0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (9)

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:06
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)56.394,0020,0022,86
İş Bankası (B)4.039,10-0,2731,99
İş Bankası (C)5,796,8327,81
İş Bankası (Kur.)89.500,00-9,6084,15
İş Fin.Kir.6,668,8243,84
İş Girişim2,12-4,933,92
İş GMYO1,080,930,00
İş Portföy BIST 30 HY BYF35,920,6713,10
İş Y. Men. Değ.2,54-0,3923,30
İş Yat. Ort.1,030,0013,19
İşbir Holding171,100,6523,99
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,58-4,92-30,95
İttifak Holding3,08-1,60-0,65
İz Hayvancılık Tarım3,676,69-44,31
İzmir Demir Çelik1,78-1,117,23
İzmir Fırça2,06-4,19-0,48
İzocam24,003,7212,04
Jantsa Jant Sanayi26,48-0,82-4,75
Kafein Yazılım7,17-0,973,02
Kapital Yat. Holding2,51-0,79-12,54
Kaplamin3,450,88-4,17
Kardemir (A)2,144,3917,58
Kardemir (B)2,144,3916,94
Kardemir (D)2,341,747,34
Karel Elektronik5,809,8539,09
Karsan Otomotiv1,401,459,37
Karsu Tekstil1,4610,6116,80
Karsusan Su Ürünleri San.3,500,57-5,41
Kartonsan381,700,8716,98
Katmerciler Ekipman6,125,154,26
Kent Gıda121,00-0,411,68
Kerevitaş Gıda1,73-1,14-3,89
Kervansaray Yat. Holding0,300,00-14,29
Kiler GMYO1,92-3,039,71
Klimasan Klima5,6011,1141,41
Koç Holding17,652,8624,30
Konfrut Gıda25,10-5,645,11
Konya Çimento186,500,764,78
Kordsa Teknik Tekstil9,575,75-2,15
Koza Altın50,95-1,74-0,68
Koza Madencilik5,84-1,02-19,11
Körfez GMYO1,22-4,690,00
Kristal Kola1,01-1,94-3,81
Kron Telekomünikasyon9,000,453,45
Kuştur Kuşadası Turizm16,110,060,69
Kuyumcukent Gayrimenkul1,34-2,1918,58
Kütahya Porselen4,36-0,23-4,18
Lider Faktoring2,27-2,580,89
Link Bilgisayar10,71-2,6428,73
Logo Yazılım34,1611,8525,87
Lokman Hekim Sağlık4,934,679,56
Lüks Kadife5,401,8911,34
Makina Takım1,42-2,07-7,79
Mardin Çimento3,530,008,28
Marka Yatırım Holding0,681,499,68
Marmaris Altınyunus17,08-2,95-2,73
Marshall24,34-1,46-3,49
Martı GMYO0,670,003,08
Martı Otel0,601,693,45
Mavi Giyim39,600,4122,91
Mazhar Zorlu Holding3,59-0,55-5,77
Mega Polietilen2,61-6,7927,94
Menderes Tekstil0,8619,4419,44
Mensa0,30-11,76114,29
Merit Turizm6,69-0,8911,69
Merko Gıda0,75-7,41-25,74
Metal Gayrimenkul1,2020,0037,93
Metemtur Otelcilik1,34-4,2927,62
Metro Holding0,76-2,560,00
Metro Petrol ve Tesisleri1,28-3,0316,36
Metro Yatırım Ortaklığı1,462,1023,73
Migros Ticaret15,68-4,685,23
Milpa1,38-2,80-3,45
Mistral GMYO1,44-2,70-5,88
MLP Sağlık12,60-0,9417,76
MMC San. Ve Tic. Yat.0,952,15-13,64
Mondi Tire Kutsan2,1410,8815,05
Net Holding1,78-1,11-9,18
Netaş Telekom.7,241,9712,07
Niğbaş Niğde Beton4,73-1,2518,25
Nuh Çimento7,12-0,28-8,01
Nurol GMYO2,301,779,52
Odaş Elektrik1,84-3,6630,68
Olmuksan-IP4,6512,5937,98
Orge Enerji Elektrik3,784,1321,15
Orma Orman Mahsulleri1,06-2,75-11,67
Osmanlı Menkul1,570,00-8,72
Ostim Endüstriyel Yat1,182,619,26
Otokar112,004,5826,91
Oyak Yat. Ort.1,22-2,40-25,15
Oylum Sınai Yatırımlar1,050,002,94
Özak GMYO2,27-0,877,58
Özbal Çelik Boru1,26-2,33-8,70
Özderici GMYO1,03-3,74-56,17
Özerden Plastik3,040,3321,60
Panora GMYO4,38-0,904,53
Park Elek.Madencilik2,530,004,98
Parsan11,08-0,6326,48
Pegasus28,72-2,3825,31
Peker GMYO3,523,23-57,20
Penguen Gıda1,73-3,8960,19
Pera GMYO0,601,69-22,08
Pergamon Dış Ticaret10,5213,9817,54
Petkim5,53-3,839,72
Petrokent Turizm66,653,25-2,98
Pınar Et Ve Un5,833,9213,87
Pınar Su1,323,135,60
Pınar Süt6,77-0,592,27
Plastikkart2,89-7,677,04
Polisan Holding6,31-4,830,96
Politeknik Metal35,20-1,07-2,22
Prizma Press Matbaacılık1,643,145,81
QNB Finans Fin. Kir.5,50-8,79-19,12
QNB Finansbank7,64-5,56-15,21
Ral Yatırım Holding3,24-3,8676,09
Ray Sigorta1,7210,2623,74
Reysaş GMYO0,8510,3923,19
Reysaş Lojistik0,792,606,76
Rhea Girişim0,641,59-3,03
Rodrigo Tekstil2,7514,5844,74
Royal Halı1,31-1,5032,32
RTA Laboratuvarları1,59-2,45-8,62
Sabancı Holding9,190,2222,21
Safkar Ege Soğutmacılık2,27-5,8115,82
Salix Yatırım Holding2,80-14,63-27,27
Sanel Mühendislik2,37-1,668,72
Sanifoam Sünger1,571,9525,60
Sanko Pazarlama2,260,00-2,16
Saray Matbaacılık1,06-2,756,00
Sarkuysan3,41-1,730,00
Sasa Polyester8,33-1,191,71
Say Reklamcılık0,94-2,080,00
Sekuro Plastik3,153,966,42
Selçuk Ecza Deposu3,423,0122,58
Selçuk Gıda1,182,61-11,28
Senkron Güvenlik3,988,74298,00
Serve Film Prodüksiyon1,79-4,79-8,21
Servet GMYO4,194,75-10,85
Seyitler Kimya3,600,00-6,49
Silverline Endüstri1,33-5,00-0,75
Sinpaş GMYO0,395,415,41
Soda Sanayii6,92-1,28-2,54
Sodaş Sodyum Sanayii6,80-0,737,94
Söktaş1,18-4,07-7,09
Sönmez Filament3,23-3,873,53
Sönmez Pamuklu3,27-2,394,81
Sumaş Suni Tahta7,004,480,00
Şeker Fin. Kir.2,78-1,77-1,42
Şekerbank1,21-1,6310,00
Şişe Cam6,695,3517,99
Şok Marketler10,57-5,54-1,67
T. Halk Bankası7,21-2,572,71
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,18-0,94-17,21
T.S.K.B.0,840,003,70
T.Tuborg9,451,610,21
Taç Tarım Ürünleri3,90-2,74-22,92
Tat Gıda3,98-10,564,19
TAV Havalimanları27,30-4,0114,13
Taze Kuru Gıda6,13-1,76-9,85
Tek-Art Turizm0,79-1,25-7,06
Tekfen Holding23,70-5,5014,38
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,06-1,923,03
Temapol Polimer Plastik2,911,75-4,90
TGS Dış Ticaret2,65-6,3612,77
Tofaş Oto. Fab.19,02-1,6512,54
Torunlar GMYO1,772,9117,22
Trabzon Liman9,234,5310,01
Trabzonspor Sportif1,19-1,65-22,73
Trakya Cam3,717,2322,44
Trend GMYO1,403,7010,24
TSKB GMYO0,801,27-2,44
Tuğçelik2,300,887,98
Tukaş3,65-0,82119,88
Turcas Petrol1,48-4,524,96
Turkcell14,922,9022,60
Tümosan Motor ve Traktör4,55-1,521,11
Tüpraş146,003,5525,11
Türk Hava Yolları13,69-6,93-15,02
Türk Prysmian Kablo1,911,068,52
Türk Telekom5,283,5335,38
Türk Traktör33,82-4,79-3,09
Türker Proje Gayrimenkul30,98-1,78-3,61
Ufuk Yatırım1,162,651,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,23-3,157,89
Ulusoy Elektrik16,001,460,25
Ulusoy Un Sanayi2,342,1812,50
Umpaş Holding0,442,33-20,00
Uşak Seramik1,112,780,00
Utopya Turizm4,829,3017,56
Uzertaş Boya1,100,0083,33
Ülker Bisküvi18,75-4,0927,81
Ünye Çimento3,53-1,401,73
Vakıf Fin. Kir.1,66-0,60-6,74
Vakıf GMYO2,10-5,415,53
Vakıf Yat. Ort.1,19-3,25-21,71
Vakıflar Bankası4,861,8924,62
Vakko Tekstil2,93-1,686,93
Vanet Gıda1,58-3,0721,54
Verusa Holding17,67-3,126,45
Verusaturk Girisim3,15-2,17-4,83
Vestel6,35-1,0914,41
Vestel Beyaz Eşya15,543,6729,28
Viking Kağıt1,130,892,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,54-5,52-10,47
Yapı ve Kredi Bank.2,022,5426,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,601,96-6,81
Yataş5,297,7418,34
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,943,300,00
Yeni Gimat GMYO8,52-3,296,10
Yeşil GMYO0,290,007,41
Yeşil Yapı0,280,007,69
Yeşil Yatırım Holding9,95-0,803,32
Yibitaş İnşaat Malzeme2.150,00-2,05-2,23
Yonga Mobilya6,45-4,44-2,27
Yünsa4,94-0,4013,30
Zorlu Enerji1,474,2619,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:06
  1. Yatırımcı rehberi (9)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık turizminde "100 bin Rus turist" hedefi
    1. Sağlık turizminde "100 bin Rus turist"..
    2. Savunma Sanayii Başkanlığı: "KEMENT..
    3. Kasımpaşa, Galatasaray ile 30...
    4. Otomobil ve otobüs durağına çarpan..
    5. Suudi Veliaht Prens Muhammed bin..
    6. BTSO, Bursa Teknik Üniversitesi ile iş..
    7. TİKA’dan Kırgızistan’da kadın..
    8. Trabzonspor İstişare Kurulu’nu..
    9. 24 günlük bebeğin göbeğinden çıkanları..
    10. Kurtulmuş, canlı yayında soruları..
    11. İşgal için gitmişti hidayete erdi
    12. Kayaklı koşucuların hedefi ilk 30'a..
    13. Eskişehir'de fahri konsolos intihar etti
    14. Erzurum’da etkili olan sis trafik..
    15. İki farklı Beşiktaş!
    16. Bir yılda yüzde 25 büyüdü
    17. Hatay'da korkutan yangın! 12 işçi..
    18. Fatsa’da trafik kazası: 1 ölü
    19. Hatay sınırında 8 insan kaçakçısı..
    20. CHP'den Braille alfabesiyle..
    21. Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
    22. (ÖZEL) Beyoğlu’ndaki yangında can..
    23. Plajda kendini vuran emekli polis..
    24. Siirtli kadın güreşçiler milli takıma..
    25. Takımı şampiyon, kendisi gol kralı oldu
    26. TCMB'den zorunlu karşılık açıklaması
    27. Göztepe galibiyet serisi peşinde
    28. Görevi bırakacak olan CENTCOM komutanı..
    29. Pembe kodla bebekler güvende
    30. MHP’li başkan adayı Erdoğan Bıyık ile..
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü