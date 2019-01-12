Yatırımcı rehberi (9)12 Ocak 2019 Cumartesi 11:14
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|0,00
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.810,00
|-3,10
|-8,18
|İş Bankası (C)
|4,26
|0,95
|-5,96
|İş Bankası (Kur.)
|50.000,10
|2,88
|2,88
|İş Fin.Kir.
|4,01
|-5,42
|-13,39
|İş Girişim
|1,83
|-4,19
|-10,29
|İş GMYO
|1,00
|1,01
|-7,41
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|31,92
|3,17
|0,50
|İş Y. Men. Değ.
|2,28
|10,14
|10,68
|İş Yat. Ort.
|0,95
|3,26
|4,40
|İşbir Holding
|153,50
|16,46
|11,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|-1,43
|-17,86
|İttifak Holding
|3,03
|1,00
|-2,26
|İz Hayvancılık Tarım
|3,60
|-35,25
|-45,37
|İzmir Demir Çelik
|1,73
|5,49
|4,22
|İzmir Fırça
|1,84
|-6,60
|-11,11
|İzocam
|21,20
|1,73
|-1,03
|Jantsa Jant Sanayi
|28,10
|1,08
|1,08
|Kafein Yazılım
|6,57
|1,23
|-5,60
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|-4,06
|-9,41
|Kaplamin
|3,32
|7,44
|-7,78
|Kardemir (A)
|1,91
|9,77
|4,95
|Kardemir (B)
|1,91
|9,14
|4,37
|Kardemir (D)
|2,21
|2,79
|1,38
|Karel Elektronik
|4,41
|12,79
|5,76
|Karsan Otomotiv
|1,40
|9,37
|9,37
|Karsu Tekstil
|1,13
|-0,88
|-9,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,50
|-1,41
|-5,41
|Kartonsan
|339,30
|3,19
|3,98
|Katmerciler Ekipman
|5,62
|1,63
|-4,26
|Kent Gıda
|120,20
|2,74
|1,01
|Kerevitaş Gıda
|1,73
|-1,70
|-3,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,31
|-6,06
|-11,43
|Kiler GMYO
|1,72
|1,18
|-1,71
|Klimasan Klima
|4,15
|9,50
|4,80
|Koç Holding
|14,98
|9,90
|5,49
|Konfrut Gıda
|24,50
|3,11
|2,60
|Konya Çimento
|177,00
|1,55
|-0,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,07
|-0,98
|-7,26
|Koza Altın
|54,90
|4,87
|7,02
|Koza Madencilik
|7,59
|7,36
|5,12
|Körfez GMYO
|1,17
|-4,88
|-4,10
|Kristal Kola
|1,03
|0,98
|-1,90
|Kron Telekomünikasyon
|8,32
|3,35
|-4,37
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,75
|-1,50
|-1,56
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,23
|9,82
|8,85
|Kütahya Porselen
|4,34
|2,60
|-4,62
|Lider Faktoring
|2,27
|-6,58
|0,89
|Link Bilgisayar
|8,43
|3,06
|1,32
|Logo Yazılım
|29,92
|13,51
|10,24
|Lokman Hekim Sağlık
|4,46
|-1,33
|-0,89
|Lüks Kadife
|4,90
|-5,41
|1,03
|Makina Takım
|1,49
|-3,87
|-3,25
|Mardin Çimento
|3,40
|-8,36
|4,29
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|-4,55
|1,61
|Marmaris Altınyunus
|17,33
|0,12
|-1,31
|Marshall
|24,42
|0,49
|-3,17
|Martı GMYO
|0,62
|1,64
|-4,62
|Martı Otel
|0,57
|0,00
|-1,72
|Mavi Giyim
|31,10
|-0,96
|-3,48
|Mazhar Zorlu Holding
|3,82
|-4,50
|0,26
|Mega Polietilen
|2,00
|-1,96
|-1,96
|Menderes Tekstil
|0,73
|5,80
|1,39
|Mensa
|0,42
|75,00
|200,00
|Merit Turizm
|5,90
|-1,67
|-1,50
|Merko Gıda
|1,10
|7,84
|8,91
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|13,75
|4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,04
|1,96
|-0,95
|Metro Holding
|0,75
|-1,32
|-1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,12
|0,90
|1,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,20
|-0,83
|1,69
|Migros Ticaret
|14,31
|1,27
|-3,96
|Milpa
|1,66
|3,11
|11,41
|Mistral GMYO
|1,64
|3,14
|7,19
|MLP Sağlık
|9,75
|0,52
|-8,88
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|0,99
|-3,88
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,83
|2,23
|-1,61
|Net Holding
|1,78
|-4,30
|-9,18
|Netaş Telekom.
|6,63
|3,43
|2,63
|Niğbaş Niğde Beton
|4,55
|31,88
|13,75
|Nuh Çimento
|7,58
|-0,92
|-2,07
|Nurol GMYO
|2,08
|1,96
|-0,95
|Odaş Elektrik
|1,47
|7,21
|4,40
|Olmuksan-IP
|3,46
|0,87
|2,67
|Orge Enerji Elektrik
|3,21
|-2,43
|2,88
|Orma Orman Mahsulleri
|1,02
|-11,30
|-15,00
|Osmanlı Menkul
|1,47
|-7,55
|-14,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,07
|1,90
|-0,93
|Otokar
|97,75
|6,42
|10,76
|Oyak Yat. Ort.
|1,35
|-8,78
|-17,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,04
|2,97
|1,96
|Özak GMYO
|2,05
|0,99
|-2,84
|Özbal Çelik Boru
|1,18
|-13,87
|-14,49
|Özderici GMYO
|1,19
|-43,33
|-49,36
|Özerden Plastik
|2,50
|6,84
|0,00
|Panora GMYO
|4,17
|0,00
|-0,48
|Park Elek.Madencilik
|2,41
|3,43
|0,00
|Parsan
|8,39
|-0,94
|-4,22
|Pegasus
|22,26
|2,49
|-2,88
|Peker GMYO
|3,30
|-21,78
|-59,88
|Penguen Gıda
|1,34
|13,56
|24,07
|Pera GMYO
|0,66
|-2,94
|-14,29
|Pergamon Dış Ticaret
|8,99
|1,58
|0,45
|Petkim
|5,03
|3,50
|-0,20
|Petrokent Turizm
|65,50
|-0,76
|-4,66
|Pınar Et Ve Un
|4,94
|0,20
|-3,52
|Pınar Su
|1,24
|-3,13
|-0,80
|Pınar Süt
|6,08
|-0,98
|-8,16
|Plastikkart
|2,66
|-9,22
|-1,48
|Polisan Holding
|6,87
|8,53
|9,92
|Politeknik Metal
|35,00
|0,00
|-2,78
|Prizma Press Matbaacılık
|1,57
|1,95
|1,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,17
|-25,29
|-23,97
|QNB Finansbank
|9,05
|-0,88
|0,44
|Ral Yatırım Holding
|1,82
|-1,62
|-1,09
|Ray Sigorta
|1,33
|-5,00
|-4,32
|Reysaş GMYO
|0,67
|0,00
|-2,90
|Reysaş Lojistik
|0,71
|0,00
|-4,05
|Rhea Girişim
|0,60
|-3,23
|-9,09
|Rodrigo Tekstil
|1,99
|5,29
|4,74
|Royal Halı
|1,04
|1,96
|5,05
|RTA Laboratuvarları
|1,80
|5,88
|3,45
|Sabancı Holding
|7,26
|0,41
|-3,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,13
|9,79
|8,67
|Salix Yatırım Holding
|3,67
|-2,13
|-4,68
|Sanel Mühendislik
|2,36
|7,76
|8,26
|Sanifoam Sünger
|1,40
|10,24
|12,00
|Sanko Pazarlama
|2,24
|-0,88
|-3,03
|Saray Matbaacılık
|0,98
|0,00
|-2,00
|Sarkuysan
|3,34
|-2,62
|-2,05
|Sasa Polyester
|8,21
|3,79
|0,24
|Say Reklamcılık
|0,90
|0,00
|-4,26
|Sekuro Plastik
|2,88
|-0,69
|-2,70
|Selçuk Ecza Deposu
|3,25
|16,91
|16,49
|Selçuk Gıda
|1,29
|0,00
|-3,01
|Senkron Güvenlik
|2,41
|136,27
|141,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,92
|1,05
|-1,54
|Servet GMYO
|4,07
|-4,24
|-13,40
|Seyitler Kimya
|3,62
|-4,99
|-5,97
|Silverline Endüstri
|1,35
|3,85
|0,75
|Sinpaş GMYO
|0,36
|0,00
|-2,70
|Soda Sanayii
|7,59
|3,27
|6,90
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,25
|2,29
|-0,79
|Söktaş
|1,23
|-2,38
|-3,15
|Sönmez Filament
|2,97
|-1,66
|-4,81
|Sönmez Pamuklu
|2,94
|1,38
|-5,77
|Sumaş Suni Tahta
|6,89
|-0,72
|-1,57
|Şeker Fin. Kir.
|2,77
|0,73
|-1,77
|Şekerbank
|1,07
|1,90
|-2,73
|Şişe Cam
|5,46
|4,80
|-3,70
|Şok Marketler
|11,00
|1,10
|2,33
|T. Halk Bankası
|6,87
|0,88
|-2,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,00
|-4,59
|-3,57
|T.S.K.B.
|0,73
|1,39
|-9,88
|T.Tuborg
|9,44
|1,51
|0,11
|Taç Tarım Ürünleri
|4,49
|-15,60
|-11,26
|Tat Gıda
|3,98
|5,57
|4,19
|TAV Havalimanları
|24,06
|7,22
|0,59
|Taze Kuru Gıda
|6,77
|-3,29
|-0,44
|Tek-Art Turizm
|0,76
|-5,00
|-10,59
|Tekfen Holding
|20,76
|4,22
|0,19
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,08
|5,48
|3,70
|Temapol Polimer Plastik
|2,90
|-11,31
|-5,23
|TGS Dış Ticaret
|2,25
|0,00
|-4,26
|Tofaş Oto. Fab.
|17,60
|12,17
|4,14
|Torunlar GMYO
|1,55
|3,33
|2,65
|Trabzon Liman
|8,48
|2,91
|1,07
|Trabzonspor Sportif
|1,53
|2,68
|-0,65
|Trakya Cam
|3,07
|6,60
|1,32
|Trend GMYO
|1,30
|1,56
|2,36
|TSKB GMYO
|0,73
|-6,41
|-10,98
|Tuğçelik
|2,13
|-1,84
|0,00
|Tukaş
|2,01
|31,37
|21,08
|Turcas Petrol
|1,40
|2,94
|-0,71
|Turkcell
|12,76
|8,32
|4,85
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,59
|5,28
|2,00
|Tüpraş
|122,60
|7,26
|5,06
|Türk Hava Yolları
|15,08
|-0,20
|-6,39
|Türk Prysmian Kablo
|1,81
|-2,16
|2,84
|Türk Telekom
|3,73
|1,36
|-4,36
|Türk Traktör
|33,66
|5,19
|-3,55
|Türker Proje Gayrimenkul
|34,20
|6,88
|6,41
|Ufuk Yatırım
|1,16
|0,87
|1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,17
|-2,50
|2,63
|Ulusoy Elektrik
|16,35
|1,49
|2,44
|Ulusoy Un Sanayi
|2,09
|2,45
|0,48
|Umpaş Holding
|0,47
|-6,00
|-14,55
|Uşak Seramik
|0,94
|-7,84
|-15,32
|Utopya Turizm
|4,16
|0,24
|1,46
|Uzertaş Boya
|0,57
|0,00
|-5,00
|Ülker Bisküvi
|15,20
|6,29
|3,61
|Ünye Çimento
|3,44
|0,29
|-0,86
|Vakıf Fin. Kir.
|1,64
|-1,80
|-7,87
|Vakıf GMYO
|1,93
|0,52
|-3,02
|Vakıf Yat. Ort.
|1,23
|-20,65
|-19,08
|Vakıflar Bankası
|3,75
|-1,06
|-3,85
|Vakko Tekstil
|2,71
|3,04
|-1,09
|Vanet Gıda
|1,52
|-11,11
|16,92
|Verusa Holding
|16,45
|12,67
|-0,90
|Verusaturk Girisim
|3,16
|2,60
|-4,53
|Vestel
|5,79
|8,63
|4,32
|Vestel Beyaz Eşya
|11,26
|5,23
|-6,32
|Viking Kağıt
|1,12
|4,67
|1,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,52
|0,66
|-11,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,55
|-1,90
|-3,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,79
|6,90
|0,00
|Yataş
|4,38
|2,10
|-2,01
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,88
|-3,30
|-6,38
|Yeni Gimat GMYO
|8,04
|0,00
|0,12
|Yeşil GMYO
|0,28
|3,70
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,81
|1,24
|1,87
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.397,90
|9,07
|9,05
|Yonga Mobilya
|7,76
|52,46
|17,58
|Yünsa
|4,46
|5,19
|2,29
|Zorlu Enerji
|1,22
|-0,81
|-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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