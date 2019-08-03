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Yatırımcı rehberi (8)

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,70-1,73-12,82
ABD Dolar BYF537,00-1,124,80
Acıpayam Selüloz3,61-6,9613,00
Adana Çimento (A)6,761,9611,74
Adana Çimento (B)4,832,9917,52
Adana Çimento (C)1,13-1,74-19,86
Adel Kalemcilik11,011,760,09
Adese Alışveriş Ticaret0,91-2,15-61,11
Afyon Çimento3,94-3,19-14,16
Ak Enerji0,520,00-17,46
Akbank7,27-4,0923,54
Akçansa6,64-1,781,50
Akdenız Güvenlık Hız.1,450,00-27,86
Akfen GMYO1,687,011,82
Akın Tekstil8,640,12-4,69
Akiş GMYO2,250,45-1,27
Akmerkez GMYO19,21-0,9824,51
Aksa9,00-4,0535,65
Aksa Enerji2,28-6,94-14,93
Aksigorta4,635,7147,48
Aksu Enerji8,45-3,109,46
Alarko Carrıer35,40-0,62-10,06
Alarko GMYO42,201,59-0,06
Alarko Holding3,443,9376,38
Albaraka PY Batışehir GMYF1.199,100,122,87
Albaraka PY Dükkan GMYF1.133,800,123,03
Albaraka PY One Tower GMYF1.148,200,122,99
Albaraka Türk1,18-2,48-3,28
Alcatel Lucent Teletaş7,023,0821,87
Alkim Kağıt3,700,002,95
Alkim Kimya27,10-1,4525,81
Altınyağ0,41-4,65-6,82
Altınyunus Çeşme2,982,76-3,91
Anadolu Cam2,77-2,128,00
Anadolu Efes21,20-1,215,61
Anadolu Grubu Holding12,253,7320,88
Anadolu Hayat Emek.4,97-0,60-12,72
Anadolu Isuzu8,6511,4739,97
Anadolu Sigorta4,01-3,142,15
Anel Elektrik1,862,2014,81
Arçelik17,19-18,148,87
Arena Bilgisayar3,78-5,50-14,29
Armada Bilgisayar9,74-0,614,84
Arsan Tekstil1,980,0022,22
Artı Yatırım Holding0,870,000,00
Aselsan18,910,32-21,25
Aslan Çimento24,62-1,68-12,57
Ata GMYO3,970,76-1,00
Atakule GMYO1,160,87-11,84
Atlantis Yatırım Holding0,37-2,63105,56
Atlas Yat. Ort.0,868,860,00
AvivaSA Emeklilik Hayat8,620,0016,50
Avrasya GMYO1,30-0,7647,73
Avrasya Petrol ve Tur.1,170,008,33
Avrasya Stratejik GMYF1.272,900,042,13
Avrupa Yatırım Holding1,90-0,52-21,81
Ayen Enerji2,557,148,51
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,703,0323,61
Aygaz10,210,392,67
Bagfaş7,193,9049,17
Bak Ambalaj5,455,0115,75
Balatacılar Balatacılık0,28-3,45-15,15
Bantaş Ambalaj1,530,0021,91
Banvit16,050,1948,75
Baştaş Başkent Çimento1,801,12-10,89
Batı Çimento2,58-2,277,05
Batısöke Çimento0,94-2,08-13,76
Bera Holding1,75-2,78-15,05
Berkosan Yalıtım1,713,64-5,52
Beşiktaş Futbol Yat.1,500,67-7,41
Beyaz Filo2,96-1,338,42
Bilici Yatırım2,128,1667,65
Bim Mağazalar46,860,269,39
Birko Mensucat0,3119,233,33
Birlik Mensucat0,775,48-34,19
Bizim Mağazaları7,702,6713,24
Bizim Portföy Altın BYF230,35-0,7515,78
Bolu Çimento2,42-5,10-29,45
Bomonti Elektrik1,2948,28168,75
Borusan Mannesmann8,14-1,2116,13
Borusan Yat. Paz.37,00-1,862,13
Bosch Fren Sistemleri177,304,2916,05
Bossa4,08-0,24-2,95
Boyner Perakende Yat.8,403,96113,20
Brisa5,83-1,69-7,90
Burçelik3,621,4012,77
Burçelik Vana2,4727,9866,89
Bursa Çimento4,48-1,541,82
Carrefoursa3,160,00-9,20
Ceo Event Medya5,60-3,95
Coca Cola İçecek33,00-2,9411,62
Cosmos Yat. Holding1,03-1,906,19
Credıtwest Faktorıng1,4619,6740,38
Çelebi93,600,9260,42
Çelik Halat4,02-2,90-25,60
Çemaş Döküm0,70-1,41-7,89
Çemtaş5,59-4,12-6,27
Çimbeton27,180,74-4,97
Çimentaş11,52-35,93-9,29
Çimsa6,560,00-13,11
Çuhadaroğlu Metal1,93-1,538,43
Dagi Giyim1,45-2,0316,94
Dagi Yatırım Holding1,463,5544,55
Dardanel0,921,10-16,36
Datagate Bilgisayar6,717,3656,78
Demısaş Döküm2,792,2021,43
Denge Holding1,540,0032,76
Deniz GMYO3,14-0,953,29
Denizbank19,98-8,184,61
Denizli Cam9,51-2,66-17,45
Derimod13,26-7,6652,94
Derlüks Deri2,07-0,96
Desa Deri2,36-2,8836,42
Despec Bilgisayar2,91-1,366,53
Deva Holding5,33-6,9862,01
Diriteks Diriliş Tekstil0,9620,0023,08
Ditaş Doğan5,26-2,592,76
DJ İstanbul 20 HY BYF36,48-3,3414,32
DO-CO494,90-6,534,43
Doğan Burda2,98-4,79-1,00
Doğan Holding1,319,1740,66
Doğtaş Kelebek Mobilya0,98-2,97-19,67
Doğusan1,32-8,33-39,02
Doğuş GMYO2,260,447,11
Doğuş Otomotiv4,90-4,6712,90
Döktaş Dökümcülük24,684,49202,82
Duran Doğan Basım7,17-0,2840,59
Dyo Boya3,194,5910,00
Eczacıbaşı İlaç2,36-2,48-2,70
Eczacıbaşı Yatırım6,13-1,29-4,25
Edip Gayrimenkul0,786,851,30
Ege Endüstri519,20-4,2866,87
Ege Gübre30,749,5548,60
Ege Profil9,050,114,81
Ege Seramik2,962,07-0,04
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,273,8512,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast5,754,7449,74
Ekiz Kimya0,336,450,00
Emek Elektrik1,0013,642,04
Eminiş Ambalaj0,87-1,14-25,64
Emlak Konut GMYO1,21-3,97-16,93
Enerjisa Enerji6,06-3,6628,70
Enka İnşaat5,871,0332,08
Erbosan15,737,813,46
Ereğli Demir Çelik7,22-6,2318,33
Ersu Gıda1,001,018,70
Escort Teknoloji0,799,723,95
Etiler Gıda2,15-6,520,94
Euro Kapital Yat. Ort.1,256,8477,56
Euro Trend Yat. Ort.0,783,4522,84
Euro Yat. Ort.0,794,5126,08
Euro Yatırım Holding2,17-9,21294,55
Fenerbahçe Futbol7,520,408,67
Finans Portföy Altın BYF23,260,5218,25
Finans Portföy Gümüş BYF19,26-2,2311,07
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,65-2,21-0,38
F-M İzmit Piston15,820,442,92
Fonet Bilgi Teknolojileri3,300,00114,42
Ford Otosan58,50-6,5523,13
Formet Çelik Kapı4,578,29259,84
Frigo Pak Gıda5,528,24224,71
Galatasaray Sportif1,482,0719,35
Garanti Bankası9,60-2,4420,60
Garanti Faktoring2,65-3,6433,84
Garanti Yat. Ort.0,653,17-11,25
Gedik Y. Men. Değ.3,907,1427,73
Gedik Yatırım Holding3,8025,8361,70
Gediz Ambalaj5,370,5632,78
Gentaş1,412,922,72
Gersan Elektrik2,20-3,08-9,85
Global Men. Değ.0,9212,2095,74
Global Yat. Holding3,515,0917,39
Good-Year2,56-0,39-22,85
Göltaş Çimento10,92-1,89-12,15
Gözde Girişim2,841,436,37
GSD Denizcilik1,530,0033,04
GSD Holding0,851,196,25
Gübre Fabrik.3,6513,7123,31
Güler Yat. Holding1,371,4828,04
Güneş Sigorta1,1910,19-15,13
Halk GMYO0,84-5,6230,57
Halk Sigorta0,931,095,38
Hatay Tekstil3,930,0013,97
Hedef Girişim1,561,3034,48
Hektaş13,844,0649,30
HUB Girişim2,931,7455,85
Hürriyet Gzt.0,76-1,30-18,28
ICBC Turkey Bank3,36-3,72-31,85
İdealist Danışmanlık7,21-13,96-33,24
İdealist GMYO2,69-29,4065,03
İhlas Ev Aletleri1,151,77252,09
İhlas Gayrimenkul1,027,378,56
İhlas Gazetecilik1,911,60213,11
İhlas Holding0,498,8953,13
İhlas Yayın Holding0,6312,5090,91
İndeks Bilgisayar8,329,9149,41
Info Yatırım2,78-17,75169,90
İntema6,63-1,1910,56
İpek Doğal Enerji5,103,03-5,03
İskenderun Demir Çelik6,910,7347,38


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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