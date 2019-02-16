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Yatırımcı rehberi (8)

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:06
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,56-8,24-20,00
ABD Dolar BYF510,400,73-0,39
Acıpayam Selüloz3,552,018,90
Adana Çimento (A)6,110,160,99
Adana Çimento (B)4,220,962,68
Adana Çimento (C)1,46-2,673,55
Adel Kalemcilik11,850,597,73
Adese Alışveriş Ticaret2,31-14,44-1,28
Afyon Çimento4,65-0,211,31
Ak Enerji0,64-1,541,59
Akbank6,72-0,1514,19
Akçansa7,960,898,30
Akdenız Güvenlık Hız.2,28-0,4413,43
Akfen GMYO1,761,156,67
Akın Tekstil9,290,76-1,69
Akiş GMYO2,711,505,86
Akmerkez GMYO15,920,13-2,75
Aksa9,090,0021,85
Aksa Enerji2,73-5,861,87
Aksigorta4,144,5513,11
Aksu Enerji8,250,006,87
Alarko Carrıer46,840,3019,00
Alarko GMYO46,28-5,553,03
Alarko Holding2,615,6726,09
Albaraka PY Batışehir GMYF1.172,700,090,60
Albaraka PY Dükkan GMYF1.107,300,090,62
Albaraka PY One Tower GMYF1.121,700,090,61
Albaraka Türk1,8512,1251,64
Alcatel Lucent Teletaş6,764,0017,36
Alkim Kağıt4,02-7,37-3,13
Alkim Kimya26,065,599,96
Altınyağ0,29-3,33-34,09
Altınyunus Çeşme4,509,498,43
Anadolu Cam3,240,0020,90
Anadolu Efes19,79-10,86-3,93
Anadolu Grubu Holding12,540,5622,46
Anadolu Hayat Emek.5,900,68-1,83
Anadolu Isuzu6,25-2,191,13
Anadolu Sigorta4,24-2,302,91
Anel Elektrik1,82-6,6712,35
Arçelik20,402,6729,20
Arena Bilgisayar3,492,05-20,86
Armada Bilgisayar8,420,72-9,36
Arsan Tekstil1,77-0,569,26
Artı Yatırım Holding1,016,3216,09
Aselsan24,342,611,08
Aslan Çimento27,80-1,63-1,28
Ata GMYO3,841,05-4,24
Atakule GMYO1,282,40-2,72
Atlantik Petrol Ürünleri0,79
Atlantis Yatırım Holding0,5035,14177,78
Atlas Yat. Ort.1,619,5287,21
AvivaSA Emeklilik Hayat8,28-1,317,95
Avrasya GMYO1,2513,6442,05
Avrasya Petrol ve Tur.1,180,009,26
Avrasya Stratejik GMYF1.254,500,100,66
Avrupa Yatırım Holding2,8615,7917,70
Ayen Enerji2,43-0,823,40
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,581,2811,27
Aygaz10,94-7,99-3,44
Bagfaş5,67-0,1817,63
Bak Ambalaj4,75-0,63-6,31
Balatacılar Balatacılık0,390,0018,18
Bantaş Ambalaj1,333,915,98
Banvit10,87-0,730,74
Baştaş Başkent Çimento1,99-0,50-1,49
Batı Çimento2,54-5,225,39
Batısöke Çimento1,02-2,86-6,42
Bera Holding1,81-9,05-12,14
Berkosan Yalıtım1,760,00-2,76
Beşiktaş Futbol Yat.1,73-4,956,79
Beyaz Filo4,214,4754,21
Bilici Yatırım1,868,7736,76
Bim Mağazalar94,101,358,16
Bimeks0,06-14,290,00
Birko Mensucat0,28-3,45-6,67
Birlik Mensucat0,80-9,09-31,62
Bizim Mağazaları7,490,2710,15
Bizim Portföy Altın BYF203,101,042,09
Bolu Çimento3,54-1,393,21
Bomonti Elektrik0,97-11,01102,08
Borusan Mannesmann8,342,966,92
Borusan Yat. Paz.37,900,850,74
Bosch Fren Sistemleri168,600,124,07
Bossa8,063,6013,20
Boyner Perakende Yat.4,27-8,578,38
Brisa7,01-2,2310,74
Burçelik3,28-2,672,18
Burçelik Vana1,56-2,505,41
Bursa Çimento4,43-7,130,68
Carrefoursa3,71-5,366,61
Coca Cola İçecek33,56-1,478,68
Cosmos Yat. Holding0,93-5,10-4,12
Credıtwest Faktorıng0,98-2,00-5,77
Çelebi58,25-5,21-8,12
Çelik Halat5,88-0,68-2,00
Çemaş Döküm0,75-3,85-1,32
Çemtaş5,54-5,78-8,88
Çimbeton29,560,343,36
Çimentaş11,50-0,52-9,45
Çimsa7,920,894,90
Çuhadaroğlu Metal1,861,094,49
Dagi Giyim1,342,298,06
Dagi Yatırım Holding1,030,001,98
Dardanel1,12-8,201,82
Datagate Bilgisayar5,0312,5317,52
Demirören Gazetecilik14,5051,04
Demısaş Döküm2,61-9,385,24
Denge Holding1,8439,3958,62
Deniz GMYO3,20-0,315,26
Denizbank15,73-1,81-17,64
Denizli Cam10,53-1,96-8,59
Derimod9,180,115,88
Desa Deri1,95-11,7612,72
Despec Bilgisayar3,125,76-4,88
Deva Holding3,540,577,60
Diriteks Diriliş Tekstil0,741,37-5,13
Ditaş Doğan5,64-0,532,92
DJ İstanbul 20 HY BYF36,380,9414,01
DO-CO485,20-1,961,34
Doğan Burda3,062,341,66
Doğan Holding1,10-4,357,84
Doğtaş Kelebek Mobilya1,140,00-6,56
Doğusan1,73-5,46-28,22
Doğuş GMYO2,12-3,200,47
Doğuş Otomotiv4,650,437,14
Döktaş Dökümcülük9,65-2,1318,40
Duran Doğan Basım6,28-8,1923,14
Dyo Boya2,83-2,08-2,41
Eczacıbaşı İlaç3,021,3410,62
Eczacıbaşı Yatırım8,150,9913,19
Edip Gayrimenkul0,663,13-14,29
Ege Endüstri401,00-0,0516,57
Ege Gübre25,403,5017,05
Ege Profil10,750,9421,20
Ege Seramik3,52-4,095,07
Egeli & Co Tarım Girişim0,15-6,2515,38
Egeli&Co Enerji Yatırım0,34-2,8641,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,120,0020,00
Egeplast3,53-2,49-8,07
Ekiz Kimya0,34-2,863,03
Emek Elektrik0,970,00-1,02
Eminiş Ambalaj1,120,00-4,27
Emlak Konut GMYO1,40-4,76-6,67
Enerjisa Enerji5,682,7111,37
Enka İnşaat4,81-2,245,02
Erbosan66,503,426,57
Ereğli Demir Çelik8,593,3718,98
Ersu Gıda0,89-1,11-3,26
Escort Teknoloji0,742,78-2,63
Etiler Gıda2,121,44-0,47
Euro Kapital Yat. Ort.0,76-6,177,04
Euro Trend Yat. Ort.0,65-4,411,56
Euro Yat. Ort.0,67-1,476,35
Euro Yatırım Holding0,702,9427,27
Fenerbahçe Futbol7,27-2,945,06
Finans Portföy Altın BYF20,170,852,54
Finans Portföy Gümüş BYF17,58-0,401,38
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,155,3518,42
F-M İzmit Piston16,91-9,43-1,97
Fonet Bilgi Teknolojileri3,551,143,80
Ford Otosan53,10-6,766,20
Formet Çelik Kapı3,2015,52151,97
Frigo Pak Gıda1,58-1,86-7,06
Galatasaray Sportif1,493,4720,16
Garanti Bankası8,87-0,1111,43
Garanti Faktoring2,800,3641,41
Garanti Yat. Ort.0,691,47-12,66
Gedik Y. Men. Değ.3,550,5710,25
Gedik Yatırım Holding2,810,0019,57
Gediz Ambalaj4,18-12,000,72
Gentaş1,901,067,34
Gersan Elektrik2,43-0,42-0,42
Global Men. Değ.0,462,22-2,13
Global Yat. Holding3,80-0,2627,09
Good-Year3,58-1,384,07
Göltaş Çimento11,28-2,08-9,25
Gözde Girişim3,474,5229,96
GSD Denizcilik1,287,5611,30
GSD Holding0,949,3017,50
Gübre Fabrik.3,19-0,627,77
Güler Yat. Holding1,040,97-2,80
Güneş Sigorta1,56-7,144,00
Halk GMYO0,74-2,635,71
Halk Sigorta1,110,910,91
Hatay Tekstil4,150,735,06
Hedef Girişim1,14-3,39-1,72
Hektaş10,90-0,3717,58
HUB Girişim1,860,00-1,06
Hürriyet Gzt.0,970,004,30
ICBC Turkey Bank4,16-1,19-15,62
İdealist Danışmanlık15,37-4,5342,31
İdealist GMYO1,650,611,23
İhlas Ev Aletleri0,330,000,00
İhlas Gayrimenkul1,0812,8014,95
İhlas Gazetecilik0,590,00-3,28
İhlas Holding0,333,133,13
İhlas Yayın Holding0,37-2,6312,12
İndeks Bilgisayar6,742,1212,90
Info Yatırım1,173,5413,59
İntema8,91-4,8148,58
İpek Doğal Enerji5,271,74-1,86
İskenderun Demir Çelik6,57-1,9416,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:06
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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