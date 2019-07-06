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Yatırımcı rehberi (8)

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:41
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,53-0,65-21,54
ABD Dolar BYF541,50-2,775,68
Acıpayam Selüloz3,484,828,93
Adana Çimento (A)6,762,2711,74
Adana Çimento (B)4,865,4218,25
Adana Çimento (C)1,131,80-19,86
Adel Kalemcilik10,56-0,09-4,00
Adese Alışveriş Ticaret0,951,06-59,40
Afyon Çimento4,015,53-12,64
Ak Enerji0,531,92-15,87
Akbank7,5410,8828,13
Akçansa6,635,571,34
Akdenız Güvenlık Hız.1,475,00-26,87
Akfen GMYO1,490,68-9,70
Akın Tekstil8,957,57-1,27
Akiş GMYO2,30-2,54-4,61
Akmerkez GMYO19,150,0024,12
Aksa9,07-1,9536,71
Aksa Enerji2,444,72-8,96
Aksigorta4,30-3,3736,97
Aksu Enerji8,15-1,935,57
Alarko Carrıer35,661,02-9,40
Alarko GMYO42,60-0,700,89
Alarko Holding3,15-1,2561,51
Albaraka PY Batışehir GMYF1.193,500,122,38
Albaraka PY Dükkan GMYF1.128,200,132,52
Albaraka PY One Tower GMYF1.142,600,132,48
Albaraka Türk1,203,45-1,64
Alcatel Lucent Teletaş6,905,5019,79
Alkim Kağıt3,772,174,89
Alkim Kimya26,800,8324,42
Altınyağ0,4014,29-9,09
Altınyunus Çeşme3,04-1,62-1,98
Anadolu Cam2,852,8911,12
Anadolu Efes19,86-0,15-1,06
Anadolu Grubu Holding11,135,709,82
Anadolu Hayat Emek.4,85-3,58-14,83
Anadolu Isuzu7,191,1316,34
Anadolu Sigorta4,070,493,68
Anel Elektrik1,800,5611,11
Arçelik19,43-0,1023,05
Arena Bilgisayar3,749,36-15,19
Armada Bilgisayar10,00-0,307,64
Arsan Tekstil1,87-0,5315,43
Artı Yatırım Holding0,890,002,30
Aselsan18,070,39-24,75
Aslan Çimento25,341,20-10,01
Ata GMYO3,82-3,54-4,74
Atakule GMYO1,12-10,40-14,88
Atlantis Yatırım Holding0,390,00116,67
Atlas Yat. Ort.0,825,13-4,65
AvivaSA Emeklilik Hayat8,90-0,8920,29
Avrasya GMYO1,28-3,0345,45
Avrasya Petrol ve Tur.1,204,3511,11
Avrasya Stratejik GMYF1.271,000,041,98
Avrupa Yatırım Holding1,9416,17-20,16
Ayen Enerji2,423,422,98
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,60-1,2316,33
Aygaz8,800,23-11,51
Bagfaş6,580,4636,51
Bak Ambalaj5,334,515,13
Balatacılar Balatacılık0,290,00-12,12
Bantaş Ambalaj1,541,3222,71
Banvit14,705,1536,24
Baştaş Başkent Çimento1,813,43-10,40
Batı Çimento2,3515,20-2,49
Batısöke Çimento0,942,17-13,76
Bera Holding1,862,76-9,71
Berkosan Yalıtım1,573,29-13,26
Beşiktaş Futbol Yat.1,523,40-6,17
Beyaz Filo3,3115,7321,25
Bilici Yatırım1,748,7537,60
Bim Mağazalar86,108,100,50
Birko Mensucat0,254,17-16,67
Birlik Mensucat0,752,74-35,90
Bizim Mağazaları6,863,000,88
Bizim Portföy Altın BYF228,00-3,5714,60
Bolu Çimento2,688,94-21,87
Bomonti Elektrik0,82-1,2070,83
Borusan Mannesmann8,315,8618,56
Borusan Yat. Paz.38,9810,187,60
Bosch Fren Sistemleri159,401,214,34
Bossa3,87-0,51-7,95
Boyner Perakende Yat.7,921,41101,02
Brisa6,072,02-4,11
Burçelik2,953,87-8,10
Burçelik Vana1,511,342,03
Bursa Çimento4,285,68-2,73
Carrefoursa3,11-2,20-10,63
Ceo Event Medya5,351,90
Coca Cola İçecek31,946,898,03
Cosmos Yat. Holding1,060,009,28
Credıtwest Faktorıng1,139,718,65
Çelebi97,70-2,3067,45
Çelik Halat4,010,50-25,78
Çemaş Döküm0,711,43-6,58
Çemtaş5,395,07-9,62
Çimbeton26,903,46-5,94
Çimentaş16,862,3132,76
Çimsa6,463,86-14,44
Çuhadaroğlu Metal1,965,3810,11
Dagi Giyim1,5812,8627,42
Dagi Yatırım Holding1,50-1,3248,51
Dardanel0,94-2,08-14,55
Datagate Bilgisayar5,932,6038,55
Demısaş Döküm2,711,8817,95
Denge Holding1,73-9,4249,14
Deniz GMYO3,18-3,644,61
Denizbank21,94-2,2314,87
Denizli Cam9,560,31-17,01
Derimod12,118,6139,68
Derlüks Deri2,37
Desa Deri2,611,1650,87
Despec Bilgisayar2,812,932,87
Deva Holding5,46-1,4465,96
Diriteks Diriliş Tekstil0,720,00-7,69
Ditaş Doğan5,402,085,49
DJ İstanbul 20 HY BYF36,344,3413,88
DO-CO547,80-1,9914,41
Doğan Burda3,03-2,880,66
Doğan Holding1,161,7524,56
Doğtaş Kelebek Mobilya0,990,00-18,85
Doğusan1,239,82-43,17
Doğuş GMYO2,260,007,11
Doğuş Otomotiv5,15-5,6818,66
Döktaş Dökümcülük16,469,73101,96
Duran Doğan Basım6,4421,5126,27
Dyo Boya2,990,673,10
Eczacıbaşı İlaç2,381,28-1,88
Eczacıbaşı Yatırım6,141,32-4,10
Edip Gayrimenkul0,71-4,05-7,79
Ege Endüstri489,00-1,0157,16
Ege Gübre25,402,0122,78
Ege Profil9,14-0,985,85
Ege Seramik2,91-1,36-1,73
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,26-3,708,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast5,377,4039,84
Ekiz Kimya0,303,45-9,09
Emek Elektrik0,811,25-17,35
Eminiş Ambalaj0,911,11-22,22
Emlak Konut GMYO1,206,19-17,62
Enerjisa Enerji5,866,3524,46
Enka İnşaat5,816,2230,73
Erbosan14,741,03-3,05
Ereğli Demir Çelik7,58-3,6824,23
Ersu Gıda0,9410,592,17
Escort Teknoloji0,710,00-6,58
Etiler Gıda1,5928,23-25,35
Euro Kapital Yat. Ort.0,798,2211,27
Euro Trend Yat. Ort.0,673,084,69
Euro Yat. Ort.0,683,037,94
Euro Yatırım Holding2,0113,56265,45
Fenerbahçe Futbol7,470,407,95
Finans Portföy Altın BYF22,76-3,5615,71
Finans Portföy Gümüş BYF17,87-4,693,06
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,038,2113,91
F-M İzmit Piston15,852,723,11
Fonet Bilgi Teknolojileri8,103,32136,84
Ford Otosan59,65-4,5625,55
Formet Çelik Kapı4,993,96292,91
Frigo Pak Gıda3,992,31134,71
Galatasaray Sportif1,480,6819,35
Garanti Bankası10,1511,5427,51
Garanti Faktoring2,52-8,7027,27
Garanti Yat. Ort.0,621,64-15,34
Gedik Y. Men. Değ.3,580,5617,25
Gedik Yatırım Holding2,71-0,3715,32
Gediz Ambalaj5,21-2,0728,82
Gentaş1,354,29-1,65
Gersan Elektrik2,3020,42-5,75
Global Men. Değ.0,490,004,26
Global Yat. Holding3,095,103,34
Good-Year2,630,00-20,74
Göltaş Çimento11,043,76-11,18
Gözde Girişim2,690,750,75
GSD Denizcilik1,45-1,3626,09
GSD Holding0,852,416,25
Gübre Fabrik.2,673,89-9,80
Güler Yat. Holding1,3210,0023,36
Güneş Sigorta1,2319,42-18,00
Halk GMYO0,8511,8432,13
Halk Sigorta0,932,205,38
Hatay Tekstil3,82-0,3210,78
Hedef Girişim1,241,646,90
Hektaş14,348,8854,69
HUB Girişim2,68-1,4742,55
Hürriyet Gzt.0,752,74-19,35
ICBC Turkey Bank3,60-8,16-26,98
İdealist Danışmanlık8,7410,21-19,07
İdealist GMYO1,911,6017,18
İhlas Ev Aletleri0,96-4,91193,91
İhlas Gayrimenkul0,841,20-10,60
İhlas Gazetecilik1,848,24201,64
İhlas Holding0,420,0031,25
İhlas Yayın Holding0,55-1,7966,67
İndeks Bilgisayar6,85-0,7223,01
Info Yatırım2,11-6,22104,85
İntema6,76-5,4512,73
İpek Doğal Enerji5,03-11,91-6,33
İskenderun Demir Çelik6,70-2,9042,90


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:41
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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