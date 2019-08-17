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Yatırımcı rehberi (8)

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

TümhisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,64-0,61-15,90
ABD Dolar BYF536,501,364,70
Acıpayam Selüloz3,74-1,5817,07
Adana Çimento (A)5,54-1,9516,48
Adana Çimento (B)3,93-2,2421,84
Adana Çimento (C)1,04-3,70-15,52
Adel Kalemcilik10,99-2,48-0,09
Adese Alışveriş Ticaret1,0212,09-56,41
Afyon Çimento3,82-1,04-16,78
Ak Enerji0,50-1,96-20,63
Akbank6,93-8,8217,76
Akçansa5,68-8,53-13,18
Akdenız Güvenlık Hız.1,51-3,82-24,88
Akfen GMYO2,199,5032,73
Akın Tekstil8,59-3,48-5,24
Akiş GMYO2,18-3,11-4,34
Akmerkez GMYO19,740,6127,94
Aksa8,20-4,2123,60
Aksa Enerji2,571,98-4,10
Aksigorta4,893,3855,76
Aksu Enerji8,16-0,735,70
Alarko Carrıer32,90-1,26-16,41
Alarko GMYO41,20-0,53-2,43
Alarko Holding3,765,3292,79
Albaraka PY Batışehir GMYF1.201,900,133,11
Albaraka PY Dükkan GMYF1.136,600,123,28
Albaraka PY One Tower GMYF1.151,000,123,24
Albaraka Türk1,13-5,04-7,38
Alcatel Lucent Teletaş6,01-5,064,34
Alkim Kağıt3,51-1,13-2,34
Alkim Kimya26,60-1,1223,49
Altınyağ0,40-2,44-9,09
Altınyunus Çeşme2,89-1,70-6,81
Anadolu Cam2,35-7,48-8,37
Anadolu Efes23,26-3,4115,88
Anadolu Grubu Holding13,292,3131,14
Anadolu Hayat Emek.4,94-0,20-13,25
Anadolu Isuzu8,11-2,6431,23
Anadolu Sigorta4,01-0,252,15
Anel Elektrik1,70-2,304,94
Arçelik16,70-0,545,76
Arena Bilgisayar3,48-7,69-21,09
Armada Bilgisayar9,63-0,523,66
Arsan Tekstil2,040,4925,93
Artı Yatırım Holding0,86-1,15-1,15
Aselsan16,90-1,80-29,62
Aslan Çimento24,882,73-11,65
Ata GMYO3,99-0,50-0,50
Atakule GMYO1,12-5,88-14,88
Atlantis Yatırım Holding0,382,70111,11
Atlas Yat. Ort.0,811,25-5,81
AvivaSA Emeklilik Hayat8,660,8117,04
Avrasya GMYO1,301,5647,73
Avrasya Petrol ve Tur.1,160,877,41
Avrasya Stratejik GMYF1.273,600,022,19
Avrupa Yatırım Holding1,941,57-20,16
Ayen Enerji1,893,284,96
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,784,7129,42
Aygaz9,20-5,15-7,48
Bagfaş7,708,3059,75
Bak Ambalaj5,19-1,7010,23
Balatacılar Balatacılık0,280,00-15,15
Bantaş Ambalaj1,48-1,3317,93
Banvit16,11-0,6249,30
Baştaş Başkent Çimento1,71-5,00-15,35
Batı Çimento2,52-3,084,56
Batısöke Çimento0,97-5,83-11,01
Bera Holding1,800,56-12,62
Berkosan Yalıtım1,65-2,94-8,84
Beşiktaş Futbol Yat.1,46-0,68-9,88
Beyaz Filo2,880,705,49
Bilici Yatırım2,350,4385,84
Bim Mağazalar50,103,9416,96
Birko Mensucat0,25-13,79-16,67
Birlik Mensucat0,750,00-35,90
Bizim Mağazaları8,63-0,4626,91
Bizim Portföy Altın BYF239,901,9520,58
Bolu Çimento2,14-4,04-30,69
Bomonti Elektrik1,203,45150,00
Borusan Mannesmann7,93-3,2913,13
Borusan Yat. Paz.33,82-6,06-6,65
Bosch Fren Sistemleri180,20-2,4417,95
Bossa3,90-2,99-7,23
Boyner Perakende Yat.8,250,98109,39
Brisa5,25-4,55-17,06
Burçelik3,42-3,126,54
Burçelik Vana2,22-4,3150,00
Bursa Çimento4,00-4,99-9,09
Carrefoursa2,91-3,96-16,38
Ceo Event Medya5,47-0,55
Coca Cola İçecek33,12-6,6012,02
Cosmos Yat. Holding1,050,008,25
Credıtwest Faktorıng1,483,5042,31
Çelebi91,05-3,9156,05
Çelik Halat3,75-2,09-30,59
Çemaş Döküm0,710,00-6,58
Çemtaş5,001,21-16,16
Çimbeton27,00-2,39-5,59
Çimentaş10,53-2,50-17,09
Çimsa6,07-1,62-19,60
Çuhadaroğlu Metal1,943,198,99
Dagi Giyim1,44-2,0416,13
Dagi Yatırım Holding1,42-0,7040,59
Dardanel0,954,40-13,64
Datagate Bilgisayar5,86-1,5136,92
Demısaş Döküm2,30-14,810,10
Denge Holding1,41-1,4021,55
Deniz GMYO3,12-0,322,63
Denizbank19,500,052,09
Denizli Cam9,48-1,46-17,71
Derimod11,81-6,9336,22
Derlüks Deri1,96-5,31
Desa Deri2,30-1,2932,95
Despec Bilgisayar2,88-0,695,44
Deva Holding5,422,8564,74
Diriteks Diriliş Tekstil0,90-1,1015,38
Ditaş Doğan5,24-0,382,37
DJ İstanbul 20 HY BYF34,70-3,158,74
DO-CO495,00-1,244,45
Doğan Burda3,103,332,99
Doğan Holding1,290,0038,52
Doğtaş Kelebek Mobilya0,95-3,06-22,13
Doğusan1,30-0,76-39,94
Doğuş GMYO2,20-2,224,27
Doğuş Otomotiv4,70-4,478,29
Döktaş Dökümcülük26,104,40220,25
Duran Doğan Basım7,5911,1348,82
Dyo Boya3,37-1,1716,21
Eczacıbaşı İlaç2,31-1,70-4,76
Eczacıbaşı Yatırım6,11-0,65-4,57
Edip Gayrimenkul0,73-2,67-5,19
Ege Endüstri456,70-12,3846,78
Ege Gübre28,922,1939,80
Ege Profil8,800,341,92
Ege Seramik2,77-1,77-6,46
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,273,8512,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast5,29-5,5437,76
Ekiz Kimya0,34-2,863,03
Emek Elektrik1,084,8510,20
Eminiş Ambalaj0,82-3,53-29,91
Emlak Konut GMYO1,16-3,33-20,37
Enerjisa Enerji5,97-1,1626,79
Enka İnşaat5,43-1,6322,18
Erbosan16,03-4,645,43
Ereğli Demir Çelik6,21-7,731,77
Ersu Gıda1,030,0011,96
Escort Teknoloji0,73-9,88-3,95
Etiler Gıda3,1919,4849,77
Euro Kapital Yat. Ort.1,06-6,1950,57
Euro Trend Yat. Ort.0,73-5,1914,97
Euro Yat. Ort.0,74-2,6318,10
Euro Yatırım Holding1,541,32180,00
Fenerbahçe Futbol7,41-0,407,08
Finans Portföy Altın BYF24,241,7623,23
Finans Portföy Gümüş BYF20,140,2516,15
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,650,00-0,38
F-M İzmit Piston16,512,427,41
Fonet Bilgi Teknolojileri3,05-6,1598,18
Ford Otosan60,255,1526,82
Formet Çelik Kapı5,755,70352,76
Frigo Pak Gıda7,388,69334,12
Galatasaray Sportif1,511,3421,77
Garanti Bankası8,93-8,6012,19
Garanti Faktoring2,671,9134,85
Garanti Yat. Ort.0,64-1,54-12,61
Gedik Y. Men. Değ.3,95-3,8929,37
Gedik Yatırım Holding3,57-3,7751,91
Gediz Ambalaj5,19-4,4228,33
Gentaş1,35-2,17-1,65
Gersan Elektrik2,10-2,33-13,95
Global Men. Değ.1,01-3,81114,89
Global Yat. Holding4,132,7438,13
Good-Year2,47-2,37-25,57
Göltaş Çimento10,08-2,33-18,91
Gözde Girişim2,56-2,66-4,12
GSD Denizcilik1,44-4,0025,22
GSD Holding0,83-1,193,75
Gübre Fabrik.3,70-4,6425,00
Güler Yat. Holding1,330,0024,30
Güneş Sigorta1,20-0,83-14,42
Halk GMYO0,85-3,4132,13
Halk Sigorta0,930,005,38
Hatay Tekstil3,83-4,2511,07
Hedef Girişim1,647,8941,38
Hektaş14,343,8454,69
HUB Girişim2,77-5,7847,34
Hürriyet Gzt.0,70-4,11-24,73
ICBC Turkey Bank3,16-2,77-35,90
İdealist Danışmanlık7,064,75-34,63
İdealist GMYO2,7422,3268,10
İhlas Ev Aletleri1,14-0,87249,02
İhlas Gayrimenkul1,081,8914,95
İhlas Gazetecilik2,216,76262,30
İhlas Holding0,52-1,8962,50
İhlas Yayın Holding0,63-1,5690,91
İndeks Bilgisayar7,97-0,5043,12
Info Yatırım2,844,03175,73
İntema6,60-0,3010,06
İpek Doğal Enerji6,021,8612,10
İskenderun Demir Çelik6,01-6,5328,18


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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