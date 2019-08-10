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Yatırımcı rehberi (8)

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,65-2,94-15,38
ABD Dolar BYF529,30-1,433,30
Acıpayam Selüloz3,805,2618,94
Adana Çimento (A)5,656,3118,79
Adana Çimento (B)4,026,0524,63
Adana Çimento (C)1,089,47-12,27
Adel Kalemcilik11,272,362,45
Adese Alışveriş Ticaret0,910,00-61,11
Afyon Çimento3,86-2,03-15,90
Ak Enerji0,51-1,92-19,05
Akbank7,604,5429,14
Akçansa6,21-6,48-5,08
Akdenız Güvenlık Hız.1,578,28-21,89
Akfen GMYO2,0019,0521,21
Akın Tekstil8,903,01-1,82
Akiş GMYO2,250,00-1,27
Akmerkez GMYO19,622,1327,17
Aksa8,56-4,8929,02
Aksa Enerji2,5210,53-5,97
Aksigorta4,732,1650,67
Aksu Enerji8,22-2,726,48
Alarko Carrıer33,32-5,88-15,35
Alarko GMYO41,42-1,85-1,90
Alarko Holding3,573,7883,05
Albaraka PY Batışehir GMYF1.200,300,102,97
Albaraka PY Dükkan GMYF1.135,200,123,15
Albaraka PY One Tower GMYF1.149,600,123,11
Albaraka Türk1,190,85-2,46
Alcatel Lucent Teletaş6,33-9,839,90
Alkim Kağıt3,55-4,05-1,23
Alkim Kimya26,90-0,7424,88
Altınyağ0,410,00-6,82
Altınyunus Çeşme2,94-1,34-5,20
Anadolu Cam2,54-8,30-0,96
Anadolu Efes24,0813,5819,96
Anadolu Grubu Holding12,996,0428,18
Anadolu Hayat Emek.4,95-0,40-13,07
Anadolu Isuzu8,33-3,7034,79
Anadolu Sigorta4,020,252,40
Anel Elektrik1,74-6,457,41
Arçelik16,79-2,336,33
Arena Bilgisayar3,77-0,26-14,51
Armada Bilgisayar9,68-0,624,20
Arsan Tekstil2,032,5325,31
Artı Yatırım Holding0,870,000,00
Aselsan17,21-8,99-28,33
Aslan Çimento24,22-1,62-13,99
Ata GMYO4,011,010,00
Atakule GMYO1,192,59-9,56
Atlantis Yatırım Holding0,370,00105,56
Atlas Yat. Ort.0,80-6,98-6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat8,59-0,3516,10
Avrasya GMYO1,28-1,5445,45
Avrasya Petrol ve Tur.1,15-1,716,48
Avrasya Stratejik GMYF1.273,400,042,17
Avrupa Yatırım Holding1,910,53-21,40
Ayen Enerji1,83-6,341,63
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,700,0023,61
Aygaz9,70-5,00-2,46
Bagfaş7,11-1,1147,51
Bak Ambalaj5,28-3,1212,14
Balatacılar Balatacılık0,280,00-15,15
Bantaş Ambalaj1,50-1,9619,52
Banvit16,211,0050,23
Baştaş Başkent Çimento1,800,00-10,89
Batı Çimento2,600,787,88
Batısöke Çimento1,039,57-5,50
Bera Holding1,792,29-13,11
Berkosan Yalıtım1,70-0,58-6,08
Beşiktaş Futbol Yat.1,47-2,00-9,26
Beyaz Filo2,86-3,384,76
Bilici Yatırım2,3410,3885,04
Bim Mağazalar48,202,8612,52
Birko Mensucat0,29-6,45-3,33
Birlik Mensucat0,75-2,60-35,90
Bizim Mağazaları8,6712,6027,50
Bizim Portföy Altın BYF235,302,1518,27
Bolu Çimento2,232,36-27,78
Bomonti Elektrik1,16-10,08141,67
Borusan Mannesmann8,200,7416,99
Borusan Yat. Paz.36,00-2,70-0,63
Bosch Fren Sistemleri184,704,1720,90
Bossa4,02-1,47-4,38
Boyner Perakende Yat.8,17-2,74107,36
Brisa5,50-5,66-13,11
Burçelik3,53-2,499,97
Burçelik Vana2,32-6,0756,76
Bursa Çimento4,21-6,03-4,32
Carrefoursa3,03-4,11-12,93
Ceo Event Medya5,50-1,79
Coca Cola İçecek35,467,4519,94
Cosmos Yat. Holding1,051,948,25
Credıtwest Faktorıng1,43-2,0537,50
Çelebi94,751,2362,39
Çelik Halat3,83-4,73-29,11
Çemaş Döküm0,711,43-6,58
Çemtaş4,94-11,63-17,17
Çimbeton27,661,77-3,29
Çimentaş10,80-6,25-14,96
Çimsa6,17-5,95-18,28
Çuhadaroğlu Metal1,88-2,595,62
Dagi Giyim1,471,3818,55
Dagi Yatırım Holding1,43-2,0541,58
Dardanel0,91-1,09-17,27
Datagate Bilgisayar5,95-11,3339,02
Demısaş Döküm2,70-3,2317,51
Denge Holding1,43-7,1423,28
Deniz GMYO3,13-0,322,96
Denizbank19,49-2,452,04
Denizli Cam9,621,16-16,49
Derimod12,69-4,3046,37
Derlüks Deri2,070,00
Desa Deri2,33-1,2734,68
Despec Bilgisayar2,90-0,346,17
Deva Holding5,27-1,1360,18
Diriteks Diriliş Tekstil0,91-5,2116,67
Ditaş Doğan5,260,002,76
DJ İstanbul 20 HY BYF35,83-1,7812,28
DO-CO501,201,275,75
Doğan Burda3,000,67-0,33
Doğan Holding1,29-1,5338,52
Doğtaş Kelebek Mobilya0,980,00-19,67
Doğusan1,31-0,76-39,48
Doğuş GMYO2,25-0,446,64
Doğuş Otomotiv4,920,4113,36
Döktaş Dökümcülük25,001,30206,75
Duran Doğan Basım6,83-4,7433,92
Dyo Boya3,416,9017,59
Eczacıbaşı İlaç2,35-0,42-3,11
Eczacıbaşı Yatırım6,150,33-3,94
Edip Gayrimenkul0,75-3,85-2,60
Ege Endüstri521,200,3967,51
Ege Gübre28,30-7,9436,80
Ege Profil8,77-3,091,57
Ege Seramik2,82-4,73-4,77
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,26-3,708,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast5,60-2,6145,83
Ekiz Kimya0,356,066,06
Emek Elektrik1,033,005,10
Eminiş Ambalaj0,85-2,30-27,35
Emlak Konut GMYO1,20-0,83-17,62
Enerjisa Enerji6,04-0,3328,28
Enka İnşaat5,52-5,9624,21
Erbosan16,816,8710,56
Ereğli Demir Çelik6,73-6,7910,30
Ersu Gıda1,033,0011,96
Escort Teknoloji0,812,536,58
Etiler Gıda2,6724,1925,35
Euro Kapital Yat. Ort.1,13-9,6060,52
Euro Trend Yat. Ort.0,77-1,2821,27
Euro Yat. Ort.0,76-3,8021,29
Euro Yatırım Holding1,52-29,95176,36
Fenerbahçe Futbol7,44-1,067,51
Finans Portföy Altın BYF23,822,4121,10
Finans Portföy Gümüş BYF20,094,3115,86
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,650,00-0,38
F-M İzmit Piston16,121,904,87
Fonet Bilgi Teknolojileri3,25-1,52111,18
Ford Otosan57,30-2,0520,61
Formet Çelik Kapı5,4419,04328,35
Frigo Pak Gıda6,7923,01299,41
Galatasaray Sportif1,490,6820,16
Garanti Bankası9,771,7722,74
Garanti Faktoring2,62-1,1332,32
Garanti Yat. Ort.0,650,00-11,25
Gedik Y. Men. Değ.4,115,3834,61
Gedik Yatırım Holding3,71-2,3757,87
Gediz Ambalaj5,431,1234,26
Gentaş1,38-2,130,54
Gersan Elektrik2,15-2,27-11,90
Global Men. Değ.1,0514,13123,40
Global Yat. Holding4,0214,5334,45
Good-Year2,53-1,17-23,76
Göltaş Çimento10,32-5,49-16,98
Gözde Girişim2,63-7,39-1,50
GSD Denizcilik1,50-1,9630,43
GSD Holding0,84-1,185,00
Gübre Fabrik.3,886,3031,08
Güler Yat. Holding1,33-2,9224,30
Güneş Sigorta1,211,68-13,71
Halk GMYO0,884,7636,79
Halk Sigorta0,930,005,38
Hatay Tekstil4,001,7816,00
Hedef Girişim1,52-2,5631,03
Hektaş13,81-0,2248,98
HUB Girişim2,940,3456,38
Hürriyet Gzt.0,73-3,95-21,51
ICBC Turkey Bank3,25-3,27-34,08
İdealist Danışmanlık6,74-6,52-37,59
İdealist GMYO2,24-16,7337,42
İhlas Ev Aletleri1,150,00252,09
İhlas Gayrimenkul1,063,9212,82
İhlas Gazetecilik2,078,38239,34
İhlas Holding0,538,1665,63
İhlas Yayın Holding0,641,5993,94
İndeks Bilgisayar8,01-3,7343,84
Info Yatırım2,73-1,80165,05
İntema6,62-0,1510,39
İpek Doğal Enerji5,9115,8810,06
İskenderun Demir Çelik6,43-6,9537,14


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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