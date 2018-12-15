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Yatırımcı rehberi (9)

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:12
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)45.900,0019,16170,13
İş Bankası (B)3.146,00-0,13151,61
İş Bankası (C)4,110,00-38,47
İş Bankası (Kur.)53.323,00-3,01589,31
İş Fin.Kir.5,02-1,57260,23
İş Girişim1,96-17,9912,64
İş GMYO1,01-4,72-17,46
İş Portföy BIST 30 HY BYF31,32-3,51-17,84
İş Y. Men. Değ.2,04-1,45-4,33
İş Yat. Ort.0,924,5516,60
İşbir Holding159,50-0,19-13,10
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,4922,5022,50
İttifak Holding3,45-26,4448,07
İz Hayvancılık Tarım5,99-22,51215,26
İzmir Demir Çelik1,66-7,26-48,77
İzmir Fırça2,10-26,06-77,30
İzocam22,22-3,89-15,96
Jantsa Jant Sanayi24,70-3,74-19,67
Kafein Yazılım6,10-11,72
Kapital Yat. Holding3,051,33145,97
Kaplamin3,13-0,95-20,15
Kardemir (A)1,78-11,00-39,66
Kardemir (B)1,78-10,55-39,25
Kardemir (D)2,15-11,16-33,02
Karel Elektronik3,76-8,96-35,28
Karsan Otomotiv1,270,00-18,59
Karsu Tekstil1,19-1,65-39,90
Karsusan Su Ürünleri San.2,88-24,80-41,82
Kartonsan340,20-4,9722,26
Katmerciler Ekipman5,88-10,77-50,84
Kent Gıda116,30-5,06-14,80
Kerevitaş Gıda1,76-9,28-58,79
Kervansaray Yat. Holding0,362,862,86
Kiler GMYO1,81-10,84-50,55
Klimasan Klima3,82-9,48-21,24
Koç Holding14,33-5,10-20,78
Konfrut Gıda23,00-6,4360,84
Konya Çimento174,10-10,72-31,73
Kordsa Teknik Tekstil9,81-1,3133,61
Koza Altın52,55-3,5837,57
Koza Madencilik7,59-6,0617,86
Körfez GMYO1,29-4,44-22,29
Kristal Kola1,04-2,80-42,22
Kron Telekomünikasyon8,69-7,06-53,03
Kuştur Kuşadası Turizm16,00-8,5768,26
Kuyumcukent Gayrimenkul1,11-11,77-69,17
Kütahya Porselen4,47-6,29-37,66
Lider Faktoring2,32-12,12-14,58
Link Bilgisayar8,11-5,15-43,13
Logo Yazılım28,02-9,14-52,31
Lokman Hekim Sağlık4,15-6,11-31,17
Lüks Kadife4,15-1,43-11,89
Makina Takım1,284,07-36,00
Mardin Çimento2,76-6,12-28,31
Marka Yatırım Holding0,757,14-55,62
Marmaris Altınyunus17,40-7,94-8,42
Marshall25,50-2,22-50,77
Martı GMYO0,706,06-66,98
Martı Otel0,58-1,69-36,96
Mavi Giyim33,86-9,17-40,97
Mazhar Zorlu Holding3,52-5,63-11,78
Mega Polietilen2,09-16,7383,33
Menderes Tekstil0,8019,40-3,61
Merit Turizm6,306,786,96
Merko Gıda1,022,00-23,31
Metal Gayrimenkul0,720,00-44,62
Metemtur Otelcilik1,04-5,45-29,73
Metro Holding0,812,53-18,18
Metro Petrol ve Tesisleri1,32-1,49-52,00
Metro Yatırım Ortaklığı1,30-1,52-37,30
Migros Ticaret14,44-5,44-49,38
Milpa1,52-10,06-29,63
Mistral GMYO1,342,03-34,87
MLP Sağlık11,54-5,49
MMC San. Ve Tic. Yat.1,106,80-20,86
Mondi Tire Kutsan1,90-11,214,97
Net Holding1,97-3,43-10,86
Netaş Telekom.6,55-9,15-58,65
Niğbaş Niğde Beton2,4554,09160,64
Nuh Çimento7,74-3,25-15,01
Nurol GMYO2,241,36-52,84
Odaş Elektrik2,06-15,92-65,67
Olmuksan-IP3,28-6,02-28,29
Orge Enerji Elektrik2,63-5,73-34,97
Orma Orman Mahsulleri0,94-21,01-16,81
Osmanlı Menkul1,64-2,96-47,38
Ostim Endüstriyel Yat1,08-2,70-33,74
Otokar82,35-3,68-31,78
Oyak Yat. Ort.1,4925,2150,48
Oylum Sınai Yatırımlar0,98-7,55-42,35
Özak GMYO2,11-1,40-9,83
Özbal Çelik Boru1,40-4,76-47,98
Özderici GMYO2,92-66,05300,84
Özerden Plastik2,69-0,37-1,11
Panora GMYO4,15-0,48-6,03
Park Elek.Madencilik2,37-11,57-43,17
Parsan10,02-17,60-14,36
Pegasus21,70-10,92-35,80
Peker GMYO19,245,31
Penguen Gıda1,22-8,96-45,29
Pera GMYO0,701,45-20,45
Pergamon Dış Ticaret8,77-3,41128,99
Petkim5,15-0,77-23,27
Petrokent Turizm65,00-5,8036,90
Pınar Et Ve Un5,07-4,88-44,92
Pınar Su1,22-6,15-32,22
Pınar Süt6,66-6,85-45,03
Plastikkart2,25-3,02-22,15
Polisan Holding5,26-19,08-39,12
Politeknik Metal34,20-6,462,70
Prizma Press Matbaacılık1,66-1,782,47
QNB Finans Fin. Kir.5,1921,5533,08
QNB Finansbank7,27-1,7633,08
Ral Yatırım Holding1,532,00-23,57
Ray Sigorta1,45-3,97-19,89
Reysaş GMYO0,8835,38-30,71
Reysaş Lojistik0,72-1,37-43,75
Rhea Girişim0,717,58-36,61
Rodrigo Tekstil1,96-5,31-34,45
Royal Halı0,89-3,26-2,20
RTA Laboratuvarları2,211,38-19,93
Sabancı Holding7,35-2,91-31,95
Safkar Ege Soğutmacılık1,80-9,09
Salix Yatırım Holding3,57-10,75-54,23
Sanel Mühendislik2,20-4,3528,65
Sanifoam Sünger1,28-5,88-23,81
Sanko Pazarlama2,342,18-17,03
Saray Matbaacılık0,96-1,03-10,28
Sarkuysan3,466,7910,38
Sasa Polyester8,17-8,004,29
Say Reklamcılık0,86-5,49-48,50
Sekuro Plastik2,86-13,33-66,74
Selçuk Ecza Deposu2,78-8,85-20,62
Selçuk Gıda1,17-1,6855,02
Senkron Güvenlik1,25-3,85-32,80
Serve Film Prodüksiyon2,000,00222,58
Servet GMYO4,026,0732,24
Seyitler Kimya3,84-1,54-25,55
Silverline Endüstri1,46-11,52-15,99
Sinpaş GMYO0,323,23-53,36
Soda Sanayii7,462,1972,43
Sodaş Sodyum Sanayii6,150,8280,42
Söktaş1,261,61-24,10
Sönmez Filament3,03-4,42-26,99
Sönmez Pamuklu3,09-4,92-21,97
Sumaş Suni Tahta7,201,98
Şeker Fin. Kir.2,564,495,70
Şekerbank1,08-8,47-40,98
Şişe Cam5,360,5617,82
Şok Marketler10,97-4,28
T. Halk Bankası6,66-9,26-36,67
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,98-17,63369,11
T.S.K.B.0,71-7,79-40,99
T.Tuborg9,75-0,81-1,62
Taç Tarım Ürünleri3,33-53,3037,04
Tat Gıda3,80-7,54-26,00
TAV Havalimanları21,92-3,182,14
Taze Kuru Gıda6,71-9,32-17,67
Tek-Art Turizm0,903,4519,58
Tekfen Holding21,564,7631,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,91-10,19-43,50
Temapol Polimer Plastik2,82-4,73-40,88
TGS Dış Ticaret4,72-2,2830,68
Tofaş Oto. Fab.16,50-6,25-47,03
Torunlar GMYO1,53-4,38-53,22
Trabzon Liman8,28-6,23
Trabzonspor Sportif1,3914,88-36,82
Trakya Cam3,00-2,60-25,48
Trend GMYO1,27-5,22
TSKB GMYO0,757,142,74
Tuğçelik2,06-5,50-35,22
Tukaş1,51-3,82-32,29
Turcas Petrol1,45-8,81-42,32
Turkcell12,340,00-16,10
Tümosan Motor ve Traktör4,46-8,61-41,24
Tüpraş123,70-3,7414,69
Türk Hava Yolları14,96-7,60-4,65
Türk Prysmian Kablo1,70-2,86-32,09
Türk Telekom3,71-3,89-42,39
Türk Traktör33,96-8,51-51,82
Türker Proje Gayrimenkul27,503,46-26,78
Ufuk Yatırım1,14-5,79-62,87
Ulaşlar Turizm Yat.1,13-2,59-33,92
Ulusoy Elektrik15,55-1,7171,60
Ulusoy Un Sanayi2,21-10,53-20,50
Umpaş Holding0,55-5,17-12,70
Uşak Seramik1,52-7,32-37,96
Utopya Turizm3,90-1,27-13,14
Uzertaş Boya0,63-3,08-44,74
Ülker Bisküvi15,30-3,35-22,22
Ünye Çimento3,47-5,45-5,80
Vakıf Fin. Kir.1,637,240,65
Vakıf GMYO2,01-5,63-20,03
Vakıf Yat. Ort.2,7258,1491,55
Vakıflar Bankası3,81-2,81-42,92
Vakko Tekstil2,91-6,13-1,19
Vanet Gıda3,507,369,37
Verusa Holding15,446,19-32,60
Verusaturk Girisim3,25-6,3437,71
Vestel5,50-10,57-27,34
Vestel Beyaz Eşya11,76-5,8438,68
Viking Kağıt1,11-6,72-7,50
Yapı Kredi Koray GMYO1,85-9,76-20,26
Yapı ve Kredi Bank.1,58-4,24-43,51
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,50-27,952,19
Yataş4,18-4,57-48,30
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş1,1917,2513,92
Yeni Gimat GMYO8,13-1,22-2,46
Yeşil GMYO0,26-10,34-58,73
Yeşil Yapı0,270,00-73,53
Yeşil Yatırım Holding10,09-6,14-36,94
Yibitaş İnşaat Malzeme2.299,901,1427,47
Yonga Mobilya7,20-2,83141,11
Yünsa4,20-11,58-6,67
Zorlu Enerji1,24-3,88-21,52


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:12
  1. Yatırımcı rehberi (9)

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