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Yatırımcı rehberi (8)

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,54-6,10-21,03
ABD Dolar BYF552,803,047,88
Acıpayam Selüloz3,955,6123,64
Adana Çimento (A)5,29-4,5111,22
Adana Çimento (B)3,82-2,8018,43
Adana Çimento (C)1,072,88-13,08
Adel Kalemcilik11,262,462,36
Adese Alışveriş Ticaret0,98-3,92-58,12
Afyon Çimento4,056,02-11,76
Ak Enerji0,49-2,00-22,22
Akbank6,950,2918,10
Akçansa5,34-5,99-18,37
Akdenız Güvenlık Hız.1,552,65-22,89
Akfen GMYO2,252,7436,36
Akın Tekstil8,55-0,47-5,68
Akiş GMYO2,274,13-0,39
Akmerkez GMYO19,991,2729,56
Aksa8,544,1528,72
Aksa Enerji2,53-1,56-5,60
Aksigorta4,66-4,7048,44
Aksu Enerji8,00-1,963,63
Alarko Carrıer32,80-0,30-16,67
Alarko GMYO42,001,94-0,53
Alarko Holding3,903,7299,97
Albaraka PY Batışehir GMYF1.203,300,123,23
Albaraka PY Dükkan GMYF1.138,000,123,41
Albaraka PY One Tower GMYF1.152,400,123,36
Albaraka Türk1,162,65-4,92
Alcatel Lucent Teletaş6,121,836,25
Alkim Kağıt3,653,991,56
Alkim Kimya27,382,9327,11
Altınyağ0,425,00-4,55
Altınyunus Çeşme2,890,00-6,81
Anadolu Cam2,558,51-0,57
Anadolu Efes24,585,6722,45
Anadolu Grubu Holding12,66-4,7424,92
Anadolu Hayat Emek.4,970,61-12,72
Anadolu Isuzu8,07-0,4930,58
Anadolu Sigorta3,96-1,250,87
Anel Elektrik1,710,595,56
Arçelik17,102,408,30
Arena Bilgisayar3,510,86-20,41
Armada Bilgisayar9,680,524,20
Arsan Tekstil2,218,3336,42
Artı Yatırım Holding0,79-8,14-9,20
Aselsan17,664,50-26,46
Aslan Çimento27,6211,01-1,92
Ata GMYO3,97-0,50-1,00
Atakule GMYO1,185,36-10,32
Atlantis Yatırım Holding0,405,26122,22
Atlas Yat. Ort.0,810,00-5,81
AvivaSA Emeklilik Hayat8,690,3517,45
Avrasya GMYO1,28-1,5445,45
Avrasya Petrol ve Tur.1,203,4511,11
Avrasya Stratejik GMYF1.274,100,042,23
Avrupa Yatırım Holding1,80-7,22-25,93
Ayen Enerji1,890,004,96
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,65-7,3019,97
Aygaz9,796,41-1,55
Bagfaş8,8314,6883,20
Bak Ambalaj5,190,0010,23
Balatacılar Balatacılık0,293,57-12,12
Bantaş Ambalaj1,490,6818,73
Banvit15,79-1,9946,34
Baştaş Başkent Çimento1,720,58-14,85
Batı Çimento2,582,387,05
Batısöke Çimento0,981,03-10,09
Bera Holding1,79-0,56-13,11
Berkosan Yalıtım1,734,85-4,42
Beşiktaş Futbol Yat.1,460,00-9,88
Beyaz Filo2,880,005,49
Bilici Yatırım2,26-3,8378,72
Bim Mağazalar49,52-1,1615,60
Birko Mensucat0,2812,00-6,67
Birlik Mensucat0,761,33-35,04
Bizim Mağazaları8,60-0,3526,47
Bizim Portföy Altın BYF251,004,6326,16
Bolu Çimento2,13-0,47-31,02
Bomonti Elektrik1,3915,83189,58
Borusan Mannesmann8,061,6414,99
Borusan Yat. Paz.32,42-4,14-10,51
Bosch Fren Sistemleri169,80-5,7711,14
Bossa3,88-0,51-7,71
Boyner Perakende Yat.8,15-1,21106,85
Brisa5,260,19-16,90
Burçelik3,625,8512,77
Burçelik Vana3,3048,65122,97
Bursa Çimento4,000,00-9,09
Carrefoursa2,920,34-16,09
Ceo Event Medya5,836,58
Coca Cola İçecek35,707,7920,75
Cosmos Yat. Holding1,050,008,25
Credıtwest Faktorıng1,533,3847,12
Çelebi90,85-0,2255,71
Çelik Halat3,842,40-28,93
Çemaş Döküm0,70-1,41-7,89
Çemtaş5,142,80-13,81
Çimbeton26,64-1,33-6,85
Çimentaş10,721,80-15,59
Çimsa6,05-0,33-19,87
Çuhadaroğlu Metal2,045,1514,61
Dagi Giyim1,472,0818,55
Dagi Yatırım Holding1,462,8244,55
Dardanel1,0712,63-2,73
Datagate Bilgisayar5,36-8,5325,23
Demısaş Döküm2,300,000,10
Denge Holding1,40-0,7120,69
Deniz GMYO3,223,215,92
Denizbank19,20-1,540,52
Denizli Cam9,661,90-16,15
Derimod11,40-3,4731,49
Derlüks Deri1,981,02
Desa Deri2,23-3,0428,90
Despec Bilgisayar2,75-4,510,68
Deva Holding6,2515,3189,97
Diriteks Diriliş Tekstil0,89-1,1114,10
Ditaş Doğan5,05-3,63-1,35
DJ İstanbul 20 HY BYF35,151,3010,15
DO-CO530,007,0711,83
Doğan Burda3,296,139,30
Doğan Holding1,354,6544,96
Doğtaş Kelebek Mobilya0,950,00-22,13
Doğusan1,300,00-39,94
Doğuş GMYO2,315,009,48
Doğuş Otomotiv5,067,6616,59
Döktaş Dökümcülük26,160,23220,98
Duran Doğan Basım8,015,5357,06
Dyo Boya3,16-6,238,97
Eczacıbaşı İlaç2,466,491,42
Eczacıbaşı Yatırım6,211,64-3,00
Edip Gayrimenkul0,752,74-2,60
Ege Endüstri482,505,6555,07
Ege Gübre29,682,6343,47
Ege Profil9,022,504,46
Ege Seramik2,832,17-4,43
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,25-7,414,17
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast4,93-6,8128,39
Ekiz Kimya0,5561,7666,67
Emek Elektrik0,98-9,260,00
Eminiş Ambalaj0,876,10-25,64
Emlak Konut GMYO1,170,86-19,68
Enerjisa Enerji5,94-0,5026,16
Enka İnşaat5,552,2124,88
Erbosan17,076,4912,27
Ereğli Demir Çelik6,392,904,72
Ersu Gıda1,1713,5927,17
Escort Teknoloji0,67-8,22-11,84
Etiler Gıda3,7517,5576,06
Euro Kapital Yat. Ort.1,1912,2669,04
Euro Trend Yat. Ort.0,764,1119,69
Euro Yat. Ort.0,774,0522,89
Euro Yatırım Holding1,689,09205,45
Fenerbahçe Futbol7,632,9710,26
Finans Portföy Altın BYF25,143,7127,81
Finans Portföy Gümüş BYF21,104,7721,68
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,63-0,75-1,13
F-M İzmit Piston16,16-2,125,13
Fonet Bilgi Teknolojileri3,04-0,3397,53
Ford Otosan59,00-2,0724,19
Formet Çelik Kapı5,70-0,87348,82
Frigo Pak Gıda8,9821,68428,24
Galatasaray Sportif1,531,3223,39
Garanti Bankası9,051,3413,69
Garanti Faktoring3,0012,3651,52
Garanti Yat. Ort.0,62-3,13-15,34
Gedik Y. Men. Değ.4,001,2731,00
Gedik Yatırım Holding3,52-1,4049,79
Gediz Ambalaj5,332,7031,79
Gentaş1,350,00-1,65
Gersan Elektrik2,120,95-13,13
Global Men. Değ.0,82-18,8174,47
Global Yat. Holding4,222,1841,14
Good-Year2,532,43-23,76
Göltaş Çimento9,930,00-18,90
Gözde Girişim2,50-2,34-6,37
GSD Denizcilik1,504,1730,43
GSD Holding0,82-1,202,50
Gübre Fabrik.4,069,7337,16
Güler Yat. Holding1,330,0024,30
Güneş Sigorta1,286,67-8,71
Halk GMYO0,84-1,1830,57
Halk Sigorta0,974,309,91
Hatay Tekstil3,77-1,579,33
Hedef Girişim1,51-7,9330,17
Hektaş14,742,7959,01
HUB Girişim2,65-4,3340,96
Hürriyet Gzt.0,711,43-23,66
ICBC Turkey Bank3,325,06-32,66
İdealist Danışmanlık7,01-0,71-35,09
İdealist GMYO2,926,5779,14
İhlas Ev Aletleri1,3215,79304,13
İhlas Gayrimenkul0,82-24,07-12,72
İhlas Gazetecilik2,19-0,90259,02
İhlas Holding0,51-1,9259,38
İhlas Yayın Holding0,62-1,5987,88
İndeks Bilgisayar7,31-8,2831,27
Info Yatırım2,74-3,52166,02
İntema6,660,9111,06
İpek Doğal Enerji5,84-2,998,75
İskenderun Demir Çelik6,132,0030,74


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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