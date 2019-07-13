Yatırımcı rehberi (9)13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:20
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|18.497,90
|-10,85
|504,47
|İş Bankası (C)
|6,09
|-7,73
|34,44
|İş Bankası (Kur.)
|111.000,00
|-34,39
|128,39
|İş Fin.Kir.
|2,87
|-1,71
|-38,01
|İş Girişim
|2,59
|-5,47
|26,96
|İş GMYO
|1,00
|-0,99
|-7,41
|İş Y. Men. Değ.
|2,90
|0,35
|57,03
|İş Yat. Ort.
|1,04
|-0,95
|40,90
|İşbir Holding
|295,80
|2,04
|114,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-5,41
|-58,33
|İttifak Holding
|6,45
|6,44
|108,06
|İz Hayvancılık Tarım
|4,89
|-7,03
|-25,80
|İzmir Demir Çelik
|1,55
|-5,49
|-6,63
|İzmir Fırça
|1,58
|-3,66
|-23,67
|İzocam
|22,70
|-1,48
|5,98
|Jantsa Jant Sanayi
|30,00
|-0,66
|16,23
|Kafein Yazılım
|7,01
|-2,09
|1,77
|Kapital Yat. Holding
|1,85
|-5,13
|-35,54
|Kaplamin
|3,34
|-1,76
|-7,22
|Kardemir (A)
|2,06
|-3,74
|20,35
|Kardemir (B)
|2,05
|-3,30
|19,11
|Kardemir (D)
|2,12
|-4,07
|3,12
|Karel Elektronik
|6,05
|-3,82
|45,08
|Karsan Otomotiv
|1,14
|-8,80
|-10,94
|Karsu Tekstil
|1,27
|0,00
|1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,35
|2,10
|44,59
|Kartonsan
|304,30
|-2,19
|-4,60
|Katmerciler Ekipman
|1,96
|-6,67
|-34,85
|Kent Gıda
|120,40
|-1,87
|1,18
|Kerevitaş Gıda
|1,99
|6,42
|10,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|4,35
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,84
|-5,15
|5,14
|Klimasan Klima
|10,10
|9,78
|160,31
|Koç Holding
|17,98
|1,24
|29,83
|Konfrut Gıda
|31,00
|-2,82
|29,82
|Konya Çimento
|174,50
|-3,59
|-1,97
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,00
|0,93
|26,84
|Koza Altın
|51,90
|5,19
|1,17
|Koza Madencilik
|6,22
|-0,80
|-13,85
|Körfez GMYO
|1,58
|-2,47
|29,51
|Kristal Kola
|0,85
|-1,16
|-19,05
|Kron Telekomünikasyon
|8,11
|-3,91
|-6,78
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,70
|0,89
|65,57
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,12
|-5,08
|-0,88
|Kütahya Porselen
|4,91
|-1,21
|7,91
|Lider Faktoring
|1,98
|-3,41
|-12,00
|Link Bilgisayar
|9,98
|-2,63
|19,95
|Logo Yazılım
|41,50
|1,17
|52,91
|Lokman Hekim Sağlık
|3,69
|-3,66
|-18,00
|Lüks Kadife
|4,47
|-4,69
|-7,84
|Makina Takım
|1,34
|5,51
|-12,99
|Mardin Çimento
|2,74
|-0,36
|-1,33
|Marka Yatırım Holding
|0,62
|-3,13
|0,00
|Marmaris Altınyunus
|17,92
|-3,66
|2,05
|Marshall
|24,76
|-4,48
|-1,82
|Martı GMYO
|0,61
|-3,17
|-6,15
|Martı Otel
|0,67
|4,69
|15,52
|Mavi Giyim
|41,00
|-1,20
|27,25
|Mazhar Zorlu Holding
|4,71
|-5,04
|23,62
|Mega Polietilen
|1,65
|-4,07
|-19,12
|Menderes Tekstil
|0,65
|-2,99
|-9,72
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|14,00
|12,90
|133,72
|Merko Gıda
|0,67
|-4,29
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|-1,41
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,45
|14,17
|38,10
|Metro Holding
|0,95
|-4,04
|25,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,11
|-3,48
|0,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,16
|-4,92
|-1,69
|Migros Ticaret
|13,69
|-5,06
|-8,12
|Milpa
|1,35
|-4,93
|-5,55
|Mistral GMYO
|1,09
|-2,68
|-28,76
|MLP Sağlık
|10,42
|-7,79
|-2,62
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,02
|-4,67
|-7,27
|Mondi Tire Kutsan
|1,50
|-2,60
|-19,35
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.022,60
|Net Holding
|1,60
|-6,98
|-18,37
|Netaş Telekom.
|6,65
|-5,94
|2,94
|Niğbaş Niğde Beton
|9,70
|3,63
|142,50
|Nuh Çimento
|6,16
|-2,07
|-11,11
|Nurol GMYO
|2,36
|1,72
|12,38
|Odaş Elektrik
|1,34
|-9,46
|-4,83
|Olmuksan-IP
|3,26
|-4,12
|-3,26
|Orge Enerji Elektrik
|3,23
|-3,29
|3,53
|Orma Orman Mahsulleri
|1,10
|-8,33
|-8,33
|Osmanlı Menkul
|1,23
|-0,81
|-28,49
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,97
|-4,90
|-10,19
|Otokar
|115,50
|2,85
|34,48
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|-29,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,83
|3,39
|79,41
|Özak GMYO
|1,52
|-6,62
|4,89
|Özbal Çelik Boru
|1,16
|0,87
|-15,94
|Özderici GMYO
|0,68
|-5,56
|-71,06
|Özerden Plastik
|2,89
|-3,02
|18,56
|Panora GMYO
|4,17
|-1,65
|13,41
|Park Elek.Madencilik
|2,60
|0,00
|7,88
|Parsan
|14,53
|-1,96
|65,87
|Pegasus
|45,94
|-1,25
|100,44
|Peker GMYO
|3,91
|-3,22
|-52,46
|Penguen Gıda
|1,39
|-6,08
|28,70
|Pera GMYO
|0,49
|-2,00
|-36,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,19
|-0,32
|1,35
|Petkim
|3,86
|-3,74
|-1,97
|Petrokent Turizm
|74,35
|-0,60
|8,22
|Pınar Et Ve Un
|6,18
|3,34
|39,29
|Pınar Su
|1,27
|-0,78
|1,60
|Pınar Süt
|6,75
|-2,46
|8,57
|Plastikkart
|2,84
|-5,33
|5,19
|Polisan Holding
|2,11
|-4,52
|-30,01
|Politeknik Metal
|54,55
|-1,80
|55,56
|Prizma Press Matbaacılık
|2,27
|9,66
|46,45
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.036,30
|-1,42
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,37
|-1,35
|-35,74
|QNB Finansbank
|6,62
|-4,75
|-26,53
|Ral Yatırım Holding
|4,70
|-3,69
|155,43
|Ray Sigorta
|2,19
|-0,90
|57,55
|Reysaş GMYO
|0,76
|-5,00
|10,14
|Reysaş Lojistik
|0,73
|0,00
|-1,35
|Rhea Girişim
|0,82
|-1,20
|24,24
|Rodrigo Tekstil
|3,54
|-5,85
|86,32
|Royal Halı
|0,82
|-4,65
|-17,17
|RTA Laboratuvarları
|1,27
|-4,51
|-27,01
|Sabancı Holding
|8,93
|-1,98
|23,47
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,84
|3,37
|18,69
|Salix Yatırım Holding
|3,65
|1,39
|-5,19
|Sanel Mühendislik
|3,62
|-0,82
|66,06
|Sanifoam Sünger
|1,61
|-5,85
|28,80
|Sanko Pazarlama
|1,92
|-4,76
|-3,23
|Saray Matbaacılık
|1,14
|-0,87
|14,00
|Sarkuysan
|3,25
|-0,91
|3,41
|Sasa Polyester
|6,20
|-8,69
|7,90
|Say Reklamcılık
|0,87
|7,41
|-7,45
|Sekuro Plastik
|2,47
|-6,44
|-16,55
|Selçuk Ecza Deposu
|4,45
|-0,22
|63,70
|Selçuk Gıda
|1,55
|-9,88
|16,54
|Senkron Güvenlik
|3,94
|-13,79
|294,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,35
|-9,27
|20,51
|Servet GMYO
|4,29
|-7,54
|-8,72
|Seyitler Kimya
|5,80
|-2,52
|50,65
|Silverline Endüstri
|1,09
|-2,68
|-18,66
|Sinpaş GMYO
|0,58
|-14,71
|56,76
|Smartiks Yazılım
|2,57
|-2,28
|Soda Sanayii
|6,04
|-5,63
|-10,72
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,85
|-2,14
|23,46
|Söktaş
|1,47
|2,08
|15,75
|Sönmez Filament
|4,25
|0,47
|36,22
|Sönmez Pamuklu
|3,42
|-0,87
|9,62
|Sumaş Suni Tahta
|6,76
|-0,59
|-3,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,74
|0,27
|32,62
|Şekerbank
|0,94
|-5,05
|-14,55
|Şişe Cam
|4,74
|-6,32
|-13,54
|Şok Marketler
|9,68
|-0,62
|-9,95
|T. Halk Bankası
|5,86
|-3,46
|-16,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,52
|-2,12
|-32,23
|T.S.K.B.
|0,79
|-3,66
|-2,47
|T.Tuborg
|7,74
|-0,26
|-2,45
|Taç Tarım Ürünleri
|3,91
|-6,90
|-22,73
|Tat Gıda
|4,33
|-2,48
|13,35
|TAV Havalimanları
|24,30
|-2,33
|10,50
|Taze Kuru Gıda
|5,33
|-3,62
|-21,62
|Tek-Art Turizm
|0,72
|-4,00
|-15,29
|Tekfen Holding
|23,74
|-5,34
|20,94
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,21
|-5,56
|-25,59
|Temapol Polimer Plastik
|2,83
|-1,39
|-7,52
|TGS Dış Ticaret
|3,69
|-4,16
|57,02
|Tofaş Oto. Fab.
|18,35
|-4,03
|18,30
|Torunlar GMYO
|1,86
|-5,58
|23,18
|Trabzon Liman
|6,98
|-4,25
|1,47
|Trabzonspor Sportif
|1,00
|-8,26
|-27,33
|Trakya Cam
|2,73
|-6,51
|-5,50
|Trend GMYO
|1,13
|2,73
|-11,02
|TSKB GMYO
|0,70
|-4,11
|-14,63
|Tuğçelik
|2,01
|-2,43
|-5,63
|Tukaş
|4,12
|-3,51
|148,19
|Turcas Petrol
|1,37
|-2,84
|-2,84
|Turkcell
|13,30
|3,66
|9,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,89
|-4,19
|-13,56
|Tüpraş
|124,00
|8,20
|18,85
|Türk Hava Yolları
|11,95
|-10,42
|-25,82
|Türk Prysmian Kablo
|1,87
|-4,10
|8,43
|Türk Telekom
|5,30
|0,38
|35,90
|Türk Traktör
|30,70
|-6,97
|-12,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,76
|-4,65
|-26,07
|Ufuk Yatırım
|1,13
|-2,59
|-0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,35
|-1,46
|18,42
|Ulusoy Elektrik
|22,92
|10,62
|43,61
|Ulusoy Un Sanayi
|2,34
|2,18
|12,50
|Umpaş Holding
|0,40
|2,56
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,01
|-2,88
|-9,01
|Utopya Turizm
|3,15
|3,62
|-23,17
|Uzertaş Boya
|1,05
|2,94
|75,00
|Ülker Bisküvi
|17,65
|-7,01
|20,31
|Ünye Çimento
|2,53
|-9,96
|-27,09
|Vakıf Fin. Kir.
|1,36
|-6,85
|-23,60
|Vakıf GMYO
|1,64
|-6,29
|-17,59
|Vakıf Yat. Ort.
|1,29
|-3,73
|-15,13
|Vakıflar Bankası
|4,71
|-3,48
|20,77
|Vakko Tekstil
|2,83
|-1,74
|8,50
|Vanet Gıda
|1,70
|-5,56
|30,77
|Verusa Holding
|14,82
|-10,29
|-10,72
|Verusaturk Girisim
|3,19
|0,00
|-3,63
|Vestel
|9,79
|-12,90
|76,40
|Vestel Beyaz Eşya
|15,51
|-10,61
|58,79
|Viking Kağıt
|0,96
|-5,88
|-12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,38
|-5,48
|-19,77
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,46
|-7,52
|53,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,46
|-1,60
|-11,83
|Yataş
|4,72
|0,00
|5,59
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,90
|-2,17
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|8,13
|-0,73
|13,22
|Yeşil GMYO
|0,26
|-7,14
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|8,90
|-11,44
|-7,58
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.525,00
|-3,81
|14,82
|Yonga Mobilya
|7,20
|-9,32
|9,09
|Yünsa
|4,20
|-2,10
|0,60
|Zorlu Enerji
|1,15
|-6,50
|-6,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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