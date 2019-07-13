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Yatırımcı rehberi (9)

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:20
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)18.497,90-10,85504,47
İş Bankası (C)6,09-7,7334,44
İş Bankası (Kur.)111.000,00-34,39128,39
İş Fin.Kir.2,87-1,71-38,01
İş Girişim2,59-5,4726,96
İş GMYO1,00-0,99-7,41
İş Y. Men. Değ.2,900,3557,03
İş Yat. Ort.1,04-0,9540,90
İşbir Holding295,802,04114,35
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,35-5,41-58,33
İttifak Holding6,456,44108,06
İz Hayvancılık Tarım4,89-7,03-25,80
İzmir Demir Çelik1,55-5,49-6,63
İzmir Fırça1,58-3,66-23,67
İzocam22,70-1,485,98
Jantsa Jant Sanayi30,00-0,6616,23
Kafein Yazılım7,01-2,091,77
Kapital Yat. Holding1,85-5,13-35,54
Kaplamin3,34-1,76-7,22
Kardemir (A)2,06-3,7420,35
Kardemir (B)2,05-3,3019,11
Kardemir (D)2,12-4,073,12
Karel Elektronik6,05-3,8245,08
Karsan Otomotiv1,14-8,80-10,94
Karsu Tekstil1,270,001,60
Karsusan Su Ürünleri San.5,352,1044,59
Kartonsan304,30-2,19-4,60
Katmerciler Ekipman1,96-6,67-34,85
Kent Gıda120,40-1,871,18
Kerevitaş Gıda1,996,4210,56
Kervansaray Yat. Holding0,244,35-31,43
Kiler GMYO1,84-5,155,14
Klimasan Klima10,109,78160,31
Koç Holding17,981,2429,83
Konfrut Gıda31,00-2,8229,82
Konya Çimento174,50-3,59-1,97
Kordsa Teknik Tekstil12,000,9326,84
Koza Altın51,905,191,17
Koza Madencilik6,22-0,80-13,85
Körfez GMYO1,58-2,4729,51
Kristal Kola0,85-1,16-19,05
Kron Telekomünikasyon8,11-3,91-6,78
Kuştur Kuşadası Turizm22,700,8965,57
Kuyumcukent Gayrimenkul1,12-5,08-0,88
Kütahya Porselen4,91-1,217,91
Lider Faktoring1,98-3,41-12,00
Link Bilgisayar9,98-2,6319,95
Logo Yazılım41,501,1752,91
Lokman Hekim Sağlık3,69-3,66-18,00
Lüks Kadife4,47-4,69-7,84
Makina Takım1,345,51-12,99
Mardin Çimento2,74-0,36-1,33
Marka Yatırım Holding0,62-3,130,00
Marmaris Altınyunus17,92-3,662,05
Marshall24,76-4,48-1,82
Martı GMYO0,61-3,17-6,15
Martı Otel0,674,6915,52
Mavi Giyim41,00-1,2027,25
Mazhar Zorlu Holding4,71-5,0423,62
Mega Polietilen1,65-4,07-19,12
Menderes Tekstil0,65-2,99-9,72
Mensa0,17-5,5621,43
Merit Turizm14,0012,90133,72
Merko Gıda0,67-4,29-33,66
Metal Gayrimenkul0,70-1,41-19,54
Metemtur Otelcilik1,4514,1738,10
Metro Holding0,95-4,0425,00
Metro Petrol ve Tesisleri1,11-3,480,91
Metro Yatırım Ortaklığı1,16-4,92-1,69
Migros Ticaret13,69-5,06-8,12
Milpa1,35-4,93-5,55
Mistral GMYO1,09-2,68-28,76
MLP Sağlık10,42-7,79-2,62
MMC San. Ve Tic. Yat.1,02-4,67-7,27
Mondi Tire Kutsan1,50-2,60-19,35
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.022,60
Net Holding1,60-6,98-18,37
Netaş Telekom.6,65-5,942,94
Niğbaş Niğde Beton9,703,63142,50
Nuh Çimento6,16-2,07-11,11
Nurol GMYO2,361,7212,38
Odaş Elektrik1,34-9,46-4,83
Olmuksan-IP3,26-4,12-3,26
Orge Enerji Elektrik3,23-3,293,53
Orma Orman Mahsulleri1,10-8,33-8,33
Osmanlı Menkul1,23-0,81-28,49
Ostim Endüstriyel Yat0,97-4,90-10,19
Otokar115,502,8534,48
Oyak Yat. Ort.1,120,00-29,26
Oylum Sınai Yatırımlar1,833,3979,41
Özak GMYO1,52-6,624,89
Özbal Çelik Boru1,160,87-15,94
Özderici GMYO0,68-5,56-71,06
Özerden Plastik2,89-3,0218,56
Panora GMYO4,17-1,6513,41
Park Elek.Madencilik2,600,007,88
Parsan14,53-1,9665,87
Pegasus45,94-1,25100,44
Peker GMYO3,91-3,22-52,46
Penguen Gıda1,39-6,0828,70
Pera GMYO0,49-2,00-36,36
Pergamon Dış Ticaret6,19-0,321,35
Petkim3,86-3,74-1,97
Petrokent Turizm74,35-0,608,22
Pınar Et Ve Un6,183,3439,29
Pınar Su1,27-0,781,60
Pınar Süt6,75-2,468,57
Plastikkart2,84-5,335,19
Polisan Holding2,11-4,52-30,01
Politeknik Metal54,55-1,8055,56
Prizma Press Matbaacılık2,279,6646,45
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.036,30-1,42
QNB Finans Fin. Kir.4,37-1,35-35,74
QNB Finansbank6,62-4,75-26,53
Ral Yatırım Holding4,70-3,69155,43
Ray Sigorta2,19-0,9057,55
Reysaş GMYO0,76-5,0010,14
Reysaş Lojistik0,730,00-1,35
Rhea Girişim0,82-1,2024,24
Rodrigo Tekstil3,54-5,8586,32
Royal Halı0,82-4,65-17,17
RTA Laboratuvarları1,27-4,51-27,01
Sabancı Holding8,93-1,9823,47
Safkar Ege Soğutmacılık1,843,3718,69
Salix Yatırım Holding3,651,39-5,19
Sanel Mühendislik3,62-0,8266,06
Sanifoam Sünger1,61-5,8528,80
Sanko Pazarlama1,92-4,76-3,23
Saray Matbaacılık1,14-0,8714,00
Sarkuysan3,25-0,913,41
Sasa Polyester6,20-8,697,90
Say Reklamcılık0,877,41-7,45
Sekuro Plastik2,47-6,44-16,55
Selçuk Ecza Deposu4,45-0,2263,70
Selçuk Gıda1,55-9,8816,54
Senkron Güvenlik3,94-13,79294,00
Serve Film Prodüksiyon2,35-9,2720,51
Servet GMYO4,29-7,54-8,72
Seyitler Kimya5,80-2,5250,65
Silverline Endüstri1,09-2,68-18,66
Sinpaş GMYO0,58-14,7156,76
Smartiks Yazılım2,57-2,28
Soda Sanayii6,04-5,63-10,72
Sodaş Sodyum Sanayii6,85-2,1423,46
Söktaş1,472,0815,75
Sönmez Filament4,250,4736,22
Sönmez Pamuklu3,42-0,879,62
Sumaş Suni Tahta6,76-0,59-3,43
Şeker Fin. Kir.3,740,2732,62
Şekerbank0,94-5,05-14,55
Şişe Cam4,74-6,32-13,54
Şok Marketler9,68-0,62-9,95
T. Halk Bankası5,86-3,46-16,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,52-2,12-32,23
T.S.K.B.0,79-3,66-2,47
T.Tuborg7,74-0,26-2,45
Taç Tarım Ürünleri3,91-6,90-22,73
Tat Gıda4,33-2,4813,35
TAV Havalimanları24,30-2,3310,50
Taze Kuru Gıda5,33-3,62-21,62
Tek-Art Turizm0,72-4,00-15,29
Tekfen Holding23,74-5,3420,94
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,21-5,56-25,59
Temapol Polimer Plastik2,83-1,39-7,52
TGS Dış Ticaret3,69-4,1657,02
Tofaş Oto. Fab.18,35-4,0318,30
Torunlar GMYO1,86-5,5823,18
Trabzon Liman6,98-4,251,47
Trabzonspor Sportif1,00-8,26-27,33
Trakya Cam2,73-6,51-5,50
Trend GMYO1,132,73-11,02
TSKB GMYO0,70-4,11-14,63
Tuğçelik2,01-2,43-5,63
Tukaş4,12-3,51148,19
Turcas Petrol1,37-2,84-2,84
Turkcell13,303,669,29
Tümosan Motor ve Traktör3,89-4,19-13,56
Tüpraş124,008,2018,85
Türk Hava Yolları11,95-10,42-25,82
Türk Prysmian Kablo1,87-4,108,43
Türk Telekom5,300,3835,90
Türk Traktör30,70-6,97-12,03
Türker Proje Gayrimenkul23,76-4,65-26,07
Ufuk Yatırım1,13-2,59-0,88
Ulaşlar Turizm Yat.1,35-1,4618,42
Ulusoy Elektrik22,9210,6243,61
Ulusoy Un Sanayi2,342,1812,50
Umpaş Holding0,402,56-27,27
Uşak Seramik1,01-2,88-9,01
Utopya Turizm3,153,62-23,17
Uzertaş Boya1,052,9475,00
Ülker Bisküvi17,65-7,0120,31
Ünye Çimento2,53-9,96-27,09
Vakıf Fin. Kir.1,36-6,85-23,60
Vakıf GMYO1,64-6,29-17,59
Vakıf Yat. Ort.1,29-3,73-15,13
Vakıflar Bankası4,71-3,4820,77
Vakko Tekstil2,83-1,748,50
Vanet Gıda1,70-5,5630,77
Verusa Holding14,82-10,29-10,72
Verusaturk Girisim3,190,00-3,63
Vestel9,79-12,9076,40
Vestel Beyaz Eşya15,51-10,6158,79
Viking Kağıt0,96-5,88-12,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,38-5,48-19,77
Yapı ve Kredi Bank.2,46-7,5253,75
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,46-1,60-11,83
Yataş4,720,005,59
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,90-2,17-4,26
Yeni Gimat GMYO8,13-0,7313,22
Yeşil GMYO0,26-7,14-3,70
Yeşil Yapı0,260,000,00
Yeşil Yatırım Holding8,90-11,44-7,58
Yibitaş İnşaat Malzeme2.525,00-3,8114,82
Yonga Mobilya7,20-9,329,09
Yünsa4,20-2,100,60
Zorlu Enerji1,15-6,50-6,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:20
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