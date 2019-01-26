Yatırımcı rehberi (9)26 Ocak 2019 Cumartesi 11:08
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.890,80
|-2,01
|-5,54
|İş Bankası (C)
|5,44
|6,67
|20,09
|İş Bankası (Kur.)
|50.050,00
|-1,86
|2,98
|İş Fin.Kir.
|5,13
|6,21
|10,80
|İş Girişim
|2,32
|24,06
|13,73
|İş GMYO
|1,02
|0,00
|-5,56
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|35,58
|3,13
|12,03
|İş Y. Men. Değ.
|2,42
|2,11
|17,48
|İş Yat. Ort.
|0,94
|-1,05
|3,30
|İşbir Holding
|154,90
|6,10
|12,25
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,72
|4,35
|-14,29
|İttifak Holding
|3,30
|8,20
|6,45
|İz Hayvancılık Tarım
|3,31
|7,47
|-49,77
|İzmir Demir Çelik
|1,85
|0,00
|11,45
|İzmir Fırça
|1,97
|4,79
|-4,83
|İzocam
|22,02
|1,47
|2,80
|Jantsa Jant Sanayi
|28,58
|-2,06
|2,81
|Kafein Yazılım
|7,38
|5,88
|6,03
|Kapital Yat. Holding
|2,57
|1,98
|-10,45
|Kaplamin
|3,46
|-0,86
|-3,89
|Kardemir (A)
|2,12
|6,00
|16,48
|Kardemir (B)
|2,13
|5,97
|16,39
|Kardemir (D)
|2,56
|7,56
|17,43
|Karel Elektronik
|5,22
|9,89
|25,18
|Karsan Otomotiv
|1,50
|-1,96
|17,19
|Karsu Tekstil
|1,31
|12,93
|4,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,65
|6,41
|-1,35
|Kartonsan
|355,50
|1,57
|8,95
|Katmerciler Ekipman
|6,24
|3,48
|6,30
|Kent Gıda
|121,50
|1,42
|2,10
|Kerevitaş Gıda
|1,81
|-0,55
|0,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,31
|-3,13
|-11,43
|Kiler GMYO
|1,91
|4,37
|9,14
|Klimasan Klima
|4,45
|5,45
|12,37
|Koç Holding
|16,99
|4,75
|19,65
|Konfrut Gıda
|26,12
|8,47
|9,38
|Konya Çimento
|184,40
|2,33
|3,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,20
|2,79
|-5,93
|Koza Altın
|57,50
|6,58
|12,09
|Koza Madencilik
|7,59
|2,57
|5,12
|Körfez GMYO
|1,18
|0,00
|-3,28
|Kristal Kola
|1,03
|0,00
|-1,90
|Kron Telekomünikasyon
|8,80
|2,92
|1,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,89
|14,68
|11,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,27
|0,79
|12,39
|Kütahya Porselen
|4,45
|2,30
|-2,20
|Lider Faktoring
|2,41
|7,11
|7,11
|Link Bilgisayar
|9,32
|8,37
|12,02
|Logo Yazılım
|31,62
|4,22
|16,51
|Lokman Hekim Sağlık
|4,95
|10,00
|10,00
|Lüks Kadife
|5,17
|-1,34
|6,60
|Makina Takım
|1,54
|3,36
|0,00
|Mardin Çimento
|3,42
|-2,01
|4,91
|Marka Yatırım Holding
|0,69
|6,15
|11,29
|Marmaris Altınyunus
|17,49
|-1,30
|-0,40
|Marshall
|25,86
|2,29
|2,54
|Martı GMYO
|0,67
|4,69
|3,08
|Martı Otel
|0,59
|3,51
|1,72
|Mavi Giyim
|38,88
|25,66
|20,67
|Mazhar Zorlu Holding
|3,69
|-0,27
|-3,15
|Mega Polietilen
|2,11
|-2,31
|3,43
|Menderes Tekstil
|0,76
|1,33
|5,56
|Mensa
|0,35
|-12,50
|150,00
|Merit Turizm
|6,15
|4,06
|2,67
|Merko Gıda
|1,60
|11,89
|58,42
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|-12,50
|4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,35
|29,81
|28,57
|Metro Holding
|0,77
|1,32
|1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,17
|2,63
|6,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,32
|10,00
|11,86
|Migros Ticaret
|16,12
|6,68
|8,19
|Milpa
|1,57
|-4,85
|5,37
|Mistral GMYO
|1,52
|-5,00
|-0,65
|MLP Sağlık
|12,41
|19,90
|15,98
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,00
|2,04
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,93
|0,00
|3,76
|Net Holding
|1,88
|4,44
|-4,08
|Netaş Telekom.
|7,39
|4,53
|14,40
|Niğbaş Niğde Beton
|4,60
|-31,34
|15,00
|Nuh Çimento
|7,20
|-3,87
|-6,98
|Nurol GMYO
|2,41
|10,05
|14,76
|Odaş Elektrik
|1,88
|3,87
|33,52
|Olmuksan-IP
|3,56
|2,89
|5,64
|Orge Enerji Elektrik
|3,31
|0,91
|6,09
|Orma Orman Mahsulleri
|1,06
|-7,83
|-11,67
|Osmanlı Menkul
|1,65
|5,10
|-4,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,09
|1,87
|0,93
|Otokar
|106,00
|3,82
|20,11
|Oyak Yat. Ort.
|1,28
|5,79
|-21,47
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,04
|1,96
|1,96
|Özak GMYO
|2,22
|5,21
|5,21
|Özbal Çelik Boru
|1,32
|20,00
|-4,35
|Özderici GMYO
|0,85
|-9,57
|-63,83
|Özerden Plastik
|2,95
|4,98
|18,00
|Panora GMYO
|4,20
|0,48
|0,24
|Park Elek.Madencilik
|2,58
|2,38
|7,05
|Parsan
|10,72
|31,05
|22,37
|Pegasus
|28,34
|15,96
|23,65
|Peker GMYO
|3,32
|9,93
|-59,63
|Penguen Gıda
|1,40
|0,00
|29,63
|Pera GMYO
|0,63
|-1,56
|-18,18
|Pergamon Dış Ticaret
|9,41
|5,14
|5,14
|Petkim
|5,88
|10,53
|16,67
|Petrokent Turizm
|65,75
|-0,38
|-4,29
|Pınar Et Ve Un
|5,73
|9,14
|11,91
|Pınar Su
|1,29
|2,38
|3,20
|Pınar Süt
|6,68
|8,97
|0,91
|Plastikkart
|2,86
|-6,84
|5,93
|Polisan Holding
|6,36
|-12,88
|1,76
|Politeknik Metal
|35,78
|1,42
|-0,61
|Prizma Press Matbaacılık
|1,63
|3,16
|5,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,30
|-3,08
|-7,35
|QNB Finansbank
|8,62
|-4,65
|-4,33
|Ral Yatırım Holding
|2,33
|25,95
|26,63
|Ray Sigorta
|1,55
|4,03
|11,51
|Reysaş GMYO
|0,73
|-3,95
|5,80
|Reysaş Lojistik
|0,77
|-9,41
|4,05
|Rhea Girişim
|0,63
|3,28
|-4,55
|Rodrigo Tekstil
|2,22
|1,83
|16,84
|Royal Halı
|1,41
|0,71
|42,42
|RTA Laboratuvarları
|1,66
|-1,19
|-4,60
|Sabancı Holding
|8,79
|4,02
|16,89
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,29
|1,78
|16,84
|Salix Yatırım Holding
|2,95
|-17,37
|-23,38
|Sanel Mühendislik
|2,64
|7,32
|21,10
|Sanifoam Sünger
|1,46
|8,96
|16,80
|Sanko Pazarlama
|2,37
|3,95
|2,60
|Saray Matbaacılık
|1,03
|3,00
|3,00
|Sarkuysan
|3,41
|0,00
|0,00
|Sasa Polyester
|8,73
|5,43
|6,59
|Say Reklamcılık
|0,95
|1,06
|1,06
|Sekuro Plastik
|3,11
|3,67
|5,07
|Selçuk Ecza Deposu
|3,29
|3,79
|17,92
|Selçuk Gıda
|1,21
|-1,63
|-9,02
|Senkron Güvenlik
|3,83
|13,99
|283,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,89
|-3,57
|-3,08
|Servet GMYO
|4,31
|20,39
|-8,30
|Seyitler Kimya
|3,68
|2,22
|-4,42
|Silverline Endüstri
|1,40
|1,45
|4,48
|Sinpaş GMYO
|0,38
|5,56
|2,70
|Soda Sanayii
|7,36
|1,52
|3,66
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,74
|3,85
|6,98
|Söktaş
|1,25
|3,31
|-1,57
|Sönmez Filament
|3,27
|0,00
|4,81
|Sönmez Pamuklu
|3,40
|5,59
|8,97
|Sumaş Suni Tahta
|6,79
|-0,15
|-3,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,95
|8,46
|4,61
|Şekerbank
|1,17
|1,74
|6,36
|Şişe Cam
|5,89
|2,43
|3,88
|Şok Marketler
|10,98
|6,91
|2,14
|T. Halk Bankası
|7,84
|-0,51
|11,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,40
|-3,23
|-5,71
|T.S.K.B.
|0,85
|7,59
|4,94
|T.Tuborg
|9,14
|-1,19
|-3,08
|Taç Tarım Ürünleri
|4,06
|6,56
|-19,76
|Tat Gıda
|4,36
|2,59
|14,14
|TAV Havalimanları
|26,84
|8,05
|12,21
|Taze Kuru Gıda
|6,08
|-8,85
|-10,59
|Tek-Art Turizm
|0,81
|0,00
|-4,71
|Tekfen Holding
|24,42
|6,73
|17,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,32
|4,73
|11,78
|Temapol Polimer Plastik
|2,93
|1,03
|-4,25
|TGS Dış Ticaret
|2,40
|6,67
|2,13
|Tofaş Oto. Fab.
|20,00
|10,93
|18,34
|Torunlar GMYO
|1,79
|4,07
|18,54
|Trabzon Liman
|9,11
|3,41
|8,58
|Trabzonspor Sportif
|1,26
|-20,75
|-18,18
|Trakya Cam
|3,41
|5,25
|12,54
|Trend GMYO
|1,33
|3,10
|4,72
|TSKB GMYO
|0,74
|1,37
|-9,76
|Tuğçelik
|2,26
|2,73
|6,10
|Tukaş
|2,76
|25,45
|66,27
|Turcas Petrol
|1,50
|4,17
|6,38
|Turkcell
|14,49
|1,76
|19,06
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,87
|2,74
|8,22
|Tüpraş
|135,30
|4,08
|15,94
|Türk Hava Yolları
|14,67
|1,59
|-8,94
|Türk Prysmian Kablo
|1,96
|3,70
|11,36
|Türk Telekom
|4,50
|11,11
|15,38
|Türk Traktör
|37,24
|2,70
|6,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,74
|-1,80
|1,87
|Ufuk Yatırım
|1,18
|-0,84
|3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,19
|1,71
|4,39
|Ulusoy Elektrik
|16,87
|0,18
|5,70
|Ulusoy Un Sanayi
|2,31
|5,48
|11,06
|Umpaş Holding
|0,43
|2,38
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,05
|9,38
|-5,41
|Utopya Turizm
|4,58
|-10,20
|11,71
|Uzertaş Boya
|1,20
|57,89
|100,00
|Ülker Bisküvi
|18,26
|12,02
|24,47
|Ünye Çimento
|3,56
|3,19
|2,59
|Vakıf Fin. Kir.
|1,69
|0,60
|-5,06
|Vakıf GMYO
|2,06
|-5,50
|3,52
|Vakıf Yat. Ort.
|1,18
|-4,84
|-22,37
|Vakıflar Bankası
|4,51
|4,64
|15,64
|Vakko Tekstil
|2,96
|4,59
|8,03
|Vanet Gıda
|1,56
|4,70
|20,00
|Verusa Holding
|15,58
|-2,14
|-6,14
|Verusaturk Girisim
|3,10
|-0,32
|-6,34
|Vestel
|6,45
|9,14
|16,22
|Vestel Beyaz Eşya
|12,76
|8,41
|6,16
|Viking Kağıt
|1,11
|1,83
|0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,64
|3,14
|-4,65
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,95
|8,33
|21,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,85
|2,52
|2,15
|Yataş
|5,07
|11,18
|13,42
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,89
|-2,20
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|8,65
|4,85
|7,72
|Yeşil GMYO
|0,28
|3,70
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,28
|-3,45
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|9,95
|0,61
|3,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.051,00
|-8,76
|-6,73
|Yonga Mobilya
|6,51
|-2,84
|-1,36
|Yünsa
|4,83
|1,47
|10,78
|Zorlu Enerji
|1,30
|2,36
|5,69
(SÜRECEK)
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