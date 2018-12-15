Yatırımcı rehberi (9)15 Aralık 2018 Cumartesi 11:12
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.900,00
|19,16
|170,13
|İş Bankası (B)
|3.146,00
|-0,13
|151,61
|İş Bankası (C)
|4,11
|0,00
|-38,47
|İş Bankası (Kur.)
|53.323,00
|-3,01
|589,31
|İş Fin.Kir.
|5,02
|-1,57
|260,23
|İş Girişim
|1,96
|-17,99
|12,64
|İş GMYO
|1,01
|-4,72
|-17,46
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|31,32
|-3,51
|-17,84
|İş Y. Men. Değ.
|2,04
|-1,45
|-4,33
|İş Yat. Ort.
|0,92
|4,55
|16,60
|İşbir Holding
|159,50
|-0,19
|-13,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,49
|22,50
|22,50
|İttifak Holding
|3,45
|-26,44
|48,07
|İz Hayvancılık Tarım
|5,99
|-22,51
|215,26
|İzmir Demir Çelik
|1,66
|-7,26
|-48,77
|İzmir Fırça
|2,10
|-26,06
|-77,30
|İzocam
|22,22
|-3,89
|-15,96
|Jantsa Jant Sanayi
|24,70
|-3,74
|-19,67
|Kafein Yazılım
|6,10
|-11,72
|Kapital Yat. Holding
|3,05
|1,33
|145,97
|Kaplamin
|3,13
|-0,95
|-20,15
|Kardemir (A)
|1,78
|-11,00
|-39,66
|Kardemir (B)
|1,78
|-10,55
|-39,25
|Kardemir (D)
|2,15
|-11,16
|-33,02
|Karel Elektronik
|3,76
|-8,96
|-35,28
|Karsan Otomotiv
|1,27
|0,00
|-18,59
|Karsu Tekstil
|1,19
|-1,65
|-39,90
|Karsusan Su Ürünleri San.
|2,88
|-24,80
|-41,82
|Kartonsan
|340,20
|-4,97
|22,26
|Katmerciler Ekipman
|5,88
|-10,77
|-50,84
|Kent Gıda
|116,30
|-5,06
|-14,80
|Kerevitaş Gıda
|1,76
|-9,28
|-58,79
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|2,86
|2,86
|Kiler GMYO
|1,81
|-10,84
|-50,55
|Klimasan Klima
|3,82
|-9,48
|-21,24
|Koç Holding
|14,33
|-5,10
|-20,78
|Konfrut Gıda
|23,00
|-6,43
|60,84
|Konya Çimento
|174,10
|-10,72
|-31,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,81
|-1,31
|33,61
|Koza Altın
|52,55
|-3,58
|37,57
|Koza Madencilik
|7,59
|-6,06
|17,86
|Körfez GMYO
|1,29
|-4,44
|-22,29
|Kristal Kola
|1,04
|-2,80
|-42,22
|Kron Telekomünikasyon
|8,69
|-7,06
|-53,03
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,00
|-8,57
|68,26
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,11
|-11,77
|-69,17
|Kütahya Porselen
|4,47
|-6,29
|-37,66
|Lider Faktoring
|2,32
|-12,12
|-14,58
|Link Bilgisayar
|8,11
|-5,15
|-43,13
|Logo Yazılım
|28,02
|-9,14
|-52,31
|Lokman Hekim Sağlık
|4,15
|-6,11
|-31,17
|Lüks Kadife
|4,15
|-1,43
|-11,89
|Makina Takım
|1,28
|4,07
|-36,00
|Mardin Çimento
|2,76
|-6,12
|-28,31
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|7,14
|-55,62
|Marmaris Altınyunus
|17,40
|-7,94
|-8,42
|Marshall
|25,50
|-2,22
|-50,77
|Martı GMYO
|0,70
|6,06
|-66,98
|Martı Otel
|0,58
|-1,69
|-36,96
|Mavi Giyim
|33,86
|-9,17
|-40,97
|Mazhar Zorlu Holding
|3,52
|-5,63
|-11,78
|Mega Polietilen
|2,09
|-16,73
|83,33
|Menderes Tekstil
|0,80
|19,40
|-3,61
|Merit Turizm
|6,30
|6,78
|6,96
|Merko Gıda
|1,02
|2,00
|-23,31
|Metal Gayrimenkul
|0,72
|0,00
|-44,62
|Metemtur Otelcilik
|1,04
|-5,45
|-29,73
|Metro Holding
|0,81
|2,53
|-18,18
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,32
|-1,49
|-52,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,30
|-1,52
|-37,30
|Migros Ticaret
|14,44
|-5,44
|-49,38
|Milpa
|1,52
|-10,06
|-29,63
|Mistral GMYO
|1,34
|2,03
|-34,87
|MLP Sağlık
|11,54
|-5,49
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,10
|6,80
|-20,86
|Mondi Tire Kutsan
|1,90
|-11,21
|4,97
|Net Holding
|1,97
|-3,43
|-10,86
|Netaş Telekom.
|6,55
|-9,15
|-58,65
|Niğbaş Niğde Beton
|2,45
|54,09
|160,64
|Nuh Çimento
|7,74
|-3,25
|-15,01
|Nurol GMYO
|2,24
|1,36
|-52,84
|Odaş Elektrik
|2,06
|-15,92
|-65,67
|Olmuksan-IP
|3,28
|-6,02
|-28,29
|Orge Enerji Elektrik
|2,63
|-5,73
|-34,97
|Orma Orman Mahsulleri
|0,94
|-21,01
|-16,81
|Osmanlı Menkul
|1,64
|-2,96
|-47,38
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,08
|-2,70
|-33,74
|Otokar
|82,35
|-3,68
|-31,78
|Oyak Yat. Ort.
|1,49
|25,21
|50,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,98
|-7,55
|-42,35
|Özak GMYO
|2,11
|-1,40
|-9,83
|Özbal Çelik Boru
|1,40
|-4,76
|-47,98
|Özderici GMYO
|2,92
|-66,05
|300,84
|Özerden Plastik
|2,69
|-0,37
|-1,11
|Panora GMYO
|4,15
|-0,48
|-6,03
|Park Elek.Madencilik
|2,37
|-11,57
|-43,17
|Parsan
|10,02
|-17,60
|-14,36
|Pegasus
|21,70
|-10,92
|-35,80
|Peker GMYO
|19,24
|5,31
|Penguen Gıda
|1,22
|-8,96
|-45,29
|Pera GMYO
|0,70
|1,45
|-20,45
|Pergamon Dış Ticaret
|8,77
|-3,41
|128,99
|Petkim
|5,15
|-0,77
|-23,27
|Petrokent Turizm
|65,00
|-5,80
|36,90
|Pınar Et Ve Un
|5,07
|-4,88
|-44,92
|Pınar Su
|1,22
|-6,15
|-32,22
|Pınar Süt
|6,66
|-6,85
|-45,03
|Plastikkart
|2,25
|-3,02
|-22,15
|Polisan Holding
|5,26
|-19,08
|-39,12
|Politeknik Metal
|34,20
|-6,46
|2,70
|Prizma Press Matbaacılık
|1,66
|-1,78
|2,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,19
|21,55
|33,08
|QNB Finansbank
|7,27
|-1,76
|33,08
|Ral Yatırım Holding
|1,53
|2,00
|-23,57
|Ray Sigorta
|1,45
|-3,97
|-19,89
|Reysaş GMYO
|0,88
|35,38
|-30,71
|Reysaş Lojistik
|0,72
|-1,37
|-43,75
|Rhea Girişim
|0,71
|7,58
|-36,61
|Rodrigo Tekstil
|1,96
|-5,31
|-34,45
|Royal Halı
|0,89
|-3,26
|-2,20
|RTA Laboratuvarları
|2,21
|1,38
|-19,93
|Sabancı Holding
|7,35
|-2,91
|-31,95
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,80
|-9,09
|Salix Yatırım Holding
|3,57
|-10,75
|-54,23
|Sanel Mühendislik
|2,20
|-4,35
|28,65
|Sanifoam Sünger
|1,28
|-5,88
|-23,81
|Sanko Pazarlama
|2,34
|2,18
|-17,03
|Saray Matbaacılık
|0,96
|-1,03
|-10,28
|Sarkuysan
|3,46
|6,79
|10,38
|Sasa Polyester
|8,17
|-8,00
|4,29
|Say Reklamcılık
|0,86
|-5,49
|-48,50
|Sekuro Plastik
|2,86
|-13,33
|-66,74
|Selçuk Ecza Deposu
|2,78
|-8,85
|-20,62
|Selçuk Gıda
|1,17
|-1,68
|55,02
|Senkron Güvenlik
|1,25
|-3,85
|-32,80
|Serve Film Prodüksiyon
|2,00
|0,00
|222,58
|Servet GMYO
|4,02
|6,07
|32,24
|Seyitler Kimya
|3,84
|-1,54
|-25,55
|Silverline Endüstri
|1,46
|-11,52
|-15,99
|Sinpaş GMYO
|0,32
|3,23
|-53,36
|Soda Sanayii
|7,46
|2,19
|72,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,15
|0,82
|80,42
|Söktaş
|1,26
|1,61
|-24,10
|Sönmez Filament
|3,03
|-4,42
|-26,99
|Sönmez Pamuklu
|3,09
|-4,92
|-21,97
|Sumaş Suni Tahta
|7,20
|1,98
|Şeker Fin. Kir.
|2,56
|4,49
|5,70
|Şekerbank
|1,08
|-8,47
|-40,98
|Şişe Cam
|5,36
|0,56
|17,82
|Şok Marketler
|10,97
|-4,28
|T. Halk Bankası
|6,66
|-9,26
|-36,67
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,98
|-17,63
|369,11
|T.S.K.B.
|0,71
|-7,79
|-40,99
|T.Tuborg
|9,75
|-0,81
|-1,62
|Taç Tarım Ürünleri
|3,33
|-53,30
|37,04
|Tat Gıda
|3,80
|-7,54
|-26,00
|TAV Havalimanları
|21,92
|-3,18
|2,14
|Taze Kuru Gıda
|6,71
|-9,32
|-17,67
|Tek-Art Turizm
|0,90
|3,45
|19,58
|Tekfen Holding
|21,56
|4,76
|31,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,91
|-10,19
|-43,50
|Temapol Polimer Plastik
|2,82
|-4,73
|-40,88
|TGS Dış Ticaret
|4,72
|-2,28
|30,68
|Tofaş Oto. Fab.
|16,50
|-6,25
|-47,03
|Torunlar GMYO
|1,53
|-4,38
|-53,22
|Trabzon Liman
|8,28
|-6,23
|Trabzonspor Sportif
|1,39
|14,88
|-36,82
|Trakya Cam
|3,00
|-2,60
|-25,48
|Trend GMYO
|1,27
|-5,22
|TSKB GMYO
|0,75
|7,14
|2,74
|Tuğçelik
|2,06
|-5,50
|-35,22
|Tukaş
|1,51
|-3,82
|-32,29
|Turcas Petrol
|1,45
|-8,81
|-42,32
|Turkcell
|12,34
|0,00
|-16,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,46
|-8,61
|-41,24
|Tüpraş
|123,70
|-3,74
|14,69
|Türk Hava Yolları
|14,96
|-7,60
|-4,65
|Türk Prysmian Kablo
|1,70
|-2,86
|-32,09
|Türk Telekom
|3,71
|-3,89
|-42,39
|Türk Traktör
|33,96
|-8,51
|-51,82
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,50
|3,46
|-26,78
|Ufuk Yatırım
|1,14
|-5,79
|-62,87
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,13
|-2,59
|-33,92
|Ulusoy Elektrik
|15,55
|-1,71
|71,60
|Ulusoy Un Sanayi
|2,21
|-10,53
|-20,50
|Umpaş Holding
|0,55
|-5,17
|-12,70
|Uşak Seramik
|1,52
|-7,32
|-37,96
|Utopya Turizm
|3,90
|-1,27
|-13,14
|Uzertaş Boya
|0,63
|-3,08
|-44,74
|Ülker Bisküvi
|15,30
|-3,35
|-22,22
|Ünye Çimento
|3,47
|-5,45
|-5,80
|Vakıf Fin. Kir.
|1,63
|7,24
|0,65
|Vakıf GMYO
|2,01
|-5,63
|-20,03
|Vakıf Yat. Ort.
|2,72
|58,14
|91,55
|Vakıflar Bankası
|3,81
|-2,81
|-42,92
|Vakko Tekstil
|2,91
|-6,13
|-1,19
|Vanet Gıda
|3,50
|7,36
|9,37
|Verusa Holding
|15,44
|6,19
|-32,60
|Verusaturk Girisim
|3,25
|-6,34
|37,71
|Vestel
|5,50
|-10,57
|-27,34
|Vestel Beyaz Eşya
|11,76
|-5,84
|38,68
|Viking Kağıt
|1,11
|-6,72
|-7,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,85
|-9,76
|-20,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,58
|-4,24
|-43,51
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|-27,95
|2,19
|Yataş
|4,18
|-4,57
|-48,30
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,19
|17,25
|13,92
|Yeni Gimat GMYO
|8,13
|-1,22
|-2,46
|Yeşil GMYO
|0,26
|-10,34
|-58,73
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|-73,53
|Yeşil Yatırım Holding
|10,09
|-6,14
|-36,94
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.299,90
|1,14
|27,47
|Yonga Mobilya
|7,20
|-2,83
|141,11
|Yünsa
|4,20
|-11,58
|-6,67
|Zorlu Enerji
|1,24
|-3,88
|-21,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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