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Yatırımcı rehberi (9)

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:34
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)55.089,00-2,3120,02
İş Bankası (B)3.849,90-4,6825,81
İş Bankası (C)5,55-4,1522,52
İş Bankası (Kur.)79.000,00-11,7362,54
İş Fin.Kir.7,228,4155,94
İş Girişim2,224,728,82
İş GMYO1,06-1,85-1,85
İş Portföy BIST 30 HY BYF35,920,0013,10
İş Y. Men. Değ.2,44-3,9418,45
İş Yat. Ort.1,02-0,9712,09
İşbir Holding170,00-0,6423,19
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,7020,69-16,67
İttifak Holding3,358,778,06
İz Hayvancılık Tarım3,783,00-42,64
İzmir Demir Çelik1,864,4912,05
İzmir Fırça2,060,00-0,48
İzocam30,0825,3340,43
Jantsa Jant Sanayi27,965,590,58
Kafein Yazılım7,778,3711,64
Kapital Yat. Holding2,50-0,40-12,89
Kaplamin3,666,091,67
Kardemir (A)2,3710,7530,22
Kardemir (B)2,3610,2828,96
Kardemir (D)2,569,4017,43
Karel Elektronik6,5312,5956,59
Karsan Otomotiv1,517,8617,97
Karsu Tekstil1,41-3,4212,80
Karsusan Su Ürünleri San.3,49-0,29-5,68
Kartonsan393,503,0920,59
Katmerciler Ekipman6,08-0,653,58
Kent Gıda125,003,315,04
Kerevitaş Gıda1,730,00-3,89
Kervansaray Yat. Holding0,300,00-14,29
Kiler GMYO1,930,5210,29
Klimasan Klima6,007,1451,52
Koç Holding18,172,9527,96
Konfrut Gıda25,260,645,78
Konya Çimento190,001,886,74
Kordsa Teknik Tekstil10,408,676,34
Koza Altın51,000,10-0,58
Koza Madencilik5,78-1,03-19,94
Körfez GMYO1,220,000,00
Kristal Kola1,020,99-2,86
Kron Telekomünikasyon10,4215,7819,77
Kuştur Kuşadası Turizm16,150,250,94
Kuyumcukent Gayrimenkul1,372,2421,24
Kütahya Porselen4,533,90-0,44
Lider Faktoring2,363,964,89
Link Bilgisayar10,831,1230,17
Logo Yazılım38,8613,7643,18
Lokman Hekim Sağlık5,4911,3622,00
Lüks Kadife5,10-5,565,15
Makina Takım1,430,70-7,14
Mardin Çimento3,51-0,577,67
Marka Yatırım Holding0,67-1,478,06
Marmaris Altınyunus17,110,18-2,56
Marshall25,143,29-0,32
Martı GMYO0,692,996,15
Martı Otel0,600,003,45
Mavi Giyim39,720,3023,28
Mazhar Zorlu Holding3,55-1,11-6,82
Mega Polietilen2,620,3828,43
Menderes Tekstil0,77-10,476,94
Mensa0,28-6,67100,00
Merit Turizm6,984,3316,53
Merko Gıda0,784,00-22,77
Metal Gayrimenkul1,03-14,1718,39
Metemtur Otelcilik1,20-10,4514,29
Metro Holding0,782,632,63
Metro Petrol ve Tesisleri1,301,5618,18
Metro Yatırım Ortaklığı1,524,1128,81
Migros Ticaret15,55-0,834,36
Milpa1,390,72-2,75
Mistral GMYO1,36-5,56-11,11
MLP Sağlık12,801,5919,63
MMC San. Ve Tic. Yat.0,94-1,05-14,55
Mondi Tire Kutsan2,4715,4232,80
Net Holding1,822,25-7,14
Netaş Telekom.7,817,8720,90
Niğbaş Niğde Beton4,964,8624,00
Nuh Çimento7,353,23-5,04
Nurol GMYO2,21-3,915,24
Odaş Elektrik1,871,6332,81
Olmuksan-IP4,36-6,2429,38
Orge Enerji Elektrik4,077,6730,45
Orma Orman Mahsulleri1,04-1,89-13,33
Osmanlı Menkul1,580,64-8,14
Ostim Endüstriyel Yat1,180,009,26
Otokar117,504,9133,14
Oyak Yat. Ort.1,252,46-23,31
Oylum Sınai Yatırımlar1,050,002,94
Özak GMYO2,290,888,53
Özbal Çelik Boru1,270,79-7,97
Özderici GMYO1,01-1,94-57,02
Özerden Plastik2,89-4,9315,60
Panora GMYO4,32-1,373,10
Park Elek.Madencilik2,758,7014,11
Parsan10,55-4,7820,43
Pegasus29,763,6229,84
Peker GMYO3,8910,51-52,70
Penguen Gıda1,65-4,6252,78
Pera GMYO0,57-5,00-25,97
Pergamon Dış Ticaret10,16-3,4213,52
Petkim5,49-0,728,93
Petrokent Turizm66,700,08-2,91
Pınar Et Ve Un5,901,2015,23
Pınar Su1,384,5510,40
Pınar Süt7,104,877,25
Plastikkart2,890,007,04
Polisan Holding6,645,236,24
Politeknik Metal33,40-5,11-7,22
Prizma Press Matbaacılık1,661,227,10
QNB Finans Fin. Kir.5,39-2,00-20,74
QNB Finansbank7,60-0,52-15,65
Ral Yatırım Holding3,394,6384,24
Ray Sigorta2,9672,09112,95
Reysaş GMYO0,850,0023,19
Reysaş Lojistik0,801,278,11
Rhea Girişim0,686,253,03
Rodrigo Tekstil2,44-11,2728,42
Royal Halı1,310,0032,32
RTA Laboratuvarları1,57-1,26-9,77
Sabancı Holding9,00-2,0719,68
Safkar Ege Soğutmacılık2,405,7322,45
Salix Yatırım Holding2,72-2,86-29,35
Sanel Mühendislik2,19-7,590,46
Sanifoam Sünger1,54-1,9123,20
Sanko Pazarlama2,280,88-1,30
Saray Matbaacılık1,04-1,894,00
Sarkuysan3,410,000,00
Sasa Polyester8,502,043,79
Say Reklamcılık0,940,000,00
Sekuro Plastik3,449,2116,22
Selçuk Ecza Deposu3,502,3425,45
Selçuk Gıda1,180,00-11,28
Senkron Güvenlik2,46-38,19146,00
Serve Film Prodüksiyon2,0816,206,67
Servet GMYO5,1021,728,51
Seyitler Kimya3,51-2,50-8,83
Silverline Endüstri1,30-2,26-2,99
Sinpaş GMYO0,390,005,41
Soda Sanayii7,467,805,07
Sodaş Sodyum Sanayii6,901,479,52
Söktaş1,190,85-6,30
Sönmez Filament3,6111,7615,71
Sönmez Pamuklu3,434,899,94
Sumaş Suni Tahta6,92-1,14-1,14
Şeker Fin. Kir.2,831,800,35
Şekerbank1,210,0010,00
Şişe Cam6,781,3519,58
Şok Marketler10,31-2,46-4,09
T. Halk Bankası7,19-0,282,42
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,706,56-11,79
T.S.K.B.0,840,003,70
T.Tuborg9,470,210,42
Taç Tarım Ürünleri3,971,79-21,54
Tat Gıda4,144,028,38
TAV Havalimanları28,143,0817,64
Taze Kuru Gıda5,97-2,61-12,21
Tek-Art Turizm0,77-2,53-9,41
Tekfen Holding24,744,3919,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,02-1,311,68
Temapol Polimer Plastik2,920,34-4,58
TGS Dış Ticaret2,56-3,408,94
Tofaş Oto. Fab.20,005,1518,34
Torunlar GMYO1,843,9521,85
Trabzon Liman10,058,8819,79
Trabzonspor Sportif1,01-5,02-26,60
Trakya Cam3,956,4730,36
Trend GMYO1,38-1,438,66
TSKB GMYO0,811,25-1,22
Tuğçelik2,29-0,437,51
Tukaş3,999,32140,36
Turcas Petrol1,544,059,22
Turkcell13,87-7,0413,97
Tümosan Motor ve Traktör4,805,496,67
Tüpraş146,000,0025,11
Türk Hava Yolları14,123,14-12,35
Türk Prysmian Kablo2,1110,4719,89
Türk Telekom5,20-1,5233,33
Türk Traktör34,301,42-1,72
Türker Proje Gayrimenkul30,82-0,52-4,11
Ufuk Yatırım1,15-0,860,88
Ulaşlar Turizm Yat.1,284,0712,28
Ulusoy Elektrik16,754,694,95
Ulusoy Un Sanayi2,517,2620,67
Umpaş Holding0,452,27-18,18
Uşak Seramik1,175,415,41
Utopya Turizm4,881,2419,02
Uzertaş Boya1,07-2,7378,33
Ülker Bisküvi19,011,3929,58
Ünye Çimento3,530,001,73
Vakıf Fin. Kir.1,681,20-5,62
Vakıf GMYO2,131,437,04
Vakıf Yat. Ort.1,18-0,84-22,37
Vakıflar Bankası4,911,0325,90
Vakko Tekstil3,2410,5818,25
Vanet Gıda1,56-1,2720,00
Verusa Holding18,605,2612,05
Verusaturk Girisim3,150,00-4,83
Vestel7,5819,3736,58
Vestel Beyaz Eşya16,818,1739,85
Viking Kağıt1,11-1,770,91
Yapı Kredi Koray GMYO1,571,95-8,72
Yapı ve Kredi Bank.2,061,9828,75
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,55-1,92-8,60
Yataş5,585,4824,83
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,91-3,19-3,19
Yeni Gimat GMYO8,702,118,34
Yeşil GMYO0,290,007,41
Yeşil Yapı0,280,007,69
Yeşil Yatırım Holding10,081,314,67
Yibitaş İnşaat Malzeme2.210,002,790,50
Yonga Mobilya6,25-3,10-5,30
Yünsa5,195,0619,04
Zorlu Enerji1,46-0,6818,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:34
  1. Yatırımcı rehberi (9)

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