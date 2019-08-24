Yatırımcı rehberi (8)24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,54
|-6,10
|-21,03
|ABD Dolar BYF
|552,80
|3,04
|7,88
|Acıpayam Selüloz
|3,95
|5,61
|23,64
|Adana Çimento (A)
|5,29
|-4,51
|11,22
|Adana Çimento (B)
|3,82
|-2,80
|18,43
|Adana Çimento (C)
|1,07
|2,88
|-13,08
|Adel Kalemcilik
|11,26
|2,46
|2,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,98
|-3,92
|-58,12
|Afyon Çimento
|4,05
|6,02
|-11,76
|Ak Enerji
|0,49
|-2,00
|-22,22
|Akbank
|6,95
|0,29
|18,10
|Akçansa
|5,34
|-5,99
|-18,37
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,55
|2,65
|-22,89
|Akfen GMYO
|2,25
|2,74
|36,36
|Akın Tekstil
|8,55
|-0,47
|-5,68
|Akiş GMYO
|2,27
|4,13
|-0,39
|Akmerkez GMYO
|19,99
|1,27
|29,56
|Aksa
|8,54
|4,15
|28,72
|Aksa Enerji
|2,53
|-1,56
|-5,60
|Aksigorta
|4,66
|-4,70
|48,44
|Aksu Enerji
|8,00
|-1,96
|3,63
|Alarko Carrıer
|32,80
|-0,30
|-16,67
|Alarko GMYO
|42,00
|1,94
|-0,53
|Alarko Holding
|3,90
|3,72
|99,97
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.203,30
|0,12
|3,23
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.138,00
|0,12
|3,41
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.152,40
|0,12
|3,36
|Albaraka Türk
|1,16
|2,65
|-4,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,12
|1,83
|6,25
|Alkim Kağıt
|3,65
|3,99
|1,56
|Alkim Kimya
|27,38
|2,93
|27,11
|Altınyağ
|0,42
|5,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|2,89
|0,00
|-6,81
|Anadolu Cam
|2,55
|8,51
|-0,57
|Anadolu Efes
|24,58
|5,67
|22,45
|Anadolu Grubu Holding
|12,66
|-4,74
|24,92
|Anadolu Hayat Emek.
|4,97
|0,61
|-12,72
|Anadolu Isuzu
|8,07
|-0,49
|30,58
|Anadolu Sigorta
|3,96
|-1,25
|0,87
|Anel Elektrik
|1,71
|0,59
|5,56
|Arçelik
|17,10
|2,40
|8,30
|Arena Bilgisayar
|3,51
|0,86
|-20,41
|Armada Bilgisayar
|9,68
|0,52
|4,20
|Arsan Tekstil
|2,21
|8,33
|36,42
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|-8,14
|-9,20
|Aselsan
|17,66
|4,50
|-26,46
|Aslan Çimento
|27,62
|11,01
|-1,92
|Ata GMYO
|3,97
|-0,50
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,18
|5,36
|-10,32
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|5,26
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,81
|0,00
|-5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,69
|0,35
|17,45
|Avrasya GMYO
|1,28
|-1,54
|45,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|3,45
|11,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.274,10
|0,04
|2,23
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|-7,22
|-25,93
|Ayen Enerji
|1,89
|0,00
|4,96
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,65
|-7,30
|19,97
|Aygaz
|9,79
|6,41
|-1,55
|Bagfaş
|8,83
|14,68
|83,20
|Bak Ambalaj
|5,19
|0,00
|10,23
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|3,57
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,49
|0,68
|18,73
|Banvit
|15,79
|-1,99
|46,34
|Baştaş Başkent Çimento
|1,72
|0,58
|-14,85
|Batı Çimento
|2,58
|2,38
|7,05
|Batısöke Çimento
|0,98
|1,03
|-10,09
|Bera Holding
|1,79
|-0,56
|-13,11
|Berkosan Yalıtım
|1,73
|4,85
|-4,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,46
|0,00
|-9,88
|Beyaz Filo
|2,88
|0,00
|5,49
|Bilici Yatırım
|2,26
|-3,83
|78,72
|Bim Mağazalar
|49,52
|-1,16
|15,60
|Birko Mensucat
|0,28
|12,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,76
|1,33
|-35,04
|Bizim Mağazaları
|8,60
|-0,35
|26,47
|Bizim Portföy Altın BYF
|251,00
|4,63
|26,16
|Bolu Çimento
|2,13
|-0,47
|-31,02
|Bomonti Elektrik
|1,39
|15,83
|189,58
|Borusan Mannesmann
|8,06
|1,64
|14,99
|Borusan Yat. Paz.
|32,42
|-4,14
|-10,51
|Bosch Fren Sistemleri
|169,80
|-5,77
|11,14
|Bossa
|3,88
|-0,51
|-7,71
|Boyner Perakende Yat.
|8,15
|-1,21
|106,85
|Brisa
|5,26
|0,19
|-16,90
|Burçelik
|3,62
|5,85
|12,77
|Burçelik Vana
|3,30
|48,65
|122,97
|Bursa Çimento
|4,00
|0,00
|-9,09
|Carrefoursa
|2,92
|0,34
|-16,09
|Ceo Event Medya
|5,83
|6,58
|Coca Cola İçecek
|35,70
|7,79
|20,75
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|0,00
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,53
|3,38
|47,12
|Çelebi
|90,85
|-0,22
|55,71
|Çelik Halat
|3,84
|2,40
|-28,93
|Çemaş Döküm
|0,70
|-1,41
|-7,89
|Çemtaş
|5,14
|2,80
|-13,81
|Çimbeton
|26,64
|-1,33
|-6,85
|Çimentaş
|10,72
|1,80
|-15,59
|Çimsa
|6,05
|-0,33
|-19,87
|Çuhadaroğlu Metal
|2,04
|5,15
|14,61
|Dagi Giyim
|1,47
|2,08
|18,55
|Dagi Yatırım Holding
|1,46
|2,82
|44,55
|Dardanel
|1,07
|12,63
|-2,73
|Datagate Bilgisayar
|5,36
|-8,53
|25,23
|Demısaş Döküm
|2,30
|0,00
|0,10
|Denge Holding
|1,40
|-0,71
|20,69
|Deniz GMYO
|3,22
|3,21
|5,92
|Denizbank
|19,20
|-1,54
|0,52
|Denizli Cam
|9,66
|1,90
|-16,15
|Derimod
|11,40
|-3,47
|31,49
|Derlüks Deri
|1,98
|1,02
|Desa Deri
|2,23
|-3,04
|28,90
|Despec Bilgisayar
|2,75
|-4,51
|0,68
|Deva Holding
|6,25
|15,31
|89,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|-1,11
|14,10
|Ditaş Doğan
|5,05
|-3,63
|-1,35
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|35,15
|1,30
|10,15
|DO-CO
|530,00
|7,07
|11,83
|Doğan Burda
|3,29
|6,13
|9,30
|Doğan Holding
|1,35
|4,65
|44,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,95
|0,00
|-22,13
|Doğusan
|1,30
|0,00
|-39,94
|Doğuş GMYO
|2,31
|5,00
|9,48
|Doğuş Otomotiv
|5,06
|7,66
|16,59
|Döktaş Dökümcülük
|26,16
|0,23
|220,98
|Duran Doğan Basım
|8,01
|5,53
|57,06
|Dyo Boya
|3,16
|-6,23
|8,97
|Eczacıbaşı İlaç
|2,46
|6,49
|1,42
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,21
|1,64
|-3,00
|Edip Gayrimenkul
|0,75
|2,74
|-2,60
|Ege Endüstri
|482,50
|5,65
|55,07
|Ege Gübre
|29,68
|2,63
|43,47
|Ege Profil
|9,02
|2,50
|4,46
|Ege Seramik
|2,83
|2,17
|-4,43
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,25
|-7,41
|4,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|4,93
|-6,81
|28,39
|Ekiz Kimya
|0,55
|61,76
|66,67
|Emek Elektrik
|0,98
|-9,26
|0,00
|Eminiş Ambalaj
|0,87
|6,10
|-25,64
|Emlak Konut GMYO
|1,17
|0,86
|-19,68
|Enerjisa Enerji
|5,94
|-0,50
|26,16
|Enka İnşaat
|5,55
|2,21
|24,88
|Erbosan
|17,07
|6,49
|12,27
|Ereğli Demir Çelik
|6,39
|2,90
|4,72
|Ersu Gıda
|1,17
|13,59
|27,17
|Escort Teknoloji
|0,67
|-8,22
|-11,84
|Etiler Gıda
|3,75
|17,55
|76,06
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,19
|12,26
|69,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,76
|4,11
|19,69
|Euro Yat. Ort.
|0,77
|4,05
|22,89
|Euro Yatırım Holding
|1,68
|9,09
|205,45
|Fenerbahçe Futbol
|7,63
|2,97
|10,26
|Finans Portföy Altın BYF
|25,14
|3,71
|27,81
|Finans Portföy Gümüş BYF
|21,10
|4,77
|21,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,63
|-0,75
|-1,13
|F-M İzmit Piston
|16,16
|-2,12
|5,13
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,04
|-0,33
|97,53
|Ford Otosan
|59,00
|-2,07
|24,19
|Formet Çelik Kapı
|5,70
|-0,87
|348,82
|Frigo Pak Gıda
|8,98
|21,68
|428,24
|Galatasaray Sportif
|1,53
|1,32
|23,39
|Garanti Bankası
|9,05
|1,34
|13,69
|Garanti Faktoring
|3,00
|12,36
|51,52
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|-3,13
|-15,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,00
|1,27
|31,00
|Gedik Yatırım Holding
|3,52
|-1,40
|49,79
|Gediz Ambalaj
|5,33
|2,70
|31,79
|Gentaş
|1,35
|0,00
|-1,65
|Gersan Elektrik
|2,12
|0,95
|-13,13
|Global Men. Değ.
|0,82
|-18,81
|74,47
|Global Yat. Holding
|4,22
|2,18
|41,14
|Good-Year
|2,53
|2,43
|-23,76
|Göltaş Çimento
|9,93
|0,00
|-18,90
|Gözde Girişim
|2,50
|-2,34
|-6,37
|GSD Denizcilik
|1,50
|4,17
|30,43
|GSD Holding
|0,82
|-1,20
|2,50
|Gübre Fabrik.
|4,06
|9,73
|37,16
|Güler Yat. Holding
|1,33
|0,00
|24,30
|Güneş Sigorta
|1,28
|6,67
|-8,71
|Halk GMYO
|0,84
|-1,18
|30,57
|Halk Sigorta
|0,97
|4,30
|9,91
|Hatay Tekstil
|3,77
|-1,57
|9,33
|Hedef Girişim
|1,51
|-7,93
|30,17
|Hektaş
|14,74
|2,79
|59,01
|HUB Girişim
|2,65
|-4,33
|40,96
|Hürriyet Gzt.
|0,71
|1,43
|-23,66
|ICBC Turkey Bank
|3,32
|5,06
|-32,66
|İdealist Danışmanlık
|7,01
|-0,71
|-35,09
|İdealist GMYO
|2,92
|6,57
|79,14
|İhlas Ev Aletleri
|1,32
|15,79
|304,13
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|-24,07
|-12,72
|İhlas Gazetecilik
|2,19
|-0,90
|259,02
|İhlas Holding
|0,51
|-1,92
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,62
|-1,59
|87,88
|İndeks Bilgisayar
|7,31
|-8,28
|31,27
|Info Yatırım
|2,74
|-3,52
|166,02
|İntema
|6,66
|0,91
|11,06
|İpek Doğal Enerji
|5,84
|-2,99
|8,75
|İskenderun Demir Çelik
|6,13
|2,00
|30,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
YORUM YAZ