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Yatırımcı rehberi (9)

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:08
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)115.200,00-29,09150,98
İş Bankası (B)17.003,00-9,32455,62
İş Bankası (C)5,09-2,3012,36
İş Bankası (Kur.)111.111,00-24,93128,61
İş Fin.Kir.4,51-9,62-2,59
İş Girişim2,67-0,3730,88
İş GMYO0,971,04-10,19
İş Portföy BIST 30 HY BYF32,62-2,922,71
İş Y. Men. Değ.2,80-0,3651,61
İş Yat. Ort.0,961,0530,06
İşbir Holding235,009,1070,29
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,36-5,26-57,14
İttifak Holding6,14-0,3298,06
İz Hayvancılık Tarım5,1611,45-21,70
İzmir Demir Çelik1,58-0,63-4,82
İzmir Fırça1,55-1,27-25,12
İzocam20,98-2,51-2,05
Jantsa Jant Sanayi27,120,375,07
Kafein Yazılım7,257,575,26
Kapital Yat. Holding1,67-1,76-41,81
Kaplamin3,22-2,72-10,56
Kardemir (A)2,11-1,8615,93
Kardemir (B)2,12-0,9315,85
Kardemir (D)2,20-2,220,92
Karel Elektronik5,57-5,9133,57
Karsan Otomotiv1,216,14-5,47
Karsu Tekstil1,240,81-0,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,40-3,4045,95
Kartonsan314,200,54-1,50
Katmerciler Ekipman3,549,94-39,69
Kent Gıda120,50-3,981,26
Kerevitaş Gıda1,57-1,88-12,78
Kervansaray Yat. Holding0,230,00-34,29
Kiler GMYO1,69-3,43-3,43
Klimasan Klima9,920,20150,51
Koç Holding16,38-2,5618,28
Konfrut Gıda29,222,5322,36
Konya Çimento171,20-2,89-3,82
Kordsa Teknik Tekstil12,11-2,5028,00
Koza Altın50,100,10-2,34
Koza Madencilik7,785,427,76
Körfez GMYO1,4210,0816,39
Kristal Kola0,843,70-20,00
Kron Telekomünikasyon8,11-1,10-6,78
Kuştur Kuşadası Turizm24,70-16,2780,16
Kuyumcukent Gayrimenkul1,120,00-0,88
Kütahya Porselen4,65-0,432,20
Lider Faktoring1,98-3,41-12,00
Link Bilgisayar11,942,3143,51
Logo Yazılım36,00-1,4832,65
Lokman Hekim Sağlık3,600,56-20,00
Lüks Kadife3,97-2,22-18,14
Makina Takım1,25-1,57-18,83
Mardin Çimento2,64-4,35-4,93
Marka Yatırım Holding0,62-3,130,00
Marmaris Altınyunus18,095,173,02
Marshall25,68-4,961,82
Martı GMYO0,590,00-9,23
Martı Otel0,61-3,175,17
Mavi Giyim34,86-1,918,19
Mazhar Zorlu Holding4,358,2114,17
Mega Polietilen1,767,98-13,73
Menderes Tekstil0,63-1,56-12,50
Mensa0,18-5,2628,57
Merit Turizm7,75-1,9029,38
Merko Gıda0,621,64-38,61
Metal Gayrimenkul0,76-7,32-12,64
Metemtur Otelcilik1,033,00-1,90
Metro Holding0,97-8,4927,63
Metro Petrol ve Tesisleri1,13-2,592,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,220,003,39
Migros Ticaret12,69-3,42-14,83
Milpa1,36-2,86-4,85
Mistral GMYO1,09-3,54-28,76
MLP Sağlık11,82-6,4910,47
MMC San. Ve Tic. Yat.1,00-2,91-9,09
Mondi Tire Kutsan1,43-2,72-23,12
Net Holding1,602,56-18,37
Netaş Telekom.6,39-1,08-1,08
Niğbaş Niğde Beton8,19-0,12104,75
Nuh Çimento6,002,04-13,42
Nurol GMYO2,04-1,92-2,86
Odaş Elektrik1,373,01-2,70
Olmuksan-IP3,14-1,57-6,82
Orge Enerji Elektrik3,26-0,314,49
Orma Orman Mahsulleri1,13-0,88-5,83
Osmanlı Menkul1,30-9,72-24,42
Ostim Endüstriyel Yat0,941,08-12,96
Otokar101,80-2,3018,53
Oyak Yat. Ort.1,045,05-34,32
Oylum Sınai Yatırımlar1,101,857,84
Özak GMYO2,14-3,601,42
Özbal Çelik Boru1,110,00-19,57
Özderici GMYO0,68-4,23-71,06
Özerden Plastik2,99-0,6622,66
Panora GMYO4,10-1,6611,51
Park Elek.Madencilik2,189,00-9,54
Parsan13,7015,2256,39
Pegasus38,022,2065,88
Peker GMYO3,85-3,75-53,19
Penguen Gıda1,432,1432,41
Pera GMYO0,514,08-33,77
Pergamon Dış Ticaret6,18-2,831,19
Petkim4,971,64-1,39
Petrokent Turizm71,005,973,35
Pınar Et Ve Un5,43-4,5722,38
Pınar Su1,21-2,42-3,20
Pınar Süt6,50-1,224,55
Plastikkart2,82-5,374,44
Polisan Holding2,7712,60-8,12
Politeknik Metal59,9511,3370,96
Prizma Press Matbaacılık1,97-0,5127,10
QNB Finans Fin. Kir.3,96-1,00-41,76
QNB Finansbank6,242,13-30,74
Ral Yatırım Holding4,703,75155,43
Ray Sigorta2,200,9258,27
Reysaş GMYO0,70-2,781,45
Reysaş Lojistik0,68-2,86-8,11
Rhea Girişim0,65-1,52-1,52
Rodrigo Tekstil2,390,8425,79
Royal Halı0,840,00-15,15
RTA Laboratuvarları1,293,20-25,86
Sabancı Holding7,79-4,307,71
Safkar Ege Soğutmacılık1,49-1,32-3,88
Salix Yatırım Holding4,6631,2721,04
Sanel Mühendislik3,49-5,4260,09
Sanifoam Sünger1,68-2,3334,40
Sanko Pazarlama2,121,92-3,83
Saray Matbaacılık1,002,040,00
Sarkuysan3,385,307,55
Sasa Polyester6,727,8712,57
Say Reklamcılık0,81-1,22-13,83
Sekuro Plastik2,490,00-15,88
Selçuk Ecza Deposu4,49-4,4765,17
Selçuk Gıda1,655,1024,06
Senkron Güvenlik5,42-3,21442,00
Serve Film Prodüksiyon2,80-5,4143,59
Servet GMYO4,69-1,26-0,21
Seyitler Kimya5,586,0844,94
Silverline Endüstri1,070,94-20,15
Sinpaş GMYO0,516,2537,84
Smartiks Yazılım2,544,10
Soda Sanayii6,96-2,112,88
Sodaş Sodyum Sanayii7,103,3527,96
Söktaş1,344,695,51
Sönmez Filament3,304,765,77
Sönmez Pamuklu3,2710,474,81
Sumaş Suni Tahta6,68-4,98-4,57
Şeker Fin. Kir.3,392,1120,21
Şekerbank0,90-5,26-18,18
Şişe Cam5,06-5,07-7,70
Şok Marketler8,83-0,67-17,86
T. Halk Bankası5,15-4,28-26,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,88-4,19-30,12
T.S.K.B.0,69-4,17-14,81
T.Tuborg7,40-5,61-6,73
Taç Tarım Ürünleri4,013,35-20,75
Tat Gıda4,501,1217,80
TAV Havalimanları26,460,4620,32
Taze Kuru Gıda5,44-0,37-20,00
Tek-Art Turizm0,722,86-15,29
Tekfen Holding26,34-0,3834,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret1,940,52-34,68
Temapol Polimer Plastik2,870,70-6,21
TGS Dış Ticaret3,648,0154,89
Tofaş Oto. Fab.17,35-0,8611,85
Torunlar GMYO1,96-2,4929,80
Trabzon Liman8,955,676,67
Trabzonspor Sportif0,901,12-34,60
Trakya Cam2,72-5,88-5,85
Trend GMYO1,21-0,82-4,72
TSKB GMYO0,68-5,56-17,07
Tuğçelik1,96-4,39-7,98
Tukaş5,1424,76209,64
Turcas Petrol1,27-7,30-9,93
Turkcell12,40-3,501,89
Tümosan Motor ve Traktör3,74-2,09-16,89
Tüpraş117,50-7,4112,62
Türk Hava Yolları12,68-2,69-21,29
Türk Prysmian Kablo1,70-3,41-1,43
Türk Telekom4,60-2,9517,95
Türk Traktör28,802,42-17,48
Türker Proje Gayrimenkul23,400,69-27,19
Ufuk Yatırım1,10-1,79-3,51
Ulaşlar Turizm Yat.1,31-6,4314,91
Ulusoy Elektrik20,760,2930,08
Ulusoy Un Sanayi2,230,457,21
Umpaş Holding0,38-5,00-30,91
Uşak Seramik1,055,00-5,41
Utopya Turizm3,27-3,82-20,24
Uzertaş Boya0,861,1843,33
Ülker Bisküvi19,60-0,4133,61
Ünye Çimento2,41-2,43-30,55
Vakıf Fin. Kir.1,442,13-19,10
Vakıf GMYO1,620,62-18,59
Vakıf Yat. Ort.1,263,28-17,11
Vakıflar Bankası3,58-7,97-8,21
Vakko Tekstil2,75-4,515,43
Vanet Gıda1,500,6715,38
Verusa Holding18,56-4,3311,81
Verusaturk Girisim3,152,27-4,83
Vestel10,164,7483,06
Vestel Beyaz Eşya16,0412,9664,22
Viking Kağıt1,072,88-2,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,37-1,44-20,35
Yapı ve Kredi Bank.2,11-0,4731,87
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,580,00-7,53
Yataş4,290,70-4,03
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,86-2,27-8,51
Yeni Gimat GMYO8,13-0,8513,22
Yeşil GMYO0,273,850,00
Yeşil Yapı0,264,000,00
Yeşil Yatırım Holding10,8943,2913,08
Yibitaş İnşaat Malzeme2.420,00-1,2210,05
Yonga Mobilya9,5937,7945,30
Yünsa4,250,471,80
Zorlu Enerji1,14-2,56-7,32


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:08
  1. Yatırımcı rehberi (9)

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