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Yatırımcı rehberi (8)

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:24
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,600,00-17,95
ABD Dolar BYF562,90-4,019,86
Acıpayam Selüloz3,260,620,00
Adana Çimento (A)6,444,556,45
Adana Çimento (B)4,482,529,00
Adana Çimento (C)1,063,92-24,82
Adel Kalemcilik9,451,61-14,09
Adese Alışveriş Ticaret0,89-12,75-61,97
Afyon Çimento3,635,22-20,92
Ak Enerji0,518,51-19,05
Akbank5,984,731,62
Akçansa6,28-0,48-4,01
Akdenız Güvenlık Hız.1,301,56-35,32
Akfen GMYO1,51-1,31-8,48
Akın Tekstil8,462,67-10,48
Akiş GMYO2,206,17-8,76
Akmerkez GMYO18,45-0,1619,58
Aksa8,585,9329,32
Aksa Enerji2,296,51-14,55
Aksigorta4,41-0,4540,47
Aksu Enerji7,932,192,72
Alarko Carrıer33,6010,60-14,63
Alarko GMYO41,985,53-0,58
Alarko Holding2,867,1246,64
Albaraka PY Batışehir GMYF1.187,300,081,85
Albaraka PY Dükkan GMYF1.121,900,091,94
Albaraka PY One Tower GMYF1.136,300,091,92
Albaraka Türk1,110,91-9,02
Alcatel Lucent Teletaş6,3226,409,72
Alkim Kağıt3,6410,301,28
Alkim Kimya24,80-0,4015,13
Altınyağ0,35-2,78-20,45
Altınyunus Çeşme3,90-0,51-6,02
Anadolu Cam2,701,495,27
Anadolu Efes19,258,78-4,10
Anadolu Grubu Holding10,004,49-2,34
Anadolu Hayat Emek.5,143,84-9,74
Anadolu Isuzu6,802,1010,03
Anadolu Sigorta3,970,511,13
Anel Elektrik1,656,451,85
Arçelik17,427,2710,32
Arena Bilgisayar3,194,93-27,66
Armada Bilgisayar9,87-2,666,24
Arsan Tekstil1,734,226,79
Artı Yatırım Holding1,00-2,9114,94
Aselsan18,286,34-24,09
Aslan Çimento22,641,43-19,60
Ata GMYO3,831,06-4,49
Atakule GMYO0,931,09-29,32
Atlantis Yatırım Holding0,412,50127,78
Atlas Yat. Ort.0,772,67-10,47
AvivaSA Emeklilik Hayat9,240,6524,88
Avrasya GMYO1,4111,0260,23
Avrasya Petrol ve Tur.1,154,556,48
Avrasya Stratejik GMYF1.268,100,061,75
Avrupa Yatırım Holding2,5720,095,76
Ayen Enerji2,235,19-5,11
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,657,8219,97
Aygaz8,863,26-10,90
Bagfaş5,500,9214,11
Bak Ambalaj4,515,13-11,05
Balatacılar Balatacılık0,273,85-18,18
Bantaş Ambalaj1,507,9119,52
Banvit13,9011,3828,82
Baştaş Başkent Çimento1,814,02-10,40
Batı Çimento1,603,90-33,61
Batısöke Çimento0,833,75-23,85
Bera Holding1,843,95-10,68
Berkosan Yalıtım1,460,69-19,34
Beşiktaş Futbol Yat.1,383,76-14,81
Beyaz Filo2,781,091,83
Bilici Yatırım1,633,7328,90
Bim Mağazalar79,708,44-8,39
Birko Mensucat0,24-4,00-20,00
Birlik Mensucat0,643,23-45,30
Bizim Mağazaları6,694,21-1,62
Bizim Portföy Altın BYF219,90-2,7910,53
Bolu Çimento2,41-0,41-29,74
Bomonti Elektrik0,863,6179,17
Borusan Mannesmann7,602,438,43
Borusan Yat. Paz.33,080,98-8,69
Bosch Fren Sistemleri149,503,03-2,14
Bossa3,450,29-17,94
Boyner Perakende Yat.4,794,1321,57
Brisa5,61-2,43-11,37
Burçelik2,691,13-16,20
Burçelik Vana1,462,10-1,35
Bursa Çimento3,741,08-15,00
Carrefoursa2,744,18-21,26
Ceo Event Medya5,05
Coca Cola İçecek27,225,45-7,93
Cosmos Yat. Holding1,06-3,649,28
Credıtwest Faktorıng1,026,25-1,92
Çelebi82,7011,0141,74
Çelik Halat3,975,31-26,52
Çemaş Döküm0,700,00-7,89
Çemtaş4,82-3,60-20,72
Çimbeton25,002,46-12,59
Çimentaş15,1412,3119,21
Çimsa5,832,10-22,78
Çuhadaroğlu Metal1,802,861,12
Dagi Giyim1,367,099,68
Dagi Yatırım Holding1,498,7647,52
Dardanel0,981,03-10,91
Datagate Bilgisayar5,6415,3431,78
Demısaş Döküm2,582,3812,29
Denge Holding1,5928,2337,07
Deniz GMYO2,910,00-4,28
Denizbank16,064,97-15,92
Denizli Cam8,73-3,75-24,22
Derimod8,190,00-5,54
Desa Deri2,524,1345,66
Despec Bilgisayar2,692,87-1,52
Deva Holding5,433,8265,05
Diriteks Diriliş Tekstil0,732,82-6,41
Ditaş Doğan5,2611,212,76
DJ İstanbul 20 HY BYF32,415,091,57
DO-CO488,00-0,951,92
Doğan Burda3,3014,989,63
Doğan Holding1,073,8814,89
Doğtaş Kelebek Mobilya0,962,13-21,31
Doğusan1,085,88-50,10
Doğuş GMYO2,8010,2432,70
Doğuş Otomotiv3,974,47-8,53
Döktaş Dökümcülük12,6234,6954,85
Duran Doğan Basım4,386,31-14,12
Dyo Boya2,884,73-0,69
Eczacıbaşı İlaç2,314,05-4,76
Eczacıbaşı Yatırım5,850,00-8,63
Edip Gayrimenkul0,613,39-20,78
Ege Endüstri443,804,5042,64
Ege Gübre22,301,367,80
Ege Profil9,234,294,06
Ege Seramik2,768,80-6,79
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,26-3,708,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,110,0010,00
Egeplast4,194,759,11
Ekiz Kimya0,27-3,57-18,18
Emek Elektrik0,722,86-26,53
Eminiş Ambalaj0,881,15-24,79
Emlak Konut GMYO1,148,70-21,74
Enerjisa Enerji5,355,5213,63
Enka İnşaat5,303,9219,26
Erbosan15,002,93-1,34
Ereğli Demir Çelik7,25-0,4118,82
Ersu Gıda0,831,22-9,78
Escort Teknoloji0,69-1,43-9,21
Etiler Gıda1,16-3,33-45,54
Euro Kapital Yat. Ort.0,710,000,00
Euro Trend Yat. Ort.0,610,00-4,69
Euro Yat. Ort.0,61-3,17-3,17
Euro Yatırım Holding1,409,37154,55
Fenerbahçe Futbol7,121,282,89
Finans Portföy Altın BYF21,96-2,7511,64
Finans Portföy Gümüş BYF18,14-3,364,61
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,68-0,740,75
F-M İzmit Piston15,402,260,19
Fonet Bilgi Teknolojileri7,50-0,53119,30
Ford Otosan55,057,9415,87
Formet Çelik Kapı5,08-2,31300,00
Frigo Pak Gıda2,11-13,8824,12
Galatasaray Sportif1,414,4413,71
Garanti Bankası7,935,73-0,38
Garanti Faktoring2,8611,7244,44
Garanti Yat. Ort.0,614,97-20,28
Gedik Y. Men. Değ.3,505,4614,63
Gedik Yatırım Holding2,749,1616,60
Gediz Ambalaj4,613,5113,99
Gentaş1,5210,75-9,27
Gersan Elektrik1,814,02-25,83
Global Men. Değ.0,444,76-6,38
Global Yat. Holding2,792,57-6,69
Good-Year2,522,45-24,06
Göltaş Çimento9,832,29-20,92
Gözde Girişim2,792,954,49
GSD Denizcilik1,41-1,4022,61
GSD Holding0,81-1,221,25
Gübre Fabrik.2,476,01-16,55
Güler Yat. Holding1,061,92-0,93
Güneş Sigorta0,994,21-34,00
Halk GMYO0,722,863,48
Halk Sigorta0,892,710,85
Hatay Tekstil4,152,725,06
Hedef Girişim1,150,88-0,86
Hektaş11,642,5625,57
HUB Girişim2,7211,9344,68
Hürriyet Gzt.0,707,69-24,73
ICBC Turkey Bank3,3224,34-32,66
İdealist Danışmanlık11,355,885,09
İdealist GMYO1,764,147,98
İhlas Ev Aletleri1,096,86230,30
İhlas Gayrimenkul0,830,00-11,66
İhlas Gazetecilik1,76-6,88188,52
İhlas Holding0,420,0031,25
İhlas Yayın Holding0,55-1,7966,67
İndeks Bilgisayar6,313,4413,31
Info Yatırım2,157,50108,74
İntema6,824,7613,73
İpek Doğal Enerji4,701,73-12,48
İskenderun Demir Çelik6,154,4131,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:24
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