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Yatırımcı rehberi (9)

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:25
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)162.450,00253,92
İş Bankası (B)19.010,0013,90521,20
İş Bankası (C)5,121,5913,02
İş Bankası (Kur.)125.000,10-19,41157,19
İş Fin.Kir.4,97-0,607,34
İş Girişim2,320,8713,73
İş GMYO0,951,06-12,04
İş Portföy BIST 30 HY BYF32,425,122,08
İş Y. Men. Değ.2,820,7152,69
İş Yat. Ort.0,925,7524,64
İşbir Holding211,002,9352,90
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,382,70-54,76
İttifak Holding6,20-4,62100,00
İz Hayvancılık Tarım4,69-11,51-28,83
İzmir Demir Çelik1,580,00-4,82
İzmir Fırça1,572,61-24,15
İzocam21,281,33-0,65
Jantsa Jant Sanayi26,6410,263,21
Kafein Yazılım6,645,06-3,60
Kapital Yat. Holding1,700,00-40,77
Kaplamin3,280,31-8,89
Kardemir (A)2,090,9714,84
Kardemir (B)2,101,9414,75
Kardemir (D)2,183,810,00
Karel Elektronik5,758,7037,89
Karsan Otomotiv1,113,74-13,28
Karsu Tekstil1,252,460,00
Karsusan Su Ürünleri San.5,403,2545,95
Kartonsan310,901,01-2,53
Katmerciler Ekipman3,217,36-45,32
Kent Gıda126,10-3,005,97
Kerevitaş Gıda1,603,90-11,11
Kervansaray Yat. Holding0,240,00-31,43
Kiler GMYO1,693,05-3,43
Klimasan Klima9,534,96140,66
Koç Holding16,237,2017,19
Konfrut Gıda28,021,7417,34
Konya Çimento168,502,74-5,34
Kordsa Teknik Tekstil11,94-0,9126,20
Koza Altın47,581,67-7,25
Koza Madencilik6,951,91-3,74
Körfez GMYO1,260,003,28
Kristal Kola0,790,00-24,76
Kron Telekomünikasyon8,045,10-7,59
Kuştur Kuşadası Turizm36,0098,90162,58
Kuyumcukent Gayrimenkul1,081,89-4,42
Kütahya Porselen4,607,231,10
Lider Faktoring1,99-2,45-11,56
Link Bilgisayar11,440,2637,50
Logo Yazılım34,809,2328,22
Lokman Hekim Sağlık3,544,73-21,33
Lüks Kadife3,972,32-18,14
Makina Takım1,250,81-18,83
Mardin Çimento2,754,56-0,97
Marka Yatırım Holding0,6946,8111,29
Marmaris Altınyunus17,102,33-2,62
Marshall26,801,216,26
Martı GMYO0,58-4,92-10,77
Martı Otel0,621,646,90
Mavi Giyim34,226,216,21
Mazhar Zorlu Holding4,198,559,97
Mega Polietilen1,663,75-18,63
Menderes Tekstil0,641,59-11,11
Mensa0,19-5,0035,71
Merit Turizm7,9012,8631,89
Merko Gıda0,613,39-39,60
Metal Gayrimenkul0,833,75-4,60
Metemtur Otelcilik1,000,00-4,76
Metro Holding0,997,6130,26
Metro Petrol ve Tesisleri1,125,661,82
Metro Yatırım Ortaklığı1,245,985,08
Migros Ticaret12,8910,83-13,49
Milpa1,40-2,78-2,05
Mistral GMYO1,09-11,38-28,76
MLP Sağlık12,2714,6714,67
MMC San. Ve Tic. Yat.1,0517,98-4,55
Mondi Tire Kutsan1,430,70-23,12
Net Holding1,544,05-21,43
Netaş Telekom.6,5314,961,08
Niğbaş Niğde Beton8,4915,67112,25
Nuh Çimento5,87-0,17-15,30
Nurol GMYO2,070,98-1,43
Odaş Elektrik1,3513,45-4,12
Olmuksan-IP3,13-3,99-7,12
Orge Enerji Elektrik3,2312,543,53
Orma Orman Mahsulleri1,12-6,67-6,67
Osmanlı Menkul1,374,58-20,35
Ostim Endüstriyel Yat0,922,22-14,81
Otokar103,304,3420,27
Oyak Yat. Ort.0,975,12-38,74
Oylum Sınai Yatırımlar1,04-1,891,96
Özak GMYO2,194,293,79
Özbal Çelik Boru1,092,83-21,01
Özderici GMYO0,670,00-71,49
Özerden Plastik3,06-1,2925,53
Panora GMYO4,111,3911,22
Park Elek.Madencilik1,953,17-19,09
Parsan11,693,8233,45
Pegasus35,2018,9253,58
Peker GMYO3,981,53-51,61
Penguen Gıda1,370,0026,85
Pera GMYO0,48-4,00-37,66
Pergamon Dış Ticaret6,110,490,04
Petkim4,846,14-3,97
Petrokent Turizm66,402,63-3,35
Pınar Et Ve Un5,483,5923,51
Pınar Su1,234,24-1,60
Pınar Süt6,434,553,43
Plastikkart2,854,015,56
Polisan Holding2,299,57-24,04
Politeknik Metal51,20-0,3946,01
Prizma Press Matbaacılık1,9113,6923,23
QNB Finans Fin. Kir.3,980,25-41,47
QNB Finansbank6,00-10,98-33,41
Ral Yatırım Holding4,42-0,90140,22
Ray Sigorta2,12-10,9252,52
Reysaş GMYO0,707,691,45
Reysaş Lojistik0,686,25-8,11
Rhea Girişim0,64-3,03-3,03
Rodrigo Tekstil2,1720,5614,21
Royal Halı0,84-4,55-15,15
RTA Laboratuvarları1,240,00-28,74
Sabancı Holding7,758,397,15
Safkar Ege Soğutmacılık1,45-0,68-6,46
Salix Yatırım Holding3,7010,45-3,90
Sanel Mühendislik3,68-1,3468,81
Sanifoam Sünger1,63-0,6130,40
Sanko Pazarlama2,071,97-6,10
Saray Matbaacılık0,995,32-1,00
Sarkuysan3,198,501,50
Sasa Polyester6,234,014,36
Say Reklamcılık0,821,23-12,77
Sekuro Plastik2,476,93-16,55
Selçuk Ecza Deposu4,699,5872,52
Selçuk Gıda1,573,9718,05
Senkron Güvenlik5,20-0,38420,00
Serve Film Prodüksiyon2,47-12,1026,67
Servet GMYO4,2025,37-10,64
Seyitler Kimya4,9417,9028,31
Silverline Endüstri1,072,88-20,15
Sinpaş GMYO0,4624,3224,32
Smartiks Yazılım2,45-2,39
Soda Sanayii6,95-0,902,73
Sodaş Sodyum Sanayii6,840,8823,28
Söktaş1,241,64-2,36
Sönmez Filament3,05-1,29-2,24
Sönmez Pamuklu2,95-1,34-5,45
Sumaş Suni Tahta7,063,370,86
Şeker Fin. Kir.3,242,5314,89
Şekerbank0,925,75-16,36
Şişe Cam5,206,08-5,15
Şok Marketler8,7811,28-18,33
T. Halk Bankası5,30-1,85-24,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,59-1,45-31,82
T.S.K.B.0,681,49-16,05
T.Tuborg7,744,31-2,45
Taç Tarım Ürünleri3,90-4,65-22,92
Tat Gıda4,405,7715,18
TAV Havalimanları25,4410,3215,68
Taze Kuru Gıda5,491,86-19,26
Tek-Art Turizm0,680,00-20,00
Tekfen Holding24,888,7426,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret1,903,83-36,03
Temapol Polimer Plastik2,810,00-8,17
TGS Dış Ticaret3,307,8440,43
Tofaş Oto. Fab.16,928,259,08
Torunlar GMYO1,993,6531,79
Trabzon Liman8,211,99-2,15
Trabzonspor Sportif0,871,16-36,78
Trakya Cam2,822,34-2,38
Trend GMYO1,254,17-1,57
TSKB GMYO0,680,00-17,07
Tuğçelik1,950,00-8,45
Tukaş3,705,41122,89
Turcas Petrol1,358,87-4,26
Turkcell11,642,37-4,35
Tümosan Motor ve Traktör3,782,44-16,00
Tüpraş131,0010,8325,56
Türk Hava Yolları12,494,43-22,47
Türk Prysmian Kablo1,68-1,18-2,59
Türk Telekom4,6411,2718,97
Türk Traktör27,447,02-21,38
Türker Proje Gayrimenkul23,22-3,57-27,75
Ufuk Yatırım1,120,90-1,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,369,6819,30
Ulusoy Elektrik20,82-1,4230,45
Ulusoy Un Sanayi2,194,785,29
Umpaş Holding0,3914,71-29,09
Uşak Seramik0,982,08-11,71
Utopya Turizm3,116,51-24,15
Uzertaş Boya0,84-5,6240,00
Ülker Bisküvi19,057,2029,86
Ünye Çimento2,42-0,82-30,26
Vakıf Fin. Kir.1,4012,90-21,35
Vakıf GMYO1,594,61-20,10
Vakıf Yat. Ort.1,218,04-20,39
Vakıflar Bankası3,693,07-5,38
Vakko Tekstil2,812,557,73
Vanet Gıda1,476,5213,08
Verusa Holding19,268,4516,02
Verusaturk Girisim3,024,50-8,76
Vestel9,753,2875,68
Vestel Beyaz Eşya13,814,4641,39
Viking Kağıt1,020,00-7,27
Yapı Kredi Koray GMYO1,36-0,73-20,93
Yapı ve Kredi Bank.1,994,1924,37
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,583,20-7,53
Yataş4,064,64-9,17
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,843,70-10,64
Yeni Gimat GMYO8,203,8014,20
Yeşil GMYO0,264,00-3,70
Yeşil Yapı0,250,00-3,85
Yeşil Yatırım Holding7,12-1,25-26,06
Yibitaş İnşaat Malzeme2.439,30-0,4310,93
Yonga Mobilya8,1536,9723,48
Yünsa4,295,412,76
Zorlu Enerji1,143,64-7,32


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:25
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