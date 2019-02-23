Yatırımcı rehberi (8)23 Şubat 2019 Cumartesi 11:33
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,53
|-1,92
|-21,54
|ABD Dolar BYF
|514,80
|0,86
|0,47
|Acıpayam Selüloz
|4,08
|14,93
|25,15
|Adana Çimento (A)
|6,52
|6,71
|7,77
|Adana Çimento (B)
|4,48
|6,16
|9,00
|Adana Çimento (C)
|1,46
|0,00
|3,55
|Adel Kalemcilik
|12,33
|4,05
|12,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,39
|3,46
|2,14
|Afyon Çimento
|4,71
|1,29
|2,61
|Ak Enerji
|0,65
|1,56
|3,17
|Akbank
|6,66
|-0,89
|13,17
|Akçansa
|7,60
|-4,52
|3,40
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,47
|8,33
|22,89
|Akfen GMYO
|1,74
|-1,14
|5,45
|Akın Tekstil
|9,30
|0,11
|-1,59
|Akiş GMYO
|2,70
|-0,37
|5,47
|Akmerkez GMYO
|15,94
|0,13
|-2,63
|Aksa
|9,58
|5,39
|28,42
|Aksa Enerji
|2,97
|8,79
|10,82
|Aksigorta
|4,43
|7,00
|21,04
|Aksu Enerji
|8,72
|5,70
|12,95
|Alarko Carrıer
|45,66
|-2,52
|16,01
|Alarko GMYO
|47,24
|2,07
|5,16
|Alarko Holding
|2,80
|7,28
|35,27
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.173,70
|0,09
|0,69
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.108,30
|0,09
|0,71
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.122,70
|0,09
|0,70
|Albaraka Türk
|1,99
|7,57
|63,11
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,17
|6,07
|24,48
|Alkim Kağıt
|4,16
|3,48
|0,24
|Alkim Kimya
|26,56
|1,92
|12,07
|Altınyağ
|0,28
|-3,45
|-36,36
|Altınyunus Çeşme
|4,26
|-5,33
|2,65
|Anadolu Cam
|3,30
|1,85
|23,13
|Anadolu Efes
|20,82
|5,20
|1,07
|Anadolu Grubu Holding
|13,32
|6,22
|30,08
|Anadolu Hayat Emek.
|6,02
|2,03
|0,17
|Anadolu Isuzu
|6,97
|11,52
|12,78
|Anadolu Sigorta
|4,33
|2,12
|5,10
|Anel Elektrik
|1,91
|4,95
|17,90
|Arçelik
|20,36
|-0,20
|28,94
|Arena Bilgisayar
|3,80
|8,88
|-13,83
|Armada Bilgisayar
|8,58
|1,90
|-7,64
|Arsan Tekstil
|1,68
|-5,08
|3,70
|Artı Yatırım Holding
|1,08
|6,93
|24,14
|Aselsan
|25,66
|5,42
|6,56
|Aslan Çimento
|28,20
|1,44
|0,14
|Ata GMYO
|3,97
|3,39
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,23
|-3,91
|-6,52
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,43
|-14,00
|138,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|-0,62
|86,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,27
|-0,12
|7,82
|Avrasya GMYO
|1,14
|-8,80
|29,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|-1,69
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.255,70
|0,10
|0,75
|Avrupa Yatırım Holding
|2,72
|-4,90
|11,93
|Ayen Enerji
|2,57
|5,76
|9,36
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,50
|-5,06
|5,63
|Aygaz
|11,18
|2,19
|-1,32
|Bagfaş
|5,89
|3,88
|22,20
|Bak Ambalaj
|4,74
|-0,21
|-6,51
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|-5,13
|12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,40
|5,26
|11,55
|Banvit
|12,00
|10,40
|11,21
|Baştaş Başkent Çimento
|1,89
|-5,03
|-6,44
|Batı Çimento
|2,47
|-2,76
|2,49
|Batısöke Çimento
|1,02
|0,00
|-6,42
|Bera Holding
|1,93
|6,63
|-6,31
|Berkosan Yalıtım
|1,82
|3,41
|0,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,76
|1,73
|8,64
|Beyaz Filo
|4,12
|-2,14
|50,92
|Bilici Yatırım
|1,88
|1,08
|38,24
|Bim Mağazalar
|87,70
|-6,80
|0,80
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,81
|1,25
|-30,77
|Bizim Mağazaları
|7,60
|1,47
|11,76
|Bizim Portföy Altın BYF
|206,40
|1,62
|3,74
|Bolu Çimento
|3,46
|-2,26
|0,87
|Bomonti Elektrik
|1,12
|15,46
|133,33
|Borusan Mannesmann
|8,51
|2,04
|9,10
|Borusan Yat. Paz.
|39,50
|4,22
|5,00
|Bosch Fren Sistemleri
|169,40
|0,47
|4,57
|Bossa
|4,94
|3,80
|17,50
|Boyner Perakende Yat.
|4,23
|-0,94
|7,36
|Brisa
|6,87
|-2,00
|8,53
|Burçelik
|3,22
|-1,83
|0,31
|Burçelik Vana
|1,56
|0,00
|5,41
|Bursa Çimento
|4,44
|0,23
|0,91
|Carrefoursa
|3,73
|0,54
|7,18
|Coca Cola İçecek
|35,80
|6,67
|15,93
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|13,98
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,13
|15,31
|8,65
|Çelebi
|58,70
|0,77
|-7,41
|Çelik Halat
|6,09
|3,57
|1,50
|Çemaş Döküm
|0,80
|6,67
|5,26
|Çemtaş
|6,02
|8,66
|-0,99
|Çimbeton
|28,98
|-1,96
|1,33
|Çimentaş
|11,69
|1,65
|-7,95
|Çimsa
|7,55
|-4,67
|0,00
|Çuhadaroğlu Metal
|1,95
|4,84
|9,55
|Dagi Giyim
|1,35
|0,75
|8,87
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|0,00
|1,98
|Dardanel
|1,13
|0,89
|2,73
|Datagate Bilgisayar
|7,53
|49,70
|75,93
|Demısaş Döküm
|2,64
|1,15
|6,45
|Denge Holding
|2,15
|16,85
|85,34
|Deniz GMYO
|3,31
|3,44
|8,88
|Denizbank
|15,73
|0,00
|-17,64
|Denizli Cam
|10,39
|-1,33
|-9,81
|Derimod
|9,44
|2,83
|8,88
|Desa Deri
|1,78
|-8,72
|2,89
|Despec Bilgisayar
|3,43
|9,94
|4,57
|Deva Holding
|3,69
|4,24
|12,16
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|0,00
|-5,13
|Ditaş Doğan
|6,04
|7,09
|10,22
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|36,29
|-0,25
|13,73
|DO-CO
|471,30
|-2,86
|-1,57
|Doğan Burda
|3,08
|0,65
|2,33
|Doğan Holding
|1,09
|-0,91
|6,86
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|4,39
|-2,46
|Doğusan
|1,78
|2,89
|-26,14
|Doğuş GMYO
|2,14
|0,94
|1,42
|Doğuş Otomotiv
|4,99
|7,31
|14,98
|Döktaş Dökümcülük
|10,15
|5,18
|24,54
|Duran Doğan Basım
|6,59
|4,94
|29,22
|Dyo Boya
|2,91
|2,83
|0,34
|Eczacıbaşı İlaç
|3,16
|4,64
|15,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,24
|1,10
|14,44
|Edip Gayrimenkul
|0,66
|0,00
|-14,29
|Ege Endüstri
|430,90
|7,46
|25,26
|Ege Gübre
|24,76
|-2,52
|14,10
|Ege Profil
|10,96
|1,95
|23,56
|Ege Seramik
|3,52
|0,00
|5,07
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|6,67
|23,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|-5,88
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|3,78
|7,08
|-1,56
|Ekiz Kimya
|0,34
|0,00
|3,03
|Emek Elektrik
|0,98
|1,03
|0,00
|Eminiş Ambalaj
|1,10
|-1,79
|-5,98
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|5,00
|-2,00
|Enerjisa Enerji
|5,59
|-1,58
|9,61
|Enka İnşaat
|4,99
|3,74
|8,95
|Erbosan
|66,70
|0,30
|6,89
|Ereğli Demir Çelik
|9,25
|7,68
|28,12
|Ersu Gıda
|0,89
|0,00
|-3,26
|Escort Teknoloji
|0,75
|1,35
|-1,32
|Etiler Gıda
|2,13
|0,47
|0,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|-2,63
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|1,54
|3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|-1,49
|4,76
|Euro Yatırım Holding
|0,74
|5,71
|34,55
|Fenerbahçe Futbol
|7,04
|-3,16
|1,73
|Finans Portföy Altın BYF
|20,50
|1,64
|4,22
|Finans Portföy Gümüş BYF
|17,95
|2,10
|3,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,10
|-1,59
|16,54
|F-M İzmit Piston
|17,25
|2,01
|0,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,88
|9,30
|13,45
|Ford Otosan
|55,15
|3,86
|10,30
|Formet Çelik Kapı
|3,78
|18,12
|197,64
|Frigo Pak Gıda
|1,66
|5,06
|-2,35
|Galatasaray Sportif
|1,54
|3,36
|24,19
|Garanti Bankası
|8,67
|-2,25
|8,92
|Garanti Faktoring
|3,04
|8,57
|53,54
|Garanti Yat. Ort.
|0,71
|2,90
|-10,13
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,85
|8,45
|19,57
|Gedik Yatırım Holding
|3,13
|11,39
|33,19
|Gediz Ambalaj
|4,06
|-2,87
|-2,17
|Gentaş
|1,92
|1,05
|8,47
|Gersan Elektrik
|2,56
|5,35
|4,90
|Global Men. Değ.
|0,51
|10,87
|8,51
|Global Yat. Holding
|3,79
|-0,26
|26,76
|Good-Year
|3,60
|0,56
|4,65
|Göltaş Çimento
|11,90
|5,50
|-4,26
|Gözde Girişim
|3,56
|2,59
|33,33
|GSD Denizcilik
|1,30
|1,56
|13,04
|GSD Holding
|1,02
|8,51
|27,50
|Gübre Fabrik.
|3,26
|2,19
|10,14
|Güler Yat. Holding
|1,07
|2,88
|0,00
|Güneş Sigorta
|1,60
|2,56
|6,67
|Halk GMYO
|0,75
|1,35
|7,14
|Halk Sigorta
|1,13
|1,80
|2,73
|Hatay Tekstil
|4,20
|1,20
|6,33
|Hedef Girişim
|1,15
|0,88
|-0,86
|Hektaş
|11,19
|2,66
|20,71
|HUB Girişim
|1,98
|6,45
|5,32
|Hürriyet Gzt.
|0,99
|2,06
|6,45
|ICBC Turkey Bank
|4,13
|-0,72
|-16,23
|İdealist Danışmanlık
|16,95
|10,28
|56,94
|İdealist GMYO
|1,93
|16,97
|18,40
|İhlas Ev Aletleri
|0,38
|15,15
|15,15
|İhlas Gayrimenkul
|1,11
|2,78
|18,14
|İhlas Gazetecilik
|0,66
|11,86
|8,20
|İhlas Holding
|0,34
|3,03
|6,25
|İhlas Yayın Holding
|0,40
|8,11
|21,21
|İndeks Bilgisayar
|7,96
|18,10
|33,33
|Info Yatırım
|1,16
|-0,85
|12,62
|İntema
|8,54
|-4,15
|42,41
|İpek Doğal Enerji
|4,84
|-8,16
|-9,87
|İskenderun Demir Çelik
|7,05
|7,31
|24,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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