Yatırımcı rehberi (9)02 Şubat 2019 Cumartesi 11:14
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|46.000,00
|0,22
|0,22
|İş Bankası (B)
|2.765,00
|-4,35
|-9,65
|İş Bankası (C)
|5,84
|7,35
|28,92
|İş Bankası (Kur.)
|56.500,00
|12,89
|16,25
|İş Fin.Kir.
|5,66
|10,33
|22,25
|İş Girişim
|2,26
|-2,59
|10,78
|İş GMYO
|1,07
|4,90
|-0,93
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|35,96
|1,07
|13,22
|İş Y. Men. Değ.
|2,50
|3,31
|21,36
|İş Yat. Ort.
|0,97
|3,19
|6,59
|İşbir Holding
|165,00
|6,52
|19,57
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,60
|-16,67
|-28,57
|İttifak Holding
|3,02
|-8,48
|-2,58
|İz Hayvancılık Tarım
|3,09
|-6,65
|-53,11
|İzmir Demir Çelik
|1,86
|0,54
|12,05
|İzmir Fırça
|2,07
|5,08
|0,00
|İzocam
|22,90
|4,00
|6,91
|Jantsa Jant Sanayi
|27,00
|-5,53
|-2,88
|Kafein Yazılım
|7,38
|0,00
|6,03
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|1,17
|-9,41
|Kaplamin
|3,43
|-0,87
|-4,72
|Kardemir (A)
|2,18
|2,83
|19,78
|Kardemir (B)
|2,18
|2,35
|19,13
|Kardemir (D)
|2,54
|-0,78
|16,51
|Karel Elektronik
|5,20
|-0,38
|24,70
|Karsan Otomotiv
|1,48
|-1,33
|15,62
|Karsu Tekstil
|1,32
|0,76
|5,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,54
|-3,01
|-4,32
|Kartonsan
|360,00
|1,27
|10,33
|Katmerciler Ekipman
|6,19
|-0,80
|5,45
|Kent Gıda
|122,00
|0,41
|2,52
|Kerevitaş Gıda
|1,74
|-3,87
|-3,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,31
|0,00
|-11,43
|Kiler GMYO
|1,93
|1,05
|10,29
|Klimasan Klima
|4,89
|9,89
|23,48
|Koç Holding
|17,00
|0,06
|19,72
|Konfrut Gıda
|26,44
|1,23
|10,72
|Konya Çimento
|188,00
|1,95
|5,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,10
|-1,09
|-6,95
|Koza Altın
|52,60
|-8,52
|2,53
|Koza Madencilik
|6,49
|-14,49
|-10,11
|Körfez GMYO
|1,21
|2,54
|-0,82
|Kristal Kola
|1,04
|0,97
|-0,95
|Kron Telekomünikasyon
|9,22
|4,77
|5,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,58
|-7,32
|3,62
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,29
|1,57
|14,16
|Kütahya Porselen
|4,46
|0,22
|-1,98
|Lider Faktoring
|2,37
|-1,66
|5,33
|Link Bilgisayar
|11,40
|22,32
|37,02
|Logo Yazılım
|31,58
|-0,13
|16,36
|Lokman Hekim Sağlık
|4,87
|-1,62
|8,22
|Lüks Kadife
|5,45
|5,42
|12,37
|Makina Takım
|1,49
|-3,25
|-3,25
|Mardin Çimento
|3,46
|1,17
|6,13
|Marka Yatırım Holding
|0,68
|-1,45
|9,68
|Marmaris Altınyunus
|17,62
|0,74
|0,34
|Marshall
|26,40
|2,09
|4,68
|Martı GMYO
|0,68
|1,49
|4,62
|Martı Otel
|0,59
|0,00
|1,72
|Mavi Giyim
|41,26
|6,12
|28,06
|Mazhar Zorlu Holding
|3,70
|0,27
|-2,89
|Mega Polietilen
|2,07
|-1,90
|1,47
|Menderes Tekstil
|0,76
|0,00
|5,56
|Mensa
|0,32
|-8,57
|128,57
|Merit Turizm
|5,90
|-4,07
|-1,50
|Merko Gıda
|1,08
|-32,50
|6,93
|Metal Gayrimenkul
|1,11
|21,98
|27,59
|Metemtur Otelcilik
|1,61
|19,26
|53,33
|Metro Holding
|0,78
|1,30
|2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,23
|5,13
|11,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,47
|11,36
|24,58
|Migros Ticaret
|17,24
|6,95
|15,70
|Milpa
|1,55
|-1,27
|4,03
|Mistral GMYO
|1,49
|-1,97
|-2,61
|MLP Sağlık
|13,30
|7,17
|24,30
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|0,95
|-5,00
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,97
|2,07
|5,91
|Net Holding
|1,82
|-3,19
|-7,14
|Netaş Telekom.
|7,75
|4,87
|19,97
|Niğbaş Niğde Beton
|5,10
|10,87
|27,50
|Nuh Çimento
|7,11
|-1,25
|-8,14
|Nurol GMYO
|2,29
|-4,98
|9,05
|Odaş Elektrik
|2,10
|11,70
|49,14
|Olmuksan-IP
|3,94
|10,67
|16,91
|Orge Enerji Elektrik
|3,42
|3,32
|9,62
|Orma Orman Mahsulleri
|1,14
|7,55
|-5,00
|Osmanlı Menkul
|1,61
|-2,42
|-6,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,28
|17,43
|18,52
|Otokar
|108,00
|1,89
|22,38
|Oyak Yat. Ort.
|1,22
|-4,69
|-25,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,06
|1,92
|3,92
|Özak GMYO
|2,17
|-2,25
|2,84
|Özbal Çelik Boru
|1,29
|-2,27
|-6,52
|Özderici GMYO
|0,89
|4,71
|-62,13
|Özerden Plastik
|3,11
|5,42
|24,40
|Panora GMYO
|4,29
|2,14
|2,39
|Park Elek.Madencilik
|2,57
|-0,39
|6,64
|Parsan
|10,43
|-2,71
|19,06
|Pegasus
|29,12
|2,75
|27,05
|Peker GMYO
|3,27
|-1,51
|-60,24
|Penguen Gıda
|1,55
|10,71
|43,52
|Pera GMYO
|0,62
|-1,59
|-19,48
|Pergamon Dış Ticaret
|9,32
|-0,96
|4,13
|Petkim
|5,72
|-2,72
|13,49
|Petrokent Turizm
|64,45
|-1,98
|-6,19
|Pınar Et Ve Un
|5,69
|-0,70
|11,13
|Pınar Su
|1,29
|0,00
|3,20
|Pınar Süt
|6,87
|2,84
|3,78
|Plastikkart
|2,96
|3,50
|9,63
|Polisan Holding
|6,55
|2,99
|4,80
|Politeknik Metal
|36,20
|1,17
|0,56
|Prizma Press Matbaacılık
|1,65
|1,23
|6,45
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,80
|-7,94
|-14,71
|QNB Finansbank
|8,16
|-5,34
|-9,43
|Ral Yatırım Holding
|2,88
|23,61
|56,52
|Ray Sigorta
|1,55
|0,00
|11,51
|Reysaş GMYO
|0,76
|4,11
|10,14
|Reysaş Lojistik
|0,77
|0,00
|4,05
|Rhea Girişim
|0,64
|1,59
|-3,03
|Rodrigo Tekstil
|2,38
|7,21
|25,26
|Royal Halı
|1,27
|-9,93
|28,28
|RTA Laboratuvarları
|1,65
|-0,60
|-5,17
|Sabancı Holding
|9,13
|3,87
|21,41
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,28
|-0,44
|16,33
|Salix Yatırım Holding
|2,30
|-22,03
|-40,26
|Sanel Mühendislik
|2,59
|-1,89
|18,81
|Sanifoam Sünger
|1,58
|8,22
|26,40
|Sanko Pazarlama
|2,31
|-2,53
|0,00
|Saray Matbaacılık
|1,07
|3,88
|7,00
|Sarkuysan
|3,44
|0,88
|0,88
|Sasa Polyester
|8,49
|-2,75
|3,66
|Say Reklamcılık
|0,93
|-2,11
|-1,06
|Sekuro Plastik
|3,06
|-1,61
|3,38
|Selçuk Ecza Deposu
|3,24
|-1,52
|16,13
|Selçuk Gıda
|1,19
|-1,65
|-10,53
|Senkron Güvenlik
|3,10
|-19,06
|210,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,85
|-2,12
|-5,13
|Servet GMYO
|4,12
|-4,41
|-12,34
|Seyitler Kimya
|3,66
|-0,54
|-4,94
|Silverline Endüstri
|1,43
|2,14
|6,72
|Sinpaş GMYO
|0,38
|0,00
|2,70
|Soda Sanayii
|6,96
|-5,43
|-1,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,98
|3,56
|10,79
|Söktaş
|1,21
|-3,20
|-4,72
|Sönmez Filament
|3,42
|4,59
|9,62
|Sönmez Pamuklu
|3,62
|6,47
|16,03
|Sumaş Suni Tahta
|6,59
|-2,95
|-5,86
|Şeker Fin. Kir.
|2,72
|-7,80
|-3,55
|Şekerbank
|1,18
|0,85
|7,27
|Şişe Cam
|6,76
|14,77
|19,22
|Şok Marketler
|11,00
|0,18
|2,33
|T. Halk Bankası
|7,55
|-3,70
|7,55
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,84
|-5,91
|-11,29
|T.S.K.B.
|0,85
|0,00
|4,94
|T.Tuborg
|9,17
|0,33
|-2,76
|Taç Tarım Ürünleri
|3,85
|-5,17
|-23,91
|Tat Gıda
|4,41
|1,15
|15,45
|TAV Havalimanları
|27,86
|3,80
|16,47
|Taze Kuru Gıda
|6,17
|1,48
|-9,26
|Tek-Art Turizm
|0,81
|0,00
|-4,71
|Tekfen Holding
|24,00
|-1,72
|15,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,22
|-3,01
|8,42
|Temapol Polimer Plastik
|2,93
|0,00
|-4,25
|TGS Dış Ticaret
|2,50
|4,17
|6,38
|Tofaş Oto. Fab.
|20,80
|4,00
|23,08
|Torunlar GMYO
|1,75
|-2,23
|15,89
|Trabzon Liman
|8,91
|-2,20
|6,20
|Trabzonspor Sportif
|1,25
|-0,79
|-18,83
|Trakya Cam
|3,50
|2,64
|15,51
|Trend GMYO
|1,35
|1,50
|6,30
|TSKB GMYO
|0,72
|-2,70
|-12,20
|Tuğçelik
|2,22
|-1,77
|4,23
|Tukaş
|2,88
|4,35
|73,49
|Turcas Petrol
|1,54
|2,67
|9,22
|Turkcell
|14,55
|0,41
|19,56
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,77
|-2,05
|6,00
|Tüpraş
|138,30
|2,22
|18,51
|Türk Hava Yolları
|14,76
|0,61
|-8,38
|Türk Prysmian Kablo
|1,90
|-3,06
|7,95
|Türk Telekom
|4,98
|10,67
|27,69
|Türk Traktör
|37,40
|0,43
|7,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,00
|-2,26
|-0,44
|Ufuk Yatırım
|1,16
|-1,69
|1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,19
|0,00
|4,39
|Ulusoy Elektrik
|15,75
|-6,64
|-1,32
|Ulusoy Un Sanayi
|2,29
|-0,87
|10,10
|Umpaş Holding
|0,43
|0,00
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,03
|-1,90
|-7,21
|Utopya Turizm
|4,37
|-4,59
|6,59
|Uzertaş Boya
|0,92
|-23,33
|53,33
|Ülker Bisküvi
|19,46
|6,57
|32,65
|Ünye Çimento
|3,64
|2,25
|4,90
|Vakıf Fin. Kir.
|1,68
|-0,59
|-5,62
|Vakıf GMYO
|2,06
|0,00
|3,52
|Vakıf Yat. Ort.
|1,20
|1,69
|-21,05
|Vakıflar Bankası
|4,67
|3,55
|19,74
|Vakko Tekstil
|2,94
|-0,68
|7,30
|Vanet Gıda
|1,60
|2,56
|23,08
|Verusa Holding
|17,11
|9,82
|3,07
|Verusaturk Girisim
|3,23
|4,19
|-2,42
|Vestel
|6,70
|3,88
|20,72
|Vestel Beyaz Eşya
|13,89
|8,86
|15,56
|Viking Kağıt
|1,12
|0,90
|1,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,63
|-0,61
|-5,23
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,96
|0,51
|22,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,58
|-9,47
|-7,53
|Yataş
|4,85
|-4,34
|8,50
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,91
|2,25
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,80
|1,73
|9,59
|Yeşil GMYO
|0,27
|-3,57
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|10,05
|1,01
|4,36
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.151,10
|4,88
|-2,18
|Yonga Mobilya
|6,54
|0,46
|-0,91
|Yünsa
|4,88
|1,04
|11,93
|Zorlu Enerji
|1,49
|14,62
|21,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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