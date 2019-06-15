Yatırımcı rehberi (8)15 Haziran 2019 Cumartesi 11:08
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,56
|-3,11
|-20,00
|ABD Dolar BYF
|567,30
|1,41
|10,71
|Acıpayam Selüloz
|3,31
|0,00
|1,53
|Adana Çimento (A)
|6,45
|0,16
|6,61
|Adana Çimento (B)
|4,57
|0,88
|11,19
|Adana Çimento (C)
|1,07
|0,94
|-24,11
|Adel Kalemcilik
|9,50
|-0,63
|-13,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,01
|12,22
|-56,84
|Afyon Çimento
|3,57
|-4,29
|-22,22
|Ak Enerji
|0,52
|-1,89
|-17,46
|Akbank
|6,06
|-5,02
|2,98
|Akçansa
|6,37
|0,79
|-2,63
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,30
|-1,52
|-35,32
|Akfen GMYO
|1,47
|-2,65
|-10,91
|Akın Tekstil
|8,29
|0,02
|-8,55
|Akiş GMYO
|2,34
|5,41
|-2,95
|Akmerkez GMYO
|18,29
|0,05
|18,55
|Aksa
|9,08
|4,73
|36,86
|Aksa Enerji
|2,25
|-5,06
|-16,04
|Aksigorta
|4,56
|2,70
|45,25
|Aksu Enerji
|7,78
|-3,35
|0,78
|Alarko Carrıer
|34,26
|4,39
|-12,96
|Alarko GMYO
|41,56
|-1,89
|-1,57
|Alarko Holding
|3,11
|7,61
|59,46
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.188,70
|0,08
|1,97
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.123,30
|0,09
|2,07
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.137,70
|0,09
|2,05
|Albaraka Türk
|1,11
|-5,13
|-9,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,33
|-5,24
|9,90
|Alkim Kağıt
|3,60
|-1,91
|0,16
|Alkim Kimya
|24,40
|-1,45
|13,27
|Altınyağ
|0,34
|-2,86
|-22,73
|Altınyunus Çeşme
|3,98
|0,76
|-4,10
|Anadolu Cam
|2,78
|-0,36
|8,39
|Anadolu Efes
|18,50
|-7,45
|-7,84
|Anadolu Grubu Holding
|9,25
|-7,74
|-8,73
|Anadolu Hayat Emek.
|5,01
|-1,38
|-12,02
|Anadolu Isuzu
|6,71
|-2,33
|8,58
|Anadolu Sigorta
|4,06
|0,25
|3,42
|Anel Elektrik
|1,74
|3,57
|7,41
|Arçelik
|17,65
|-1,29
|11,78
|Arena Bilgisayar
|3,18
|-2,15
|-27,89
|Armada Bilgisayar
|10,00
|4,06
|7,64
|Arsan Tekstil
|1,78
|1,14
|9,88
|Artı Yatırım Holding
|0,94
|-6,93
|8,05
|Aselsan
|17,64
|-5,67
|-26,74
|Aslan Çimento
|23,20
|0,78
|-17,61
|Ata GMYO
|3,85
|0,26
|-3,99
|Atakule GMYO
|0,97
|2,11
|-26,28
|Atlantis Yatırım Holding
|0,41
|-2,38
|127,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,79
|1,28
|-8,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,08
|-1,09
|22,72
|Avrasya GMYO
|1,37
|-4,20
|55,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|-1,72
|5,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.269,10
|0,06
|1,83
|Avrupa Yatırım Holding
|2,35
|-10,98
|-3,29
|Ayen Enerji
|2,23
|-7,85
|-5,11
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,60
|-3,03
|16,33
|Aygaz
|8,56
|-4,68
|-13,92
|Bagfaş
|5,48
|-1,44
|13,69
|Bak Ambalaj
|4,64
|0,22
|-8,48
|Balatacılar Balatacılık
|0,26
|-3,70
|-21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,46
|-9,32
|16,33
|Banvit
|13,68
|-3,73
|26,78
|Baştaş Başkent Çimento
|1,79
|-0,56
|-11,39
|Batı Çimento
|2,12
|28,48
|-12,03
|Batısöke Çimento
|0,90
|5,88
|-17,43
|Bera Holding
|1,81
|0,00
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,52
|0,66
|-16,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,39
|0,00
|-14,20
|Beyaz Filo
|2,83
|-0,35
|3,66
|Bilici Yatırım
|1,60
|-0,62
|26,53
|Bim Mağazalar
|78,95
|-2,29
|-7,85
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,65
|1,56
|-44,44
|Bizim Mağazaları
|6,60
|-6,91
|-2,94
|Bizim Portföy Altın BYF
|230,45
|2,42
|15,83
|Bolu Çimento
|2,43
|-2,02
|-29,15
|Bomonti Elektrik
|0,84
|-3,45
|75,00
|Borusan Mannesmann
|7,58
|-1,94
|8,14
|Borusan Yat. Paz.
|34,92
|2,83
|-3,61
|Bosch Fren Sistemleri
|153,50
|0,92
|0,48
|Bossa
|3,58
|1,13
|-14,85
|Boyner Perakende Yat.
|4,85
|1,46
|23,10
|Brisa
|5,97
|3,65
|-5,69
|Burçelik
|2,69
|-0,74
|-16,20
|Burçelik Vana
|1,49
|2,76
|0,68
|Bursa Çimento
|4,08
|5,15
|-7,27
|Carrefoursa
|2,69
|-2,89
|-22,70
|Ceo Event Medya
|5,11
|1,39
|Coca Cola İçecek
|26,72
|-3,95
|-9,62
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|-1,87
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,00
|-0,99
|-3,85
|Çelebi
|91,40
|8,29
|56,65
|Çelik Halat
|3,90
|-3,47
|-27,82
|Çemaş Döküm
|0,70
|-1,41
|-7,89
|Çemtaş
|5,15
|4,04
|-15,30
|Çimbeton
|25,54
|-0,47
|-10,70
|Çimentaş
|14,57
|-5,27
|14,72
|Çimsa
|5,99
|0,67
|-20,66
|Çuhadaroğlu Metal
|1,80
|-2,70
|1,12
|Dagi Giyim
|1,40
|-5,41
|12,90
|Dagi Yatırım Holding
|1,64
|-6,82
|62,38
|Dardanel
|0,99
|0,00
|-10,00
|Datagate Bilgisayar
|5,67
|-1,56
|32,48
|Demısaş Döküm
|2,59
|-2,26
|12,72
|Denge Holding
|1,74
|-23,68
|50,00
|Deniz GMYO
|2,96
|-1,99
|-2,63
|Denizbank
|16,84
|-6,91
|-11,83
|Denizli Cam
|8,93
|1,02
|-22,48
|Derimod
|8,07
|-1,71
|-6,92
|Desa Deri
|2,37
|-8,14
|36,99
|Despec Bilgisayar
|2,64
|-3,65
|-3,35
|Deva Holding
|5,39
|-0,74
|63,83
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|4,17
|-3,85
|Ditaş Doğan
|5,19
|-1,14
|1,39
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|32,59
|-4,15
|2,13
|DO-CO
|534,80
|3,24
|11,70
|Doğan Burda
|3,62
|-4,74
|20,27
|Doğan Holding
|1,08
|0,93
|15,97
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|1,03
|-19,67
|Doğusan
|1,06
|-4,50
|-51,03
|Doğuş GMYO
|2,84
|-1,39
|34,60
|Doğuş Otomotiv
|3,96
|-2,70
|-8,76
|Döktaş Dökümcülük
|13,37
|5,28
|64,05
|Duran Doğan Basım
|4,84
|-1,63
|-5,10
|Dyo Boya
|2,87
|-0,35
|-1,03
|Eczacıbaşı İlaç
|2,27
|-4,62
|-6,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,82
|-2,18
|-9,10
|Edip Gayrimenkul
|0,62
|1,64
|-19,48
|Ege Endüstri
|482,40
|5,98
|55,04
|Ege Gübre
|23,00
|-0,09
|11,18
|Ege Profil
|9,20
|-0,54
|3,72
|Ege Seramik
|2,68
|-2,90
|-9,49
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|3,98
|-0,50
|3,65
|Ekiz Kimya
|0,28
|3,70
|-15,15
|Emek Elektrik
|0,71
|-2,74
|-27,55
|Eminiş Ambalaj
|0,88
|-1,12
|-24,79
|Emlak Konut GMYO
|1,10
|-2,65
|-24,49
|Enerjisa Enerji
|5,35
|-2,01
|13,63
|Enka İnşaat
|5,11
|-3,95
|14,98
|Erbosan
|14,86
|-2,49
|-2,27
|Ereğli Demir Çelik
|7,38
|-1,47
|20,95
|Ersu Gıda
|0,85
|1,19
|-7,61
|Escort Teknoloji
|0,69
|-2,82
|-9,21
|Etiler Gıda
|1,20
|-12,41
|-43,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|2,78
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|3,28
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|4,84
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|1,54
|11,59
|180,00
|Fenerbahçe Futbol
|7,26
|1,54
|4,91
|Finans Portföy Altın BYF
|22,92
|1,15
|16,52
|Finans Portföy Gümüş BYF
|18,64
|0,49
|7,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,68
|-1,11
|0,75
|F-M İzmit Piston
|15,12
|-2,83
|-1,64
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,40
|8,53
|145,61
|Ford Otosan
|57,00
|-0,18
|19,98
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|-7,51
|277,95
|Frigo Pak Gıda
|2,67
|3,09
|57,06
|Galatasaray Sportif
|1,34
|-4,96
|8,06
|Garanti Bankası
|7,86
|-6,43
|-1,26
|Garanti Faktoring
|2,91
|0,34
|46,97
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|-1,64
|-21,58
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,36
|-3,72
|10,04
|Gedik Yatırım Holding
|2,70
|-3,57
|14,89
|Gediz Ambalaj
|4,76
|2,37
|17,70
|Gentaş
|1,47
|-3,29
|-12,26
|Gersan Elektrik
|1,79
|-2,72
|-26,65
|Global Men. Değ.
|0,49
|6,52
|4,26
|Global Yat. Holding
|3,08
|6,21
|3,01
|Good-Year
|2,53
|-1,56
|-23,76
|Göltaş Çimento
|9,92
|-0,60
|-20,19
|Gözde Girişim
|2,67
|-4,30
|0,00
|GSD Denizcilik
|1,44
|-4,64
|25,22
|GSD Holding
|0,80
|-2,44
|0,00
|Gübre Fabrik.
|2,45
|-3,54
|-17,23
|Güler Yat. Holding
|1,14
|-0,87
|6,54
|Güneş Sigorta
|1,00
|2,04
|-33,33
|Halk GMYO
|0,72
|-2,70
|3,48
|Halk Sigorta
|0,91
|2,25
|3,11
|Hatay Tekstil
|4,33
|3,59
|9,62
|Hedef Girişim
|1,19
|0,00
|2,59
|Hektaş
|12,69
|5,57
|36,89
|HUB Girişim
|2,54
|-7,97
|35,11
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|0,00
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|3,07
|-8,63
|-37,73
|İdealist Danışmanlık
|10,21
|-18,19
|-5,46
|İdealist GMYO
|1,72
|-6,52
|5,52
|İhlas Ev Aletleri
|1,10
|-2,65
|233,33
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|-2,38
|-12,72
|İhlas Gazetecilik
|1,89
|-4,55
|209,84
|İhlas Holding
|0,43
|-2,27
|34,37
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|-6,78
|66,67
|İndeks Bilgisayar
|6,39
|0,31
|14,75
|Info Yatırım
|1,96
|-2,97
|90,29
|İntema
|7,30
|2,38
|21,73
|İpek Doğal Enerji
|5,07
|-0,39
|-5,59
|İskenderun Demir Çelik
|6,43
|0,16
|37,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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