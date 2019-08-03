Yatırımcı rehberi (8)03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,70
|-1,73
|-12,82
|ABD Dolar BYF
|537,00
|-1,12
|4,80
|Acıpayam Selüloz
|3,61
|-6,96
|13,00
|Adana Çimento (A)
|6,76
|1,96
|11,74
|Adana Çimento (B)
|4,83
|2,99
|17,52
|Adana Çimento (C)
|1,13
|-1,74
|-19,86
|Adel Kalemcilik
|11,01
|1,76
|0,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,91
|-2,15
|-61,11
|Afyon Çimento
|3,94
|-3,19
|-14,16
|Ak Enerji
|0,52
|0,00
|-17,46
|Akbank
|7,27
|-4,09
|23,54
|Akçansa
|6,64
|-1,78
|1,50
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,45
|0,00
|-27,86
|Akfen GMYO
|1,68
|7,01
|1,82
|Akın Tekstil
|8,64
|0,12
|-4,69
|Akiş GMYO
|2,25
|0,45
|-1,27
|Akmerkez GMYO
|19,21
|-0,98
|24,51
|Aksa
|9,00
|-4,05
|35,65
|Aksa Enerji
|2,28
|-6,94
|-14,93
|Aksigorta
|4,63
|5,71
|47,48
|Aksu Enerji
|8,45
|-3,10
|9,46
|Alarko Carrıer
|35,40
|-0,62
|-10,06
|Alarko GMYO
|42,20
|1,59
|-0,06
|Alarko Holding
|3,44
|3,93
|76,38
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.199,10
|0,12
|2,87
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.133,80
|0,12
|3,03
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.148,20
|0,12
|2,99
|Albaraka Türk
|1,18
|-2,48
|-3,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,02
|3,08
|21,87
|Alkim Kağıt
|3,70
|0,00
|2,95
|Alkim Kimya
|27,10
|-1,45
|25,81
|Altınyağ
|0,41
|-4,65
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|2,98
|2,76
|-3,91
|Anadolu Cam
|2,77
|-2,12
|8,00
|Anadolu Efes
|21,20
|-1,21
|5,61
|Anadolu Grubu Holding
|12,25
|3,73
|20,88
|Anadolu Hayat Emek.
|4,97
|-0,60
|-12,72
|Anadolu Isuzu
|8,65
|11,47
|39,97
|Anadolu Sigorta
|4,01
|-3,14
|2,15
|Anel Elektrik
|1,86
|2,20
|14,81
|Arçelik
|17,19
|-18,14
|8,87
|Arena Bilgisayar
|3,78
|-5,50
|-14,29
|Armada Bilgisayar
|9,74
|-0,61
|4,84
|Arsan Tekstil
|1,98
|0,00
|22,22
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|0,00
|0,00
|Aselsan
|18,91
|0,32
|-21,25
|Aslan Çimento
|24,62
|-1,68
|-12,57
|Ata GMYO
|3,97
|0,76
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,16
|0,87
|-11,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,37
|-2,63
|105,56
|Atlas Yat. Ort.
|0,86
|8,86
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,62
|0,00
|16,50
|Avrasya GMYO
|1,30
|-0,76
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|0,00
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.272,90
|0,04
|2,13
|Avrupa Yatırım Holding
|1,90
|-0,52
|-21,81
|Ayen Enerji
|2,55
|7,14
|8,51
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,70
|3,03
|23,61
|Aygaz
|10,21
|0,39
|2,67
|Bagfaş
|7,19
|3,90
|49,17
|Bak Ambalaj
|5,45
|5,01
|15,75
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|-3,45
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,53
|0,00
|21,91
|Banvit
|16,05
|0,19
|48,75
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|1,12
|-10,89
|Batı Çimento
|2,58
|-2,27
|7,05
|Batısöke Çimento
|0,94
|-2,08
|-13,76
|Bera Holding
|1,75
|-2,78
|-15,05
|Berkosan Yalıtım
|1,71
|3,64
|-5,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,50
|0,67
|-7,41
|Beyaz Filo
|2,96
|-1,33
|8,42
|Bilici Yatırım
|2,12
|8,16
|67,65
|Bim Mağazalar
|46,86
|0,26
|9,39
|Birko Mensucat
|0,31
|19,23
|3,33
|Birlik Mensucat
|0,77
|5,48
|-34,19
|Bizim Mağazaları
|7,70
|2,67
|13,24
|Bizim Portföy Altın BYF
|230,35
|-0,75
|15,78
|Bolu Çimento
|2,42
|-5,10
|-29,45
|Bomonti Elektrik
|1,29
|48,28
|168,75
|Borusan Mannesmann
|8,14
|-1,21
|16,13
|Borusan Yat. Paz.
|37,00
|-1,86
|2,13
|Bosch Fren Sistemleri
|177,30
|4,29
|16,05
|Bossa
|4,08
|-0,24
|-2,95
|Boyner Perakende Yat.
|8,40
|3,96
|113,20
|Brisa
|5,83
|-1,69
|-7,90
|Burçelik
|3,62
|1,40
|12,77
|Burçelik Vana
|2,47
|27,98
|66,89
|Bursa Çimento
|4,48
|-1,54
|1,82
|Carrefoursa
|3,16
|0,00
|-9,20
|Ceo Event Medya
|5,60
|-3,95
|Coca Cola İçecek
|33,00
|-2,94
|11,62
|Cosmos Yat. Holding
|1,03
|-1,90
|6,19
|Credıtwest Faktorıng
|1,46
|19,67
|40,38
|Çelebi
|93,60
|0,92
|60,42
|Çelik Halat
|4,02
|-2,90
|-25,60
|Çemaş Döküm
|0,70
|-1,41
|-7,89
|Çemtaş
|5,59
|-4,12
|-6,27
|Çimbeton
|27,18
|0,74
|-4,97
|Çimentaş
|11,52
|-35,93
|-9,29
|Çimsa
|6,56
|0,00
|-13,11
|Çuhadaroğlu Metal
|1,93
|-1,53
|8,43
|Dagi Giyim
|1,45
|-2,03
|16,94
|Dagi Yatırım Holding
|1,46
|3,55
|44,55
|Dardanel
|0,92
|1,10
|-16,36
|Datagate Bilgisayar
|6,71
|7,36
|56,78
|Demısaş Döküm
|2,79
|2,20
|21,43
|Denge Holding
|1,54
|0,00
|32,76
|Deniz GMYO
|3,14
|-0,95
|3,29
|Denizbank
|19,98
|-8,18
|4,61
|Denizli Cam
|9,51
|-2,66
|-17,45
|Derimod
|13,26
|-7,66
|52,94
|Derlüks Deri
|2,07
|-0,96
|Desa Deri
|2,36
|-2,88
|36,42
|Despec Bilgisayar
|2,91
|-1,36
|6,53
|Deva Holding
|5,33
|-6,98
|62,01
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,96
|20,00
|23,08
|Ditaş Doğan
|5,26
|-2,59
|2,76
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|36,48
|-3,34
|14,32
|DO-CO
|494,90
|-6,53
|4,43
|Doğan Burda
|2,98
|-4,79
|-1,00
|Doğan Holding
|1,31
|9,17
|40,66
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|-2,97
|-19,67
|Doğusan
|1,32
|-8,33
|-39,02
|Doğuş GMYO
|2,26
|0,44
|7,11
|Doğuş Otomotiv
|4,90
|-4,67
|12,90
|Döktaş Dökümcülük
|24,68
|4,49
|202,82
|Duran Doğan Basım
|7,17
|-0,28
|40,59
|Dyo Boya
|3,19
|4,59
|10,00
|Eczacıbaşı İlaç
|2,36
|-2,48
|-2,70
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,13
|-1,29
|-4,25
|Edip Gayrimenkul
|0,78
|6,85
|1,30
|Ege Endüstri
|519,20
|-4,28
|66,87
|Ege Gübre
|30,74
|9,55
|48,60
|Ege Profil
|9,05
|0,11
|4,81
|Ege Seramik
|2,96
|2,07
|-0,04
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|3,85
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,75
|4,74
|49,74
|Ekiz Kimya
|0,33
|6,45
|0,00
|Emek Elektrik
|1,00
|13,64
|2,04
|Eminiş Ambalaj
|0,87
|-1,14
|-25,64
|Emlak Konut GMYO
|1,21
|-3,97
|-16,93
|Enerjisa Enerji
|6,06
|-3,66
|28,70
|Enka İnşaat
|5,87
|1,03
|32,08
|Erbosan
|15,73
|7,81
|3,46
|Ereğli Demir Çelik
|7,22
|-6,23
|18,33
|Ersu Gıda
|1,00
|1,01
|8,70
|Escort Teknoloji
|0,79
|9,72
|3,95
|Etiler Gıda
|2,15
|-6,52
|0,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,25
|6,84
|77,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,78
|3,45
|22,84
|Euro Yat. Ort.
|0,79
|4,51
|26,08
|Euro Yatırım Holding
|2,17
|-9,21
|294,55
|Fenerbahçe Futbol
|7,52
|0,40
|8,67
|Finans Portföy Altın BYF
|23,26
|0,52
|18,25
|Finans Portföy Gümüş BYF
|19,26
|-2,23
|11,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,65
|-2,21
|-0,38
|F-M İzmit Piston
|15,82
|0,44
|2,92
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,30
|0,00
|114,42
|Ford Otosan
|58,50
|-6,55
|23,13
|Formet Çelik Kapı
|4,57
|8,29
|259,84
|Frigo Pak Gıda
|5,52
|8,24
|224,71
|Galatasaray Sportif
|1,48
|2,07
|19,35
|Garanti Bankası
|9,60
|-2,44
|20,60
|Garanti Faktoring
|2,65
|-3,64
|33,84
|Garanti Yat. Ort.
|0,65
|3,17
|-11,25
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,90
|7,14
|27,73
|Gedik Yatırım Holding
|3,80
|25,83
|61,70
|Gediz Ambalaj
|5,37
|0,56
|32,78
|Gentaş
|1,41
|2,92
|2,72
|Gersan Elektrik
|2,20
|-3,08
|-9,85
|Global Men. Değ.
|0,92
|12,20
|95,74
|Global Yat. Holding
|3,51
|5,09
|17,39
|Good-Year
|2,56
|-0,39
|-22,85
|Göltaş Çimento
|10,92
|-1,89
|-12,15
|Gözde Girişim
|2,84
|1,43
|6,37
|GSD Denizcilik
|1,53
|0,00
|33,04
|GSD Holding
|0,85
|1,19
|6,25
|Gübre Fabrik.
|3,65
|13,71
|23,31
|Güler Yat. Holding
|1,37
|1,48
|28,04
|Güneş Sigorta
|1,19
|10,19
|-15,13
|Halk GMYO
|0,84
|-5,62
|30,57
|Halk Sigorta
|0,93
|1,09
|5,38
|Hatay Tekstil
|3,93
|0,00
|13,97
|Hedef Girişim
|1,56
|1,30
|34,48
|Hektaş
|13,84
|4,06
|49,30
|HUB Girişim
|2,93
|1,74
|55,85
|Hürriyet Gzt.
|0,76
|-1,30
|-18,28
|ICBC Turkey Bank
|3,36
|-3,72
|-31,85
|İdealist Danışmanlık
|7,21
|-13,96
|-33,24
|İdealist GMYO
|2,69
|-29,40
|65,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,15
|1,77
|252,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|7,37
|8,56
|İhlas Gazetecilik
|1,91
|1,60
|213,11
|İhlas Holding
|0,49
|8,89
|53,13
|İhlas Yayın Holding
|0,63
|12,50
|90,91
|İndeks Bilgisayar
|8,32
|9,91
|49,41
|Info Yatırım
|2,78
|-17,75
|169,90
|İntema
|6,63
|-1,19
|10,56
|İpek Doğal Enerji
|5,10
|3,03
|-5,03
|İskenderun Demir Çelik
|6,91
|0,73
|47,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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