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Yatırımcı rehberi (9)

09 Mart 2019 Cumartesi 11:08
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)79.198,7072,55
İş Bankası (B)3.750,00-8,8322,54
İş Bankası (C)5,963,2931,57
İş Bankası (Kur.)67.500,00-15,6338,88
İş Fin.Kir.8,215,6677,32
İş Girişim2,8723,1840,69
İş GMYO0,99-3,88-8,33
İş Portföy BIST 30 HY BYF35,18-2,1110,77
İş Y. Men. Değ.2,42-1,2217,48
İş Yat. Ort.1,020,0012,09
İşbir Holding178,503,3029,35
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,39-36,07-53,57
İttifak Holding3,62-2,4316,77
İz Hayvancılık Tarım3,68-0,81-44,16
İzmir Demir Çelik1,76-4,356,02
İzmir Fırça1,91-4,98-7,73
İzocam21,46-4,370,19
Jantsa Jant Sanayi28,500,352,52
Kafein Yazılım7,19-8,993,30
Kapital Yat. Holding2,455,60-14,63
Kaplamin3,41-3,94-5,28
Kardemir (A)2,30-4,1726,37
Kardemir (B)2,26-4,2423,50
Kardemir (D)2,33-7,176,88
Karel Elektronik6,26-5,7250,12
Karsan Otomotiv1,43-12,2711,72
Karsu Tekstil1,28-3,762,40
Karsusan Su Ürünleri San.3,38-3,43-8,65
Kartonsan366,10-1,3212,20
Katmerciler Ekipman6,09-2,563,75
Kent Gıda126,00-4,185,88
Kerevitaş Gıda1,72-1,15-4,44
Kervansaray Yat. Holding0,28-3,45-20,00
Kiler GMYO2,1811,7924,57
Klimasan Klima5,980,3451,01
Koç Holding18,05-1,9027,11
Konfrut Gıda24,44-8,602,35
Konya Çimento216,7014,2921,74
Kordsa Teknik Tekstil10,65-5,598,90
Koza Altın44,68-10,53-12,90
Koza Madencilik5,59-9,11-22,58
Körfez GMYO1,20-0,83-1,64
Kristal Kola1,000,00-4,76
Kron Telekomünikasyon9,86-6,9813,33
Kuştur Kuşadası Turizm17,0011,486,25
Kuyumcukent Gayrimenkul1,554,0337,17
Kütahya Porselen4,55-0,440,00
Lider Faktoring2,330,003,56
Link Bilgisayar10,921,0231,25
Logo Yazılım40,20-1,9548,12
Lokman Hekim Sağlık5,00-10,8711,11
Lüks Kadife5,087,634,74
Makina Takım1,41-0,70-8,44
Mardin Çimento3,41-2,014,60
Marka Yatırım Holding0,66-1,496,45
Marmaris Altınyunus17,00-2,30-3,19
Marshall24,66-1,12-2,22
Martı GMYO0,702,947,69
Martı Otel0,61-1,615,17
Mavi Giyim40,50-1,2725,70
Mazhar Zorlu Holding3,795,57-0,52
Mega Polietilen2,63-6,0728,92
Menderes Tekstil0,77-1,286,94
Mensa0,273,8592,86
Merit Turizm7,105,0318,53
Merko Gıda0,681,49-32,67
Metal Gayrimenkul0,96-5,8810,34
Metemtur Otelcilik1,06-6,190,95
Metro Holding0,8818,9215,79
Metro Petrol ve Tesisleri1,290,7817,27
Metro Yatırım Ortaklığı1,42-2,7420,34
Migros Ticaret15,822,336,17
Milpa1,431,420,05
Mistral GMYO1,28-5,19-16,34
MLP Sağlık13,75-6,2728,50
MMC San. Ve Tic. Yat.0,900,00-18,18
Mondi Tire Kutsan2,12-4,5013,98
Net Holding2,007,532,04
Netaş Telekom.7,67-5,6618,73
Niğbaş Niğde Beton4,943,3523,50
Nuh Çimento7,23-1,77-6,59
Nurol GMYO2,14-4,461,90
Odaş Elektrik1,63-12,8315,76
Olmuksan-IP4,07-5,3520,77
Orge Enerji Elektrik3,72-6,0619,23
Orma Orman Mahsulleri0,99-3,88-17,50
Osmanlı Menkul1,60-0,62-6,98
Ostim Endüstriyel Yat1,2812,2818,52
Otokar118,20-0,4233,94
Oyak Yat. Ort.1,22-0,81-25,15
Oylum Sınai Yatırımlar1,03-0,960,98
Özak GMYO2,26-0,447,11
Özbal Çelik Boru1,20-4,76-13,04
Özderici GMYO0,92-5,15-60,85
Özerden Plastik2,86-1,0414,40
Panora GMYO4,58-0,879,31
Park Elek.Madencilik2,680,7511,20
Parsan10,38-2,2618,49
Pegasus30,043,5931,06
Peker GMYO5,0036,61-39,20
Penguen Gıda2,3538,24117,59
Pera GMYO0,53-5,36-31,17
Pergamon Dış Ticaret10,40-1,1416,20
Petkim4,90-11,55-2,78
Petrokent Turizm68,003,82-1,02
Pınar Et Ve Un6,263,1322,27
Pınar Su1,32-1,495,60
Pınar Süt7,18-3,238,46
Plastikkart2,922,108,15
Polisan Holding7,075,8413,12
Politeknik Metal35,26-0,06-2,06
Prizma Press Matbaacılık1,57-2,481,29
QNB Finans Fin. Kir.5,25-9,95-22,79
QNB Finansbank7,35-5,89-18,42
Ral Yatırım Holding3,35-2,3382,07
Ray Sigorta2,11-21,8551,80
Reysaş GMYO0,9612,9439,13
Reysaş Lojistik0,76-3,802,70
Rhea Girişim0,650,00-1,52
Rodrigo Tekstil1,95-6,252,63
Royal Halı1,4912,8850,51
RTA Laboratuvarları1,53-3,16-12,07
Sabancı Holding8,77-2,8816,62
Safkar Ege Soğutmacılık2,300,8817,35
Salix Yatırım Holding2,25-16,04-41,56
Sanel Mühendislik2,230,452,29
Sanifoam Sünger1,689,8034,40
Sanko Pazarlama2,20-1,79-4,76
Saray Matbaacılık0,98-2,97-2,00
Sarkuysan3,885,4313,78
Sasa Polyester8,36-2,452,08
Say Reklamcılık0,89-3,26-5,32
Sekuro Plastik3,07-8,903,72
Selçuk Ecza Deposu3,943,4141,22
Selçuk Gıda1,223,39-8,27
Senkron Güvenlik3,1324,21213,00
Serve Film Prodüksiyon2,5912,6132,82
Servet GMYO5,08-1,178,09
Seyitler Kimya3,672,51-4,68
Silverline Endüstri1,321,54-1,49
Sinpaş GMYO0,402,568,11
Soda Sanayii7,66-0,917,89
Sodaş Sodyum Sanayii6,70-0,896,35
Söktaş1,8356,4144,09
Sönmez Filament3,25-2,694,17
Sönmez Pamuklu3,26-2,404,49
Sumaş Suni Tahta7,35-5,535,00
Şeker Fin. Kir.3,11-2,2010,28
Şekerbank1,18-0,847,27
Şişe Cam6,35-2,7611,99
Şok Marketler9,46-9,73-12,00
T. Halk Bankası7,14-4,551,71
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,54-2,68-19,50
T.S.K.B.0,872,357,41
T.Tuborg10,06-0,696,68
Taç Tarım Ürünleri3,77-1,31-25,49
Tat Gıda4,34-0,2313,61
TAV Havalimanları24,44-10,672,17
Taze Kuru Gıda6,18-0,32-9,12
Tek-Art Turizm0,76-1,30-10,59
Tekfen Holding26,161,0026,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,97-5,110,00
Temapol Polimer Plastik2,96-4,82-3,27
TGS Dış Ticaret2,622,3411,49
Tofaş Oto. Fab.20,76-2,1722,84
Torunlar GMYO1,87-3,1123,84
Trabzon Liman9,50-4,5213,23
Trabzonspor Sportif0,95-5,00-30,96
Trakya Cam3,83-1,5426,40
Trend GMYO1,38-1,438,66
TSKB GMYO0,78-4,88-4,88
Tuğçelik2,450,8215,02
Tukaş3,85-14,44131,93
Turcas Petrol1,48-5,134,96
Turkcell14,131,3616,11
Tümosan Motor ve Traktör4,70-4,084,44
Tüpraş142,900,5622,45
Türk Hava Yolları13,21-5,44-18,00
Türk Prysmian Kablo2,03-5,1415,34
Türk Telekom5,210,1933,59
Türk Traktör35,162,210,74
Türker Proje Gayrimenkul27,70-7,17-13,81
Ufuk Yatırım1,07-5,31-6,14
Ulaşlar Turizm Yat.1,31-22,0214,91
Ulusoy Elektrik17,010,066,58
Ulusoy Un Sanayi3,0211,0345,19
Umpaş Holding0,430,00-21,82
Uşak Seramik1,08-7,69-2,70
Utopya Turizm5,961,0245,37
Uzertaş Boya1,074,9078,33
Ülker Bisküvi20,286,3538,24
Ünye Çimento3,35-6,16-3,46
Vakıf Fin. Kir.1,56-4,88-12,36
Vakıf GMYO2,01-4,741,01
Vakıf Yat. Ort.1,13-3,42-25,66
Vakıflar Bankası5,182,9832,82
Vakko Tekstil3,02-6,2110,22
Vanet Gıda1,51-0,6616,15
Verusa Holding19,344,8216,51
Verusaturk Girisim3,19-4,78-3,63
Vestel11,338,94104,14
Vestel Beyaz Eşya20,506,1670,55
Viking Kağıt1,07-1,83-2,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,718,92-0,58
Yapı ve Kredi Bank.2,132,4033,12
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,600,78-6,81
Yataş5,51-3,5023,27
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,89-3,26-5,32
Yeni Gimat GMYO8,850,9110,21
Yeşil GMYO0,290,007,41
Yeşil Yapı0,27-6,903,85
Yeşil Yatırım Holding9,88-1,502,60
Yibitaş İnşaat Malzeme2.179,90-0,91-0,87
Yonga Mobilya6,50-2,84-1,52
Yünsa5,09-9,5916,74
Zorlu Enerji1,45-3,3317,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:08
  1. Yatırımcı rehberi (9)

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