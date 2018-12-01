Yatırımcı rehberi (9)01 Aralık 2018 Cumartesi 11:28
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|32.100,00
|-15,52
|88,92
|İş Bankası (B)
|3.135,00
|-10,21
|150,73
|İş Bankası (C)
|4,26
|4,41
|-36,22
|İş Bankası (Kur.)
|54.975,00
|-8,37
|610,67
|İş Fin.Kir.
|4,40
|35,80
|215,74
|İş Girişim
|2,15
|11,98
|23,56
|İş GMYO
|1,00
|9,89
|-18,28
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|32,98
|2,04
|-13,48
|İş Y. Men. Değ.
|2,05
|-0,49
|-3,86
|İş Yat. Ort.
|0,88
|3,53
|11,53
|İşbir Holding
|160,00
|-1,84
|-12,83
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|-5,56
|-15,00
|İttifak Holding
|4,28
|15,05
|83,69
|İz Hayvancılık Tarım
|8,76
|32,33
|361,05
|İzmir Demir Çelik
|1,79
|4,68
|-44,75
|İzmir Fırça
|1,58
|3,95
|-82,92
|İzocam
|23,82
|4,47
|-9,91
|Jantsa Jant Sanayi
|25,58
|3,15
|-16,81
|Kafein Yazılım
|6,73
|-0,59
|Kapital Yat. Holding
|2,59
|25,73
|108,87
|Kaplamin
|3,14
|1,62
|-19,90
|Kardemir (A)
|2,04
|0,99
|-30,85
|Kardemir (B)
|2,00
|0,00
|-31,74
|Kardemir (D)
|2,53
|-0,39
|-21,18
|Karel Elektronik
|4,35
|3,82
|-25,13
|Karsan Otomotiv
|1,32
|2,33
|-15,38
|Karsu Tekstil
|1,24
|19,23
|-37,37
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,15
|-1,66
|-16,16
|Kartonsan
|362,10
|4,35
|30,13
|Katmerciler Ekipman
|6,25
|11,41
|-47,74
|Kent Gıda
|125,20
|7,01
|-8,28
|Kerevitaş Gıda
|1,93
|3,21
|-54,81
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|-2,63
|5,71
|Kiler GMYO
|2,06
|-2,37
|-43,72
|Klimasan Klima
|4,41
|0,23
|-9,08
|Koç Holding
|15,38
|9,08
|-14,98
|Konfrut Gıda
|22,46
|2,28
|57,06
|Konya Çimento
|188,50
|-0,26
|-26,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,13
|3,90
|37,97
|Koza Altın
|52,55
|0,19
|37,57
|Koza Madencilik
|7,77
|2,24
|20,65
|Körfez GMYO
|1,47
|4,26
|-11,45
|Kristal Kola
|1,13
|1,80
|-37,22
|Kron Telekomünikasyon
|9,30
|1,20
|-49,73
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,80
|16,67
|76,67
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,61
|16,67
|-61,20
|Kütahya Porselen
|4,87
|2,53
|-32,08
|Lider Faktoring
|4,27
|0,47
|4,81
|Link Bilgisayar
|9,11
|10,83
|-36,12
|Logo Yazılım
|32,52
|14,67
|-44,65
|Lokman Hekim Sağlık
|4,50
|2,27
|-25,36
|Lüks Kadife
|4,35
|3,57
|-7,64
|Makina Takım
|1,30
|0,00
|-35,00
|Mardin Çimento
|2,99
|2,05
|-22,34
|Marka Yatırım Holding
|0,68
|0,00
|-59,76
|Marmaris Altınyunus
|19,19
|1,53
|1,00
|Marshall
|25,90
|5,37
|-50,00
|Martı GMYO
|0,64
|4,92
|-69,81
|Martı Otel
|0,60
|11,11
|-34,78
|Mavi Giyim
|37,70
|10,49
|-34,28
|Mazhar Zorlu Holding
|3,78
|2,16
|-5,26
|Mega Polietilen
|2,63
|-5,40
|130,70
|Menderes Tekstil
|0,66
|10,00
|-20,48
|Merit Turizm
|6,10
|1,67
|3,57
|Merko Gıda
|0,96
|11,63
|-27,82
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|2,82
|-43,85
|Metemtur Otelcilik
|1,07
|9,18
|-27,70
|Metro Holding
|0,78
|-1,27
|-21,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,35
|-3,57
|-50,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,22
|-12,86
|-41,15
|Migros Ticaret
|15,66
|5,10
|-45,11
|Milpa
|1,67
|4,37
|-22,69
|Mistral GMYO
|2,39
|9,13
|-35,32
|MLP Sağlık
|13,50
|16,48
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|0,97
|-3,00
|-30,22
|Mondi Tire Kutsan
|2,07
|3,50
|14,36
|Net Holding
|2,18
|3,81
|-1,36
|Netaş Telekom.
|7,46
|7,18
|-52,90
|Niğbaş Niğde Beton
|1,51
|22,76
|60,64
|Nuh Çimento
|8,16
|0,62
|-10,40
|Nurol GMYO
|2,33
|2,64
|-50,95
|Odaş Elektrik
|2,54
|0,00
|-57,67
|Olmuksan-IP
|3,64
|1,96
|-20,42
|Orge Enerji Elektrik
|2,90
|0,69
|-28,29
|Orma Orman Mahsulleri
|1,00
|-14,53
|-11,50
|Osmanlı Menkul
|1,66
|1,99
|-46,73
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,05
|-7,89
|-35,58
|Otokar
|85,30
|1,97
|-29,34
|Oyak Yat. Ort.
|1,16
|19,59
|17,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,03
|8,42
|-39,41
|Özak GMYO
|2,22
|-2,63
|-5,13
|Özbal Çelik Boru
|1,42
|-2,07
|-47,24
|Özderici GMYO
|9,00
|53,32
|1135,45
|Özerden Plastik
|2,71
|1,88
|-0,37
|Panora GMYO
|4,14
|-1,90
|-6,26
|Park Elek.Madencilik
|2,56
|-2,29
|-38,61
|Parsan
|14,88
|-5,46
|27,18
|Pegasus
|25,30
|6,75
|-25,15
|Peker GMYO
|17,71
|0,62
|Penguen Gıda
|1,37
|7,03
|-38,57
|Pera GMYO
|0,53
|10,42
|-39,77
|Pergamon Dış Ticaret
|9,01
|1,81
|135,25
|Petkim
|5,30
|1,53
|-21,03
|Petrokent Turizm
|62,50
|-3,85
|31,63
|Pınar Et Ve Un
|5,53
|6,96
|-39,93
|Pınar Su
|1,32
|3,13
|-26,67
|Pınar Süt
|7,37
|9,19
|-39,17
|Plastikkart
|2,23
|-0,89
|-22,84
|Polisan Holding
|6,23
|2,30
|-27,89
|Politeknik Metal
|37,74
|1,73
|13,33
|Prizma Press Matbaacılık
|1,72
|1,18
|6,17
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,94
|6,49
|1,03
|QNB Finansbank
|5,84
|17,03
|6,91
|Ral Yatırım Holding
|1,41
|22,61
|-29,56
|Ray Sigorta
|1,55
|0,65
|-14,36
|Reysaş GMYO
|0,65
|6,56
|-48,82
|Reysaş Lojistik
|0,71
|4,41
|-44,53
|Rhea Girişim
|0,69
|4,55
|-38,39
|Rodrigo Tekstil
|2,50
|22,55
|-16,39
|Royal Halı
|0,91
|-4,21
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|2,19
|0,00
|-20,65
|Sabancı Holding
|8,23
|8,72
|-23,81
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,99
|9,94
|Salix Yatırım Holding
|3,93
|1,81
|-49,62
|Sanel Mühendislik
|2,20
|-15,38
|28,65
|Sanifoam Sünger
|1,39
|2,21
|-17,26
|Sanko Pazarlama
|2,42
|-9,02
|-14,19
|Saray Matbaacılık
|1,02
|10,87
|-4,67
|Sarkuysan
|3,47
|6,44
|10,70
|Sasa Polyester
|9,59
|6,56
|22,41
|Say Reklamcılık
|0,92
|-4,17
|-44,91
|Sekuro Plastik
|3,36
|1,51
|-60,93
|Selçuk Ecza Deposu
|2,91
|1,04
|-16,91
|Selçuk Gıda
|1,18
|0,85
|56,34
|Senkron Güvenlik
|1,35
|0,00
|-27,42
|Serve Film Prodüksiyon
|1,99
|2,05
|220,97
|Servet GMYO
|3,88
|11,49
|27,63
|Seyitler Kimya
|3,86
|-1,03
|-25,16
|Silverline Endüstri
|1,48
|12,98
|-14,84
|Sinpaş GMYO
|0,31
|0,00
|-54,81
|Soda Sanayii
|7,15
|1,27
|65,26
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,76
|-2,87
|68,98
|Söktaş
|1,12
|5,66
|-32,53
|Sönmez Filament
|3,18
|-1,55
|-23,37
|Sönmez Pamuklu
|3,28
|-1,50
|-17,17
|Sumaş Suni Tahta
|7,20
|1,41
|Şeker Fin. Kir.
|2,40
|3,45
|-0,90
|Şekerbank
|1,21
|4,31
|-33,88
|Şişe Cam
|5,03
|2,24
|10,57
|Şok Marketler
|11,49
|8,50
|T. Halk Bankası
|7,21
|2,12
|-31,44
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,04
|2,10
|478,53
|T.S.K.B.
|0,79
|2,60
|-34,34
|T.Tuborg
|9,75
|-1,22
|-1,62
|Taç Tarım Ürünleri
|5,41
|57,73
|122,63
|Tat Gıda
|4,00
|6,67
|-22,11
|TAV Havalimanları
|23,44
|-1,10
|9,23
|Taze Kuru Gıda
|7,54
|-3,33
|-7,48
|Tek-Art Turizm
|0,88
|17,33
|16,93
|Tekfen Holding
|20,04
|-1,57
|22,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,35
|0,30
|-34,95
|Temapol Polimer Plastik
|3,25
|-7,67
|-31,87
|TGS Dış Ticaret
|4,92
|-1,01
|36,22
|Tofaş Oto. Fab.
|19,40
|12,07
|-37,72
|Torunlar GMYO
|1,61
|2,55
|-50,77
|Trabzon Liman
|9,07
|1,57
|Trabzonspor Sportif
|1,29
|6,61
|-41,36
|Trakya Cam
|3,12
|3,65
|-22,50
|Trend GMYO
|1,35
|-5,59
|TSKB GMYO
|0,60
|5,26
|-17,81
|Tuğçelik
|2,23
|-1,33
|-29,87
|Tukaş
|1,50
|4,90
|-32,74
|Turcas Petrol
|1,57
|4,67
|-37,55
|Turkcell
|12,69
|3,25
|-13,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,74
|4,18
|-37,55
|Tüpraş
|124,90
|2,38
|15,81
|Türk Hava Yolları
|17,00
|0,65
|8,35
|Türk Prysmian Kablo
|1,78
|-0,56
|-28,89
|Türk Telekom
|3,91
|4,83
|-39,29
|Türk Traktör
|35,88
|2,57
|-49,10
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,80
|-0,89
|-28,65
|Ufuk Yatırım
|1,19
|0,00
|-61,24
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,13
|-3,42
|-33,92
|Ulusoy Elektrik
|15,89
|19,56
|75,35
|Ulusoy Un Sanayi
|2,45
|8,89
|-11,87
|Umpaş Holding
|0,64
|-13,51
|1,59
|Uşak Seramik
|1,69
|11,18
|-31,02
|Utopya Turizm
|3,66
|-2,92
|-18,49
|Uzertaş Boya
|0,65
|0,00
|-42,98
|Ülker Bisküvi
|15,60
|7,59
|-20,69
|Ünye Çimento
|3,66
|6,40
|-0,64
|Vakıf Fin. Kir.
|1,40
|1,45
|-13,55
|Vakıf GMYO
|2,00
|0,50
|-20,42
|Vakıf Yat. Ort.
|1,48
|22,31
|4,23
|Vakıflar Bankası
|4,01
|8,67
|-39,92
|Vakko Tekstil
|3,07
|1,99
|4,25
|Vanet Gıda
|2,58
|-6,86
|-19,38
|Verusa Holding
|15,13
|-0,13
|-33,95
|Verusaturk Girisim
|3,40
|-1,73
|44,07
|Vestel
|6,33
|2,10
|-16,38
|Vestel Beyaz Eşya
|12,38
|0,81
|45,99
|Viking Kağıt
|1,20
|7,14
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,66
|9,21
|-28,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,73
|4,22
|-38,14
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,79
|20,26
|14,05
|Yataş
|4,38
|15,87
|-45,83
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,01
|0,00
|-3,79
|Yeni Gimat GMYO
|8,08
|1,76
|-3,06
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,29
|3,57
|-71,57
|Yeşil Yatırım Holding
|10,95
|-0,73
|-31,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.125,00
|-6,70
|17,77
|Yonga Mobilya
|7,99
|-3,85
|167,56
|Yünsa
|4,89
|-1,01
|8,67
|Zorlu Enerji
|1,35
|5,47
|-14,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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