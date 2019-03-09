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Yatırımcı rehberi (8)

09 Mart 2019 Cumartesi 11:07
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,521,33-22,05
ABD Dolar BYF525,501,232,56
Acıpayam Selüloz4,15-6,7427,30
Adana Çimento (A)6,721,3611,07
Adana Çimento (B)4,937,4119,95
Adana Çimento (C)1,36-7,48-3,55
Adel Kalemcilik11,48-5,364,36
Adese Alışveriş Ticaret2,19-6,01-6,41
Afyon Çimento4,730,003,05
Ak Enerji0,62-3,13-1,59
Akbank6,37-4,218,24
Akçansa7,53-1,952,45
Akdenız Güvenlık Hız.2,42-5,8420,40
Akfen GMYO1,72-2,274,24
Akın Tekstil9,382,07-0,74
Akiş GMYO2,62-2,962,34
Akmerkez GMYO16,793,392,57
Aksa9,08-2,7821,72
Aksa Enerji2,88-4,327,46
Aksigorta4,085,9429,96
Aksu Enerji8,750,1113,34
Alarko Carrıer43,00-1,929,25
Alarko GMYO47,98-1,486,81
Alarko Holding2,881,4139,13
Albaraka PY Batışehir GMYF1.175,700,090,86
Albaraka PY Dükkan GMYF1.110,300,090,89
Albaraka PY One Tower GMYF1.124,700,090,88
Albaraka Türk1,58-16,4029,51
Alcatel Lucent Teletaş6,93-6,9820,31
Alkim Kağıt4,22-0,241,69
Alkim Kimya25,78-0,858,78
Altınyağ0,3114,81-29,55
Altınyunus Çeşme4,210,241,45
Anadolu Cam3,250,0021,27
Anadolu Efes20,542,39-0,29
Anadolu Grubu Holding13,06-2,5427,54
Anadolu Hayat Emek.5,71-0,17-4,99
Anadolu Isuzu7,64-18,2923,62
Anadolu Sigorta4,18-0,711,46
Anel Elektrik1,82-2,6712,35
Arçelik20,48-1,2529,70
Arena Bilgisayar3,55-4,05-19,50
Armada Bilgisayar9,4615,791,83
Arsan Tekstil1,795,9210,49
Artı Yatırım Holding1,00-5,6614,94
Aselsan22,74-4,61-5,56
Aslan Çimento27,82-1,56-1,21
Ata GMYO3,911,30-2,49
Atakule GMYO1,24-8,15-5,76
Atlantik Petrol Ürünleri0,79
Atlantis Yatırım Holding0,415,13127,78
Atlas Yat. Ort.1,561,9681,40
AvivaSA Emeklilik Hayat8,662,8512,91
Avrasya GMYO1,311,5548,86
Avrasya Petrol ve Tur.1,160,007,41
Avrasya Stratejik GMYF1.258,100,100,95
Avrupa Yatırım Holding2,79-2,1114,81
Ayen Enerji3,1014,8131,91
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,52-1,307,04
Aygaz11,602,652,38
Bagfaş5,51-7,5514,32
Bak Ambalaj4,90-1,21-3,35
Balatacılar Balatacılık0,40-2,4421,21
Bantaş Ambalaj1,52-8,9821,12
Banvit10,49-5,24-2,78
Baştaş Başkent Çimento1,87-1,06-7,43
Batı Çimento2,39-4,02-0,83
Batısöke Çimento1,03-3,74-5,50
Bera Holding1,85-2,12-10,19
Berkosan Yalıtım1,72-7,53-4,97
Beşiktaş Futbol Yat.1,61-3,01-0,62
Beyaz Filo3,95-3,6644,69
Bilici Yatırım1,83-2,1434,56
Bim Mağazalar89,002,182,30
Bimeks0,06-14,290,00
Birko Mensucat0,27-3,57-10,00
Birlik Mensucat0,780,00-33,33
Bizim Mağazaları8,318,4922,21
Bizim Portföy Altın BYF205,600,103,34
Bolu Çimento3,31-4,34-3,50
Bomonti Elektrik0,94-4,0895,83
Borusan Mannesmann9,58-0,7322,82
Borusan Yat. Paz.40,40-2,187,39
Bosch Fren Sistemleri177,203,819,38
Bossa4,49-8,556,80
Boyner Perakende Yat.4,03-0,742,28
Brisa7,602,0120,06
Burçelik3,36-0,884,67
Burçelik Vana1,59-4,227,43
Bursa Çimento4,613,364,77
Carrefoursa3,60-3,493,45
Coca Cola İçecek34,740,9312,50
Cosmos Yat. Holding0,97-5,830,00
Credıtwest Faktorıng1,252,4620,19
Çelebi63,750,470,55
Çelik Halat5,60-6,98-6,67
Çemaş Döküm0,780,002,63
Çemtaş5,71-5,93-6,09
Çimbeton29,543,653,29
Çimentaş11,38-2,32-10,39
Çimsa7,16-1,51-5,17
Çuhadaroğlu Metal2,063,0015,73
Dagi Giyim1,425,9714,52
Dagi Yatırım Holding1,127,6910,89
Dardanel1,08-1,82-1,82
Datagate Bilgisayar8,27-0,8493,22
Demısaş Döküm2,794,8912,50
Denge Holding2,304,5598,28
Deniz GMYO3,09-4,331,64
Denizbank14,49-7,12-24,14
Denizli Cam11,100,00-3,65
Derimod9,52-4,429,80
Desa Deri1,85-0,546,94
Despec Bilgisayar3,26-9,44-0,61
Deva Holding3,740,0013,68
Diriteks Diriliş Tekstil0,69-5,48-11,54
Ditaş Doğan5,920,178,03
DJ İstanbul 20 HY BYF35,63-1,9311,66
DO-CO430,10-6,60-10,17
Doğan Burda2,95-2,32-1,99
Doğan Holding1,184,4215,69
Doğtaş Kelebek Mobilya1,14-5,00-6,56
Doğusan1,893,28-21,58
Doğuş GMYO2,140,001,42
Doğuş Otomotiv5,17-1,9019,12
Döktaş Dökümcülük9,92-1,7821,72
Duran Doğan Basım5,79-10,7913,53
Dyo Boya2,973,132,41
Eczacıbaşı İlaç2,92-3,956,96
Eczacıbaşı Yatırım7,69-3,756,81
Edip Gayrimenkul0,9036,3616,88
Ege Endüstri462,305,5734,39
Ege Gübre26,928,2924,06
Ege Profil13,3517,8350,51
Ege Seramik3,46-3,623,28
Egeli & Co Tarım Girişim0,15-6,2515,38
Egeli&Co Enerji Yatırım0,32-5,8833,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast3,865,460,52
Ekiz Kimya0,29-14,71-12,12
Emek Elektrik0,93-3,12-5,10
Eminiş Ambalaj1,02-2,86-12,82
Emlak Konut GMYO1,49-1,32-0,67
Enerjisa Enerji5,820,1714,12
Enka İnşaat4,90-2,396,99
Erbosan66,85-3,127,13
Ereğli Demir Çelik8,78-2,5521,61
Ersu Gıda0,87-3,33-5,43
Escort Teknoloji0,64-12,33-15,79
Etiler Gıda2,123,41-0,47
Euro Kapital Yat. Ort.0,71-2,740,00
Euro Trend Yat. Ort.0,630,00-1,56
Euro Yat. Ort.0,62-3,13-1,59
Euro Yatırım Holding0,65-7,1418,18
Fenerbahçe Futbol6,81-4,08-1,59
Finans Portföy Altın BYF20,450,203,97
Finans Portföy Gümüş BYF17,660,171,85
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,00-2,2812,78
F-M İzmit Piston17,822,713,30
Fonet Bilgi Teknolojileri5,7813,5669,01
Ford Otosan53,25-4,836,50
Formet Çelik Kapı4,53-4,63256,69
Frigo Pak Gıda1,63-3,55-4,12
Galatasaray Sportif1,43-3,3815,32
Garanti Bankası8,66-1,598,79
Garanti Faktoring3,603,1581,82
Garanti Yat. Ort.0,66-4,35-16,46
Gedik Y. Men. Değ.3,73-1,5815,84
Gedik Yatırım Holding3,283,1439,57
Gediz Ambalaj4,58-4,7810,36
Gentaş2,023,0614,12
Gersan Elektrik2,420,00-0,83
Global Men. Değ.0,545,8814,89
Global Yat. Holding3,49-5,6816,72
Good-Year3,520,282,33
Göltaş Çimento11,26-4,90-9,41
Gözde Girişim3,59-0,5534,46
GSD Denizcilik1,435,1524,35
GSD Holding1,02-0,9727,50
Gübre Fabrik.3,260,6210,14
Güler Yat. Holding1,07-1,830,00
Güneş Sigorta1,53-3,772,00
Halk GMYO0,750,007,14
Halk Sigorta1,10-2,650,00
Hatay Tekstil4,13-0,724,56
Hedef Girişim1,16-4,130,00
Hektaş11,503,3224,06
HUB Girişim1,970,004,79
Hürriyet Gzt.0,94-6,001,08
ICBC Turkey Bank3,87-4,91-21,50
İdealist Danışmanlık18,77-6,8073,80
İdealist GMYO2,215,7435,58
İhlas Ev Aletleri0,8033,33142,42
İhlas Gayrimenkul0,89-4,30-5,27
İhlas Gazetecilik0,66-7,048,20
İhlas Holding0,42-4,5531,25
İhlas Yayın Holding0,45-13,4636,36
İndeks Bilgisayar7,70-3,2728,98
Info Yatırım1,348,0630,10
İntema7,900,3831,74
İpek Doğal Enerji4,73-9,39-11,92
İskenderun Demir Çelik7,08-3,6725,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:07
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