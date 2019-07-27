Yatırımcı rehberi (8)27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:05
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,73
|13,82
|-11,28
|ABD Dolar BYF
|543,10
|-0,18
|5,99
|Acıpayam Selüloz
|3,88
|-3,96
|21,45
|Adana Çimento (A)
|6,63
|1,22
|9,59
|Adana Çimento (B)
|4,69
|-0,21
|14,11
|Adana Çimento (C)
|1,15
|0,00
|-18,44
|Adel Kalemcilik
|10,82
|1,60
|-1,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,93
|-1,06
|-60,26
|Afyon Çimento
|4,07
|-0,49
|-11,33
|Ak Enerji
|0,52
|1,96
|-17,46
|Akbank
|7,58
|0,40
|28,81
|Akçansa
|6,76
|0,75
|3,33
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,45
|0,00
|-27,86
|Akfen GMYO
|1,57
|3,29
|-4,85
|Akın Tekstil
|8,63
|-1,37
|-4,80
|Akiş GMYO
|2,24
|3,70
|-1,71
|Akmerkez GMYO
|19,40
|0,31
|25,74
|Aksa
|9,38
|3,99
|41,38
|Aksa Enerji
|2,45
|2,08
|-8,58
|Aksigorta
|4,38
|4,78
|39,52
|Aksu Enerji
|8,72
|1,16
|12,95
|Alarko Carrıer
|35,62
|-0,72
|-9,50
|Alarko GMYO
|41,54
|-0,86
|-1,62
|Alarko Holding
|3,31
|1,53
|69,72
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.197,70
|0,12
|2,75
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.132,40
|0,12
|2,90
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.146,80
|0,12
|2,86
|Albaraka Türk
|1,21
|-0,82
|-0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,81
|-2,58
|18,23
|Alkim Kağıt
|3,70
|-1,86
|2,95
|Alkim Kimya
|27,50
|-3,98
|27,66
|Altınyağ
|0,43
|13,16
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|2,90
|0,35
|-6,49
|Anadolu Cam
|2,83
|-1,39
|10,34
|Anadolu Efes
|21,46
|5,51
|6,91
|Anadolu Grubu Holding
|11,81
|5,26
|16,53
|Anadolu Hayat Emek.
|5,00
|0,40
|-12,20
|Anadolu Isuzu
|7,76
|6,89
|25,57
|Anadolu Sigorta
|4,14
|-2,36
|5,46
|Anel Elektrik
|1,82
|1,11
|12,35
|Arçelik
|21,00
|4,37
|33,00
|Arena Bilgisayar
|4,00
|3,36
|-9,30
|Armada Bilgisayar
|9,80
|-2,00
|5,49
|Arsan Tekstil
|1,98
|4,21
|22,22
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|0,00
|0,00
|Aselsan
|18,85
|3,63
|-21,50
|Aslan Çimento
|25,04
|1,05
|-11,08
|Ata GMYO
|3,94
|0,00
|-1,75
|Atakule GMYO
|1,15
|0,88
|-12,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|5,56
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,79
|-3,66
|-8,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,62
|-1,93
|16,50
|Avrasya GMYO
|1,31
|0,77
|48,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|0,00
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.272,40
|0,04
|2,09
|Avrupa Yatırım Holding
|1,91
|7,91
|-21,40
|Ayen Enerji
|2,38
|2,15
|1,28
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,65
|-2,94
|19,97
|Aygaz
|10,17
|5,28
|2,27
|Bagfaş
|6,92
|4,37
|43,57
|Bak Ambalaj
|5,19
|-4,30
|10,23
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|0,00
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,53
|0,00
|21,91
|Banvit
|16,02
|1,39
|48,47
|Baştaş Başkent Çimento
|1,78
|-1,11
|-11,88
|Batı Çimento
|2,64
|6,45
|9,54
|Batısöke Çimento
|0,96
|3,23
|-11,93
|Bera Holding
|1,80
|-0,55
|-12,62
|Berkosan Yalıtım
|1,65
|0,61
|-8,84
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,49
|-0,67
|-8,02
|Beyaz Filo
|3,00
|-5,06
|9,89
|Bilici Yatırım
|1,96
|0,00
|54,99
|Bim Mağazalar
|46,74
|2,05
|9,11
|Birko Mensucat
|0,26
|8,33
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,73
|1,39
|-37,61
|Bizim Mağazaları
|7,50
|10,78
|10,29
|Bizim Portföy Altın BYF
|232,10
|-0,39
|16,66
|Bolu Çimento
|2,55
|0,00
|-25,66
|Bomonti Elektrik
|0,87
|4,82
|81,25
|Borusan Mannesmann
|8,24
|-1,08
|17,56
|Borusan Yat. Paz.
|37,70
|0,32
|4,06
|Bosch Fren Sistemleri
|170,00
|5,39
|11,28
|Bossa
|4,09
|3,28
|-2,72
|Boyner Perakende Yat.
|8,08
|1,64
|105,08
|Brisa
|5,93
|-0,34
|-6,32
|Burçelik
|3,57
|-2,19
|11,21
|Burçelik Vana
|1,93
|20,62
|30,41
|Bursa Çimento
|4,55
|4,12
|3,41
|Carrefoursa
|3,16
|1,94
|-9,20
|Ceo Event Medya
|5,83
|-0,34
|Coca Cola İçecek
|34,00
|2,91
|15,00
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|0,96
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,22
|1,67
|17,31
|Çelebi
|92,75
|0,16
|58,96
|Çelik Halat
|4,14
|2,48
|-23,37
|Çemaş Döküm
|0,71
|1,43
|-6,58
|Çemtaş
|5,83
|0,17
|-2,24
|Çimbeton
|26,98
|2,35
|-5,66
|Çimentaş
|17,98
|2,28
|41,57
|Çimsa
|6,56
|1,23
|-13,11
|Çuhadaroğlu Metal
|1,96
|-0,51
|10,11
|Dagi Giyim
|1,48
|4,96
|19,35
|Dagi Yatırım Holding
|1,41
|3,68
|39,60
|Dardanel
|0,91
|1,11
|-17,27
|Datagate Bilgisayar
|6,25
|1,13
|46,03
|Demısaş Döküm
|2,73
|0,00
|18,82
|Denge Holding
|1,54
|-1,91
|32,76
|Deniz GMYO
|3,17
|0,96
|4,28
|Denizbank
|21,76
|1,12
|13,93
|Denizli Cam
|9,77
|2,30
|-15,19
|Derimod
|14,36
|-15,33
|65,63
|Derlüks Deri
|2,09
|-0,95
|Desa Deri
|2,43
|-2,80
|40,46
|Despec Bilgisayar
|2,95
|1,72
|8,00
|Deva Holding
|5,73
|0,53
|74,16
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,80
|14,29
|2,56
|Ditaş Doğan
|5,40
|1,89
|5,49
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|37,74
|1,26
|18,27
|DO-CO
|529,50
|1,12
|11,73
|Doğan Burda
|3,13
|3,64
|3,99
|Doğan Holding
|1,20
|0,84
|28,85
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,01
|-0,98
|-17,21
|Doğusan
|1,44
|0,70
|-33,47
|Doğuş GMYO
|2,25
|0,45
|6,64
|Doğuş Otomotiv
|5,14
|0,39
|18,43
|Döktaş Dökümcülük
|23,62
|9,25
|189,82
|Duran Doğan Basım
|7,19
|3,60
|40,98
|Dyo Boya
|3,05
|-0,65
|5,17
|Eczacıbaşı İlaç
|2,42
|0,41
|-0,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,21
|0,81
|-3,00
|Edip Gayrimenkul
|0,73
|0,00
|-5,19
|Ege Endüstri
|542,40
|1,01
|74,32
|Ege Gübre
|28,06
|6,37
|35,64
|Ege Profil
|9,04
|-0,33
|4,70
|Ege Seramik
|2,90
|-1,02
|-2,07
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|0,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,49
|5,98
|42,97
|Ekiz Kimya
|0,31
|0,00
|-6,06
|Emek Elektrik
|0,88
|-1,12
|-10,20
|Eminiş Ambalaj
|0,88
|-3,30
|-24,79
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|2,44
|-13,50
|Enerjisa Enerji
|6,29
|1,29
|33,59
|Enka İnşaat
|5,81
|0,52
|30,73
|Erbosan
|14,59
|0,00
|-4,04
|Ereğli Demir Çelik
|7,70
|-0,26
|26,19
|Ersu Gıda
|0,99
|4,21
|7,61
|Escort Teknoloji
|0,72
|1,41
|-5,26
|Etiler Gıda
|2,30
|14,43
|7,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,18
|26,88
|66,20
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,76
|8,57
|18,75
|Euro Yat. Ort.
|0,76
|10,14
|20,63
|Euro Yatırım Holding
|2,39
|10,65
|334,55
|Fenerbahçe Futbol
|7,49
|-2,35
|8,24
|Finans Portföy Altın BYF
|23,14
|-0,94
|17,64
|Finans Portföy Gümüş BYF
|19,70
|1,65
|13,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,71
|-7,51
|1,88
|F-M İzmit Piston
|15,75
|0,83
|2,46
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,30
|-6,52
|114,42
|Ford Otosan
|62,60
|0,00
|31,76
|Formet Çelik Kapı
|4,22
|-5,59
|232,28
|Frigo Pak Gıda
|5,10
|10,39
|200,00
|Galatasaray Sportif
|1,45
|-1,36
|16,94
|Garanti Bankası
|9,84
|2,50
|23,62
|Garanti Faktoring
|2,75
|4,56
|38,89
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|1,61
|-13,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,64
|2,25
|19,21
|Gedik Yatırım Holding
|3,02
|5,23
|28,51
|Gediz Ambalaj
|5,34
|-0,74
|32,04
|Gentaş
|1,37
|0,00
|-0,19
|Gersan Elektrik
|2,27
|1,79
|-6,98
|Global Men. Değ.
|0,82
|20,59
|74,47
|Global Yat. Holding
|3,34
|5,70
|11,71
|Good-Year
|2,57
|0,00
|-22,55
|Göltaş Çimento
|11,13
|4,51
|-10,46
|Gözde Girişim
|2,80
|-3,78
|4,87
|GSD Denizcilik
|1,53
|0,66
|33,04
|GSD Holding
|0,84
|1,20
|5,00
|Gübre Fabrik.
|3,21
|6,64
|8,45
|Güler Yat. Holding
|1,35
|0,75
|26,17
|Güneş Sigorta
|1,08
|-0,92
|-22,98
|Halk GMYO
|0,89
|5,95
|38,35
|Halk Sigorta
|0,92
|0,00
|4,25
|Hatay Tekstil
|3,93
|-4,15
|13,97
|Hedef Girişim
|1,54
|4,05
|32,76
|Hektaş
|13,30
|-1,99
|43,47
|HUB Girişim
|2,88
|5,49
|53,19
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|2,67
|-17,20
|ICBC Turkey Bank
|3,49
|-3,86
|-29,21
|İdealist Danışmanlık
|8,38
|23,42
|-22,41
|İdealist GMYO
|3,81
|83,17
|133,74
|İhlas Ev Aletleri
|1,13
|-0,88
|245,96
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|4,40
|1,11
|İhlas Gazetecilik
|1,88
|-1,05
|208,20
|İhlas Holding
|0,45
|4,65
|40,63
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|-1,75
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|7,57
|0,80
|35,94
|Info Yatırım
|3,38
|11,18
|228,16
|İntema
|6,71
|-0,15
|11,89
|İpek Doğal Enerji
|4,95
|0,81
|-7,82
|İskenderun Demir Çelik
|6,86
|0,15
|46,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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