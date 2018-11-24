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Yatırımcı rehberi (9)

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)37.998,70123,63
İş Bankası (B)3.491,5018,56179,24
İş Bankası (C)4,080,25-38,92
İş Bankası (Kur.)59.996,0019,99675,57
İş Fin.Kir.3,242,53132,50
İş Girişim1,929,0910,34
İş GMYO0,915,81-25,63
İş Portföy BIST 30 HY BYF32,32-0,62-15,22
İş Y. Men. Değ.2,060,49-3,39
İş Yat. Ort.0,853,667,73
İşbir Holding163,00-5,23-11,19
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,3620,00-10,00
İttifak Holding3,72-8,6059,66
İz Hayvancılık Tarım6,620,61248,42
İzmir Demir Çelik1,710,59-47,22
İzmir Fırça1,522,70-83,57
İzocam22,804,59-13,77
Jantsa Jant Sanayi24,80-1,43-19,35
Kafein Yazılım6,776,95
Kapital Yat. Holding2,06-7,6266,13
Kaplamin3,092,32-21,17
Kardemir (A)2,02-5,16-31,53
Kardemir (B)2,00-6,10-31,74
Kardemir (D)2,54-8,30-20,87
Karel Elektronik4,19-3,68-27,88
Karsan Otomotiv1,290,00-17,31
Karsu Tekstil1,048,33-47,47
Karsusan Su Ürünleri San.4,226,84-14,75
Kartonsan347,004,8024,71
Katmerciler Ekipman5,61-2,94-53,09
Kent Gıda117,001,04-14,29
Kerevitaş Gıda1,87-6,03-56,22
Kervansaray Yat. Holding0,382,708,57
Kiler GMYO2,113,43-42,35
Klimasan Klima4,402,09-9,28
Koç Holding14,10-6,25-22,05
Konfrut Gıda21,96-5,5953,57
Konya Çimento189,002,72-25,88
Kordsa Teknik Tekstil9,75-3,8532,80
Koza Altın52,453,0537,30
Koza Madencilik7,6013,6018,01
Körfez GMYO1,4118,49-15,06
Kristal Kola1,112,78-38,33
Kron Telekomünikasyon9,19-3,26-50,32
Kuştur Kuşadası Turizm14,40-0,6951,43
Kuyumcukent Gayrimenkul1,3814,05-66,75
Kütahya Porselen4,75-2,46-33,75
Lider Faktoring4,252,664,32
Link Bilgisayar8,22-0,60-42,36
Logo Yazılım28,36-5,21-51,73
Lokman Hekim Sağlık4,400,69-27,02
Lüks Kadife4,20-0,94-10,83
Makina Takım1,3014,04-35,00
Mardin Çimento2,93-1,01-23,89
Marka Yatırım Holding0,6817,24-59,76
Marmaris Altınyunus18,900,59-0,53
Marshall24,58-2,23-52,55
Martı GMYO0,6115,09-71,23
Martı Otel0,545,88-41,30
Mavi Giyim34,12-2,57-40,52
Mazhar Zorlu Holding3,70-2,63-7,27
Mega Polietilen2,78-4,14143,86
Menderes Tekstil0,605,26-27,71
Merit Turizm6,000,001,87
Merko Gıda0,8610,26-35,34
Metal Gayrimenkul0,71-6,58-45,38
Metemtur Otelcilik0,983,16-33,78
Metro Holding0,79-4,82-20,20
Metro Petrol ve Tesisleri1,40-4,11-49,09
Metro Yatırım Ortaklığı1,4013,82-32,47
Migros Ticaret14,901,15-47,77
Milpa1,601,27-25,93
Mistral GMYO2,191,86-40,73
MLP Sağlık11,59-1,95
MMC San. Ve Tic. Yat.1,008,70-28,06
Mondi Tire Kutsan2,00-0,5010,50
Net Holding2,100,96-4,98
Netaş Telekom.6,96-0,71-56,06
Niğbaş Niğde Beton1,2392,1930,85
Nuh Çimento8,11-2,29-10,95
Nurol GMYO2,275,58-52,21
Odaş Elektrik2,54-11,19-57,67
Olmuksan-IP3,57-1,92-21,95
Orge Enerji Elektrik2,88-2,70-28,78
Orma Orman Mahsulleri1,1730,003,54
Osmanlı Menkul1,6413,10-47,77
Ostim Endüstriyel Yat1,1435,71-30,06
Otokar83,654,63-30,70
Oyak Yat. Ort.0,970,00-2,03
Oylum Sınai Yatırımlar0,951,06-44,12
Özak GMYO2,28-5,39-2,56
Özbal Çelik Boru1,45-0,68-46,12
Özderici GMYO5,87-1,18705,79
Özerden Plastik2,66-6,34-2,21
Panora GMYO4,227,93-4,45
Park Elek.Madencilik2,626,07-37,17
Parsan15,74-46,6834,53
Pegasus23,701,80-29,88
Peker GMYO17,608,71
Penguen Gıda1,285,79-42,60
Pera GMYO0,482,13-45,45
Pergamon Dış Ticaret8,851,84131,08
Petkim5,222,76-22,22
Petrokent Turizm65,006,3836,90
Pınar Et Ve Un5,170,00-43,84
Pınar Su1,282,40-28,89
Pınar Süt6,75-0,88-44,29
Plastikkart2,251,81-22,15
Polisan Holding6,09-1,77-29,51
Politeknik Metal37,10-1,1211,41
Prizma Press Matbaacılık1,70-7,104,94
QNB Finans Fin. Kir.3,70-4,64-5,13
QNB Finansbank4,990,40-8,65
Ral Yatırım Holding1,15-22,30-42,55
Ray Sigorta1,54-6,10-14,92
Reysaş GMYO0,6117,31-51,97
Reysaş Lojistik0,68-1,45-46,88
Rhea Girişim0,6617,86-41,07
Rodrigo Tekstil2,04-25,27-31,77
Royal Halı0,953,264,40
RTA Laboratuvarları2,190,00-20,65
Sabancı Holding7,57-0,66-29,92
Safkar Ege Soğutmacılık1,814,62
Salix Yatırım Holding3,86-2,53-50,51
Sanel Mühendislik2,6016,0752,05
Sanifoam Sünger1,367,09-19,05
Sanko Pazarlama2,6612,24-5,68
Saray Matbaacılık0,922,22-14,02
Sarkuysan3,26-1,814,00
Sasa Polyester9,002,0414,88
Say Reklamcılık0,9624,68-42,51
Sekuro Plastik3,311,85-61,51
Selçuk Ecza Deposu2,88-4,32-17,77
Selçuk Gıda1,173,5455,02
Senkron Güvenlik1,353,85-27,42
Serve Film Prodüksiyon1,95-8,02214,52
Servet GMYO3,4822,1114,47
Seyitler Kimya3,900,00-24,39
Silverline Endüstri1,313,97-24,62
Sinpaş GMYO0,31-6,06-54,81
Soda Sanayii7,063,2263,18
Sodaş Sodyum Sanayii5,930,6873,97
Söktaş1,06-0,93-36,14
Sönmez Filament3,230,62-22,17
Sönmez Pamuklu3,33-0,60-15,91
Sumaş Suni Tahta7,10-3,66
Şeker Fin. Kir.2,323,57-4,21
Şekerbank1,1619,59-36,61
Şişe Cam4,92-3,728,15
Şok Marketler10,597,51
T. Halk Bankası7,06-1,26-32,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,38-4,33466,61
T.S.K.B.0,772,67-36,01
T.Tuborg9,87-0,20-0,41
Taç Tarım Ürünleri3,4325,6441,15
Tat Gıda3,75-2,34-26,98
TAV Havalimanları23,70-4,4410,44
Taze Kuru Gıda7,801,17-4,29
Tek-Art Turizm0,75-1,32-0,35
Tekfen Holding20,36-10,1524,30
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,34-0,60-35,15
Temapol Polimer Plastik3,526,67-26,21
TGS Dış Ticaret4,972,4737,60
Tofaş Oto. Fab.17,311,52-44,43
Torunlar GMYO1,57-1,88-51,99
Trabzon Liman8,93-2,40
Trabzonspor Sportif1,21-4,72-45,00
Trakya Cam3,01-2,90-25,23
Trend GMYO1,430,00
TSKB GMYO0,573,64-21,92
Tuğçelik2,26-6,22-28,93
Tukaş1,43-3,38-35,87
Turcas Petrol1,50-6,83-40,34
Turkcell12,293,80-16,44
Tümosan Motor ve Traktör4,55-0,44-40,05
Tüpraş122,00-0,7313,12
Türk Hava Yolları16,895,767,65
Türk Prysmian Kablo1,791,13-28,49
Türk Telekom3,73-0,80-42,08
Türk Traktör34,980,34-50,37
Türker Proje Gayrimenkul27,040,97-28,01
Ufuk Yatırım1,195,31-61,24
Ulaşlar Turizm Yat.1,1713,59-31,58
Ulusoy Elektrik13,292,7846,66
Ulusoy Un Sanayi2,25-4,26-19,06
Umpaş Holding0,74-2,6317,46
Uşak Seramik1,52-2,56-37,96
Utopya Turizm3,77-5,28-16,04
Uzertaş Boya0,65-10,96-42,98
Ülker Bisküvi14,50-3,14-26,28
Ünye Çimento3,44-4,97-6,61
Vakıf Fin. Kir.1,383,76-14,78
Vakıf GMYO1,99-1,00-20,82
Vakıf Yat. Ort.1,214,31-14,79
Vakıflar Bankası3,691,10-44,71
Vakko Tekstil3,01-3,832,21
Vanet Gıda2,77-25,54-13,44
Verusa Holding15,159,47-33,86
Verusaturk Girisim3,4611,9746,61
Vestel6,20-2,36-18,10
Vestel Beyaz Eşya12,28-4,5844,81
Viking Kağıt1,12-7,44-6,67
Yapı Kredi Koray GMYO1,521,33-34,48
Yapı ve Kredi Bank.1,661,84-40,64
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,32-0,85-5,17
Yataş3,78-3,82-53,25
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş1,0112,22-3,79
Yeni Gimat GMYO7,940,51-4,74
Yeşil GMYO0,290,00-53,97
Yeşil Yapı0,283,70-72,55
Yeşil Yatırım Holding11,033,67-31,06
Yibitaş İnşaat Malzeme2.277,704,6826,24
Yonga Mobilya8,311,34178,28
Yünsa4,94-1,989,78
Zorlu Enerji1,286,67-18,99


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:04
  1. Yatırımcı rehberi (9)

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