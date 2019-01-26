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Yatırımcı rehberi (9)

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:08
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)45.899,900,00
İş Bankası (B)2.890,80-2,01-5,54
İş Bankası (C)5,446,6720,09
İş Bankası (Kur.)50.050,00-1,862,98
İş Fin.Kir.5,136,2110,80
İş Girişim2,3224,0613,73
İş GMYO1,020,00-5,56
İş Portföy BIST 30 HY BYF35,583,1312,03
İş Y. Men. Değ.2,422,1117,48
İş Yat. Ort.0,94-1,053,30
İşbir Holding154,906,1012,25
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,724,35-14,29
İttifak Holding3,308,206,45
İz Hayvancılık Tarım3,317,47-49,77
İzmir Demir Çelik1,850,0011,45
İzmir Fırça1,974,79-4,83
İzocam22,021,472,80
Jantsa Jant Sanayi28,58-2,062,81
Kafein Yazılım7,385,886,03
Kapital Yat. Holding2,571,98-10,45
Kaplamin3,46-0,86-3,89
Kardemir (A)2,126,0016,48
Kardemir (B)2,135,9716,39
Kardemir (D)2,567,5617,43
Karel Elektronik5,229,8925,18
Karsan Otomotiv1,50-1,9617,19
Karsu Tekstil1,3112,934,80
Karsusan Su Ürünleri San.3,656,41-1,35
Kartonsan355,501,578,95
Katmerciler Ekipman6,243,486,30
Kent Gıda121,501,422,10
Kerevitaş Gıda1,81-0,550,56
Kervansaray Yat. Holding0,31-3,13-11,43
Kiler GMYO1,914,379,14
Klimasan Klima4,455,4512,37
Koç Holding16,994,7519,65
Konfrut Gıda26,128,479,38
Konya Çimento184,402,333,60
Kordsa Teknik Tekstil9,202,79-5,93
Koza Altın57,506,5812,09
Koza Madencilik7,592,575,12
Körfez GMYO1,180,00-3,28
Kristal Kola1,030,00-1,90
Kron Telekomünikasyon8,802,921,15
Kuştur Kuşadası Turizm17,8914,6811,81
Kuyumcukent Gayrimenkul1,270,7912,39
Kütahya Porselen4,452,30-2,20
Lider Faktoring2,417,117,11
Link Bilgisayar9,328,3712,02
Logo Yazılım31,624,2216,51
Lokman Hekim Sağlık4,9510,0010,00
Lüks Kadife5,17-1,346,60
Makina Takım1,543,360,00
Mardin Çimento3,42-2,014,91
Marka Yatırım Holding0,696,1511,29
Marmaris Altınyunus17,49-1,30-0,40
Marshall25,862,292,54
Martı GMYO0,674,693,08
Martı Otel0,593,511,72
Mavi Giyim38,8825,6620,67
Mazhar Zorlu Holding3,69-0,27-3,15
Mega Polietilen2,11-2,313,43
Menderes Tekstil0,761,335,56
Mensa0,35-12,50150,00
Merit Turizm6,154,062,67
Merko Gıda1,6011,8958,42
Metal Gayrimenkul0,91-12,504,60
Metemtur Otelcilik1,3529,8128,57
Metro Holding0,771,321,32
Metro Petrol ve Tesisleri1,172,636,36
Metro Yatırım Ortaklığı1,3210,0011,86
Migros Ticaret16,126,688,19
Milpa1,57-4,855,37
Mistral GMYO1,52-5,00-0,65
MLP Sağlık12,4119,9015,98
MMC San. Ve Tic. Yat.1,002,04-9,09
Mondi Tire Kutsan1,930,003,76
Net Holding1,884,44-4,08
Netaş Telekom.7,394,5314,40
Niğbaş Niğde Beton4,60-31,3415,00
Nuh Çimento7,20-3,87-6,98
Nurol GMYO2,4110,0514,76
Odaş Elektrik1,883,8733,52
Olmuksan-IP3,562,895,64
Orge Enerji Elektrik3,310,916,09
Orma Orman Mahsulleri1,06-7,83-11,67
Osmanlı Menkul1,655,10-4,07
Ostim Endüstriyel Yat1,091,870,93
Otokar106,003,8220,11
Oyak Yat. Ort.1,285,79-21,47
Oylum Sınai Yatırımlar1,041,961,96
Özak GMYO2,225,215,21
Özbal Çelik Boru1,3220,00-4,35
Özderici GMYO0,85-9,57-63,83
Özerden Plastik2,954,9818,00
Panora GMYO4,200,480,24
Park Elek.Madencilik2,582,387,05
Parsan10,7231,0522,37
Pegasus28,3415,9623,65
Peker GMYO3,329,93-59,63
Penguen Gıda1,400,0029,63
Pera GMYO0,63-1,56-18,18
Pergamon Dış Ticaret9,415,145,14
Petkim5,8810,5316,67
Petrokent Turizm65,75-0,38-4,29
Pınar Et Ve Un5,739,1411,91
Pınar Su1,292,383,20
Pınar Süt6,688,970,91
Plastikkart2,86-6,845,93
Polisan Holding6,36-12,881,76
Politeknik Metal35,781,42-0,61
Prizma Press Matbaacılık1,633,165,16
QNB Finans Fin. Kir.6,30-3,08-7,35
QNB Finansbank8,62-4,65-4,33
Ral Yatırım Holding2,3325,9526,63
Ray Sigorta1,554,0311,51
Reysaş GMYO0,73-3,955,80
Reysaş Lojistik0,77-9,414,05
Rhea Girişim0,633,28-4,55
Rodrigo Tekstil2,221,8316,84
Royal Halı1,410,7142,42
RTA Laboratuvarları1,66-1,19-4,60
Sabancı Holding8,794,0216,89
Safkar Ege Soğutmacılık2,291,7816,84
Salix Yatırım Holding2,95-17,37-23,38
Sanel Mühendislik2,647,3221,10
Sanifoam Sünger1,468,9616,80
Sanko Pazarlama2,373,952,60
Saray Matbaacılık1,033,003,00
Sarkuysan3,410,000,00
Sasa Polyester8,735,436,59
Say Reklamcılık0,951,061,06
Sekuro Plastik3,113,675,07
Selçuk Ecza Deposu3,293,7917,92
Selçuk Gıda1,21-1,63-9,02
Senkron Güvenlik3,8313,99283,00
Serve Film Prodüksiyon1,89-3,57-3,08
Servet GMYO4,3120,39-8,30
Seyitler Kimya3,682,22-4,42
Silverline Endüstri1,401,454,48
Sinpaş GMYO0,385,562,70
Soda Sanayii7,361,523,66
Sodaş Sodyum Sanayii6,743,856,98
Söktaş1,253,31-1,57
Sönmez Filament3,270,004,81
Sönmez Pamuklu3,405,598,97
Sumaş Suni Tahta6,79-0,15-3,00
Şeker Fin. Kir.2,958,464,61
Şekerbank1,171,746,36
Şişe Cam5,892,433,88
Şok Marketler10,986,912,14
T. Halk Bankası7,84-0,5111,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,40-3,23-5,71
T.S.K.B.0,857,594,94
T.Tuborg9,14-1,19-3,08
Taç Tarım Ürünleri4,066,56-19,76
Tat Gıda4,362,5914,14
TAV Havalimanları26,848,0512,21
Taze Kuru Gıda6,08-8,85-10,59
Tek-Art Turizm0,810,00-4,71
Tekfen Holding24,426,7317,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,324,7311,78
Temapol Polimer Plastik2,931,03-4,25
TGS Dış Ticaret2,406,672,13
Tofaş Oto. Fab.20,0010,9318,34
Torunlar GMYO1,794,0718,54
Trabzon Liman9,113,418,58
Trabzonspor Sportif1,26-20,75-18,18
Trakya Cam3,415,2512,54
Trend GMYO1,333,104,72
TSKB GMYO0,741,37-9,76
Tuğçelik2,262,736,10
Tukaş2,7625,4566,27
Turcas Petrol1,504,176,38
Turkcell14,491,7619,06
Tümosan Motor ve Traktör4,872,748,22
Tüpraş135,304,0815,94
Türk Hava Yolları14,671,59-8,94
Türk Prysmian Kablo1,963,7011,36
Türk Telekom4,5011,1115,38
Türk Traktör37,242,706,70
Türker Proje Gayrimenkul32,74-1,801,87
Ufuk Yatırım1,18-0,843,51
Ulaşlar Turizm Yat.1,191,714,39
Ulusoy Elektrik16,870,185,70
Ulusoy Un Sanayi2,315,4811,06
Umpaş Holding0,432,38-21,82
Uşak Seramik1,059,38-5,41
Utopya Turizm4,58-10,2011,71
Uzertaş Boya1,2057,89100,00
Ülker Bisküvi18,2612,0224,47
Ünye Çimento3,563,192,59
Vakıf Fin. Kir.1,690,60-5,06
Vakıf GMYO2,06-5,503,52
Vakıf Yat. Ort.1,18-4,84-22,37
Vakıflar Bankası4,514,6415,64
Vakko Tekstil2,964,598,03
Vanet Gıda1,564,7020,00
Verusa Holding15,58-2,14-6,14
Verusaturk Girisim3,10-0,32-6,34
Vestel6,459,1416,22
Vestel Beyaz Eşya12,768,416,16
Viking Kağıt1,111,830,91
Yapı Kredi Koray GMYO1,643,14-4,65
Yapı ve Kredi Bank.1,958,3321,87
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,852,522,15
Yataş5,0711,1813,42
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,89-2,20-5,32
Yeni Gimat GMYO8,654,857,72
Yeşil GMYO0,283,703,70
Yeşil Yapı0,28-3,457,69
Yeşil Yatırım Holding9,950,613,32
Yibitaş İnşaat Malzeme2.051,00-8,76-6,73
Yonga Mobilya6,51-2,84-1,36
Yünsa4,831,4710,78
Zorlu Enerji1,302,365,69


(SÜRECEK)






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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:08
  1. Yatırımcı rehberi (9)

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