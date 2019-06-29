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Yatırımcı rehberi (8)

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,54-2,53-21,03
ABD Dolar BYF556,90-0,508,68
Acıpayam Selüloz3,32-3,213,92
Adana Çimento (A)6,611,389,26
Adana Çimento (B)4,610,6612,17
Adana Çimento (C)1,110,91-21,28
Adel Kalemcilik10,570,00-3,91
Adese Alışveriş Ticaret0,94-2,08-59,83
Afyon Çimento3,801,33-17,21
Ak Enerji0,521,96-17,46
Akbank6,801,1915,55
Akçansa6,28-0,79-4,01
Akdenız Güvenlık Hız.1,407,69-30,35
Akfen GMYO1,48-0,67-10,30
Akın Tekstil8,32-0,24-8,22
Akiş GMYO2,363,06-2,12
Akmerkez GMYO19,152,7424,12
Aksa9,251,2039,42
Aksa Enerji2,33-0,85-13,06
Aksigorta4,452,0641,75
Aksu Enerji8,318,917,64
Alarko Carrıer35,302,32-10,32
Alarko GMYO42,90-0,601,60
Alarko Holding3,19-1,2463,57
Albaraka PY Batışehir GMYF1.192,100,202,26
Albaraka PY Dükkan GMYF1.126,700,212,38
Albaraka PY One Tower GMYF1.141,100,212,35
Albaraka Türk1,162,65-4,92
Alcatel Lucent Teletaş6,542,9913,54
Alkim Kağıt3,69-0,542,67
Alkim Kimya26,586,4923,39
Altınyağ0,350,00-20,45
Altınyunus Çeşme3,09-3,39-0,37
Anadolu Cam2,77-0,728,00
Anadolu Efes19,895,91-0,91
Anadolu Grubu Holding10,538,003,90
Anadolu Hayat Emek.5,03-0,40-11,67
Anadolu Isuzu7,115,0215,05
Anadolu Sigorta4,05-0,253,17
Anel Elektrik1,79-1,1010,49
Arçelik19,450,4123,18
Arena Bilgisayar3,426,21-22,45
Armada Bilgisayar10,030,307,97
Arsan Tekstil1,883,8716,05
Artı Yatırım Holding0,89-3,262,30
Aselsan18,000,28-25,04
Aslan Çimento25,042,88-11,08
Ata GMYO3,962,33-1,25
Atakule GMYO1,2523,76-5,00
Atlantis Yatırım Holding0,390,00116,67
Atlas Yat. Ort.0,78-2,50-9,30
AvivaSA Emeklilik Hayat8,98-0,5521,37
Avrasya GMYO1,32-4,3550,00
Avrasya Petrol ve Tur.1,150,886,48
Avrasya Stratejik GMYF1.270,500,061,94
Avrupa Yatırım Holding1,67-32,66-31,28
Ayen Enerji2,344,00-0,43
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,620,6217,79
Aygaz8,781,97-11,71
Bagfaş6,555,8235,89
Bak Ambalaj5,106,250,59
Balatacılar Balatacılık0,293,57-12,12
Bantaş Ambalaj1,523,4021,12
Banvit13,986,4729,56
Baştaş Başkent Çimento1,75-3,31-13,37
Batı Çimento2,042,00-15,35
Batısöke Çimento0,921,10-15,60
Bera Holding1,81-0,55-12,14
Berkosan Yalıtım1,520,66-16,02
Beşiktaş Futbol Yat.1,472,08-9,26
Beyaz Filo2,861,064,76
Bilici Yatırım1,60-0,6226,53
Bim Mağazalar79,652,51-7,03
Birko Mensucat0,240,00-20,00
Birlik Mensucat0,7310,61-37,61
Bizim Mağazaları6,660,45-2,06
Bizim Portföy Altın BYF236,451,1318,85
Bolu Çimento2,461,65-28,28
Bomonti Elektrik0,83-1,1972,92
Borusan Mannesmann7,851,9511,99
Borusan Yat. Paz.35,38-0,11-2,34
Bosch Fren Sistemleri157,501,883,09
Bossa3,895,71-7,47
Boyner Perakende Yat.7,8126,9998,22
Brisa5,95-0,50-6,00
Burçelik2,844,41-11,53
Burçelik Vana1,491,360,68
Bursa Çimento4,050,00-7,95
Carrefoursa3,1816,48-8,62
Ceo Event Medya5,25-0,57
Coca Cola İçecek29,887,401,06
Cosmos Yat. Holding1,06-1,859,28
Credıtwest Faktorıng1,03-2,83-0,96
Çelebi100,00-2,9171,39
Çelik Halat3,992,31-26,15
Çemaş Döküm0,700,00-7,89
Çemtaş5,130,00-13,98
Çimbeton26,000,78-9,09
Çimentaş16,483,3929,76
Çimsa6,221,63-17,62
Çuhadaroğlu Metal1,861,644,49
Dagi Giyim1,401,4512,90
Dagi Yatırım Holding1,52-7,3250,50
Dardanel0,961,05-12,73
Datagate Bilgisayar5,780,3535,05
Demısaş Döküm2,660,0015,77
Denge Holding1,91-2,5564,66
Deniz GMYO3,3010,008,55
Denizbank22,4422,6217,49
Denizli Cam9,537,08-17,27
Derimod11,1535,9828,60
Desa Deri2,589,3249,13
Despec Bilgisayar2,731,49-0,06
Deva Holding5,545,5268,39
Diriteks Diriliş Tekstil0,720,00-7,69
Ditaş Doğan5,290,763,34
DJ İstanbul 20 HY BYF34,833,979,15
DO-CO558,902,1616,73
Doğan Burda3,12-5,173,65
Doğan Holding1,141,7922,41
Doğtaş Kelebek Mobilya0,990,00-18,85
Doğusan1,122,75-48,26
Doğuş GMYO2,26-23,917,11
Doğuş Otomotiv5,4633,8225,81
Döktaş Dökümcülük15,009,8984,05
Duran Doğan Basım5,302,123,92
Dyo Boya2,973,482,41
Eczacıbaşı İlaç2,352,62-3,11
Eczacıbaşı Yatırım6,062,19-5,35
Edip Gayrimenkul0,7413,85-3,90
Ege Endüstri494,002,8158,77
Ege Gübre24,902,4720,37
Ege Profil9,232,446,90
Ege Seramik2,956,12-0,38
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,273,8512,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast5,00-16,6730,21
Ekiz Kimya0,29-14,71-12,12
Emek Elektrik0,806,67-18,37
Eminiş Ambalaj0,901,12-23,08
Emlak Konut GMYO1,13-0,88-22,43
Enerjisa Enerji5,516,1717,02
Enka İnşaat5,471,6723,08
Erbosan14,59-1,35-4,04
Ereğli Demir Çelik7,874,1028,98
Ersu Gıda0,850,00-7,61
Escort Teknoloji0,712,90-6,58
Etiler Gıda1,243,33-41,78
Euro Kapital Yat. Ort.0,73-1,352,82
Euro Trend Yat. Ort.0,651,561,56
Euro Yat. Ort.0,660,004,76
Euro Yatırım Holding1,770,00221,82
Fenerbahçe Futbol7,443,917,51
Finans Portföy Altın BYF23,601,1119,98
Finans Portföy Gümüş BYF18,75-0,278,13
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,802,565,26
F-M İzmit Piston15,431,250,38
Fonet Bilgi Teknolojileri7,84-1,13129,24
Ford Otosan62,503,6531,55
Formet Çelik Kapı4,80-2,04277,95
Frigo Pak Gıda3,9042,86129,41
Galatasaray Sportif1,477,3018,55
Garanti Bankası9,106,4314,32
Garanti Faktoring2,76-13,4839,39
Garanti Yat. Ort.0,611,67-16,71
Gedik Y. Men. Değ.3,563,4916,59
Gedik Yatırım Holding2,720,3715,74
Gediz Ambalaj5,322,3131,54
Gentaş1,585,33-5,69
Gersan Elektrik1,915,52-21,73
Global Men. Değ.0,496,524,26
Global Yat. Holding2,94-1,01-1,67
Good-Year2,630,77-20,74
Göltaş Çimento10,643,00-14,40
Gözde Girişim2,67-1,840,00
GSD Denizcilik1,473,5227,83
GSD Holding0,832,473,75
Gübre Fabrik.2,570,78-13,18
Güler Yat. Holding1,200,0012,15
Güneş Sigorta1,030,98-31,33
Halk GMYO0,764,1118,14
Halk Sigorta0,911,113,11
Hatay Tekstil4,39-0,4511,14
Hedef Girişim1,222,525,17
Hektaş13,173,2942,07
HUB Girişim2,722,2644,68
Hürriyet Gzt.0,730,00-21,51
ICBC Turkey Bank3,9224,44-20,49
İdealist Danışmanlık7,93-13,90-26,57
İdealist GMYO1,88-6,0015,34
İhlas Ev Aletleri1,02-8,93209,09
İhlas Gayrimenkul0,830,00-11,66
İhlas Gazetecilik1,70-9,57178,69
İhlas Holding0,420,0031,25
İhlas Yayın Holding0,560,0069,70
İndeks Bilgisayar6,901,0223,91
Info Yatırım2,2510,84118,45
İntema7,152,2919,23
İpek Doğal Enerji5,711,606,33
İskenderun Demir Çelik6,904,5547,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:04
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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