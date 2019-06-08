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Yatırımcı rehberi (9)

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:10
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)162.450,00253,92
İş Bankası (B)18.750,10-1,37512,71
İş Bankası (C)5,211,7615,01
İş Bankası (Kur.)148.000,0018,40204,51
İş Fin.Kir.4,990,407,78
İş Girişim2,6815,5231,37
İş GMYO0,961,05-11,11
İş Portföy BIST 30 HY BYF33,603,645,79
İş Y. Men. Değ.2,81-0,3552,15
İş Yat. Ort.0,953,2628,71
İşbir Holding215,402,0956,09
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,380,00-54,76
İttifak Holding6,16-0,6598,71
İz Hayvancılık Tarım4,63-1,28-29,74
İzmir Demir Çelik1,590,63-4,22
İzmir Fırça1,570,00-24,15
İzocam21,521,130,47
Jantsa Jant Sanayi27,021,434,68
Kafein Yazılım6,741,51-2,15
Kapital Yat. Holding1,700,00-40,77
Kaplamin3,310,91-8,06
Kardemir (A)2,152,8718,13
Kardemir (B)2,141,9016,94
Kardemir (D)2,253,213,21
Karel Elektronik5,922,9641,97
Karsan Otomotiv1,142,70-10,94
Karsu Tekstil1,23-1,60-1,60
Karsusan Su Ürünleri San.5,593,5251,08
Kartonsan312,500,51-2,03
Katmerciler Ekipman3,220,31-45,14
Kent Gıda125,50-0,485,46
Kerevitaş Gıda1,600,00-11,11
Kervansaray Yat. Holding0,23-4,17-34,29
Kiler GMYO1,753,550,00
Klimasan Klima9,903,88150,00
Koç Holding16,813,5721,38
Konfrut Gıda28,501,7119,35
Konya Çimento176,304,63-0,96
Kordsa Teknik Tekstil12,424,0231,28
Koza Altın50,055,19-2,44
Koza Madencilik7,386,192,22
Körfez GMYO1,292,385,74
Kristal Kola0,812,53-22,86
Kron Telekomünikasyon8,201,99-5,75
Kuştur Kuşadası Turizm29,50-18,06115,17
Kuyumcukent Gayrimenkul1,123,70-0,88
Kütahya Porselen4,671,522,64
Lider Faktoring2,053,02-8,89
Link Bilgisayar11,672,0140,26
Logo Yazılım36,545,0034,64
Lokman Hekim Sağlık3,581,13-20,44
Lüks Kadife4,062,27-16,29
Makina Takım1,271,60-17,53
Mardin Çimento2,760,36-0,61
Marka Yatırım Holding0,64-7,253,23
Marmaris Altınyunus17,200,58-2,05
Marshall27,020,827,14
Martı GMYO0,591,72-9,23
Martı Otel0,631,618,62
Mavi Giyim35,543,8610,30
Mazhar Zorlu Holding4,02-4,065,51
Mega Polietilen1,63-1,81-20,10
Menderes Tekstil0,640,00-11,11
Mensa0,190,0035,71
Merit Turizm7,900,0031,89
Merko Gıda0,610,00-39,60
Metal Gayrimenkul0,82-1,20-5,75
Metemtur Otelcilik1,000,00-4,76
Metro Holding1,067,0739,47
Metro Petrol ve Tesisleri1,163,575,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,22-1,613,39
Migros Ticaret13,141,94-11,81
Milpa1,400,00-2,05
Mistral GMYO1,133,67-26,14
MLP Sağlık12,643,0218,13
MMC San. Ve Tic. Yat.1,03-1,90-6,36
Mondi Tire Kutsan1,472,80-20,97
Net Holding1,561,30-20,41
Netaş Telekom.6,46-1,070,00
Niğbaş Niğde Beton8,20-3,42105,00
Nuh Çimento5,880,17-15,15
Nurol GMYO2,080,48-0,95
Odaş Elektrik1,33-1,48-5,54
Olmuksan-IP3,191,92-5,34
Orge Enerji Elektrik3,271,244,81
Orma Orman Mahsulleri1,141,79-5,00
Osmanlı Menkul1,445,11-16,28
Ostim Endüstriyel Yat0,931,09-13,89
Otokar104,200,8721,32
Oyak Yat. Ort.0,992,06-37,47
Oylum Sınai Yatırımlar1,083,855,88
Özak GMYO2,221,375,21
Özbal Çelik Boru1,111,83-19,57
Özderici GMYO0,715,97-69,79
Özerden Plastik3,01-1,6323,48
Panora GMYO4,191,9513,39
Park Elek.Madencilik2,002,56-17,01
Parsan11,891,7135,73
Pegasus37,205,6862,30
Peker GMYO4,000,50-51,36
Penguen Gıda1,402,1929,63
Pera GMYO0,492,08-36,36
Pergamon Dış Ticaret6,364,094,14
Petkim4,891,03-2,98
Petrokent Turizm67,000,90-2,47
Pınar Et Ve Un5,693,8328,24
Pınar Su1,240,81-0,80
Pınar Süt6,582,335,84
Plastikkart2,984,5610,37
Polisan Holding2,467,42-18,40
Politeknik Metal53,855,1853,56
Prizma Press Matbaacılık1,983,6627,74
QNB Finans Fin. Kir.4,000,50-41,18
QNB Finansbank6,111,83-32,19
Ral Yatırım Holding4,532,49146,20
Ray Sigorta2,182,8356,83
Reysaş GMYO0,722,864,35
Reysaş Lojistik0,702,94-5,41
Rhea Girişim0,663,130,00
Rodrigo Tekstil2,379,2224,74
Royal Halı0,840,00-15,15
RTA Laboratuvarları1,250,81-28,16
Sabancı Holding8,145,0312,55
Safkar Ege Soğutmacılık1,514,14-2,59
Salix Yatırım Holding3,55-4,05-7,79
Sanel Mühendislik3,690,2769,27
Sanifoam Sünger1,725,5237,60
Sanko Pazarlama2,080,48-5,65
Saray Matbaacılık0,98-1,01-2,00
Sarkuysan3,210,632,14
Sasa Polyester6,230,004,36
Say Reklamcılık0,820,00-12,77
Sekuro Plastik2,490,81-15,88
Selçuk Ecza Deposu4,700,2172,89
Selçuk Gıda1,570,0018,05
Senkron Güvenlik5,607,69460,00
Serve Film Prodüksiyon2,9619,8451,79
Servet GMYO4,7513,101,06
Seyitler Kimya5,266,4836,62
Silverline Endüstri1,06-0,93-20,90
Sinpaş GMYO0,484,3529,73
Smartiks Yazılım2,44-0,41
Soda Sanayii7,112,305,09
Sodaş Sodyum Sanayii6,870,4423,82
Söktaş1,283,230,79
Sönmez Filament3,153,280,96
Sönmez Pamuklu2,960,34-5,13
Sumaş Suni Tahta7,03-0,420,43
Şeker Fin. Kir.3,322,4717,73
Şekerbank0,953,26-13,64
Şişe Cam5,332,50-2,78
Şok Marketler8,891,25-17,30
T. Halk Bankası5,381,51-23,36
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası12,406,99-27,06
T.S.K.B.0,725,88-11,11
T.Tuborg7,841,29-1,19
Taç Tarım Ürünleri3,88-0,51-23,32
Tat Gıda4,451,1416,49
TAV Havalimanları26,343,5419,78
Taze Kuru Gıda5,46-0,55-19,71
Tek-Art Turizm0,702,94-17,65
Tekfen Holding26,446,2734,69
Teknosa İç ve Dış Ticaret1,931,58-35,02
Temapol Polimer Plastik2,851,42-6,86
TGS Dış Ticaret3,372,1243,40
Tofaş Oto. Fab.17,503,4312,82
Torunlar GMYO2,011,0133,11
Trabzon Liman8,473,170,95
Trabzonspor Sportif0,892,30-35,32
Trakya Cam2,892,480,04
Trend GMYO1,22-2,40-3,94
TSKB GMYO0,725,88-12,20
Tuğçelik2,055,13-3,76
Tukaş4,1211,35148,19
Turcas Petrol1,371,48-2,84
Turkcell12,8510,405,59
Tümosan Motor ve Traktör3,821,06-15,11
Tüpraş126,90-3,1321,63
Türk Hava Yolları13,034,32-19,12
Türk Prysmian Kablo1,764,762,05
Türk Telekom4,742,1621,54
Türk Traktör28,122,48-19,43
Türker Proje Gayrimenkul23,240,09-27,69
Ufuk Yatırım1,120,00-1,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,402,9422,81
Ulusoy Elektrik20,70-0,5829,70
Ulusoy Un Sanayi2,221,376,73
Umpaş Holding0,402,56-27,27
Uşak Seramik1,002,04-9,91
Utopya Turizm3,409,32-17,07
Uzertaş Boya0,851,1941,67
Ülker Bisküvi19,683,3134,15
Ünye Çimento2,472,07-28,82
Vakıf Fin. Kir.1,410,71-20,79
Vakıf GMYO1,611,26-19,10
Vakıf Yat. Ort.1,220,83-19,74
Vakıflar Bankası3,895,42-0,26
Vakko Tekstil2,882,4910,41
Vanet Gıda1,491,3614,62
Verusa Holding19,400,7316,87
Verusaturk Girisim3,081,99-6,95
Vestel9,70-0,5174,77
Vestel Beyaz Eşya14,202,8245,38
Viking Kağıt1,041,96-5,45
Yapı Kredi Koray GMYO1,392,21-19,19
Yapı ve Kredi Bank.2,126,5332,50
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,580,00-7,53
Yataş4,264,93-4,70
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,884,76-6,38
Yeni Gimat GMYO8,200,0014,20
Yeşil GMYO0,260,00-3,70
Yeşil Yapı0,250,00-3,85
Yeşil Yatırım Holding7,606,74-21,08
Yibitaş İnşaat Malzeme2.449,900,4311,41
Yonga Mobilya6,96-14,605,45
Yünsa4,23-1,401,32
Zorlu Enerji1,172,63-4,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:10
  1. Yatırımcı rehberi (9)

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