326,13
Türk Hava Yolları12,958,37-19,62
Türk Prysmian Kablo1,922,6711,33
Türk Telekom5,615,8543,85
Türk Traktör31,301,95-10,32
Türker Proje Gayrimenkul23,820,25-25,89
Ufuk Yatırım1,206,195,26
Ulaşlar Turizm Yat.1,382,2221,05
Ulusoy Elektrik21,70-5,3235,96
Ulusoy Un Sanayi2,433,8516,83
Umpaş Holding0,425,00-23,64
Uşak Seramik1,042,97-6,31
Utopya Turizm3,201,59-21,95
Uzertaş Boya1,050,0075,00
Ülker Bisküvi18,575,2126,58
Ünye Çimento2,748,30-21,04
Vakıf Fin. Kir.1,435,15-19,66
Vakıf GMYO1,746,10-12,56
Vakıf Yat. Ort.1,25-3,10-17,76
Vakıflar Bankası4,812,1223,33
Vakko Tekstil2,964,5913,48
Vanet Gıda1,721,1832,31
Verusa Holding15,152,23-8,73
Verusaturk Girisim3,396,272,42
Vestel9,891,0278,20
Vestel Beyaz Eşya15,27-1,5556,33
Viking Kağıt0,982,08-10,91
Yapı Kredi Koray GMYO1,455,07-15,70
Yapı ve Kredi Bank.2,7110,1669,37
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,553,66-8,60
Yataş5,4214,8321,25
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,88-2,22-6,38
Yeni Gimat GMYO8,160,3713,64
Yeşil GMYO0,273,850,00
Yeşil Yapı0,260,000,00
Yeşil Yatırım Holding10,1514,045,40
Yibitaş İnşaat Malzeme2.580,002,1817,33
Yonga Mobilya7,798,1918,03
Yünsa4,261,432,04
Zorlu Enerji1,204,35-2,44


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:17
  1. Yatırımcı rehberi (9)

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