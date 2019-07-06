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Yatırımcı rehberi (9)

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:41
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)20.750,003,18578,06
İş Bankası (C)6,609,0945,70
İş Bankası (Kur.)169.168,9010,64248,07
İş Fin.Kir.2,92-2,67-36,93
İş Girişim2,740,0034,31
İş GMYO1,010,00-6,48
İş Portföy BIST 30 HY BYF35,923,8213,10
İş Y. Men. Değ.2,89-0,6956,48
İş Yat. Ort.1,05-0,9442,26
İşbir Holding289,90-1,73110,07
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,372,78-55,95
İttifak Holding6,06-5,3195,48
İz Hayvancılık Tarım5,26-2,95-20,18
İzmir Demir Çelik1,642,50-1,20
İzmir Fırça1,64-1,20-20,77
İzocam23,040,617,56
Jantsa Jant Sanayi30,201,5517,00
Kafein Yazılım7,160,143,95
Kapital Yat. Holding1,95-1,52-32,06
Kaplamin3,401,80-5,56
Kardemir (A)2,14-0,4725,03
Kardemir (B)2,12-1,8523,18
Kardemir (D)2,21-1,787,50
Karel Elektronik6,29-0,6350,84
Karsan Otomotiv1,252,46-2,34
Karsu Tekstil1,27-7,301,60
Karsusan Su Ürünleri San.5,24-1,1341,62
Kartonsan311,10-1,71-2,47
Katmerciler Ekipman2,108,81-30,20
Kent Gıda122,700,163,11
Kerevitaş Gıda1,879,363,89
Kervansaray Yat. Holding0,23-4,17-34,29
Kiler GMYO1,9410,8610,86
Klimasan Klima9,202,29137,12
Koç Holding17,761,2528,24
Konfrut Gıda31,901,5933,58
Konya Çimento181,000,841,69
Kordsa Teknik Tekstil11,89-1,9025,67
Koza Altın49,34-6,64-3,82
Koza Madencilik6,27-11,44-13,16
Körfez GMYO1,62-3,5732,79
Kristal Kola0,86-2,27-18,10
Kron Telekomünikasyon8,440,48-2,99
Kuştur Kuşadası Turizm22,50-13,4664,12
Kuyumcukent Gayrimenkul1,180,854,42
Kütahya Porselen4,973,339,23
Lider Faktoring2,051,49-8,89
Link Bilgisayar10,258,0123,20
Logo Yazılım41,02-1,6351,14
Lokman Hekim Sağlık3,832,96-14,89
Lüks Kadife4,6913,01-3,30
Makina Takım1,27-5,93-17,53
Mardin Çimento2,754,56-0,97
Marka Yatırım Holding0,64-1,543,23
Marmaris Altınyunus18,600,325,92
Marshall25,920,472,78
Martı GMYO0,635,00-3,08
Martı Otel0,643,2310,34
Mavi Giyim41,503,2328,80
Mazhar Zorlu Holding4,96-6,4230,18
Mega Polietilen1,729,55-15,69
Menderes Tekstil0,670,00-6,94
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm12,40-3,73107,01
Merko Gıda0,706,06-30,69
Metal Gayrimenkul0,710,00-18,39
Metemtur Otelcilik1,274,1020,95
Metro Holding0,99-1,9830,26
Metro Petrol ve Tesisleri1,151,774,55
Metro Yatırım Ortaklığı1,22-1,613,39
Migros Ticaret14,426,58-3,22
Milpa1,420,71-0,65
Mistral GMYO1,122,75-26,80
MLP Sağlık11,30-2,335,61
MMC San. Ve Tic. Yat.1,07-0,93-2,73
Mondi Tire Kutsan1,543,36-17,20
Net Holding1,724,24-12,24
Netaş Telekom.7,072,469,44
Niğbaş Niğde Beton9,366,73134,00
Nuh Çimento6,29-0,16-9,24
Nurol GMYO2,32-6,0710,48
Odaş Elektrik1,484,965,11
Olmuksan-IP3,402,100,89
Orge Enerji Elektrik3,34-3,757,05
Orma Orman Mahsulleri1,200,000,00
Osmanlı Menkul1,241,64-27,91
Ostim Endüstriyel Yat1,02-3,77-5,56
Otokar112,30-1,4930,75
Oyak Yat. Ort.1,120,00-29,26
Oylum Sınai Yatırımlar1,7741,6073,53
Özak GMYO2,377,2412,32
Özbal Çelik Boru1,15-8,00-16,67
Özderici GMYO0,724,35-69,36
Özerden Plastik2,981,0222,25
Panora GMYO4,242,1715,32
Park Elek.Madencilik2,604,007,88
Parsan14,82-0,2769,18
Pegasus46,522,02102,97
Peker GMYO4,04-3,12-50,88
Penguen Gıda1,48-3,2737,04
Pera GMYO0,50-1,96-35,06
Pergamon Dış Ticaret6,211,641,68
Petkim4,01-1,231,84
Petrokent Turizm74,80-0,208,88
Pınar Et Ve Un5,985,1034,78
Pınar Su1,282,402,40
Pınar Süt6,921,6211,31
Plastikkart3,003,0911,11
Polisan Holding2,21-0,45-26,70
Politeknik Metal55,55-3,2258,41
Prizma Press Matbaacılık2,071,4733,55
QNB Finans Fin. Kir.4,434,48-34,85
QNB Finansbank6,95-0,71-22,86
Ral Yatırım Holding4,882,52165,22
Ray Sigorta2,21-0,4558,99
Reysaş GMYO0,802,5615,94
Reysaş Lojistik0,732,82-1,35
Rhea Girişim0,83-8,7925,76
Rodrigo Tekstil3,7642,4297,89
Royal Halı0,862,38-13,13
RTA Laboratuvarları1,333,91-23,56
Sabancı Holding9,116,0525,96
Safkar Ege Soğutmacılık1,787,8814,82
Salix Yatırım Holding3,60-21,23-6,49
Sanel Mühendislik3,653,1167,43
Sanifoam Sünger1,71-0,5836,80
Sanko Pazarlama2,242,281,61
Saray Matbaacılık1,154,5515,00
Sarkuysan3,28-0,614,37
Sasa Polyester6,791,8018,17
Say Reklamcılık0,81-4,71-13,83
Sekuro Plastik2,640,76-10,81
Selçuk Ecza Deposu4,46-8,6164,06
Selçuk Gıda1,72-2,2729,32
Senkron Güvenlik4,57-28,48357,00
Serve Film Prodüksiyon2,59-2,6332,82
Servet GMYO4,643,34-1,28
Seyitler Kimya5,954,3954,55
Silverline Endüstri1,120,90-16,42
Sinpaş GMYO0,687,9483,78
Smartiks Yazılım2,63-0,38
Soda Sanayii6,400,63-5,40
Sodaş Sodyum Sanayii7,000,4326,16
Söktaş1,442,8613,39
Sönmez Filament4,2311,9035,58
Sönmez Pamuklu3,45-2,2710,58
Sumaş Suni Tahta6,80-1,45-2,86
Şeker Fin. Kir.3,730,2732,27
Şekerbank0,992,06-10,00
Şişe Cam5,06-2,50-7,70
Şok Marketler9,741,88-9,40
T. Halk Bankası6,075,75-13,53
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,770,00-30,76
T.S.K.B.0,8210,811,23
T.Tuborg7,760,00-2,19
Taç Tarım Ürünleri4,20-1,87-17,00
Tat Gıda4,445,4616,23
TAV Havalimanları24,88-7,8513,14
Taze Kuru Gıda5,53-1,95-18,68
Tek-Art Turizm0,752,74-11,76
Tekfen Holding25,08-3,3927,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,34-6,40-21,21
Temapol Polimer Plastik2,87-2,05-6,21
TGS Dış Ticaret3,852,3963,83
Tofaş Oto. Fab.19,12-0,9323,26
Torunlar GMYO1,972,0730,46
Trabzon Liman7,29-5,945,98
Trabzonspor Sportif1,096,86-20,79
Trakya Cam2,92-0,341,08
Trend GMYO1,10-3,51-13,39
TSKB GMYO0,731,39-10,98
Tuğçelik2,061,98-3,29
Tukaş4,27-16,44157,23
Turcas Petrol1,414,440,00
Turkcell12,830,235,42
Tümosan Motor ve Traktör4,064,91-9,78
Tüpraş114,60-0,359,84
Türk Hava Yolları13,343,49-17,19
Türk Prysmian Kablo1,9510,8013,07
Türk Telekom5,286,0235,38
Türk Traktör33,004,23-5,44
Türker Proje Gayrimenkul24,920,65-22,46
Ufuk Yatırım1,16-7,941,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,371,4820,18
Ulusoy Elektrik20,72-0,3829,82
Ulusoy Un Sanayi2,293,1510,10
Umpaş Holding0,39-2,50-29,09
Uşak Seramik1,041,96-6,31
Utopya Turizm3,04-3,80-25,85
Uzertaş Boya1,026,2570,00
Ülker Bisküvi18,98-2,3729,38
Ünye Çimento2,8112,40-19,02
Vakıf Fin. Kir.1,46-0,68-17,98
Vakıf GMYO1,75-1,13-12,06
Vakıf Yat. Ort.1,346,35-11,84
Vakıflar Bankası4,8816,4725,13
Vakko Tekstil2,880,3510,41
Vanet Gıda1,80-6,2538,46
Verusa Holding16,52-8,48-0,48
Verusaturk Girisim3,190,00-3,63
Vestel11,24-9,06102,52
Vestel Beyaz Eşya17,35-2,5377,63
Viking Kağıt1,02-12,82-7,27
Yapı Kredi Koray GMYO1,462,10-15,12
Yapı ve Kredi Bank.2,6610,3766,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,50-0,40-10,39
Yataş4,722,165,59
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,929,52-2,13
Yeni Gimat GMYO8,19-0,4914,06
Yeşil GMYO0,287,693,70
Yeşil Yapı0,260,000,00
Yeşil Yatırım Holding10,05-7,634,36
Yibitaş İnşaat Malzeme2.625,001,7819,37
Yonga Mobilya7,94-3,7620,30
Yünsa4,29-4,672,76
Zorlu Enerji1,234,240,00


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:41
  1. Yatırımcı rehberi (9)

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