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Yatırımcı rehberi (8)

30 Mart 2019 Cumartesi 11:21
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,553,33-20,51
ABD Dolar BYF544,10-1,796,19
Acıpayam Selüloz3,79-7,3316,26
Adana Çimento (A)6,69-2,3410,58
Adana Çimento (B)4,76-2,6615,82
Adana Çimento (C)1,15-8,00-18,44
Adel Kalemcilik11,01-1,700,09
Adese Alışveriş Ticaret1,87-11,79-20,09
Afyon Çimento4,37-5,21-4,79
Ak Enerji0,56-3,45-11,11
Akbank6,32-0,637,39
Akçansa6,50-1,45-0,64
Akdenız Güvenlık Hız.2,12-4,505,47
Akfen GMYO1,44-4,64-12,73
Akın Tekstil8,90-1,00-5,82
Akiş GMYO2,620,772,34
Akmerkez GMYO17,96-0,839,71
Aksa9,182,0023,06
Aksa Enerji2,45-5,77-8,58
Aksigorta4,31-1,6037,29
Aksu Enerji8,61-4,2311,53
Alarko Carrıer39,96-4,361,52
Alarko GMYO41,86-9,00-6,81
Alarko Holding2,54-7,3022,71
Albaraka PY Batışehir GMYF1.178,700,081,12
Albaraka PY Dükkan GMYF1.113,300,091,16
Albaraka PY One Tower GMYF1.127,700,091,15
Albaraka Türk1,55-16,2227,05
Alcatel Lucent Teletaş6,65-7,5115,45
Alkim Kağıt4,14-0,48-0,24
Alkim Kimya24,30-4,562,53
Altınyağ0,44-8,330,00
Altınyunus Çeşme4,06-2,40-2,17
Anadolu Cam3,00-3,5411,94
Anadolu Efes17,51-13,23-15,00
Anadolu Grubu Holding11,85-6,3215,72
Anadolu Hayat Emek.5,521,14-3,07
Anadolu Isuzu7,03-6,1413,75
Anadolu Sigorta3,95-2,230,62
Anel Elektrik1,59-3,05-1,85
Arçelik16,90-9,047,03
Arena Bilgisayar3,440,58-22,00
Armada Bilgisayar9,553,132,80
Arsan Tekstil1,610,00-0,62
Artı Yatırım Holding1,0913,5425,29
Aselsan21,28-4,23-11,63
Aslan Çimento24,46-7,70-13,14
Ata GMYO3,85-0,26-3,99
Atakule GMYO1,16-6,45-11,84
Atlantis Yatırım Holding0,44-8,33144,44
Atlas Yat. Ort.1,72-8,99100,00
AvivaSA Emeklilik Hayat9,60-1,4729,75
Avrasya GMYO1,15-4,1730,68
Avrasya Petrol ve Tur.1,12-1,753,70
Avrasya Stratejik GMYF1.261,700,101,24
Avrupa Yatırım Holding2,65-1,859,05
Ayen Enerji2,46-6,824,68
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,50-2,605,63
Aygaz9,63-1,15-3,16
Bagfaş4,98-3,493,32
Bak Ambalaj4,87-6,53-3,94
Balatacılar Balatacılık0,37-5,1312,12
Bantaş Ambalaj1,55-6,0623,51
Banvit9,91-4,16-8,16
Baştaş Başkent Çimento1,83-2,66-9,41
Batı Çimento2,25-5,06-6,64
Batısöke Çimento0,95-6,86-12,84
Bera Holding1,72-5,49-16,50
Berkosan Yalıtım1,78-2,20-1,66
Beşiktaş Futbol Yat.1,40-8,50-13,58
Beyaz Filo3,72-2,1136,26
Bilici Yatırım1,70-4,4925,00
Bim Mağazalar76,20-5,69-12,41
Birko Mensucat0,24-7,69-20,00
Birlik Mensucat0,71-7,79-39,32
Bizim Mağazaları7,40-7,738,82
Bizim Portföy Altın BYF215,70-0,148,42
Bolu Çimento3,10-5,78-9,62
Bomonti Elektrik0,80-4,7666,67
Borusan Mannesmann9,55-2,8522,44
Borusan Yat. Paz.36,86-1,13-2,02
Bosch Fren Sistemleri160,30-5,71-1,05
Bossa4,27-5,741,57
Boyner Perakende Yat.4,03-2,892,28
Brisa7,23-3,6014,22
Burçelik3,08-4,05-4,05
Burçelik Vana1,49-6,290,68
Bursa Çimento4,46-5,711,36
Carrefoursa3,36-6,41-3,45
Coca Cola İçecek30,34-6,93-1,75
Cosmos Yat. Holding0,92-3,16-5,15
Credıtwest Faktorıng1,09-3,544,81
Çelebi68,30-3,397,73
Çelik Halat5,42-6,39-9,67
Çemaş Döküm0,750,00-1,32
Çemtaş5,55-4,80-8,72
Çimbeton30,26-5,615,80
Çimentaş16,80-0,2432,28
Çimsa6,65-7,38-11,92
Çuhadaroğlu Metal1,85-5,133,93
Dagi Giyim1,33-3,627,26
Dagi Yatırım Holding1,726,8370,30
Dardanel1,071,90-2,73
Datagate Bilgisayar7,51-6,8275,47
Demısaş Döküm3,07-3,1523,79
Denge Holding5,1648,28344,83
Deniz GMYO3,03-0,66-0,33
Denizbank16,4912,18-13,66
Denizli Cam10,44-1,88-9,38
Derimod8,66-1,37-0,12
Desa Deri1,80-3,744,05
Despec Bilgisayar3,44-5,754,88
Deva Holding4,341,1731,91
Diriteks Diriliş Tekstil0,66-5,71-15,38
Ditaş Doğan5,54-7,201,09
DJ İstanbul 20 HY BYF33,24-5,654,17
DO-CO457,00-4,29-4,55
Doğan Burda2,68-5,30-10,96
Doğan Holding1,14-3,3911,76
Doğtaş Kelebek Mobilya1,09-1,80-10,66
Doğusan1,58-5,95-34,44
Doğuş GMYO2,15-4,021,90
Doğuş Otomotiv4,47-9,153,00
Döktaş Dökümcülük9,02-5,6510,67
Duran Doğan Basım5,65-9,6010,78
Dyo Boya2,91-3,000,34
Eczacıbaşı İlaç2,70-7,53-1,10
Eczacıbaşı Yatırım7,53-5,874,58
Edip Gayrimenkul0,70-1,41-9,09
Ege Endüstri453,20-3,7831,74
Ege Gübre23,90-4,1710,14
Ege Profil13,169,5848,37
Ege Seramik3,30-2,94-1,49
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,300,0025,00
Egeli&Co Yatırım Holding0,110,0010,00
Egeplast4,00-0,744,17
Ekiz Kimya0,27-6,90-18,18
Emek Elektrik0,80-6,98-18,37
Eminiş Ambalaj0,84-14,29-28,21
Emlak Konut GMYO1,53-3,162,00
Enerjisa Enerji5,16-9,951,18
Enka İnşaat4,59-6,130,22
Erbosan63,40-0,781,60
Ereğli Demir Çelik9,123,6426,32
Ersu Gıda0,82-5,75-10,87
Escort Teknoloji0,61-4,69-19,74
Etiler Gıda1,98-0,50-7,04
Euro Kapital Yat. Ort.0,68-2,86-4,23
Euro Trend Yat. Ort.0,60-6,25-6,25
Euro Yat. Ort.0,60-1,64-4,76
Euro Yatırım Holding0,671,5221,82
Fenerbahçe Futbol6,25-5,02-9,68
Finans Portföy Altın BYF21,28-1,948,19
Finans Portföy Gümüş BYF18,15-1,634,67
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,83-4,396,39
F-M İzmit Piston17,82-5,163,30
Fonet Bilgi Teknolojileri4,69-4,4837,13
Ford Otosan48,78-1,57-2,44
Formet Çelik Kapı6,7522,73431,50
Frigo Pak Gıda1,863,339,41
Galatasaray Sportif1,21-4,72-2,42
Garanti Bankası8,34-9,154,77
Garanti Faktoring2,94-9,5448,48
Garanti Yat. Ort.0,60-4,76-24,05
Gedik Y. Men. Değ.3,641,1113,04
Gedik Yatırım Holding3,07-0,3230,64
Gediz Ambalaj4,47-0,677,71
Gentaş1,87-2,605,65
Gersan Elektrik1,98-10,81-18,86
Global Men. Değ.0,526,1210,64
Global Yat. Holding3,18-9,146,35
Good-Year3,25-3,56-5,52
Göltaş Çimento10,19-8,61-18,02
Gözde Girişim3,45-2,5429,21
GSD Denizcilik1,36-5,5618,26
GSD Holding0,89-11,8811,25
Gübre Fabrik.2,73-4,55-7,77
Güler Yat. Holding1,08-5,260,93
Güneş Sigorta1,45-3,97-3,33
Halk GMYO0,740,005,71
Halk Sigorta1,110,000,91
Hatay Tekstil3,81-4,03-3,54
Hedef Girişim1,10-4,35-5,17
Hektaş10,55-3,1213,81
HUB Girişim2,223,2618,09
Hürriyet Gzt.0,82-6,82-11,83
ICBC Turkey Bank3,70-5,13-24,95
İdealist Danışmanlık23,8830,49121,11
İdealist GMYO1,53-7,83-6,13
İhlas Ev Aletleri0,80-10,11142,42
İhlas Gayrimenkul0,872,35-7,40
İhlas Gazetecilik0,75-5,0622,95
İhlas Holding0,38-5,0018,75
İhlas Yayın Holding0,49-2,0048,48
İndeks Bilgisayar7,04-10,3217,92
Info Yatırım1,711,7966,02
İntema7,37-7,1822,90
İpek Doğal Enerji4,48-3,45-16,57
İskenderun Demir Çelik7,15-0,1426,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:21
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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