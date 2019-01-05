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Yatırımcı rehberi (9)

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)45.900,00
İş Bankası (B)2.900,000,00-5,23
İş Bankası (C)4,22-4,09-6,84
İş Bankası (Kur.)48.599,90-29,510,00
İş Fin.Kir.4,24-7,42-8,42
İş Girişim1,91-5,91-6,37
İş GMYO0,99-6,60-8,33
İş Portföy BIST 30 HY BYF30,94-1,78-2,58
İş Y. Men. Değ.2,070,980,49
İş Yat. Ort.0,921,101,10
İşbir Holding131,80-2,87-4,49
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,70-5,41-16,67
İttifak Holding3,00-3,23-3,23
İz Hayvancılık Tarım5,56-16,89-15,63
İzmir Demir Çelik1,64-0,61-1,20
İzmir Fırça1,97-3,90-4,83
İzocam20,84-2,98-2,71
Jantsa Jant Sanayi27,800,360,00
Kafein Yazılım6,49-6,62-6,75
Kapital Yat. Holding2,715,86-5,57
Kaplamin3,09-31,33-14,17
Kardemir (A)1,74-2,79-4,40
Kardemir (B)1,75-2,23-4,37
Kardemir (D)2,150,47-1,38
Karel Elektronik3,91-5,10-6,24
Karsan Otomotiv1,280,790,00
Karsu Tekstil1,14-7,32-8,80
Karsusan Su Ürünleri San.3,550,28-4,05
Kartonsan328,800,800,77
Katmerciler Ekipman5,53-4,82-5,79
Kent Gıda117,00-2,17-1,68
Kerevitaş Gıda1,76-0,56-2,22
Kervansaray Yat. Holding0,33-5,71-5,71
Kiler GMYO1,70-2,30-2,86
Klimasan Klima3,79-3,32-4,29
Koç Holding13,63-2,85-4,01
Konfrut Gıda23,764,49-0,50
Konya Çimento174,30-2,02-2,08
Kordsa Teknik Tekstil9,16-3,17-6,34
Koza Altın52,354,082,05
Koza Madencilik7,07-2,88-2,08
Körfez GMYO1,230,820,82
Kristal Kola1,02-0,97-2,86
Kron Telekomünikasyon8,05-9,24-7,47
Kuştur Kuşadası Turizm15,99-0,06-0,06
Kuyumcukent Gayrimenkul1,12-0,88-0,88
Kütahya Porselen4,23-6,00-7,03
Lider Faktoring2,439,958,00
Link Bilgisayar8,18-0,24-1,68
Logo Yazılım26,360,23-2,87
Lokman Hekim Sağlık4,527,880,44
Lüks Kadife5,1812,366,80
Makina Takım1,55-4,320,65
Mardin Çimento3,7110,7513,80
Marka Yatırım Holding0,664,766,45
Marmaris Altınyunus17,31-1,09-1,42
Marshall24,30-3,57-3,65
Martı GMYO0,61-4,69-6,15
Martı Otel0,57-1,72-1,72
Mavi Giyim31,40-2,61-2,55
Mazhar Zorlu Holding4,001,274,99
Mega Polietilen2,04-0,970,00
Menderes Tekstil0,69-5,48-4,17
Mensa0,2471,4371,43
Merit Turizm6,000,170,17
Merko Gıda1,022,000,99
Metal Gayrimenkul0,800,00-8,05
Metemtur Otelcilik1,02-1,92-2,86
Metro Holding0,760,000,00
Metro Petrol ve Tesisleri1,110,910,91
Metro Yatırım Ortaklığı1,211,682,54
Migros Ticaret14,13-6,30-5,17
Milpa1,6120,158,05
Mistral GMYO1,597,433,92
MLP Sağlık9,70-8,23-9,35
MMC San. Ve Tic. Yat.1,030,00-6,36
Mondi Tire Kutsan1,79-3,24-3,76
Net Holding1,86-6,53-5,10
Netaş Telekom.6,41-0,77-0,77
Niğbaş Niğde Beton3,45-8,73-13,75
Nuh Çimento7,65-1,42-1,16
Nurol GMYO2,04-3,77-2,86
Odaş Elektrik1,86-2,62-2,62
Olmuksan-IP3,430,291,78
Orge Enerji Elektrik3,2911,905,45
Orma Orman Mahsulleri1,15-10,16-4,17
Osmanlı Menkul1,59-7,13-7,56
Ostim Endüstriyel Yat1,05-3,67-2,78
Otokar91,855,094,08
Oyak Yat. Ort.1,481,37-9,20
Oylum Sınai Yatırımlar1,01-1,94-0,98
Özak GMYO2,03-3,79-3,79
Özbal Çelik Boru1,370,00-0,72
Özderici GMYO2,105,00-10,64
Özerden Plastik2,34-6,40-6,40
Panora GMYO4,170,72-0,48
Park Elek.Madencilik2,33-2,10-3,32
Parsan8,47-4,83-3,31
Pegasus21,72-4,99-5,24
Peker GMYO10,28-50,77-48,70
Penguen Gıda1,180,009,26
Pera GMYO0,68-2,86-11,69
Pergamon Dış Ticaret8,85-0,56-1,12
Petkim4,86-2,41-3,57
Petrokent Turizm66,00-3,93-3,93
Pınar Et Ve Un4,93-3,14-3,71
Pınar Su1,282,402,40
Pınar Süt6,14-7,25-7,25
Plastikkart2,9330,228,52
Polisan Holding6,331,771,28
Politeknik Metal35,001,45-2,78
Prizma Press Matbaacılık1,54-3,14-0,65
QNB Finans Fin. Kir.6,92-10,361,76
QNB Finansbank9,131,221,33
Ral Yatırım Holding1,855,710,54
Ray Sigorta1,400,000,72
Reysaş GMYO0,67-2,90-2,90
Reysaş Lojistik0,71-4,05-4,05
Rhea Girişim0,62-7,46-6,06
Rodrigo Tekstil1,891,07-0,53
Royal Halı1,026,253,03
RTA Laboratuvarları1,70-2,30-2,30
Sabancı Holding7,23-2,43-3,86
Safkar Ege Soğutmacılık1,941,57-1,02
Salix Yatırım Holding3,75-2,60-2,60
Sanel Mühendislik2,19-3,520,46
Sanifoam Sünger1,271,601,60
Sanko Pazarlama2,26-1,74-2,16
Saray Matbaacılık0,98-1,01-2,00
Sarkuysan3,431,180,59
Sasa Polyester7,91-2,22-3,42
Say Reklamcılık0,90-3,23-4,26
Sekuro Plastik2,90-1,69-2,03
Selçuk Ecza Deposu2,78-0,36-0,36
Selçuk Gıda1,291,57-3,01
Senkron Güvenlik1,02-7,272,00
Serve Film Prodüksiyon1,90-2,56-2,56
Servet GMYO4,25-9,19-9,57
Seyitler Kimya3,81-3,05-1,04
Silverline Endüstri1,30-4,41-2,99
Sinpaş GMYO0,360,00-2,70
Soda Sanayii7,353,673,52
Sodaş Sodyum Sanayii6,11-0,65-3,02
Söktaş1,260,80-0,79
Sönmez Filament3,02-2,58-3,21
Sönmez Pamuklu2,90-6,15-7,05
Sumaş Suni Tahta6,941,31-0,86
Şeker Fin. Kir.2,75-4,18-2,48
Şekerbank1,05-3,67-4,55
Şişe Cam5,21-7,30-8,11
Şok Marketler10,882,161,21
T. Halk Bankası6,81-3,40-2,99
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,30-1,941,07
T.S.K.B.0,72-6,49-11,11
T.Tuborg9,30-4,12-1,38
Taç Tarım Ürünleri5,32-1,485,14
Tat Gıda3,770,00-1,31
TAV Havalimanları22,44-4,51-6,19
Taze Kuru Gıda7,002,942,94
Tek-Art Turizm0,80-3,61-5,88
Tekfen Holding19,92-2,06-3,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,92-0,68-1,68
Temapol Polimer Plastik3,274,146,86
TGS Dış Ticaret2,25-6,64-4,26
Tofaş Oto. Fab.15,69-4,74-7,16
Torunlar GMYO1,50-0,66-0,66
Trabzon Liman8,24-1,32-1,79
Trabzonspor Sportif1,49-3,25-3,25
Trakya Cam2,88-2,70-4,95
Trend GMYO1,280,790,79
TSKB GMYO0,78-3,70-4,88
Tuğçelik2,172,361,88
Tukaş1,53-3,77-7,83
Turcas Petrol1,36-3,55-3,55
Turkcell11,78-1,83-3,20
Tümosan Motor ve Traktör4,36-1,80-3,11
Tüpraş114,30-2,72-2,06
Türk Hava Yolları15,11-5,62-6,21
Türk Prysmian Kablo1,856,325,11
Türk Telekom3,68-5,15-5,64
Türk Traktör32,00-5,04-8,31
Türker Proje Gayrimenkul32,00-1,60-0,44
Ufuk Yatırım1,151,770,88
Ulaşlar Turizm Yat.1,209,095,26
Ulusoy Elektrik16,113,600,94
Ulusoy Un Sanayi2,04-2,39-1,92
Umpaş Holding0,50-9,09-9,09
Uşak Seramik1,02-9,73-8,11
Utopya Turizm4,151,471,22
Uzertaş Boya0,57-5,00-5,00
Ülker Bisküvi14,30-0,90-2,52
Ünye Çimento3,43-1,15-1,15
Vakıf Fin. Kir.1,67-5,11-6,18
Vakıf GMYO1,92-4,00-3,52
Vakıf Yat. Ort.1,553,331,97
Vakıflar Bankası3,79-2,57-2,82
Vakko Tekstil2,63-4,01-4,01
Vanet Gıda1,715,5631,54
Verusa Holding14,60-10,70-12,05
Verusaturk Girisim3,08-6,10-6,95
Vestel5,33-3,09-3,96
Vestel Beyaz Eşya10,70-10,08-10,98
Viking Kağıt1,07-2,73-2,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,51-11,18-12,21
Yapı ve Kredi Bank.1,58-1,25-1,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,61-5,09-6,45
Yataş4,29-0,92-4,03
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,91-3,19-3,19
Yeni Gimat GMYO8,040,630,12
Yeşil GMYO0,270,000,00
Yeşil Yapı0,273,853,85
Yeşil Yatırım Holding9,690,730,62
Yibitaş İnşaat Malzeme2.198,407,29-0,03
Yonga Mobilya5,09-24,03-22,88
Yünsa4,24-0,24-2,75
Zorlu Enerji1,23-0,810,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:05
  1. Yatırımcı rehberi (9)

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