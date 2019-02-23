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Yatırımcı rehberi (8)

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:33
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,53-1,92-21,54
ABD Dolar BYF514,800,860,47
Acıpayam Selüloz4,0814,9325,15
Adana Çimento (A)6,526,717,77
Adana Çimento (B)4,486,169,00
Adana Çimento (C)1,460,003,55
Adel Kalemcilik12,334,0512,09
Adese Alışveriş Ticaret2,393,462,14
Afyon Çimento4,711,292,61
Ak Enerji0,651,563,17
Akbank6,66-0,8913,17
Akçansa7,60-4,523,40
Akdenız Güvenlık Hız.2,478,3322,89
Akfen GMYO1,74-1,145,45
Akın Tekstil9,300,11-1,59
Akiş GMYO2,70-0,375,47
Akmerkez GMYO15,940,13-2,63
Aksa9,585,3928,42
Aksa Enerji2,978,7910,82
Aksigorta4,437,0021,04
Aksu Enerji8,725,7012,95
Alarko Carrıer45,66-2,5216,01
Alarko GMYO47,242,075,16
Alarko Holding2,807,2835,27
Albaraka PY Batışehir GMYF1.173,700,090,69
Albaraka PY Dükkan GMYF1.108,300,090,71
Albaraka PY One Tower GMYF1.122,700,090,70
Albaraka Türk1,997,5763,11
Alcatel Lucent Teletaş7,176,0724,48
Alkim Kağıt4,163,480,24
Alkim Kimya26,561,9212,07
Altınyağ0,28-3,45-36,36
Altınyunus Çeşme4,26-5,332,65
Anadolu Cam3,301,8523,13
Anadolu Efes20,825,201,07
Anadolu Grubu Holding13,326,2230,08
Anadolu Hayat Emek.6,022,030,17
Anadolu Isuzu6,9711,5212,78
Anadolu Sigorta4,332,125,10
Anel Elektrik1,914,9517,90
Arçelik20,36-0,2028,94
Arena Bilgisayar3,808,88-13,83
Armada Bilgisayar8,581,90-7,64
Arsan Tekstil1,68-5,083,70
Artı Yatırım Holding1,086,9324,14
Aselsan25,665,426,56
Aslan Çimento28,201,440,14
Ata GMYO3,973,39-1,00
Atakule GMYO1,23-3,91-6,52
Atlantik Petrol Ürünleri0,79
Atlantis Yatırım Holding0,43-14,00138,89
Atlas Yat. Ort.1,60-0,6286,05
AvivaSA Emeklilik Hayat8,27-0,127,82
Avrasya GMYO1,14-8,8029,55
Avrasya Petrol ve Tur.1,16-1,697,41
Avrasya Stratejik GMYF1.255,700,100,75
Avrupa Yatırım Holding2,72-4,9011,93
Ayen Enerji2,575,769,36
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,50-5,065,63
Aygaz11,182,19-1,32
Bagfaş5,893,8822,20
Bak Ambalaj4,74-0,21-6,51
Balatacılar Balatacılık0,37-5,1312,12
Bantaş Ambalaj1,405,2611,55
Banvit12,0010,4011,21
Baştaş Başkent Çimento1,89-5,03-6,44
Batı Çimento2,47-2,762,49
Batısöke Çimento1,020,00-6,42
Bera Holding1,936,63-6,31
Berkosan Yalıtım1,823,410,55
Beşiktaş Futbol Yat.1,761,738,64
Beyaz Filo4,12-2,1450,92
Bilici Yatırım1,881,0838,24
Bim Mağazalar87,70-6,800,80
Bimeks0,060,000,00
Birko Mensucat0,280,00-6,67
Birlik Mensucat0,811,25-30,77
Bizim Mağazaları7,601,4711,76
Bizim Portföy Altın BYF206,401,623,74
Bolu Çimento3,46-2,260,87
Bomonti Elektrik1,1215,46133,33
Borusan Mannesmann8,512,049,10
Borusan Yat. Paz.39,504,225,00
Bosch Fren Sistemleri169,400,474,57
Bossa4,943,8017,50
Boyner Perakende Yat.4,23-0,947,36
Brisa6,87-2,008,53
Burçelik3,22-1,830,31
Burçelik Vana1,560,005,41
Bursa Çimento4,440,230,91
Carrefoursa3,730,547,18
Coca Cola İçecek35,806,6715,93
Cosmos Yat. Holding1,0613,989,28
Credıtwest Faktorıng1,1315,318,65
Çelebi58,700,77-7,41
Çelik Halat6,093,571,50
Çemaş Döküm0,806,675,26
Çemtaş6,028,66-0,99
Çimbeton28,98-1,961,33
Çimentaş11,691,65-7,95
Çimsa7,55-4,670,00
Çuhadaroğlu Metal1,954,849,55
Dagi Giyim1,350,758,87
Dagi Yatırım Holding1,030,001,98
Dardanel1,130,892,73
Datagate Bilgisayar7,5349,7075,93
Demısaş Döküm2,641,156,45
Denge Holding2,1516,8585,34
Deniz GMYO3,313,448,88
Denizbank15,730,00-17,64
Denizli Cam10,39-1,33-9,81
Derimod9,442,838,88
Desa Deri1,78-8,722,89
Despec Bilgisayar3,439,944,57
Deva Holding3,694,2412,16
Diriteks Diriliş Tekstil0,740,00-5,13
Ditaş Doğan6,047,0910,22
DJ İstanbul 20 HY BYF36,29-0,2513,73
DO-CO471,30-2,86-1,57
Doğan Burda3,080,652,33
Doğan Holding1,09-0,916,86
Doğtaş Kelebek Mobilya1,194,39-2,46
Doğusan1,782,89-26,14
Doğuş GMYO2,140,941,42
Doğuş Otomotiv4,997,3114,98
Döktaş Dökümcülük10,155,1824,54
Duran Doğan Basım6,594,9429,22
Dyo Boya2,912,830,34
Eczacıbaşı İlaç3,164,6415,75
Eczacıbaşı Yatırım8,241,1014,44
Edip Gayrimenkul0,660,00-14,29
Ege Endüstri430,907,4625,26
Ege Gübre24,76-2,5214,10
Ege Profil10,961,9523,56
Ege Seramik3,520,005,07
Egeli & Co Tarım Girişim0,166,6723,08
Egeli&Co Enerji Yatırım0,32-5,8833,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,120,0020,00
Egeplast3,787,08-1,56
Ekiz Kimya0,340,003,03
Emek Elektrik0,981,030,00
Eminiş Ambalaj1,10-1,79-5,98
Emlak Konut GMYO1,475,00-2,00
Enerjisa Enerji5,59-1,589,61
Enka İnşaat4,993,748,95
Erbosan66,700,306,89
Ereğli Demir Çelik9,257,6828,12
Ersu Gıda0,890,00-3,26
Escort Teknoloji0,751,35-1,32
Etiler Gıda2,130,470,00
Euro Kapital Yat. Ort.0,74-2,634,23
Euro Trend Yat. Ort.0,661,543,13
Euro Yat. Ort.0,66-1,494,76
Euro Yatırım Holding0,745,7134,55
Fenerbahçe Futbol7,04-3,161,73
Finans Portföy Altın BYF20,501,644,22
Finans Portföy Gümüş BYF17,952,103,52
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,10-1,5916,54
F-M İzmit Piston17,252,010,00
Fonet Bilgi Teknolojileri3,889,3013,45
Ford Otosan55,153,8610,30
Formet Çelik Kapı3,7818,12197,64
Frigo Pak Gıda1,665,06-2,35
Galatasaray Sportif1,543,3624,19
Garanti Bankası8,67-2,258,92
Garanti Faktoring3,048,5753,54
Garanti Yat. Ort.0,712,90-10,13
Gedik Y. Men. Değ.3,858,4519,57
Gedik Yatırım Holding3,1311,3933,19
Gediz Ambalaj4,06-2,87-2,17
Gentaş1,921,058,47
Gersan Elektrik2,565,354,90
Global Men. Değ.0,5110,878,51
Global Yat. Holding3,79-0,2626,76
Good-Year3,600,564,65
Göltaş Çimento11,905,50-4,26
Gözde Girişim3,562,5933,33
GSD Denizcilik1,301,5613,04
GSD Holding1,028,5127,50
Gübre Fabrik.3,262,1910,14
Güler Yat. Holding1,072,880,00
Güneş Sigorta1,602,566,67
Halk GMYO0,751,357,14
Halk Sigorta1,131,802,73
Hatay Tekstil4,201,206,33
Hedef Girişim1,150,88-0,86
Hektaş11,192,6620,71
HUB Girişim1,986,455,32
Hürriyet Gzt.0,992,066,45
ICBC Turkey Bank4,13-0,72-16,23
İdealist Danışmanlık16,9510,2856,94
İdealist GMYO1,9316,9718,40
İhlas Ev Aletleri0,3815,1515,15
İhlas Gayrimenkul1,112,7818,14
İhlas Gazetecilik0,6611,868,20
İhlas Holding0,343,036,25
İhlas Yayın Holding0,408,1121,21
İndeks Bilgisayar7,9618,1033,33
Info Yatırım1,16-0,8512,62
İntema8,54-4,1542,41
İpek Doğal Enerji4,84-8,16-9,87
İskenderun Demir Çelik7,057,3124,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:33
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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