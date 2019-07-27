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Yatırımcı rehberi (8)

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,7313,82-11,28
ABD Dolar BYF543,10-0,185,99
Acıpayam Selüloz3,88-3,9621,45
Adana Çimento (A)6,631,229,59
Adana Çimento (B)4,69-0,2114,11
Adana Çimento (C)1,150,00-18,44
Adel Kalemcilik10,821,60-1,64
Adese Alışveriş Ticaret0,93-1,06-60,26
Afyon Çimento4,07-0,49-11,33
Ak Enerji0,521,96-17,46
Akbank7,580,4028,81
Akçansa6,760,753,33
Akdenız Güvenlık Hız.1,450,00-27,86
Akfen GMYO1,573,29-4,85
Akın Tekstil8,63-1,37-4,80
Akiş GMYO2,243,70-1,71
Akmerkez GMYO19,400,3125,74
Aksa9,383,9941,38
Aksa Enerji2,452,08-8,58
Aksigorta4,384,7839,52
Aksu Enerji8,721,1612,95
Alarko Carrıer35,62-0,72-9,50
Alarko GMYO41,54-0,86-1,62
Alarko Holding3,311,5369,72
Albaraka PY Batışehir GMYF1.197,700,122,75
Albaraka PY Dükkan GMYF1.132,400,122,90
Albaraka PY One Tower GMYF1.146,800,122,86
Albaraka Türk1,21-0,82-0,82
Alcatel Lucent Teletaş6,81-2,5818,23
Alkim Kağıt3,70-1,862,95
Alkim Kimya27,50-3,9827,66
Altınyağ0,4313,16-2,27
Altınyunus Çeşme2,900,35-6,49
Anadolu Cam2,83-1,3910,34
Anadolu Efes21,465,516,91
Anadolu Grubu Holding11,815,2616,53
Anadolu Hayat Emek.5,000,40-12,20
Anadolu Isuzu7,766,8925,57
Anadolu Sigorta4,14-2,365,46
Anel Elektrik1,821,1112,35
Arçelik21,004,3733,00
Arena Bilgisayar4,003,36-9,30
Armada Bilgisayar9,80-2,005,49
Arsan Tekstil1,984,2122,22
Artı Yatırım Holding0,870,000,00
Aselsan18,853,63-21,50
Aslan Çimento25,041,05-11,08
Ata GMYO3,940,00-1,75
Atakule GMYO1,150,88-12,60
Atlantis Yatırım Holding0,385,56111,11
Atlas Yat. Ort.0,79-3,66-8,14
AvivaSA Emeklilik Hayat8,62-1,9316,50
Avrasya GMYO1,310,7748,86
Avrasya Petrol ve Tur.1,170,008,33
Avrasya Stratejik GMYF1.272,400,042,09
Avrupa Yatırım Holding1,917,91-21,40
Ayen Enerji2,382,151,28
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,65-2,9419,97
Aygaz10,175,282,27
Bagfaş6,924,3743,57
Bak Ambalaj5,19-4,3010,23
Balatacılar Balatacılık0,290,00-12,12
Bantaş Ambalaj1,530,0021,91
Banvit16,021,3948,47
Baştaş Başkent Çimento1,78-1,11-11,88
Batı Çimento2,646,459,54
Batısöke Çimento0,963,23-11,93
Bera Holding1,80-0,55-12,62
Berkosan Yalıtım1,650,61-8,84
Beşiktaş Futbol Yat.1,49-0,67-8,02
Beyaz Filo3,00-5,069,89
Bilici Yatırım1,960,0054,99
Bim Mağazalar46,742,059,11
Birko Mensucat0,268,33-13,33
Birlik Mensucat0,731,39-37,61
Bizim Mağazaları7,5010,7810,29
Bizim Portföy Altın BYF232,10-0,3916,66
Bolu Çimento2,550,00-25,66
Bomonti Elektrik0,874,8281,25
Borusan Mannesmann8,24-1,0817,56
Borusan Yat. Paz.37,700,324,06
Bosch Fren Sistemleri170,005,3911,28
Bossa4,093,28-2,72
Boyner Perakende Yat.8,081,64105,08
Brisa5,93-0,34-6,32
Burçelik3,57-2,1911,21
Burçelik Vana1,9320,6230,41
Bursa Çimento4,554,123,41
Carrefoursa3,161,94-9,20
Ceo Event Medya5,83-0,34
Coca Cola İçecek34,002,9115,00
Cosmos Yat. Holding1,050,968,25
Credıtwest Faktorıng1,221,6717,31
Çelebi92,750,1658,96
Çelik Halat4,142,48-23,37
Çemaş Döküm0,711,43-6,58
Çemtaş5,830,17-2,24
Çimbeton26,982,35-5,66
Çimentaş17,982,2841,57
Çimsa6,561,23-13,11
Çuhadaroğlu Metal1,96-0,5110,11
Dagi Giyim1,484,9619,35
Dagi Yatırım Holding1,413,6839,60
Dardanel0,911,11-17,27
Datagate Bilgisayar6,251,1346,03
Demısaş Döküm2,730,0018,82
Denge Holding1,54-1,9132,76
Deniz GMYO3,170,964,28
Denizbank21,761,1213,93
Denizli Cam9,772,30-15,19
Derimod14,36-15,3365,63
Derlüks Deri2,09-0,95
Desa Deri2,43-2,8040,46
Despec Bilgisayar2,951,728,00
Deva Holding5,730,5374,16
Diriteks Diriliş Tekstil0,8014,292,56
Ditaş Doğan5,401,895,49
DJ İstanbul 20 HY BYF37,741,2618,27
DO-CO529,501,1211,73
Doğan Burda3,133,643,99
Doğan Holding1,200,8428,85
Doğtaş Kelebek Mobilya1,01-0,98-17,21
Doğusan1,440,70-33,47
Doğuş GMYO2,250,456,64
Doğuş Otomotiv5,140,3918,43
Döktaş Dökümcülük23,629,25189,82
Duran Doğan Basım7,193,6040,98
Dyo Boya3,05-0,655,17
Eczacıbaşı İlaç2,420,41-0,23
Eczacıbaşı Yatırım6,210,81-3,00
Edip Gayrimenkul0,730,00-5,19
Ege Endüstri542,401,0174,32
Ege Gübre28,066,3735,64
Ege Profil9,04-0,334,70
Ege Seramik2,90-1,02-2,07
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,260,008,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast5,495,9842,97
Ekiz Kimya0,310,00-6,06
Emek Elektrik0,88-1,12-10,20
Eminiş Ambalaj0,88-3,30-24,79
Emlak Konut GMYO1,262,44-13,50
Enerjisa Enerji6,291,2933,59
Enka İnşaat5,810,5230,73
Erbosan14,590,00-4,04
Ereğli Demir Çelik7,70-0,2626,19
Ersu Gıda0,994,217,61
Escort Teknoloji0,721,41-5,26
Etiler Gıda2,3014,437,98
Euro Kapital Yat. Ort.1,1826,8866,20
Euro Trend Yat. Ort.0,768,5718,75
Euro Yat. Ort.0,7610,1420,63
Euro Yatırım Holding2,3910,65334,55
Fenerbahçe Futbol7,49-2,358,24
Finans Portföy Altın BYF23,14-0,9417,64
Finans Portföy Gümüş BYF19,701,6513,61
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,71-7,511,88
F-M İzmit Piston15,750,832,46
Fonet Bilgi Teknolojileri3,30-6,52114,42
Ford Otosan62,600,0031,76
Formet Çelik Kapı4,22-5,59232,28
Frigo Pak Gıda5,1010,39200,00
Galatasaray Sportif1,45-1,3616,94
Garanti Bankası9,842,5023,62
Garanti Faktoring2,754,5638,89
Garanti Yat. Ort.0,631,61-13,98
Gedik Y. Men. Değ.3,642,2519,21
Gedik Yatırım Holding3,025,2328,51
Gediz Ambalaj5,34-0,7432,04
Gentaş1,370,00-0,19
Gersan Elektrik2,271,79-6,98
Global Men. Değ.0,8220,5974,47
Global Yat. Holding3,345,7011,71
Good-Year2,570,00-22,55
Göltaş Çimento11,134,51-10,46
Gözde Girişim2,80-3,784,87
GSD Denizcilik1,530,6633,04
GSD Holding0,841,205,00
Gübre Fabrik.3,216,648,45
Güler Yat. Holding1,350,7526,17
Güneş Sigorta1,08-0,92-22,98
Halk GMYO0,895,9538,35
Halk Sigorta0,920,004,25
Hatay Tekstil3,93-4,1513,97
Hedef Girişim1,544,0532,76
Hektaş13,30-1,9943,47
HUB Girişim2,885,4953,19
Hürriyet Gzt.0,772,67-17,20
ICBC Turkey Bank3,49-3,86-29,21
İdealist Danışmanlık8,3823,42-22,41
İdealist GMYO3,8183,17133,74
İhlas Ev Aletleri1,13-0,88245,96
İhlas Gayrimenkul0,954,401,11
İhlas Gazetecilik1,88-1,05208,20
İhlas Holding0,454,6540,63
İhlas Yayın Holding0,56-1,7569,70
İndeks Bilgisayar7,570,8035,94
Info Yatırım3,3811,18228,16
İntema6,71-0,1511,89
İpek Doğal Enerji4,950,81-7,82
İskenderun Demir Çelik6,860,1546,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:05
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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