Yatırımcı rehberi (9)01 Haziran 2019 Cumartesi 11:25
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|162.450,00
|253,92
|İş Bankası (B)
|19.010,00
|13,90
|521,20
|İş Bankası (C)
|5,12
|1,59
|13,02
|İş Bankası (Kur.)
|125.000,10
|-19,41
|157,19
|İş Fin.Kir.
|4,97
|-0,60
|7,34
|İş Girişim
|2,32
|0,87
|13,73
|İş GMYO
|0,95
|1,06
|-12,04
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|32,42
|5,12
|2,08
|İş Y. Men. Değ.
|2,82
|0,71
|52,69
|İş Yat. Ort.
|0,92
|5,75
|24,64
|İşbir Holding
|211,00
|2,93
|52,90
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|2,70
|-54,76
|İttifak Holding
|6,20
|-4,62
|100,00
|İz Hayvancılık Tarım
|4,69
|-11,51
|-28,83
|İzmir Demir Çelik
|1,58
|0,00
|-4,82
|İzmir Fırça
|1,57
|2,61
|-24,15
|İzocam
|21,28
|1,33
|-0,65
|Jantsa Jant Sanayi
|26,64
|10,26
|3,21
|Kafein Yazılım
|6,64
|5,06
|-3,60
|Kapital Yat. Holding
|1,70
|0,00
|-40,77
|Kaplamin
|3,28
|0,31
|-8,89
|Kardemir (A)
|2,09
|0,97
|14,84
|Kardemir (B)
|2,10
|1,94
|14,75
|Kardemir (D)
|2,18
|3,81
|0,00
|Karel Elektronik
|5,75
|8,70
|37,89
|Karsan Otomotiv
|1,11
|3,74
|-13,28
|Karsu Tekstil
|1,25
|2,46
|0,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,40
|3,25
|45,95
|Kartonsan
|310,90
|1,01
|-2,53
|Katmerciler Ekipman
|3,21
|7,36
|-45,32
|Kent Gıda
|126,10
|-3,00
|5,97
|Kerevitaş Gıda
|1,60
|3,90
|-11,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|0,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,69
|3,05
|-3,43
|Klimasan Klima
|9,53
|4,96
|140,66
|Koç Holding
|16,23
|7,20
|17,19
|Konfrut Gıda
|28,02
|1,74
|17,34
|Konya Çimento
|168,50
|2,74
|-5,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,94
|-0,91
|26,20
|Koza Altın
|47,58
|1,67
|-7,25
|Koza Madencilik
|6,95
|1,91
|-3,74
|Körfez GMYO
|1,26
|0,00
|3,28
|Kristal Kola
|0,79
|0,00
|-24,76
|Kron Telekomünikasyon
|8,04
|5,10
|-7,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,00
|98,90
|162,58
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,08
|1,89
|-4,42
|Kütahya Porselen
|4,60
|7,23
|1,10
|Lider Faktoring
|1,99
|-2,45
|-11,56
|Link Bilgisayar
|11,44
|0,26
|37,50
|Logo Yazılım
|34,80
|9,23
|28,22
|Lokman Hekim Sağlık
|3,54
|4,73
|-21,33
|Lüks Kadife
|3,97
|2,32
|-18,14
|Makina Takım
|1,25
|0,81
|-18,83
|Mardin Çimento
|2,75
|4,56
|-0,97
|Marka Yatırım Holding
|0,69
|46,81
|11,29
|Marmaris Altınyunus
|17,10
|2,33
|-2,62
|Marshall
|26,80
|1,21
|6,26
|Martı GMYO
|0,58
|-4,92
|-10,77
|Martı Otel
|0,62
|1,64
|6,90
|Mavi Giyim
|34,22
|6,21
|6,21
|Mazhar Zorlu Holding
|4,19
|8,55
|9,97
|Mega Polietilen
|1,66
|3,75
|-18,63
|Menderes Tekstil
|0,64
|1,59
|-11,11
|Mensa
|0,19
|-5,00
|35,71
|Merit Turizm
|7,90
|12,86
|31,89
|Merko Gıda
|0,61
|3,39
|-39,60
|Metal Gayrimenkul
|0,83
|3,75
|-4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,00
|0,00
|-4,76
|Metro Holding
|0,99
|7,61
|30,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,12
|5,66
|1,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,24
|5,98
|5,08
|Migros Ticaret
|12,89
|10,83
|-13,49
|Milpa
|1,40
|-2,78
|-2,05
|Mistral GMYO
|1,09
|-11,38
|-28,76
|MLP Sağlık
|12,27
|14,67
|14,67
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,05
|17,98
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,43
|0,70
|-23,12
|Net Holding
|1,54
|4,05
|-21,43
|Netaş Telekom.
|6,53
|14,96
|1,08
|Niğbaş Niğde Beton
|8,49
|15,67
|112,25
|Nuh Çimento
|5,87
|-0,17
|-15,30
|Nurol GMYO
|2,07
|0,98
|-1,43
|Odaş Elektrik
|1,35
|13,45
|-4,12
|Olmuksan-IP
|3,13
|-3,99
|-7,12
|Orge Enerji Elektrik
|3,23
|12,54
|3,53
|Orma Orman Mahsulleri
|1,12
|-6,67
|-6,67
|Osmanlı Menkul
|1,37
|4,58
|-20,35
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,92
|2,22
|-14,81
|Otokar
|103,30
|4,34
|20,27
|Oyak Yat. Ort.
|0,97
|5,12
|-38,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,04
|-1,89
|1,96
|Özak GMYO
|2,19
|4,29
|3,79
|Özbal Çelik Boru
|1,09
|2,83
|-21,01
|Özderici GMYO
|0,67
|0,00
|-71,49
|Özerden Plastik
|3,06
|-1,29
|25,53
|Panora GMYO
|4,11
|1,39
|11,22
|Park Elek.Madencilik
|1,95
|3,17
|-19,09
|Parsan
|11,69
|3,82
|33,45
|Pegasus
|35,20
|18,92
|53,58
|Peker GMYO
|3,98
|1,53
|-51,61
|Penguen Gıda
|1,37
|0,00
|26,85
|Pera GMYO
|0,48
|-4,00
|-37,66
|Pergamon Dış Ticaret
|6,11
|0,49
|0,04
|Petkim
|4,84
|6,14
|-3,97
|Petrokent Turizm
|66,40
|2,63
|-3,35
|Pınar Et Ve Un
|5,48
|3,59
|23,51
|Pınar Su
|1,23
|4,24
|-1,60
|Pınar Süt
|6,43
|4,55
|3,43
|Plastikkart
|2,85
|4,01
|5,56
|Polisan Holding
|2,29
|9,57
|-24,04
|Politeknik Metal
|51,20
|-0,39
|46,01
|Prizma Press Matbaacılık
|1,91
|13,69
|23,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,98
|0,25
|-41,47
|QNB Finansbank
|6,00
|-10,98
|-33,41
|Ral Yatırım Holding
|4,42
|-0,90
|140,22
|Ray Sigorta
|2,12
|-10,92
|52,52
|Reysaş GMYO
|0,70
|7,69
|1,45
|Reysaş Lojistik
|0,68
|6,25
|-8,11
|Rhea Girişim
|0,64
|-3,03
|-3,03
|Rodrigo Tekstil
|2,17
|20,56
|14,21
|Royal Halı
|0,84
|-4,55
|-15,15
|RTA Laboratuvarları
|1,24
|0,00
|-28,74
|Sabancı Holding
|7,75
|8,39
|7,15
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,45
|-0,68
|-6,46
|Salix Yatırım Holding
|3,70
|10,45
|-3,90
|Sanel Mühendislik
|3,68
|-1,34
|68,81
|Sanifoam Sünger
|1,63
|-0,61
|30,40
|Sanko Pazarlama
|2,07
|1,97
|-6,10
|Saray Matbaacılık
|0,99
|5,32
|-1,00
|Sarkuysan
|3,19
|8,50
|1,50
|Sasa Polyester
|6,23
|4,01
|4,36
|Say Reklamcılık
|0,82
|1,23
|-12,77
|Sekuro Plastik
|2,47
|6,93
|-16,55
|Selçuk Ecza Deposu
|4,69
|9,58
|72,52
|Selçuk Gıda
|1,57
|3,97
|18,05
|Senkron Güvenlik
|5,20
|-0,38
|420,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,47
|-12,10
|26,67
|Servet GMYO
|4,20
|25,37
|-10,64
|Seyitler Kimya
|4,94
|17,90
|28,31
|Silverline Endüstri
|1,07
|2,88
|-20,15
|Sinpaş GMYO
|0,46
|24,32
|24,32
|Smartiks Yazılım
|2,45
|-2,39
|Soda Sanayii
|6,95
|-0,90
|2,73
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,84
|0,88
|23,28
|Söktaş
|1,24
|1,64
|-2,36
|Sönmez Filament
|3,05
|-1,29
|-2,24
|Sönmez Pamuklu
|2,95
|-1,34
|-5,45
|Sumaş Suni Tahta
|7,06
|3,37
|0,86
|Şeker Fin. Kir.
|3,24
|2,53
|14,89
|Şekerbank
|0,92
|5,75
|-16,36
|Şişe Cam
|5,20
|6,08
|-5,15
|Şok Marketler
|8,78
|11,28
|-18,33
|T. Halk Bankası
|5,30
|-1,85
|-24,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,59
|-1,45
|-31,82
|T.S.K.B.
|0,68
|1,49
|-16,05
|T.Tuborg
|7,74
|4,31
|-2,45
|Taç Tarım Ürünleri
|3,90
|-4,65
|-22,92
|Tat Gıda
|4,40
|5,77
|15,18
|TAV Havalimanları
|25,44
|10,32
|15,68
|Taze Kuru Gıda
|5,49
|1,86
|-19,26
|Tek-Art Turizm
|0,68
|0,00
|-20,00
|Tekfen Holding
|24,88
|8,74
|26,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|1,90
|3,83
|-36,03
|Temapol Polimer Plastik
|2,81
|0,00
|-8,17
|TGS Dış Ticaret
|3,30
|7,84
|40,43
|Tofaş Oto. Fab.
|16,92
|8,25
|9,08
|Torunlar GMYO
|1,99
|3,65
|31,79
|Trabzon Liman
|8,21
|1,99
|-2,15
|Trabzonspor Sportif
|0,87
|1,16
|-36,78
|Trakya Cam
|2,82
|2,34
|-2,38
|Trend GMYO
|1,25
|4,17
|-1,57
|TSKB GMYO
|0,68
|0,00
|-17,07
|Tuğçelik
|1,95
|0,00
|-8,45
|Tukaş
|3,70
|5,41
|122,89
|Turcas Petrol
|1,35
|8,87
|-4,26
|Turkcell
|11,64
|2,37
|-4,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,78
|2,44
|-16,00
|Tüpraş
|131,00
|10,83
|25,56
|Türk Hava Yolları
|12,49
|4,43
|-22,47
|Türk Prysmian Kablo
|1,68
|-1,18
|-2,59
|Türk Telekom
|4,64
|11,27
|18,97
|Türk Traktör
|27,44
|7,02
|-21,38
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,22
|-3,57
|-27,75
|Ufuk Yatırım
|1,12
|0,90
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,36
|9,68
|19,30
|Ulusoy Elektrik
|20,82
|-1,42
|30,45
|Ulusoy Un Sanayi
|2,19
|4,78
|5,29
|Umpaş Holding
|0,39
|14,71
|-29,09
|Uşak Seramik
|0,98
|2,08
|-11,71
|Utopya Turizm
|3,11
|6,51
|-24,15
|Uzertaş Boya
|0,84
|-5,62
|40,00
|Ülker Bisküvi
|19,05
|7,20
|29,86
|Ünye Çimento
|2,42
|-0,82
|-30,26
|Vakıf Fin. Kir.
|1,40
|12,90
|-21,35
|Vakıf GMYO
|1,59
|4,61
|-20,10
|Vakıf Yat. Ort.
|1,21
|8,04
|-20,39
|Vakıflar Bankası
|3,69
|3,07
|-5,38
|Vakko Tekstil
|2,81
|2,55
|7,73
|Vanet Gıda
|1,47
|6,52
|13,08
|Verusa Holding
|19,26
|8,45
|16,02
|Verusaturk Girisim
|3,02
|4,50
|-8,76
|Vestel
|9,75
|3,28
|75,68
|Vestel Beyaz Eşya
|13,81
|4,46
|41,39
|Viking Kağıt
|1,02
|0,00
|-7,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,36
|-0,73
|-20,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,99
|4,19
|24,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,58
|3,20
|-7,53
|Yataş
|4,06
|4,64
|-9,17
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,84
|3,70
|-10,64
|Yeni Gimat GMYO
|8,20
|3,80
|14,20
|Yeşil GMYO
|0,26
|4,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,25
|0,00
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|7,12
|-1,25
|-26,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.439,30
|-0,43
|10,93
|Yonga Mobilya
|8,15
|36,97
|23,48
|Yünsa
|4,29
|5,41
|2,76
|Zorlu Enerji
|1,14
|3,64
|-7,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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