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Yatırımcı rehberi (8)

16 Mart 2019 Cumartesi 11:13
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,520,00-22,05
ABD Dolar BYF527,500,382,95
Acıpayam Selüloz3,93-5,3020,55
Adana Çimento (A)6,912,8314,21
Adana Çimento (B)4,87-1,2218,49
Adana Çimento (C)1,34-1,47-4,96
Adel Kalemcilik11,752,356,82
Adese Alışveriş Ticaret2,221,37-5,13
Afyon Çimento4,730,003,05
Ak Enerji0,620,00-1,59
Akbank6,695,0213,68
Akçansa7,50-0,402,04
Akdenız Güvenlık Hız.2,20-9,099,45
Akfen GMYO1,741,165,45
Akın Tekstil9,824,693,92
Akiş GMYO2,671,914,30
Akmerkez GMYO17,242,685,31
Aksa9,413,6326,14
Aksa Enerji2,983,4711,19
Aksigorta4,6914,9549,39
Aksu Enerji8,55-2,2910,75
Alarko Carrıer41,30-3,954,93
Alarko GMYO47,86-0,256,54
Alarko Holding2,87-0,3538,65
Albaraka PY Batışehir GMYF1.176,700,090,94
Albaraka PY Dükkan GMYF1.111,300,090,98
Albaraka PY One Tower GMYF1.125,700,090,97
Albaraka Türk1,590,6330,33
Alcatel Lucent Teletaş7,386,4928,13
Alkim Kağıt4,301,903,61
Alkim Kimya25,74-0,168,61
Altınyağ0,5267,7418,18
Altınyunus Çeşme4,240,712,17
Anadolu Cam3,16-2,7717,91
Anadolu Efes20,620,390,10
Anadolu Grubu Holding12,66-3,0623,63
Anadolu Hayat Emek.5,750,70-4,33
Anadolu Isuzu7,802,0926,21
Anadolu Sigorta4,180,001,46
Anel Elektrik1,74-4,407,41
Arçelik19,40-5,2722,86
Arena Bilgisayar3,611,69-18,14
Armada Bilgisayar8,92-5,71-3,98
Arsan Tekstil1,69-5,594,32
Artı Yatırım Holding1,000,0014,94
Aselsan23,181,93-3,74
Aslan Çimento27,40-1,51-2,70
Ata GMYO3,88-0,77-3,24
Atakule GMYO1,272,42-3,48
Atlantik Petrol Ürünleri0,79
Atlantis Yatırım Holding0,4919,51172,22
Atlas Yat. Ort.2,0430,77137,21
AvivaSA Emeklilik Hayat8,872,4215,65
Avrasya GMYO1,310,0048,86
Avrasya Petrol ve Tur.1,257,7615,74
Avrasya Stratejik GMYF1.259,300,101,04
Avrupa Yatırım Holding2,59-7,176,58
Ayen Enerji3,04-1,9429,36
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,50-1,325,63
Aygaz11,983,285,74
Bagfaş5,44-1,2712,86
Bak Ambalaj5,6014,2910,45
Balatacılar Balatacılık0,412,5024,24
Bantaş Ambalaj1,530,6621,91
Banvit10,510,19-2,59
Baştaş Başkent Çimento1,912,14-5,45
Batı Çimento2,35-1,67-2,49
Batısöke Çimento1,051,94-3,67
Bera Holding1,997,57-3,40
Berkosan Yalıtım1,720,00-4,97
Beşiktaş Futbol Yat.1,59-1,24-1,85
Beyaz Filo4,032,0347,62
Bilici Yatırım1,76-3,8329,41
Bim Mağazalar85,35-4,10-1,90
Birko Mensucat0,283,70-6,67
Birlik Mensucat0,802,56-31,62
Bizim Mağazaları8,25-0,7221,32
Bizim Portföy Altın BYF208,401,364,75
Bolu Çimento3,340,91-2,62
Bomonti Elektrik0,91-3,1989,58
Borusan Mannesmann9,953,8627,56
Borusan Yat. Paz.38,36-5,051,97
Bosch Fren Sistemleri176,80-0,239,14
Bossa4,714,9012,03
Boyner Perakende Yat.4,204,226,60
Brisa7,650,6620,85
Burçelik3,390,895,61
Burçelik Vana1,611,268,78
Bursa Çimento4,783,698,64
Carrefoursa3,58-0,562,87
Coca Cola İçecek34,20-1,5510,75
Cosmos Yat. Holding0,992,062,06
Credıtwest Faktorıng1,21-3,2016,35
Çelebi68,958,168,75
Çelik Halat5,793,39-3,50
Çemaş Döküm0,780,002,63
Çemtaş6,025,43-0,99
Çimbeton29,08-1,561,68
Çimentaş11,15-2,02-12,20
Çimsa7,160,00-5,17
Çuhadaroğlu Metal2,02-1,9413,48
Dagi Giyim1,527,0422,58
Dagi Yatırım Holding1,5235,7150,50
Dardanel1,080,00-1,82
Datagate Bilgisayar8,290,2493,69
Demısaş Döküm3,069,6823,39
Denge Holding2,8624,35146,55
Deniz GMYO3,120,972,63
Denizbank14,701,45-23,04
Denizli Cam10,93-1,53-5,12
Derimod9,05-4,944,38
Desa Deri1,902,709,83
Despec Bilgisayar3,486,756,10
Deva Holding4,2613,9029,48
Diriteks Diriliş Tekstil0,66-4,35-15,38
Ditaş Doğan5,981,019,12
DJ İstanbul 20 HY BYF36,372,0813,98
DO-CO451,805,05-5,64
Doğan Burda3,001,69-0,33
Doğan Holding1,277,6324,51
Doğtaş Kelebek Mobilya1,150,88-5,74
Doğusan1,75-7,41-27,39
Doğuş GMYO2,181,873,32
Doğuş Otomotiv5,12-0,9717,97
Döktaş Dökümcülük9,76-1,6119,75
Duran Doğan Basım6,8317,9633,92
Dyo Boya3,052,695,17
Eczacıbaşı İlaç3,147,5315,02
Eczacıbaşı Yatırım8,368,7116,11
Edip Gayrimenkul0,81-10,005,19
Ege Endüstri482,004,2640,12
Ege Gübre26,44-1,7821,84
Ege Profil13,440,6751,52
Ege Seramik3,532,025,37
Egeli & Co Tarım Girişim0,150,0015,38
Egeli&Co Enerji Yatırım0,30-6,2525,00
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast3,931,812,34
Ekiz Kimya0,303,45-9,09
Emek Elektrik0,91-2,15-7,14
Eminiş Ambalaj1,020,00-12,82
Emlak Konut GMYO1,6913,4212,67
Enerjisa Enerji5,64-3,0910,59
Enka İnşaat4,930,617,64
Erbosan67,350,757,93
Ereğli Demir Çelik9,427,2930,47
Ersu Gıda0,870,00-5,43
Escort Teknoloji0,674,69-11,84
Etiler Gıda1,99-6,13-6,57
Euro Kapital Yat. Ort.0,721,411,41
Euro Trend Yat. Ort.0,630,00-1,56
Euro Yat. Ort.0,620,00-1,59
Euro Yatırım Holding0,719,2329,09
Fenerbahçe Futbol6,810,00-1,59
Finans Portföy Altın BYF20,671,085,08
Finans Portföy Gümüş BYF17,780,682,54
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,093,0016,17
F-M İzmit Piston17,63-1,072,20
Fonet Bilgi Teknolojileri5,41-6,4058,19
Ford Otosan51,00-4,232,00
Formet Çelik Kapı5,4520,31329,13
Frigo Pak Gıda1,757,362,94
Galatasaray Sportif1,34-6,298,06
Garanti Bankası9,135,4314,70
Garanti Faktoring4,0211,67103,03
Garanti Yat. Ort.0,671,52-15,19
Gedik Y. Men. Değ.3,760,8016,77
Gedik Yatırım Holding3,25-0,9138,30
Gediz Ambalaj4,682,1812,77
Gentaş2,051,4915,82
Gersan Elektrik2,451,240,40
Global Men. Değ.0,51-5,568,51
Global Yat. Holding3,562,0119,06
Good-Year3,591,994,36
Göltaş Çimento11,411,33-8,21
Gözde Girişim3,39-5,5726,97
GSD Denizcilik1,6011,8939,13
GSD Holding1,107,8437,50
Gübre Fabrik.3,05-6,443,04
Güler Yat. Holding1,168,418,41
Güneş Sigorta1,625,888,00
Halk GMYO0,750,007,14
Halk Sigorta1,121,821,82
Hatay Tekstil4,211,946,58
Hedef Girişim1,203,453,45
Hektaş11,550,4324,60
HUB Girişim2,3619,8025,53
Hürriyet Gzt.0,940,001,08
ICBC Turkey Bank4,034,13-18,26
İdealist Danışmanlık18,800,1674,07
İdealist GMYO2,272,7139,26
İhlas Ev Aletleri0,8911,25169,70
İhlas Gayrimenkul0,901,12-4,21
İhlas Gazetecilik0,671,529,84
İhlas Holding0,41-2,3828,12
İhlas Yayın Holding0,5113,3354,55
İndeks Bilgisayar8,216,6237,52
Info Yatırım1,6321,6458,25
İntema8,193,6736,57
İpek Doğal Enerji4,69-0,85-12,66
İskenderun Demir Çelik7,505,9332,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:13
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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