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Yatırımcı rehberi (8)

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,50-1,96-23,08
ABD Dolar BYF554,702,448,26
Acıpayam Selüloz3,36-3,455,17
Adana Çimento (A)6,46-4,446,78
Adana Çimento (B)4,56-6,1710,95
Adana Çimento (C)1,12-0,88-20,57
Adel Kalemcilik10,610,47-3,55
Adese Alışveriş Ticaret0,91-4,21-61,11
Afyon Çimento3,82-4,74-16,78
Ak Enerji0,49-7,55-22,22
Akbank7,29-3,3223,88
Akçansa6,46-2,56-1,26
Akdenız Güvenlık Hız.1,41-4,08-29,85
Akfen GMYO1,47-1,34-10,91
Akın Tekstil8,33-6,93-8,11
Akiş GMYO2,28-0,87-5,44
Akmerkez GMYO19,401,3125,74
Aksa8,59-5,2929,47
Aksa Enerji2,28-6,56-14,93
Aksigorta4,15-3,4932,19
Aksu Enerji8,200,616,22
Alarko Carrıer34,32-3,76-12,80
Alarko GMYO40,54-4,84-3,99
Alarko Holding3,03-3,8155,36
Albaraka PY Batışehir GMYF1.194,900,122,50
Albaraka PY Dükkan GMYF1.129,600,122,64
Albaraka PY One Tower GMYF1.144,000,122,61
Albaraka Türk1,15-4,17-5,74
Alcatel Lucent Teletaş6,65-3,6215,45
Alkim Kağıt3,60-4,510,16
Alkim Kimya27,703,3628,59
Altınyağ0,38-5,00-13,64
Altınyunus Çeşme2,85-6,25-8,10
Anadolu Cam2,75-3,517,22
Anadolu Efes19,83-0,15-1,21
Anadolu Grubu Holding10,60-4,764,59
Anadolu Hayat Emek.4,80-1,03-15,71
Anadolu Isuzu6,91-3,8911,81
Anadolu Sigorta4,203,196,99
Anel Elektrik1,76-2,228,64
Arçelik19,771,7525,21
Arena Bilgisayar3,68-1,60-16,55
Armada Bilgisayar10,121,208,93
Arsan Tekstil1,84-1,6013,58
Artı Yatırım Holding0,88-1,121,15
Aselsan16,68-7,69-30,54
Aslan Çimento23,82-6,00-15,41
Ata GMYO3,850,79-3,99
Atakule GMYO1,07-4,46-18,68
Atlantis Yatırım Holding0,38-2,56111,11
Atlas Yat. Ort.0,80-2,44-6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat8,61-3,2616,37
Avrasya GMYO1,26-1,5643,18
Avrasya Petrol ve Tur.1,14-5,005,56
Avrasya Stratejik GMYF1.271,500,042,02
Avrupa Yatırım Holding1,80-7,22-25,93
Ayen Enerji2,29-5,37-2,55
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,642,5019,24
Aygaz9,073,07-8,79
Bagfaş6,46-1,8234,02
Bak Ambalaj5,21-2,252,76
Balatacılar Balatacılık0,28-3,45-15,15
Bantaş Ambalaj1,46-5,1916,33
Banvit14,14-3,8131,05
Baştaş Başkent Çimento1,80-0,55-10,89
Batı Çimento2,24-4,68-7,05
Batısöke Çimento0,91-3,19-16,51
Bera Holding1,75-5,91-15,05
Berkosan Yalıtım1,55-1,27-14,36
Beşiktaş Futbol Yat.1,44-5,26-11,11
Beyaz Filo3,16-4,5315,75
Bilici Yatırım1,888,0548,67
Bim Mağazalar87,351,451,96
Birko Mensucat0,24-4,00-20,00
Birlik Mensucat0,71-5,33-39,32
Bizim Mağazaları6,37-7,14-6,32
Bizim Portföy Altın BYF233,152,2617,19
Bolu Çimento2,50-6,72-27,11
Bomonti Elektrik0,81-1,2268,75
Borusan Mannesmann7,73-6,9810,28
Borusan Yat. Paz.37,60-3,543,79
Bosch Fren Sistemleri158,00-0,883,42
Bossa3,81-1,55-9,38
Boyner Perakende Yat.7,930,13101,27
Brisa5,72-5,77-9,64
Burçelik3,115,42-3,12
Burçelik Vana1,49-1,320,68
Bursa Çimento4,331,17-1,59
Carrefoursa3,00-3,54-13,79
Ceo Event Medya5,645,42
Coca Cola İçecek32,020,258,30
Cosmos Yat. Holding0,93-12,26-4,12
Credıtwest Faktorıng1,09-3,544,81
Çelebi93,00-4,8159,39
Çelik Halat3,86-3,74-28,56
Çemaş Döküm0,69-2,82-9,21
Çemtaş5,868,72-1,74
Çimbeton25,80-4,09-9,79
Çimentaş17,262,3735,91
Çimsa6,24-3,41-17,35
Çuhadaroğlu Metal1,90-3,066,74
Dagi Giyim1,37-13,2910,48
Dagi Yatırım Holding1,36-9,3334,65
Dardanel0,90-4,26-18,18
Datagate Bilgisayar5,75-3,0434,35
Demısaş Döküm2,69-0,7417,08
Denge Holding1,53-11,5631,90
Deniz GMYO3,08-3,141,32
Denizbank20,88-4,839,32
Denizli Cam9,12-4,60-20,83
Derimod13,8013,9659,17
Derlüks Deri2,06-13,08
Desa Deri2,48-4,9843,35
Despec Bilgisayar2,74-2,490,31
Deva Holding5,44-0,3765,35
Diriteks Diriliş Tekstil0,67-6,94-14,10
Ditaş Doğan5,04-6,67-1,54
DJ İstanbul 20 HY BYF35,62-1,9811,63
DO-CO554,701,2615,85
Doğan Burda2,90-4,29-3,65
Doğan Holding1,192,5927,78
Doğtaş Kelebek Mobilya0,94-5,05-22,95
Doğusan1,284,07-40,86
Doğuş GMYO2,20-2,654,27
Doğuş Otomotiv5,629,1329,49
Döktaş Dökümcülük18,3811,66125,52
Duran Doğan Basım6,653,2630,39
Dyo Boya2,89-3,34-0,34
Eczacıbaşı İlaç2,29-3,78-5,59
Eczacıbaşı Yatırım5,98-2,61-6,60
Edip Gayrimenkul0,68-4,23-11,69
Ege Endüstri508,003,8963,27
Ege Gübre25,500,3923,27
Ege Profil8,93-2,303,42
Ege Seramik2,930,69-1,05
Egeli & Co Tarım Girişim0,130,000,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,25-3,854,17
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast4,90-8,7527,60
Ekiz Kimya0,29-3,33-12,12
Emek Elektrik0,9416,05-4,08
Eminiş Ambalaj0,89-2,20-23,93
Emlak Konut GMYO1,16-3,33-20,37
Enerjisa Enerji6,104,1029,55
Enka İnşaat5,830,3431,18
Erbosan14,25-3,32-6,28
Ereğli Demir Çelik7,22-4,7518,33
Ersu Gıda0,93-1,061,09
Escort Teknoloji0,69-2,82-9,21
Etiler Gıda1,53-3,77-28,17
Euro Kapital Yat. Ort.0,9418,9932,39
Euro Trend Yat. Ort.0,66-1,493,13
Euro Yat. Ort.0,66-2,944,76
Euro Yatırım Holding2,156,97290,91
Fenerbahçe Futbol7,41-0,807,08
Finans Portföy Altın BYF23,392,7718,91
Finans Portföy Gümüş BYF18,423,086,23
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,80-7,595,26
F-M İzmit Piston15,14-4,48-1,51
Fonet Bilgi Teknolojileri7,58-6,42121,64
Ford Otosan59,650,0025,55
Formet Çelik Kapı5,000,20293,70
Frigo Pak Gıda4,143,76143,53
Galatasaray Sportif1,41-4,7313,71
Garanti Bankası9,26-8,7716,33
Garanti Faktoring2,47-1,9824,75
Garanti Yat. Ort.0,60-3,23-18,07
Gedik Y. Men. Değ.3,45-3,6312,99
Gedik Yatırım Holding2,68-1,1114,04
Gediz Ambalaj5,281,3430,55
Gentaş1,28-5,19-6,75
Gersan Elektrik2,08-9,57-14,77
Global Men. Değ.0,48-2,042,13
Global Yat. Holding3,03-1,941,34
Good-Year2,49-5,32-24,96
Göltaş Çimento10,19-7,70-18,02
Gözde Girişim2,741,862,62
GSD Denizcilik1,482,0728,70
GSD Holding0,81-4,711,25
Gübre Fabrik.2,52-5,62-14,86
Güler Yat. Holding1,28-3,0319,63
Güneş Sigorta1,13-8,13-24,67
Halk GMYO0,82-3,5327,47
Halk Sigorta0,89-4,300,85
Hatay Tekstil3,76-1,579,04
Hedef Girişim1,250,817,76
Hektaş12,94-9,7639,59
HUB Girişim2,60-2,9938,30
Hürriyet Gzt.0,73-2,67-21,51
ICBC Turkey Bank3,29-8,61-33,27
İdealist Danışmanlık6,74-22,88-37,59
İdealist GMYO1,90-0,5216,56
İhlas Ev Aletleri1,037,29215,35
İhlas Gayrimenkul0,851,19-9,53
İhlas Gazetecilik1,892,72209,84
İhlas Holding0,41-2,3828,12
İhlas Yayın Holding0,53-3,6460,61
İndeks Bilgisayar6,951,4624,81
Info Yatırım2,6726,54159,22
İntema6,891,9214,90
İpek Doğal Enerji4,69-6,76-12,66
İskenderun Demir Çelik6,61-1,3440,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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