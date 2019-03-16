0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (9)

16 Mart 2019 Cumartesi 11:14
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)63.360,00-20,0038,04
İş Bankası (B)4.100,009,3333,98
İş Bankası (C)6,275,2038,41
İş Bankası (Kur.)78.700,1016,5961,93
İş Fin.Kir.9,009,6294,38
İş Girişim3,1911,1556,37
İş GMYO0,990,00-8,33
İş Portföy BIST 30 HY BYF35,932,1313,13
İş Y. Men. Değ.2,461,6519,42
İş Yat. Ort.1,01-0,9810,99
İşbir Holding192,407,7939,42
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,427,69-50,00
İttifak Holding3,55-1,9314,52
İz Hayvancılık Tarım3,834,08-41,88
İzmir Demir Çelik1,781,147,23
İzmir Fırça1,90-0,52-8,21
İzocam21,781,491,68
Jantsa Jant Sanayi27,44-3,72-1,29
Kafein Yazılım7,666,5410,06
Kapital Yat. Holding2,40-2,04-16,38
Kaplamin3,523,23-2,22
Kardemir (A)2,414,7832,42
Kardemir (B)2,416,6431,69
Kardemir (D)2,569,8717,43
Karel Elektronik8,1530,1995,44
Karsan Otomotiv1,558,3921,09
Karsu Tekstil1,22-4,69-2,40
Karsusan Su Ürünleri San.3,534,44-4,59
Kartonsan369,901,0413,36
Katmerciler Ekipman6,394,938,86
Kent Gıda124,00-1,594,20
Kerevitaş Gıda1,69-1,74-6,11
Kervansaray Yat. Holding0,307,14-14,29
Kiler GMYO2,5617,4346,29
Klimasan Klima6,7512,8870,45
Koç Holding18,381,8329,44
Konfrut Gıda24,02-1,720,59
Konya Çimento210,70-2,7718,37
Kordsa Teknik Tekstil10,680,289,20
Koza Altın44,800,27-12,67
Koza Madencilik5,651,07-21,75
Körfez GMYO1,275,834,10
Kristal Kola0,95-5,00-9,52
Kron Telekomünikasyon9,10-7,714,60
Kuştur Kuşadası Turizm17,150,887,19
Kuyumcukent Gayrimenkul1,7412,2653,98
Kütahya Porselen4,611,321,32
Lider Faktoring2,403,006,67
Link Bilgisayar10,950,2731,61
Logo Yazılım43,588,4160,57
Lokman Hekim Sağlık5,000,0011,11
Lüks Kadife5,090,204,95
Makina Takım1,442,13-6,49
Mardin Çimento3,492,357,06
Marka Yatırım Holding0,65-1,524,84
Marmaris Altınyunus17,342,00-1,25
Marshall24,08-2,35-4,52
Martı GMYO0,700,007,69
Martı Otel0,610,005,17
Mavi Giyim41,983,6530,29
Mazhar Zorlu Holding3,51-7,39-7,87
Mega Polietilen2,44-7,2219,61
Menderes Tekstil0,76-1,305,56
Mensa0,283,70100,00
Merit Turizm7,525,9225,54
Merko Gıda0,67-1,47-33,66
Metal Gayrimenkul0,982,0812,64
Metemtur Otelcilik1,103,774,76
Metro Holding0,9811,3628,95
Metro Petrol ve Tesisleri1,27-1,5515,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,40-1,4118,64
Migros Ticaret15,32-3,162,82
Milpa1,472,802,85
Mistral GMYO1,24-3,13-18,95
MLP Sağlık13,56-1,3826,73
MMC San. Ve Tic. Yat.0,988,89-10,91
Mondi Tire Kutsan2,203,7718,28
Net Holding1,88-6,00-4,08
Netaş Telekom.7,690,2619,04
Niğbaş Niğde Beton5,7917,2144,75
Nuh Çimento7,10-1,80-8,27
Nurol GMYO2,171,403,33
Odaş Elektrik1,672,4518,60
Olmuksan-IP3,95-2,9517,21
Orge Enerji Elektrik3,69-0,8118,27
Orma Orman Mahsulleri0,990,00-17,50
Osmanlı Menkul1,600,00-6,98
Ostim Endüstriyel Yat1,16-9,387,41
Otokar121,502,7937,68
Oyak Yat. Ort.1,220,00-25,15
Oylum Sınai Yatırımlar1,040,971,96
Özak GMYO2,343,5410,90
Özbal Çelik Boru1,243,33-10,14
Özderici GMYO0,91-1,09-61,28
Özerden Plastik2,901,4016,00
Panora GMYO4,733,2812,89
Park Elek.Madencilik2,61-2,618,30
Parsan10,30-0,7717,58
Pegasus30,200,5331,76
Peker GMYO4,67-6,60-43,22
Penguen Gıda2,24-4,68107,41
Pera GMYO0,589,43-24,68
Pergamon Dış Ticaret9,97-4,1311,40
Petkim4,951,02-1,79
Petrokent Turizm67,70-0,44-1,46
Pınar Et Ve Un7,1814,7040,23
Pınar Su1,352,278,00
Pınar Süt7,403,0611,78
Plastikkart3,137,1915,93
Polisan Holding7,343,8217,44
Politeknik Metal35,10-0,45-2,50
Prizma Press Matbaacılık1,601,913,23
QNB Finans Fin. Kir.5,10-2,86-25,00
QNB Finansbank7,17-2,45-20,42
Ral Yatırım Holding3,22-3,8875,00
Ray Sigorta2,214,7458,99
Reysaş GMYO0,993,1343,48
Reysaş Lojistik0,782,635,41
Rhea Girişim0,673,081,52
Rodrigo Tekstil2,139,2312,11
Royal Halı1,45-2,6846,46
RTA Laboratuvarları1,551,31-10,92
Sabancı Holding8,59-2,0514,23
Safkar Ege Soğutmacılık2,331,3018,88
Salix Yatırım Holding1,99-11,56-48,31
Sanel Mühendislik2,240,452,75
Sanifoam Sünger1,722,3837,60
Sanko Pazarlama2,19-0,45-5,19
Saray Matbaacılık1,046,124,00
Sarkuysan3,46-10,821,47
Sasa Polyester8,704,076,23
Say Reklamcılık0,901,12-4,26
Sekuro Plastik3,131,955,74
Selçuk Ecza Deposu3,960,5141,94
Selçuk Gıda1,284,92-3,76
Senkron Güvenlik3,181,60218,00
Serve Film Prodüksiyon2,55-1,5430,77
Servet GMYO4,90-3,544,26
Seyitler Kimya3,854,900,00
Silverline Endüstri1,29-2,27-3,73
Sinpaş GMYO0,400,008,11
Soda Sanayii7,923,3911,55
Sodaş Sodyum Sanayii7,4711,4918,57
Söktaş1,65-9,8429,92
Sönmez Filament3,373,698,01
Sönmez Pamuklu3,270,314,81
Sumaş Suni Tahta7,400,685,71
Şeker Fin. Kir.3,09-0,649,57
Şekerbank1,223,3910,91
Şişe Cam6,431,2613,40
Şok Marketler9,17-3,07-14,70
T. Halk Bankası7,302,243,99
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,202,93-17,14
T.S.K.B.0,870,007,41
T.Tuborg10,140,807,53
Taç Tarım Ürünleri3,76-0,27-25,69
Tat Gıda4,534,3818,59
TAV Havalimanları25,624,837,11
Taze Kuru Gıda6,220,65-8,53
Tek-Art Turizm0,782,63-8,24
Tekfen Holding24,30-7,1117,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,90-2,36-2,36
Temapol Polimer Plastik3,011,69-1,63
TGS Dış Ticaret2,713,4415,32
Tofaş Oto. Fab.21,041,3524,50
Torunlar GMYO2,1313,9041,06
Trabzon Liman9,590,9514,30
Trabzonspor Sportif0,983,16-28,78
Trakya Cam3,860,7827,39
Trend GMYO1,36-1,457,09
TSKB GMYO0,802,56-2,44
Tuğçelik2,44-0,4114,55
Tukaş4,209,09153,01
Turcas Petrol1,522,707,80
Turkcell13,70-3,0412,57
Tümosan Motor ve Traktör4,863,408,00
Tüpraş149,304,4827,93
Türk Hava Yolları12,98-1,74-19,43
Türk Prysmian Kablo2,113,9419,89
Türk Telekom5,322,1136,41
Türk Traktör32,50-7,57-6,88
Türker Proje Gayrimenkul28,001,08-12,88
Ufuk Yatırım1,080,93-5,26
Ulaşlar Turizm Yat.1,428,4024,56
Ulusoy Elektrik17,291,658,33
Ulusoy Un Sanayi2,52-16,5621,15
Umpaş Holding0,40-6,98-27,27
Uşak Seramik1,134,631,80
Utopya Turizm6,143,0249,76
Uzertaş Boya1,2012,15100,00
Ülker Bisküvi19,70-2,8634,29
Ünye Çimento3,25-2,99-6,34
Vakıf Fin. Kir.1,613,21-9,55
Vakıf GMYO2,093,985,03
Vakıf Yat. Ort.1,130,00-25,66
Vakıflar Bankası5,455,2139,74
Vakko Tekstil3,00-0,669,49
Vanet Gıda1,50-0,6615,38
Verusa Holding20,023,5220,60
Verusaturk Girisim3,210,63-3,02
Vestel12,207,68119,82
Vestel Beyaz Eşya19,54-4,6862,56
Viking Kağıt1,102,800,00
Yapı Kredi Koray GMYO1,65-3,51-4,07
Yapı ve Kredi Bank.2,234,6939,37
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,600,00-6,81
Yataş5,50-0,1823,04
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,912,25-3,19
Yeni Gimat GMYO8,981,4711,83
Yeşil GMYO0,28-3,453,70
Yeşil Yapı0,283,707,69
Yeşil Yatırım Holding9,15-7,39-4,98
Yibitaş İnşaat Malzeme2.150,90-1,33-2,19
Yonga Mobilya6,25-3,85-5,30
Yünsa5,202,1619,27
Zorlu Enerji1,41-2,7614,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:14
  1. Yatırımcı rehberi (9)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BBP’li Özbek: “Maket projelerle Yıldırımlıları kandırmayı bırakın”
    1. BBP’li Özbek: “Maket projelerle..
    2. ABD’deki liselerde ırkçılık yükselişte
    3. "Yaşanan sıradan bir İslamofobi vakası..
    4. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
    5. Venezuela’da ABD karşıtı protesto
    6. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    7. CHP'den "Suriyeli göçmen" raporu
    8. İstanbul’da 300 bine yakın cinsel gücü..
    9. Denizli Basket UPS Spor’u farklı geçti
    10. ING TaksitMaksit’i uygulamaya aldı
    11. Siirt’te kar yağışı nedeniyle köylere..
    12. Metro inşaatında doğal gaz borusu..
    13. Saadet Partisi’nden açıklama
    14. Türk organik sektörü Japonya’yı..
    15. Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz
    16. Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş..
    17. PAÜ Hastaneleri’nin eski binasının..
    18. Erkeklerde meme büyümesine dikkat
    19. Son Haçlı Seferi Yeni Zelanda’dan önce..
    20. Dünya rekortmeni Erken, şehitler için..
    21. 5 yıllık dostu "leylek" bu yıl da geldi
    22. Göz altı morlukları neden olur..
    23. "Birliğimizi, beraberliğimizi daha çok..
    24. Uykuya dalarken düşme hissine dikkat
    25. Genç kızı baygın halde buldu, hemen..
    26. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    27. Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda açıklaması
    28. Tel ve çivi ile Cumhurbaşkanı..
    29. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    30. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler