0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (8)

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:10
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,610,63-17,44
ABD Dolar BYF559,40-0,629,17
Acıpayam Selüloz3,311,531,53
Adana Çimento (A)6,440,006,45
Adana Çimento (B)4,531,1210,22
Adana Çimento (C)1,060,00-24,82
Adel Kalemcilik9,561,16-13,09
Adese Alışveriş Ticaret0,901,12-61,54
Afyon Çimento3,732,75-18,74
Ak Enerji0,533,92-15,87
Akbank6,386,698,41
Akçansa6,320,64-3,40
Akdenız Güvenlık Hız.1,321,54-34,33
Akfen GMYO1,510,00-8,48
Akın Tekstil8,642,13-8,57
Akiş GMYO2,220,91-7,93
Akmerkez GMYO18,28-0,9218,48
Aksa8,671,0530,68
Aksa Enerji2,373,49-11,57
Aksigorta4,440,6841,43
Aksu Enerji8,051,514,27
Alarko Carrıer32,82-2,32-16,62
Alarko GMYO42,360,910,32
Alarko Holding2,891,0548,18
Albaraka PY Batışehir GMYF1.187,700,031,89
Albaraka PY Dükkan GMYF1.122,300,041,98
Albaraka PY One Tower GMYF1.136,700,041,96
Albaraka Türk1,175,41-4,10
Alcatel Lucent Teletaş6,685,7015,97
Alkim Kağıt3,670,822,11
Alkim Kimya24,76-0,1614,94
Altınyağ0,350,00-20,45
Altınyunus Çeşme3,951,28-4,82
Anadolu Cam2,793,338,78
Anadolu Efes19,993,84-0,41
Anadolu Grubu Holding10,131,30-1,07
Anadolu Hayat Emek.5,08-1,17-10,79
Anadolu Isuzu6,871,0311,17
Anadolu Sigorta4,052,023,17
Anel Elektrik1,681,823,70
Arçelik17,882,6413,24
Arena Bilgisayar3,251,88-26,30
Armada Bilgisayar9,61-2,633,44
Arsan Tekstil1,761,738,64
Artı Yatırım Holding1,011,0016,09
Aselsan18,702,30-22,34
Aslan Çimento23,021,68-18,25
Ata GMYO3,840,26-4,24
Atakule GMYO0,952,15-27,80
Atlantis Yatırım Holding0,422,44133,33
Atlas Yat. Ort.0,781,30-9,30
AvivaSA Emeklilik Hayat9,18-0,6524,07
Avrasya GMYO1,431,4262,50
Avrasya Petrol ve Tur.1,160,877,41
Avrasya Stratejik GMYF1.268,400,021,77
Avrupa Yatırım Holding2,642,728,64
Ayen Enerji2,428,522,98
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,650,0019,97
Aygaz8,981,35-9,70
Bagfaş5,561,0915,35
Bak Ambalaj4,632,66-8,68
Balatacılar Balatacılık0,270,00-18,18
Bantaş Ambalaj1,617,3328,29
Banvit14,212,2331,70
Baştaş Başkent Çimento1,80-0,55-10,89
Batı Çimento1,653,12-31,54
Batısöke Çimento0,852,41-22,02
Bera Holding1,81-1,63-12,14
Berkosan Yalıtım1,513,42-16,57
Beşiktaş Futbol Yat.1,390,72-14,20
Beyaz Filo2,842,164,03
Bilici Yatırım1,61-1,2327,32
Bim Mağazalar82,052,95-5,69
Birko Mensucat0,240,00-20,00
Birlik Mensucat0,640,00-45,30
Bizim Mağazaları7,095,984,26
Bizim Portföy Altın BYF225,002,3213,09
Bolu Çimento2,482,90-27,70
Bomonti Elektrik0,871,1681,25
Borusan Mannesmann7,731,7110,28
Borusan Yat. Paz.33,962,66-6,26
Bosch Fren Sistemleri152,101,74-0,44
Bossa3,542,61-15,80
Boyner Perakende Yat.4,78-0,2121,32
Brisa5,762,67-9,00
Burçelik2,710,74-15,58
Burçelik Vana1,45-0,68-2,03
Bursa Çimento3,883,74-11,82
Carrefoursa2,771,09-20,40
Ceo Event Medya5,04-0,20
Coca Cola İçecek27,822,20-5,90
Cosmos Yat. Holding1,070,9410,31
Credıtwest Faktorıng1,01-0,98-2,88
Çelebi84,402,0644,65
Çelik Halat4,041,76-25,23
Çemaş Döküm0,711,43-6,58
Çemtaş4,952,70-18,59
Çimbeton25,662,64-10,28
Çimentaş15,381,5921,10
Çimsa5,952,06-21,19
Çuhadaroğlu Metal1,852,783,93
Dagi Giyim1,488,8219,35
Dagi Yatırım Holding1,7618,1274,26
Dardanel0,991,02-10,00
Datagate Bilgisayar5,762,1334,58
Demısaş Döküm2,652,7115,34
Denge Holding2,2843,4096,55
Deniz GMYO3,023,78-0,66
Denizbank18,0912,64-5,29
Denizli Cam8,841,26-23,26
Derimod8,210,24-5,31
Desa Deri2,582,3849,13
Despec Bilgisayar2,741,860,31
Deva Holding5,430,0065,05
Diriteks Diriliş Tekstil0,72-1,37-7,69
Ditaş Doğan5,25-0,192,56
DJ İstanbul 20 HY BYF34,004,916,55
DO-CO518,006,158,19
Doğan Burda3,8015,1526,25
Doğan Holding1,070,0014,89
Doğtaş Kelebek Mobilya0,971,04-20,49
Doğusan1,112,78-48,72
Doğuş GMYO2,882,8636,49
Doğuş Otomotiv4,072,52-6,22
Döktaş Dökümcülük12,700,6355,83
Duran Doğan Basım4,9212,33-3,53
Dyo Boya2,880,00-0,69
Eczacıbaşı İlaç2,383,03-1,88
Eczacıbaşı Yatırım5,951,71-7,07
Edip Gayrimenkul0,610,00-20,78
Ege Endüstri455,202,5746,30
Ege Gübre23,023,2311,28
Ege Profil9,250,224,28
Ege Seramik2,760,00-6,79
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,273,8512,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast4,00-4,534,17
Ekiz Kimya0,270,00-18,18
Emek Elektrik0,731,39-25,51
Eminiş Ambalaj0,891,14-23,93
Emlak Konut GMYO1,13-0,88-22,43
Enerjisa Enerji5,462,0615,96
Enka İnşaat5,320,3819,71
Erbosan15,241,600,23
Ereğli Demir Çelik7,493,3122,75
Ersu Gıda0,841,20-8,70
Escort Teknoloji0,712,90-6,58
Etiler Gıda1,3718,10-35,68
Euro Kapital Yat. Ort.0,721,411,41
Euro Trend Yat. Ort.0,610,00-4,69
Euro Yat. Ort.0,621,64-1,59
Euro Yatırım Holding1,38-1,43150,91
Fenerbahçe Futbol7,150,423,32
Finans Portföy Altın BYF22,663,1915,20
Finans Portföy Gümüş BYF18,552,266,98
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,711,121,88
F-M İzmit Piston15,561,041,23
Fonet Bilgi Teknolojileri7,743,20126,32
Ford Otosan57,103,7220,19
Formet Çelik Kapı5,192,17308,66
Frigo Pak Gıda2,5922,7552,35
Galatasaray Sportif1,410,0013,71
Garanti Bankası8,405,935,53
Garanti Faktoring2,901,4046,46
Garanti Yat. Ort.0,610,00-20,28
Gedik Y. Men. Değ.3,49-0,2914,30
Gedik Yatırım Holding2,802,1919,15
Gediz Ambalaj4,650,8714,98
Gentaş1,520,00-9,27
Gersan Elektrik1,841,66-24,60
Global Men. Değ.0,464,55-2,13
Global Yat. Holding2,903,94-3,01
Good-Year2,571,98-22,55
Göltaş Çimento9,981,53-19,71
Gözde Girişim2,790,004,49
GSD Denizcilik1,517,0931,30
GSD Holding0,821,232,50
Gübre Fabrik.2,542,83-14,19
Güler Yat. Holding1,158,497,48
Güneş Sigorta0,98-1,01-34,67
Halk GMYO0,742,786,35
Halk Sigorta0,890,000,85
Hatay Tekstil4,180,725,82
Hedef Girişim1,193,482,59
Hektaş12,023,2629,67
HUB Girişim2,761,4746,81
Hürriyet Gzt.0,734,29-21,51
ICBC Turkey Bank3,361,20-31,85
İdealist Danışmanlık12,489,9615,56
İdealist GMYO1,844,5512,88
İhlas Ev Aletleri1,133,67242,42
İhlas Gayrimenkul0,841,20-10,60
İhlas Gazetecilik1,9812,50224,59
İhlas Holding0,444,7637,50
İhlas Yayın Holding0,597,2778,79
İndeks Bilgisayar6,370,9514,39
Info Yatırım2,02-6,0596,12
İntema7,134,5518,90
İpek Doğal Enerji5,098,30-5,21
İskenderun Demir Çelik6,424,3936,93

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:10
  1. Yatırımcı rehberi (8)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi
    1. Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona..
    2. Emniyet ve jandarmadan bayram şekeri..
    3. Pençe Harekatı'nın 13 günlük bilançosu..
    4. Sulama menfezine düşen motosikletli öldü
    5. Akaryakıtta çifte indirim
    6. Gönen’de motosikletler kıran kırana..
    7. MÜSİAD’dan Mehmetçiğe cami
    8. Konya’da otobüs ile otomobil çarpıştı:..
    9. Çoruh nehri yeşile büründü
    10. Kurtulmuş ve Güler’in penaltılarında..
    11. Kozluk’ta ’Sarıkız’ örümcek alarmı
    12. Samsun’da minibüs tıra çarptı: 4 yaralı
    13. Rengarenk yazlık çiçekler parkları..
    14. Kuzeye akım
    15. Birleşme teklifinde hayal kırıklığı
    16. Kahramanmaraş’ta otomobil buğday..
    17. Hayatını kaybeden milletvekili için..
    18. Çocuklarla böceklerin dostluğu
    19. Türkiye'nin en uzun tüneli tamamlandı!..
    20. İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan..
    21. ABD’de istihdam artışındaki azalma,..
    22. Fayans yüklü kamyonet devrildi: 1..
    23. Türkiye-Fransa maçı saat kaçta?..
    24. Sezonda 608 kez "perde" diyen DOB 325..
    25. Vodafone’lular 16.8 milyon GB internet..
    26. Tarlalara inen domuzlar mahalleliyi..
    27. Turistler altın getirsin, işleyelim..
    28. Adıyaman’da kaza: 4 yaralı
    29. Yatırımcı rehberi (10)
    30. Çankaya’dan2 bin 915 aileye “hoş..
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim