Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 37.998,70 123,63 İş Bankası (B) 3.491,50 18,56 179,24 İş Bankası (C) 4,08 0,25 -38,92 İş Bankası (Kur.) 59.996,00 19,99 675,57 İş Fin.Kir. 3,24 2,53 132,50 İş Girişim 1,92 9,09 10,34 İş GMYO 0,91 5,81 -25,63 İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,32 -0,62 -15,22 İş Y. Men. Değ. 2,06 0,49 -3,39 İş Yat. Ort. 0,85 3,66 7,73 İşbir Holding 163,00 -5,23 -11,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 20,00 -10,00 İttifak Holding 3,72 -8,60 59,66 İz Hayvancılık Tarım 6,62 0,61 248,42 İzmir Demir Çelik 1,71 0,59 -47,22 İzmir Fırça 1,52 2,70 -83,57 İzocam 22,80 4,59 -13,77 Jantsa Jant Sanayi 24,80 -1,43 -19,35 Kafein Yazılım 6,77 6,95 Kapital Yat. Holding 2,06 -7,62 66,13 Kaplamin 3,09 2,32 -21,17 Kardemir (A) 2,02 -5,16 -31,53 Kardemir (B) 2,00 -6,10 -31,74 Kardemir (D) 2,54 -8,30 -20,87 Karel Elektronik 4,19 -3,68 -27,88 Karsan Otomotiv 1,29 0,00 -17,31 Karsu Tekstil 1,04 8,33 -47,47 Karsusan Su Ürünleri San. 4,22 6,84 -14,75 Kartonsan 347,00 4,80 24,71 Katmerciler Ekipman 5,61 -2,94 -53,09 Kent Gıda 117,00 1,04 -14,29 Kerevitaş Gıda 1,87 -6,03 -56,22 Kervansaray Yat. Holding 0,38 2,70 8,57 Kiler GMYO 2,11 3,43 -42,35 Klimasan Klima 4,40 2,09 -9,28 Koç Holding 14,10 -6,25 -22,05 Konfrut Gıda 21,96 -5,59 53,57 Konya Çimento 189,00 2,72 -25,88 Kordsa Teknik Tekstil 9,75 -3,85 32,80 Koza Altın 52,45 3,05 37,30 Koza Madencilik 7,60 13,60 18,01 Körfez GMYO 1,41 18,49 -15,06 Kristal Kola 1,11 2,78 -38,33 Kron Telekomünikasyon 9,19 -3,26 -50,32 Kuştur Kuşadası Turizm 14,40 -0,69 51,43 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,38 14,05 -66,75 Kütahya Porselen 4,75 -2,46 -33,75 Lider Faktoring 4,25 2,66 4,32 Link Bilgisayar 8,22 -0,60 -42,36 Logo Yazılım 28,36 -5,21 -51,73 Lokman Hekim Sağlık 4,40 0,69 -27,02 Lüks Kadife 4,20 -0,94 -10,83 Makina Takım 1,30 14,04 -35,00 Mardin Çimento 2,93 -1,01 -23,89 Marka Yatırım Holding 0,68 17,24 -59,76 Marmaris Altınyunus 18,90 0,59 -0,53 Marshall 24,58 -2,23 -52,55 Martı GMYO 0,61 15,09 -71,23 Martı Otel 0,54 5,88 -41,30 Mavi Giyim 34,12 -2,57 -40,52 Mazhar Zorlu Holding 3,70 -2,63 -7,27 Mega Polietilen 2,78 -4,14 143,86 Menderes Tekstil 0,60 5,26 -27,71 Merit Turizm 6,00 0,00 1,87 Merko Gıda 0,86 10,26 -35,34 Metal Gayrimenkul 0,71 -6,58 -45,38 Metemtur Otelcilik 0,98 3,16 -33,78 Metro Holding 0,79 -4,82 -20,20 Metro Petrol ve Tesisleri 1,40 -4,11 -49,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,40 13,82 -32,47 Migros Ticaret 14,90 1,15 -47,77 Milpa 1,60 1,27 -25,93 Mistral GMYO 2,19 1,86 -40,73 MLP Sağlık 11,59 -1,95 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 8,70 -28,06 Mondi Tire Kutsan 2,00 -0,50 10,50 Net Holding 2,10 0,96 -4,98 Netaş Telekom. 6,96 -0,71 -56,06 Niğbaş Niğde Beton 1,23 92,19 30,85 Nuh Çimento 8,11 -2,29 -10,95 Nurol GMYO 2,27 5,58 -52,21 Odaş Elektrik 2,54 -11,19 -57,67 Olmuksan-IP 3,57 -1,92 -21,95 Orge Enerji Elektrik 2,88 -2,70 -28,78 Orma Orman Mahsulleri 1,17 30,00 3,54 Osmanlı Menkul 1,64 13,10 -47,77 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 35,71 -30,06 Otokar 83,65 4,63 -30,70 Oyak Yat. Ort. 0,97 0,00 -2,03 Oylum Sınai Yatırımlar 0,95 1,06 -44,12 Özak GMYO 2,28 -5,39 -2,56 Özbal Çelik Boru 1,45 -0,68 -46,12 Özderici GMYO 5,87 -1,18 705,79 Özerden Plastik 2,66 -6,34 -2,21 Panora GMYO 4,22 7,93 -4,45 Park Elek.Madencilik 2,62 6,07 -37,17 Parsan 15,74 -46,68 34,53 Pegasus 23,70 1,80 -29,88 Peker GMYO 17,60 8,71 Penguen Gıda 1,28 5,79 -42,60 Pera GMYO 0,48 2,13 -45,45 Pergamon Dış Ticaret 8,85 1,84 131,08 Petkim 5,22 2,76 -22,22 Petrokent Turizm 65,00 6,38 36,90 Pınar Et Ve Un 5,17 0,00 -43,84 Pınar Su 1,28 2,40 -28,89 Pınar Süt 6,75 -0,88 -44,29 Plastikkart 2,25 1,81 -22,15 Polisan Holding 6,09 -1,77 -29,51 Politeknik Metal 37,10 -1,12 11,41 Prizma Press Matbaacılık 1,70 -7,10 4,94 QNB Finans Fin. Kir. 3,70 -4,64 -5,13 QNB Finansbank 4,99 0,40 -8,65 Ral Yatırım Holding 1,15 -22,30 -42,55 Ray Sigorta 1,54 -6,10 -14,92 Reysaş GMYO 0,61 17,31 -51,97 Reysaş Lojistik 0,68 -1,45 -46,88 Rhea Girişim 0,66 17,86 -41,07 Rodrigo Tekstil 2,04 -25,27 -31,77 Royal Halı 0,95 3,26 4,40 RTA Laboratuvarları 2,19 0,00 -20,65 Sabancı Holding 7,57 -0,66 -29,92 Safkar Ege Soğutmacılık 1,81 4,62 Salix Yatırım Holding 3,86 -2,53 -50,51 Sanel Mühendislik 2,60 16,07 52,05 Sanifoam Sünger 1,36 7,09 -19,05 Sanko Pazarlama 2,66 12,24 -5,68 Saray Matbaacılık 0,92 2,22 -14,02 Sarkuysan 3,26 -1,81 4,00 Sasa Polyester 9,00 2,04 14,88 Say Reklamcılık 0,96 24,68 -42,51 Sekuro Plastik 3,31 1,85 -61,51 Selçuk Ecza Deposu 2,88 -4,32 -17,77 Selçuk Gıda 1,17 3,54 55,02 Senkron Güvenlik 1,35 3,85 -27,42 Serve Film Prodüksiyon 1,95 -8,02 214,52 Servet GMYO 3,48 22,11 14,47 Seyitler Kimya 3,90 0,00 -24,39 Silverline Endüstri 1,31 3,97 -24,62 Sinpaş GMYO 0,31 -6,06 -54,81 Soda Sanayii 7,06 3,22 63,18 Sodaş Sodyum Sanayii 5,93 0,68 73,97 Söktaş 1,06 -0,93 -36,14 Sönmez Filament 3,23 0,62 -22,17 Sönmez Pamuklu 3,33 -0,60 -15,91 Sumaş Suni Tahta 7,10 -3,66 Şeker Fin. Kir. 2,32 3,57 -4,21 Şekerbank 1,16 19,59 -36,61 Şişe Cam 4,92 -3,72 8,15 Şok Marketler 10,59 7,51 T. Halk Bankası 7,06 -1,26 -32,87 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,38 -4,33 466,61 T.S.K.B. 0,77 2,67 -36,01 T.Tuborg 9,87 -0,20 -0,41 Taç Tarım Ürünleri 3,43 25,64 41,15 Tat Gıda 3,75 -2,34 -26,98 TAV Havalimanları 23,70 -4,44 10,44 Taze Kuru Gıda 7,80 1,17 -4,29 Tek-Art Turizm 0,75 -1,32 -0,35 Tekfen Holding 20,36 -10,15 24,30 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,34 -0,60 -35,15 Temapol Polimer Plastik 3,52 6,67 -26,21 TGS Dış Ticaret 4,97 2,47 37,60 Tofaş Oto. Fab. 17,31 1,52 -44,43 Torunlar GMYO 1,57 -1,88 -51,99 Trabzon Liman 8,93 -2,40 Trabzonspor Sportif 1,21 -4,72 -45,00 Trakya Cam 3,01 -2,90 -25,23 Trend GMYO 1,43 0,00 TSKB GMYO 0,57 3,64 -21,92 Tuğçelik 2,26 -6,22 -28,93 Tukaş 1,43 -3,38 -35,87 Turcas Petrol 1,50 -6,83 -40,34 Turkcell 12,29 3,80 -16,44 Tümosan Motor ve Traktör 4,55 -0,44 -40,05 Tüpraş 122,00 -0,73 13,12 Türk Hava Yolları 16,89 5,76 7,65 Türk Prysmian Kablo 1,79 1,13 -28,49 Türk Telekom 3,73 -0,80 -42,08 Türk Traktör 34,98 0,34 -50,37 Türker Proje Gayrimenkul 27,04 0,97 -28,01 Ufuk Yatırım 1,19 5,31 -61,24 Ulaşlar Turizm Yat. 1,17 13,59 -31,58 Ulusoy Elektrik 13,29 2,78 46,66 Ulusoy Un Sanayi 2,25 -4,26 -19,06 Umpaş Holding 0,74 -2,63 17,46 Uşak Seramik 1,52 -2,56 -37,96 Utopya Turizm 3,77 -5,28 -16,04 Uzertaş Boya 0,65 -10,96 -42,98 Ülker Bisküvi 14,50 -3,14 -26,28 Ünye Çimento 3,44 -4,97 -6,61 Vakıf Fin. Kir. 1,38 3,76 -14,78 Vakıf GMYO 1,99 -1,00 -20,82 Vakıf Yat. Ort. 1,21 4,31 -14,79 Vakıflar Bankası 3,69 1,10 -44,71 Vakko Tekstil 3,01 -3,83 2,21 Vanet Gıda 2,77 -25,54 -13,44 Verusa Holding 15,15 9,47 -33,86 Verusaturk Girisim 3,46 11,97 46,61 Vestel 6,20 -2,36 -18,10 Vestel Beyaz Eşya 12,28 -4,58 44,81 Viking Kağıt 1,12 -7,44 -6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,52 1,33 -34,48 Yapı ve Kredi Bank. 1,66 1,84 -40,64 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,32 -0,85 -5,17 Yataş 3,78 -3,82 -53,25 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,01 12,22 -3,79 Yeni Gimat GMYO 7,94 0,51 -4,74 Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97 Yeşil Yapı 0,28 3,70 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 11,03 3,67 -31,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.277,70 4,68 26,24 Yonga Mobilya 8,31 1,34 178,28 Yünsa 4,94 -1,98 9,78 Zorlu Enerji 1,28 6,67 -18,99





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)