Yatırımcı rehberi (8)13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,50
|-1,96
|-23,08
|ABD Dolar BYF
|554,70
|2,44
|8,26
|Acıpayam Selüloz
|3,36
|-3,45
|5,17
|Adana Çimento (A)
|6,46
|-4,44
|6,78
|Adana Çimento (B)
|4,56
|-6,17
|10,95
|Adana Çimento (C)
|1,12
|-0,88
|-20,57
|Adel Kalemcilik
|10,61
|0,47
|-3,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,91
|-4,21
|-61,11
|Afyon Çimento
|3,82
|-4,74
|-16,78
|Ak Enerji
|0,49
|-7,55
|-22,22
|Akbank
|7,29
|-3,32
|23,88
|Akçansa
|6,46
|-2,56
|-1,26
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,41
|-4,08
|-29,85
|Akfen GMYO
|1,47
|-1,34
|-10,91
|Akın Tekstil
|8,33
|-6,93
|-8,11
|Akiş GMYO
|2,28
|-0,87
|-5,44
|Akmerkez GMYO
|19,40
|1,31
|25,74
|Aksa
|8,59
|-5,29
|29,47
|Aksa Enerji
|2,28
|-6,56
|-14,93
|Aksigorta
|4,15
|-3,49
|32,19
|Aksu Enerji
|8,20
|0,61
|6,22
|Alarko Carrıer
|34,32
|-3,76
|-12,80
|Alarko GMYO
|40,54
|-4,84
|-3,99
|Alarko Holding
|3,03
|-3,81
|55,36
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.194,90
|0,12
|2,50
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.129,60
|0,12
|2,64
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.144,00
|0,12
|2,61
|Albaraka Türk
|1,15
|-4,17
|-5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,65
|-3,62
|15,45
|Alkim Kağıt
|3,60
|-4,51
|0,16
|Alkim Kimya
|27,70
|3,36
|28,59
|Altınyağ
|0,38
|-5,00
|-13,64
|Altınyunus Çeşme
|2,85
|-6,25
|-8,10
|Anadolu Cam
|2,75
|-3,51
|7,22
|Anadolu Efes
|19,83
|-0,15
|-1,21
|Anadolu Grubu Holding
|10,60
|-4,76
|4,59
|Anadolu Hayat Emek.
|4,80
|-1,03
|-15,71
|Anadolu Isuzu
|6,91
|-3,89
|11,81
|Anadolu Sigorta
|4,20
|3,19
|6,99
|Anel Elektrik
|1,76
|-2,22
|8,64
|Arçelik
|19,77
|1,75
|25,21
|Arena Bilgisayar
|3,68
|-1,60
|-16,55
|Armada Bilgisayar
|10,12
|1,20
|8,93
|Arsan Tekstil
|1,84
|-1,60
|13,58
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|-1,12
|1,15
|Aselsan
|16,68
|-7,69
|-30,54
|Aslan Çimento
|23,82
|-6,00
|-15,41
|Ata GMYO
|3,85
|0,79
|-3,99
|Atakule GMYO
|1,07
|-4,46
|-18,68
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|-2,56
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|-2,44
|-6,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,61
|-3,26
|16,37
|Avrasya GMYO
|1,26
|-1,56
|43,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|-5,00
|5,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.271,50
|0,04
|2,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|-7,22
|-25,93
|Ayen Enerji
|2,29
|-5,37
|-2,55
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,64
|2,50
|19,24
|Aygaz
|9,07
|3,07
|-8,79
|Bagfaş
|6,46
|-1,82
|34,02
|Bak Ambalaj
|5,21
|-2,25
|2,76
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|-3,45
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,46
|-5,19
|16,33
|Banvit
|14,14
|-3,81
|31,05
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|-0,55
|-10,89
|Batı Çimento
|2,24
|-4,68
|-7,05
|Batısöke Çimento
|0,91
|-3,19
|-16,51
|Bera Holding
|1,75
|-5,91
|-15,05
|Berkosan Yalıtım
|1,55
|-1,27
|-14,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,44
|-5,26
|-11,11
|Beyaz Filo
|3,16
|-4,53
|15,75
|Bilici Yatırım
|1,88
|8,05
|48,67
|Bim Mağazalar
|87,35
|1,45
|1,96
|Birko Mensucat
|0,24
|-4,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,71
|-5,33
|-39,32
|Bizim Mağazaları
|6,37
|-7,14
|-6,32
|Bizim Portföy Altın BYF
|233,15
|2,26
|17,19
|Bolu Çimento
|2,50
|-6,72
|-27,11
|Bomonti Elektrik
|0,81
|-1,22
|68,75
|Borusan Mannesmann
|7,73
|-6,98
|10,28
|Borusan Yat. Paz.
|37,60
|-3,54
|3,79
|Bosch Fren Sistemleri
|158,00
|-0,88
|3,42
|Bossa
|3,81
|-1,55
|-9,38
|Boyner Perakende Yat.
|7,93
|0,13
|101,27
|Brisa
|5,72
|-5,77
|-9,64
|Burçelik
|3,11
|5,42
|-3,12
|Burçelik Vana
|1,49
|-1,32
|0,68
|Bursa Çimento
|4,33
|1,17
|-1,59
|Carrefoursa
|3,00
|-3,54
|-13,79
|Ceo Event Medya
|5,64
|5,42
|Coca Cola İçecek
|32,02
|0,25
|8,30
|Cosmos Yat. Holding
|0,93
|-12,26
|-4,12
|Credıtwest Faktorıng
|1,09
|-3,54
|4,81
|Çelebi
|93,00
|-4,81
|59,39
|Çelik Halat
|3,86
|-3,74
|-28,56
|Çemaş Döküm
|0,69
|-2,82
|-9,21
|Çemtaş
|5,86
|8,72
|-1,74
|Çimbeton
|25,80
|-4,09
|-9,79
|Çimentaş
|17,26
|2,37
|35,91
|Çimsa
|6,24
|-3,41
|-17,35
|Çuhadaroğlu Metal
|1,90
|-3,06
|6,74
|Dagi Giyim
|1,37
|-13,29
|10,48
|Dagi Yatırım Holding
|1,36
|-9,33
|34,65
|Dardanel
|0,90
|-4,26
|-18,18
|Datagate Bilgisayar
|5,75
|-3,04
|34,35
|Demısaş Döküm
|2,69
|-0,74
|17,08
|Denge Holding
|1,53
|-11,56
|31,90
|Deniz GMYO
|3,08
|-3,14
|1,32
|Denizbank
|20,88
|-4,83
|9,32
|Denizli Cam
|9,12
|-4,60
|-20,83
|Derimod
|13,80
|13,96
|59,17
|Derlüks Deri
|2,06
|-13,08
|Desa Deri
|2,48
|-4,98
|43,35
|Despec Bilgisayar
|2,74
|-2,49
|0,31
|Deva Holding
|5,44
|-0,37
|65,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,67
|-6,94
|-14,10
|Ditaş Doğan
|5,04
|-6,67
|-1,54
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|35,62
|-1,98
|11,63
|DO-CO
|554,70
|1,26
|15,85
|Doğan Burda
|2,90
|-4,29
|-3,65
|Doğan Holding
|1,19
|2,59
|27,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,94
|-5,05
|-22,95
|Doğusan
|1,28
|4,07
|-40,86
|Doğuş GMYO
|2,20
|-2,65
|4,27
|Doğuş Otomotiv
|5,62
|9,13
|29,49
|Döktaş Dökümcülük
|18,38
|11,66
|125,52
|Duran Doğan Basım
|6,65
|3,26
|30,39
|Dyo Boya
|2,89
|-3,34
|-0,34
|Eczacıbaşı İlaç
|2,29
|-3,78
|-5,59
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,98
|-2,61
|-6,60
|Edip Gayrimenkul
|0,68
|-4,23
|-11,69
|Ege Endüstri
|508,00
|3,89
|63,27
|Ege Gübre
|25,50
|0,39
|23,27
|Ege Profil
|8,93
|-2,30
|3,42
|Ege Seramik
|2,93
|0,69
|-1,05
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,25
|-3,85
|4,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|4,90
|-8,75
|27,60
|Ekiz Kimya
|0,29
|-3,33
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,94
|16,05
|-4,08
|Eminiş Ambalaj
|0,89
|-2,20
|-23,93
|Emlak Konut GMYO
|1,16
|-3,33
|-20,37
|Enerjisa Enerji
|6,10
|4,10
|29,55
|Enka İnşaat
|5,83
|0,34
|31,18
|Erbosan
|14,25
|-3,32
|-6,28
|Ereğli Demir Çelik
|7,22
|-4,75
|18,33
|Ersu Gıda
|0,93
|-1,06
|1,09
|Escort Teknoloji
|0,69
|-2,82
|-9,21
|Etiler Gıda
|1,53
|-3,77
|-28,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,94
|18,99
|32,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|-1,49
|3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|-2,94
|4,76
|Euro Yatırım Holding
|2,15
|6,97
|290,91
|Fenerbahçe Futbol
|7,41
|-0,80
|7,08
|Finans Portföy Altın BYF
|23,39
|2,77
|18,91
|Finans Portföy Gümüş BYF
|18,42
|3,08
|6,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,80
|-7,59
|5,26
|F-M İzmit Piston
|15,14
|-4,48
|-1,51
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,58
|-6,42
|121,64
|Ford Otosan
|59,65
|0,00
|25,55
|Formet Çelik Kapı
|5,00
|0,20
|293,70
|Frigo Pak Gıda
|4,14
|3,76
|143,53
|Galatasaray Sportif
|1,41
|-4,73
|13,71
|Garanti Bankası
|9,26
|-8,77
|16,33
|Garanti Faktoring
|2,47
|-1,98
|24,75
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|-3,23
|-18,07
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,45
|-3,63
|12,99
|Gedik Yatırım Holding
|2,68
|-1,11
|14,04
|Gediz Ambalaj
|5,28
|1,34
|30,55
|Gentaş
|1,28
|-5,19
|-6,75
|Gersan Elektrik
|2,08
|-9,57
|-14,77
|Global Men. Değ.
|0,48
|-2,04
|2,13
|Global Yat. Holding
|3,03
|-1,94
|1,34
|Good-Year
|2,49
|-5,32
|-24,96
|Göltaş Çimento
|10,19
|-7,70
|-18,02
|Gözde Girişim
|2,74
|1,86
|2,62
|GSD Denizcilik
|1,48
|2,07
|28,70
|GSD Holding
|0,81
|-4,71
|1,25
|Gübre Fabrik.
|2,52
|-5,62
|-14,86
|Güler Yat. Holding
|1,28
|-3,03
|19,63
|Güneş Sigorta
|1,13
|-8,13
|-24,67
|Halk GMYO
|0,82
|-3,53
|27,47
|Halk Sigorta
|0,89
|-4,30
|0,85
|Hatay Tekstil
|3,76
|-1,57
|9,04
|Hedef Girişim
|1,25
|0,81
|7,76
|Hektaş
|12,94
|-9,76
|39,59
|HUB Girişim
|2,60
|-2,99
|38,30
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|-2,67
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|3,29
|-8,61
|-33,27
|İdealist Danışmanlık
|6,74
|-22,88
|-37,59
|İdealist GMYO
|1,90
|-0,52
|16,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|7,29
|215,35
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|1,19
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|1,89
|2,72
|209,84
|İhlas Holding
|0,41
|-2,38
|28,12
|İhlas Yayın Holding
|0,53
|-3,64
|60,61
|İndeks Bilgisayar
|6,95
|1,46
|24,81
|Info Yatırım
|2,67
|26,54
|159,22
|İntema
|6,89
|1,92
|14,90
|İpek Doğal Enerji
|4,69
|-6,76
|-12,66
|İskenderun Demir Çelik
|6,61
|-1,34
|40,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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